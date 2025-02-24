Hesap Tabanlı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Timor-Leste

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Hesap tabanlı pazarlama (ABM) yazılımı, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyalarını uygulamaya koymadan önce odağı geniş markalama ve olası müşteri yaratma taktiklerinden yüksek değerli hedef hesapları belirlemeye kaydırarak pazarlama ve satış operasyonlarında devrim yaratır. İşletmeler, ABM yazılımıyla, en umut verici hesapları oluşturmak için potansiyel müşterilerin belirlenmesi ve kaynak tahsisi gibi zorlu görevleri kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, ABM yazılımından yararlanarak yalnızca titizlikle incelenmiş potansiyel müşteriler oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda benzersiz satın alma yolculuklarını özel olarak uyarlayabilir, müşteri yaşam boyu değerini artırabilir ve mevcut hatlar dahilinde ek fırsatları teşvik edebilir. Potansiyel verilerin en son müşteri deneyimi teknolojileriyle entegrasyonu, kuruluşların tutarlı bir hesap tabanlı pazarlama stratejisi yürütmesine olanak tanır. Pazarlama ve satış ekipleri arasındaki bu senkronizasyon, genel şirket hedefleriyle uyumun sağlanmasını sağlar. ABM yazılımı, yeni hesapların alınması, mevcut hesapların geliştirilmesi ve kurumsal düzeyde ilişkilerin genişletilmesi gibi çeşitli işlevleri kolaylaştırır. Ayrıca, belirli ABM çözümleri, pazarlama otomasyon platformları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri de dahil olmak üzere üçüncü taraf satış ve pazarlama uygulamalarıyla kusursuz entegrasyon sunar. Bu birlikte çalışabilirlik, iletişim hedefleme ve önceliklendirmenin hassasiyetini artırır, böylece kilit müşterilerle etkileşimi optimize eder.
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Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta startupları takip etmek için tasarlanan Crunchbase web sitesi, küresel ölçekte kamu ve özel şirketler hakkında bilgiler içeriyor. Crunchbase verilerini dört yoldan sağlar: girişim programı, makine öğrenimi, kurum içi veri ekibi ve Crunchbase topluluğu. Halkın üyeleri Crunchbase veritabanına bilgi gönderebilir. Bu gönderimler kayıt ve sosyal doğrulamaya tabidir ve genellikle yayına kabul edilmeden önce bir moderatör tarafından incelenir. Vikipedi topluluğu Mart 2019'da onun kaynak olarak kullanımını kaldırdı.
Contify
contify.com
Contify, kapsamlı bir Pazar ve Rekabet İstihbaratı platformu ve Haber API'leri sunarak işletmelerin rakipler, müşteriler, sektörler ve kuruluş çapındaki önemli istihbarat konuları hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler toplamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır.
Keyword.com
keyword.com
Önceki adıyla SerpBook.com - SEO çalışmalarınızı takip etmek, belirlemek ve doğrulamak için ihtiyacınız olan her şey. Önemli kişilere sergileyin ve rapor verin.
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics reklamveren veritabanı ve dijital pazarlama zekası platformu, rakiplerinizin dijital reklam stratejilerine şeffaflık getirir.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturma ve optimizasyon, teknik web sitesi denetimleri, sayfa içi optimizasyon, geri bağlantı analizi ve izleme, konum izleme, yerel SEO ve daha fazlasını içeren her önemli SEO görevini otomatikleştirmek için özel araçlar sunar. SE Ranking, kullanıcılara benzersiz bilgiler ve öneriler sunmak için AI ve NLP teknolojilerinden yararlanır. Yüksek kaliteli, doğru veriler sunmak, SE Ranking'in en önemli önceliklerinden biridir ve SE Ranking ekibi, kullanıcıların güvenebileceği verileri sağlamak için veri kümelerini sürekli olarak genişletir ve veri işleme algoritmalarında ince ayarlar yapar. Ekipler SE Ranking'in otomatik raporlamasından, Beyaz Etiketinden ve işbirliğine dayalı proje yönetiminden yararlanabilir. Çoğu abonelik planı, ekip üyeleri için ekstra kullanıcı koltukları ve tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak sınırsız projeler içerir. Küçük ve orta ölçekli pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanan SE Ranking'in Ajans Paketi, ajansların çıktılarını daha iyi sunmalarına yardımcı olmak için sınırsız raporlama, müşteri adayı oluşturma widget'ı, WL ve ekstra müşteri koltukları sağlar.
SEMrush
semrush.com
Semrush, küresel olarak işletmelerin arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları çalıştırmasını ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar almasını sağlayan önde gelen bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için içgörü ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme müşterisi ile. Semrush sayılarda: - 808m masaüstü etki alanı profilleri ve 32.1m mobil etki alanı profilleri - 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve günde ortalama 25 milyardan fazla url'ün - 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve tek bir anahtar kelime için 20 metreden 20 metrelik fikir - Fortune 500 şirketinin% 30'u kullanıyor Semrush onların pazarlama aracı olarak
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower, kuruluşların temel taktik ve trendlerin en ilerisinde kalmasına yardımcı olan yeni bir pazar zekası türü olan Tüketici Yaşam Döngüsü Zekasını (CLI) icat eden bir pazar araştırma şirketidir. CLI platformumuz, markalara tüketicilerin mobil uygulamalar, sosyal medya, medya akışı, web siteleri, dijital ödemeler ve ötesini kapsayan uygulama kullanımı, satın alma işlemleri, reklam gösterimleri ve daha fazlası genelinde küresel dijital ekonomideki şirketlerle nasıl etkileşimde bulunduğunu gösterir. Sensor Tower'dan sorumlu bir şekilde elde edilen bilgiler, kurumsal verileri gerçek kişilerden gelen "dışarıdan içeriye" bakış açılarıyla tamamlayarak kurumsal verilerin veremeyeceği değerli soruları yanıtlar. Bu bilgiler dünyadaki en iyi şirketlerin stratejilerini şekillendirmeye yardımcı oluyor.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, çevrimiçi görünürlüğünüz üzerinde etkili bir kontrole sahip olmanızı sağlayan kapsamlı bir SEO araç seti olarak öne çıkıyor. Daha yüksek sıralamalar ve güçlendirilmiş çevrimiçi ticari ayak izi arayan kararlı kuruluşlar için çok önemli bir varlık. 50'yi aşan güçlü araç deposuyla Serpstat aşağıdaki konulara hitap ediyor: 🔍 Rakip İçgörüleri: Pazarınızdaki önemli oyuncuları tanıyın ve değerlendirin. 📊 İçerik Stratejisi: Değerlendirin ve Oluşturun - üst düzey, sıralama odaklı içerik elde edin. 🚀 Kapsamlı SEO Gözetimi: Google'da birinci sınıf bir konum elde etmek için her şey dahil araçlar. 🌐 Pazar Analizi ve İstihbarat: Alanınızı derinlemesine inceleyin ve öncülerin sektördeki en iyi uygulamalarını benimseyin. 💡 Reklamcılık ve Ücretli Arama Intel: Ücretli kampanyalarınızı hassaslaştırmak için rakiplerinizden bilgiler edinin. ✍️ Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi ve Analizi: Zahmetsizce makaleler oluşturun veya yeniden çalışın, meta etiketler oluşturun, dil bilgisi ve yazım kurallarını hassaslaştırın ve metinden anahtar kelimeleri çıkarın. Güçlü pazarlama genişlemesi için gerekli her şeyi kapsayan bütünsel bir SEO platformu. Sıcak Güncelleme: Serpstat ChatGPT Eklentisi ile Güçlü SEO İçgörülerinin Kilidini Açın! 🔍 Hedeflenen SEO anahtar kelimelerini keşfedin ve bunları bölgeler arasında karşılaştırın. 📊 Önemli SEO ölçümlerini ve alan adı geri bağlantı verilerini analiz edin. ✍️ Etkili içerik ve optimizasyon stratejileri oluşturmak için SEO verilerinden ve ChatGPT sinerjisinden yararlanın. SEO oyununuzu bugün ChatGPT ile yükseltin!
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
WebCEO
webceo.com
WebCEO, size anahtar kelime araştırması, sıralama takibi, alan adı analizi, SEO denetimleri, dahili bağlantı analizi ve geri bağlantı takibi, sosyal medya yönetimi, ücretli arama yönetimi, rakip araştırması ve daha fazlası için 23 güçlü araç sağlayan yeni nesil bir İnternet Pazarlama platformudur. Web CEO'sunun beyaz etiket özellikleri, dijital ajanslara raporları özelleştirme ve profesyonel görünmelerini sağlama özgürlüğü verir.
Crayon
crayon.co
Crayon'un ödüllü rekabet istihbaratı platformu, sürdürülebilir bir iş avantajı yaratabilmeniz için kuruluşunuzun fırsatları görmesine ve yakalamasına yardımcı olur. On binlerce ekip, yüz milyonlarca kaynaktan gelen harici mesajlaşma ve konumlandırma, ürün ve fiyatlandırma değişiklikleri, işe alım planları, pazara giriş stratejileri ve daha fazlası gibi rekabetçi bilgilerin tamamını otomatik olarak yakalamak ve analiz etmek için Crayon'un yazılımını kullanıyor. Manuel araştırma yalnızca zaman alıcı değil, aynı zamanda risklidir. İnsan çabasına güvendiğinizde kaçırılan fırsatlara ve tespit edilemeyen tehditlere karşı duyarlı olursunuz. Crayon ile rakiplerinizin hareketlerini gerçek zamanlı olarak otomatik olarak yakalayabilirsiniz. Ürün güncellemeleri, mesajlaşma pivotları, yönetici ekip değişiklikleri ve daha fazlasından haberdar olmak için milyonlarca rekabetçi istihbarat kaynağında yüzden fazla farklı veri türünden yararlanın.
Data.ai
data.ai
data.ai, sektörün en güvenilir mobil analiz ve analiz platformudur. Müşteri kazanmak, elde tutmak ve etkileşimde bulunmak, yol haritanıza öncelik vermek, yeni pazarlara girmek ve yatırım getirisini optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz mobil ortamın tam resmini elde edin. data.ai Intelligence ile şunları yapabilirsiniz: • Uygulama indirme ve gelir stratejinizi hızlandırın • Uygulamanızın derecelendirmelerini iyileştirin ve kullanıcıların geri gelmesini sağlayın • 60'tan fazla ülkede uygulama kullanımının nasıl farklılaştığını görün • Lansman stratejinizi ve satın alma kampanyalarınızı optimize edin • Mobil performansınızı karşılaştırın rakiplere karşı data.ai'nin misyonu, müşterilerin başarılı mobil deneyimler yaratmalarına ve mükemmelliğe ulaşmalarına yardımcı olmaktır. 2010 yılında kurulan şirket, ilk mobil pazar analiz çözümünü başlattı. 2020 yılında data.ai, bir reklam analitiği çözümü olan Ascend'i piyasaya sürdü ve bu, onu, görev açısından kritik iş kararlarını desteklemek için pazar öngörüleri ile şirketlerin kendi verilerinin yan yana görünümünü sunan kendi alanında ilk şirket haline getirdi. Bu çözümler hep birlikte sektörün en eksiksiz mobil performans platformunu oluşturur. Tüm coğrafyalarda ve sektörlerde 1.100'den fazla müşteri ve 1 milyondan fazla bağlantı, mobil işlerini yürütmek için data.ai'ye güveniyor. Şirketin genel merkezi San Francisco'da olup dünya çapında 12 ofisi bulunmaktadır.
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO®, pazarlama ekiplerinin daha iyi, veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir dijital pazarlama analitiği platformudur. Kullanımı kolay arayüzümüz, tek bir gerçek kaynak sağlayarak pazarlamacılara tüm kampanyalar ve kanallardaki performansın gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar. ASK BOSCO®, son teknoloji makine öğrenimini kullanarak mevcut ve yeni kanallarda daha fazla gelir elde etmek için yeni fırsatlar belirler. Ayrıca, pazarlamacıların kişiselleştirilmiş raporlama gösterge tabloları oluşturmasına ve gelecekteki kampanyaları rakipsiz bir doğrulukla tahmin etmesine olanak tanıyan tahmine dayalı analitik yetenekleri de sağlıyoruz. Benzersiz ASK BOSCO® Endeksimiz alan adınızı kategorinizdeki en yakın rakiplere göre sıralar. Bu endeks, çevrimiçi ayak izinizin ve organik ve ücretli medya kanallarına yatırım yaparken ne kadar etkili olduğunuzun bir ölçüsüdür. ASK BOSCO® nasıl çalışır? ASK BOSCO®, web siteniz, sosyal medyanız ve reklam kampanyalarınız dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri toplayarak çalışır. Bu veriler daha sonra eğilimleri, kalıpları ve fırsatları belirlemek için yapay zeka motorumuz tarafından analiz edilir. ASK BOSCO® ayrıca gelecekteki performansı tahmin etmek için makine öğrenimini kullanır. Bu, pazarlama bütçeniz ve kampanyalarınız hakkında daha iyi kararlar vermenizi sağlar. ASK BOSCO® kullanmanın faydaları nelerdir? ASK BOSCO® kullanmanın birçok faydası vardır. İşte en önemlilerinden birkaçı: - Daha iyi karar verme: ASK BOSCO® size, pazarlama kampanyalarınız hakkında daha iyi, daha bilinçli kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve bilgileri sağlar. - Artan gelir: ASK BOSCO®, mevcut ve yeni kanallarınızdan daha fazla gelir elde etmek için yeni fırsatları belirlemenize yardımcı olur. - Artan verimlilik: ASK BOSCO®, dijital pazarlamayla ilgili birçok görevi otomatik hale getirerek size zaman kazandırarak daha stratejik faaliyetlere odaklanabilmenizi sağlar. - Azalan maliyetler: ASK BOSCO®, bütçenizi optimize ederek ve kampanyalarınızı daha etkili bir şekilde hedefleyerek pazarlama kampanyalarınızdan tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Dijital pazarlama performansınızı iyileştirmenin bir yolunu arıyorsanız ASK BOSCO® sizin için mükemmel çözümdür. Pazarlama hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizimle iletişime geçin.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker, pazar verilerini ve tahminlerini sunmak için yapay zekayı kullanan ve böylece araştırma, iş geliştirme veya pazarlama ekiplerinin bir sektörü daha iyi anlamalarına ve analiz etmelerine yardımcı olan bir teknoloji şirketidir. Şirketin platformu, müşterilerine küresel sektör içgörülerine erişimlerini hızlandıran yapay zeka odaklı bir pazar istihbaratı platformu sağlamak için makine öğrenimi ve doğal dil işlemeyi (NLP) kullanıyor.
Seobility
seobility.net
Seobity, daha iyi web sitesi sıralamaları için hepsi bir arada SEO aracıdır. Seobility, kapsamlı bir sayfa içi SEO denetimi, geri bağlantı analizi ve bağlantı oluşturma araçlarının yanı sıra sıralama takibi de sağlar. İçerik optimizasyonu için TF*IDF aracı ve Anahtar Kelime Araştırma Aracı gibi ek araçlar, Seobility hepsi bir arada SEO yazılımını tamamlar. Sayfa içi SEO denetimi: Bir web sitesinin tüm bağlantılı sayfaları taranır ve sayfa içi optimizasyonla ilgili hatalar veya sorunlar toplanır ve açıkça görüntülenir. Her analizde sorunların nasıl çözüleceğine ve optimize edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi ve ipuçları bulunur. Web sitesinin sürekli olarak incelenmesi ve optimizasyon ilerlemesinin izlenmesi için düzenli taramalar planlanabilir. Seobity, her tarama sonrasında ayrıntılı bir rapor sunar ve ciddi sorunlar olması durumunda kullanıcıyı bilgilendirir. Backlink Analizi: Bir web sitesinin geri bağlantıları, bağlantı metinleri, yönlendiren alan adları vb. hakkında ayrıntılı raporlar. Ayrıca, yeni geri bağlantılar ve kaybolan geri bağlantılar hakkında düzenli olarak güncellenen raporlar, sayfa dışı SEO'nun bu kısmı hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar. Rakip analizi ve bağlantı kurma önerileri bu modülü tamamlar. Sıralama Takibi: Anahtar kelimeleriniz için günlük olarak güncellenen masaüstü ve mobil Google sıralama verileri. Anahtar kelime etiketleme gibi gelişmiş özellikleri kullanın; Kategorileri veya yerelleştirilmiş sonuçları analiz etmek için. Performanslarını izleyerek rakiplerinizi takip edin. Seobity SEO yazılımı, kalite ve kullanılabilirliğe net bir şekilde odaklanılarak tasarlanmıştır. Seobity, SEO profesyonellerinin yanı sıra SEO'ya yeni başlayanlar için de uygundur.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy, gelir ekiplerinin sürdürülebilir gelir artışı sağlamasını sağlayan bir gelir etkinleştirme platformudur. GTM Buddy, yeni nesil daha akıllı satıcıları etkinleştirme arayışında. Yapay zekanın, satıcılara bulundukları yerde yardımcı olmak için doğru içeriği doğru zamanda etiketleme ve ortaya çıkarma işini üstlendiği bir dünya hayal edin. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕, temsilcilerin alıcıların acil sorularını yanıtlayan içeriği paylaşmalarına, kritik toplantılara hazırlıklı gelmelerine ve daha fazla harcama yapmalarına yardımcı olarak satıcının kotayı aşmadaki gizli silahıdır Zaman aslında manuel meşgul çalışmayı azaltarak satış yapıyor.
Klue
klue.com
Klue, ürün pazarlamacılarının bir işletmenin çeşitli departmanları arasında rekabet istihbaratını toplamasına, organize etmesine ve yaymasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir rekabet istihbaratı platformudur. Platform, pazar eğilimlerine ilişkin derinlemesine bilgiler sunan verileri toplamak ve yorumlamak için yapay zeka destekli analitiği kullanıyor. Ana özellikleri arasında rekabetçi bilgileri merkezileştirme, verileri verimli bir şekilde analiz etme, rekabetçi içerik oluşturma ve bunu kuruluş genelinde dağıtma yeteneği yer alır. Ayrıca, kullanıcıların rekabetçi iş ortamındaki etkilerini ölçmelerine olanak tanır. Ayrıca zamandan tasarruf etmeyi ve içgörüleri geliştirmeyi amaçlayan ek yapay zeka özellikleri de sunar. Platform, kullanıcılara rekabet avantajı sağlamayı amaçlayan kılavuzlar, raporlar, şablonlar ve web seminerleri gibi çeşitli kaynaklara erişim sağlayarak tüm kuruluşun pazara açılma stratejisine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Klue, istihbaratı merkezileştirmenin ve öngörüleri geliştirmenin yanı sıra veri güvenliği ve araç entegrasyonuna da odaklanıyor. Klue kullanıcı deneyiminin temel yönleri arasında mevcut araçları platforma bağlama yeteneği, veri korumayı sağlama ve yapay zeka destekli analiz yoluyla zamandan tasarruf etme yer alıyor. Platform aynı zamanda kullanıcılara müşterilerinin sesini rekabetçi zekalarına dahil etme fırsatı sunarak pazar ortamının daha kapsamlı anlaşılmasını sağlıyor.
VisualPing
visualping.io
Görselleştirme, web sitesindeki değişiklikleri izlemek için en iyi araçtır. İzlemek istediğiniz URL'yi girmeniz ve bir alan seçmeniz yeterlidir; bir değişiklik tespit edildiğinde sizi bilgilendireceğiz. Görselleştirmenin yüzlerce potansiyel kullanım durumu vardır. İşletmeniz, rekabet istihbaratı, mevzuat istihbaratı, uyumluluk yönetimi, web sitesi kalite güvencesi ve regresyon tespiti ve çok daha fazlası için Visualping'i kullanabilir. İş fırsatlarını, stokta olmayan ürünleri, fiyatları, randevuları, haberleri ve sosyal medya profillerini takip etmek için Visualping'i kişisel yaşamınızda bile kullanabilirsiniz.
MediaRadar
mediaradar.com
MediaRadar'ın ödüllü reklam istihbaratı çözümleri, medya satış, planlama veya satın alma süreçlerinde yer alan kişileri hedef alan çapraz medya öngörülerini zamanında sunar. Medya satış ekipleri, yeni işler bulmak, ilgi çekici sunumlar oluşturmak ve doğru alıcılarla bağlantı kurmak için MediaRadar'a güveniyor. Ajanslar ve pazarlamacılar, en iyi medya karışımını oluşturmak, rakiplerini izlemek ve yeni reklam fırsatlarını ortaya çıkarmak için MediaRadar'ı kullanıyor.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte'nin rekabetçi zeka otomasyon platformu, Pazarlama ve Satış profesyonellerinin rekabet ortamlarını takip ederken karşılaştıkları zorlukları ele alan, sektörün tamamen yapay zeka odaklı tek çözümüdür. Kompyte, müşterilerin kalabalık sektörlerdeki gürültünün üstesinden gelmesine ve pazar liderliği kazanmasına yardımcı olmak için, en geniş dijital kanal yelpazesinde izleme sürecini otomatikleştirir, rekabetçi istihbarat toplama ve içgörü sunma konusunda derinlemesine ve kapsamlı bir inceleme yapar. Kompyte, müşterilere önemli, gerçek zamanlı stratejik öngörüleri takip etme, derleme, analiz etme ve doğru ekiplere iletme araçları sağlayarak daha iyi mesajlaşma, konumlandırma, ürün geliştirme ve gelir yakalama olanağı sağlar.
Adthena
adthena.com
Adthena, ücretli arama reklamcılığına yönelik ödüllü bir pazar istihbarat platformudur. Benzersiz yapay zeka teknolojimiz ve makine öğrenimi modellerimiz, pazardaki değişimlere ve rakiplerinizin arama ortamında yaptığı tüm hamlelere ilişkin net bir görünüm sunar. Bu, yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmaktan markanızı korumaya kadar bilinçli, stratejik kararlar alabileceğiniz ve PPC bütçenizden daha fazla değer elde edebileceğiniz anlamına gelir. Güçlü şeyler. Ve onu başka hiçbir yerde bulamazsınız. Başarıya yönelik ücretli arama stratejinizi şekillendirmek için bizimle ortak olun. ÖDÜLLER VE TANINMA: -- En İyi Yazılım İnovasyonu (Yerel Görünüm) - ABD Arama Ödülleri 2021 -- En İyi Arama Yazılımı Aracı (Yerel Görünüm) - ABD Arama Ödülleri 2021 -- En İyi Yazılım İnovasyonu (Yerel Görünüm) - Birleşik Krallık Arama Ödülleri 2021 -- En İyi Veri Kullanımı (PPC) - Gümüş (Adthena x Staysure Insurance) - Birleşik Krallık Arama Ödülleri 2021 -- En İyi Arama Kullanımı - Finans (PPC) - Küresel Arama Ödülleri 2021
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi geliştirmek için değerli veri öngörüleri toplayın ve tek tıklamayla 100.000'e kadar anahtar kelimeyi veya URL'yi analiz edin. Marketing Miner ile sitenizdeki teknik sorunları hızlı bir şekilde tespit edebilir, hangi açılış sayfalarının ve anahtar kelimelerin en fazla trafiği getirdiğini öğrenebilir, kapsamlı bir teknik SEO denetimi ve rakip analizi gerçekleştirebilir, markanızdan bahsedilenleri ve nişinizdeki önemli anahtar kelimeleri izleyebilir, yeni ürünler bulabilirsiniz. Backlink profilinizi güçlendirmek ve başarılı bir içerik pazarlama stratejisi geliştirmek için bağlantı kurma fırsatları. Popüler özellikler: - Anahtar Kelime Araştırması - SEO Denetimi - Sıra Takibi - Rakip Analizi - Marka İzleme - Bağlantı Oluşturma - Toplu Veri Analizi - API Marketing Miner'ı neden seveceksiniz? Paranızın karşılığını inanılmaz bir şekilde alın: İyi bir sıralamaya sahip olmak için pahalı araçları seçmenize gerek yok. Marketing Miner, uygun fiyatlarla yüksek kaliteli veriler sağlar. Diğer araçlarla kusursuz entegrasyon: Kendi araçlarınızda büyük miktarda veriyle çalışmayı tercih ediyorsanız, oturum açmadan verilerinize erişmenizi sağlayan Marketing Miner'ın çok yönlü ve güçlü REST API'sini seveceksiniz! Toplu veri analizi: Marketing Miner araçları çok fazla zaman ve emek tasarrufu sağlar. 100.000'e kadar anahtar kelime, alan adı veya URL'ye ilişkin verileri hızlı bir şekilde analiz edebilirsiniz.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction, önde gelen mobil UA optimizasyon platformudur! Resmi bir Apple Arama Ağı Reklamları ortağı olarak, veriye dayalı istihbarat araçlarıyla mobil uygulamaların büyümesini hızlandırıyor. MobileAction, müşteri edinme, elde tutma ve etkileşim için gerekli olan dinamik mobil ortamın kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Uygulama geliştirme pazarlamacılarının ve sahiplerinin stratejilerini harekete geçirmelerine, yol haritalarını uyumlu hale getirmelerine, kullanılmayan pazarlara girmelerine ve yatırım getirilerini artırmalarına yardımcı olur. Çözümümüz, uygulama sahiplerine, kullanıcı edinme yöneticilerine ve uygulama geliştirme profesyonellerine, mobil endüstrinin karmaşık sorunlarını çözme gücü vererek, sürekli gelişen bir pazarda kazanan bir anlatı oluşturmalarına olanak tanır. Özetle, MobileAction mobil pazarlamacılara şu konularda yardımcı olur: Uygulama indirmelerini artırma Rakiplerin verilerinin kilidini açma En son trendleri keşfetme Pazara hakim olma Daha akıllı kararlar alma Şirket 2013 yılında kuruldu ve merkezi San Francisco, ABD'de bulunuyor. MobileAction, 70 milyondan fazla reklam öğesi, 100.000'den fazla yayıncı, 400.000'den fazla reklamverenden oluşan ve 55'ten fazla DSP'den gelen verileri birleştiren kapsamlı bir kitaplığa sahip, sektörün lider mobil reklam zekası sağlayıcısıdır.
Beauhurst
beauhurst.com
Beauhurst, bağış toplama ve patentlerden işe alma durumu ve ticaret verilerine kadar Birleşik Krallık'taki her özel şirket hakkında veri sağlıyor. Sekiz izleme sinyalimizi kullanarak hızlı büyüyen şirketleri çok ayrıntılı bir şekilde takip ediyoruz. Ayrıca yatırımcıların ve hızlandırıcıların oluşturduğu daha geniş startup ekosistemini de izliyoruz. Farklı sektörler için özel olarak oluşturulmuş dört veri platformumuz var: BeauhurstAdvise, BeauhurstInvest, BeauhurstImpact ve BeauhurstSales. Platformlarımız müşterilerimizin işletmeleri keşfetmesine, takip etmesine ve anlamasına yardımcı olmak için oluşturulmuştur.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS, finansal kıyaslama, rekabet analizi ve performans izleme için hepsi bir arada platformunuzdur. Tahminleri stratejik öngörülerle değiştirin ve veriye dayalı kararların gücünün kilidini hemen açın. Stratejik verileri doğru ve güncel kaynaklardan toplayıp, temizleyip tamamlayıcı kaynaklarla zenginleştirerek rakamların ötesindeki hikayeyi size sunarak başarıya ulaşmanıza yardımcı oluyoruz. Sektördeki meslektaşlarınız, tedarikçileriniz ve müşterileriniz hakkında tüm önemli rekabet öngörülerini ve kullanıma hazır KPI karşılaştırmalarını size özel kontrol panelinizde bulabilirsiniz. Uzmanlardan oluşan özel ekibimiz, ihtiyaç duyduğunuz yedeği ihtiyaç duyduğunuz anda alabilmeniz için içgörülerden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak üzere hazırdır.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Apple Arama Reklamları optimizasyonu, uygulama lansmanı, A/B testi, ASO ve tam olarak yönetilen uygulama büyümesine yönelik ürün ve hizmetlerden oluşan bir ekosistem.
BrandOps
brandops.io
Pazarlama ekipleri, pazarlamanın en zor sorularına isteğe bağlı yanıtlar almak için BrandOps'u kullanıyor. BrandOps, pazarlamanızın tüm dijital kanallarda rakiplere, hedeflere, iş sonuçlarına, Kahraman Markalara ve sektör karşılaştırmalarına göre ne kadar etkili olduğunu gösteren bir Pazarlama Performansı platformudur. BrandOps, inceleme siteleri, sosyal medya platformları, 6.000'den fazla haber kaynağı, podcast'ler, arama ve çok daha fazlası gibi kanallardan gelen binlerce sinyalden büyüme öngörüleri sağlar. BrandOps, operasyon ekiplerinizin veri yükünü hafifletir. Veriler otomatik olarak toplanır, korunur ve anlamlandırılır. Hızlı büyüyen şirketler, işlerini büyütmek ve sağlıklı bir pazarlama makinesi oluşturmak için BrandOps'u kullanıyor. https://www.brandops.io/
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta, hem reklamverenler hem de yayıncılar için en iyi reklam kreatiflerini ve pazarlama stratejilerini sunmaya kendini adamış, dünyanın önde gelen reklam yaratıcı casusluk ve analiz platformudur. Temel bir reklam ve pazarlama istihbarat platformu olarak hizmet veren SocialPeta, Reklam İstihbaratı, Maliyet İstihbaratı, Reklam Yaratıcıları, Hedef Kitle İçgörüsü, Reklam Stratejisi vb. konulara odaklanır. SocialPeta, dalgalanmaların ayrıntılı grafiksel gösterimi ile kullanıcılara reklam eğilimlerinin derinlemesine analizinde yardımcı olur. organize bir şekilde. SocialPeta'nın devasa veritabanı, 46 ülkedeki 73 önde gelen yayıncılık ağından alınmıştır. Bu veritabanı 980 milyondan fazla reklam öğesi içerir. Reklamlar, Pazar, Maliyet, Uygulama, Hedef Kitle, e-Ticaret ve Marka ile İstihbarat. Tüm pazarlama kararlarında işinizi geliştirmenize yardımcı olun. Şu anda Google, Supercell,iGG,Fun Plus,Bigo Live,37games vb. dahil olmak üzere 200'den fazla kurumsal müşterimiz vardı.
Watchful
watchful.ai
Watchful, yalnızca rakiplerinizin ürün stratejisini ortaya çıkarmaya odaklanan ilk ve tek ürün stratejisi istihbarat çözümüdür. Çözümlerimiz rekabetçi araştırmaların otomatikleştirilmesine ve güçlendirilmesine yardımcı olarak ürün ekiplerinin teslimatları hızlandırmasını, maliyetleri azaltmasını ve büyümeyi hızlandırmasını sağlayan etkili bilgiler üretir. Fortune 500 şirketleri, daha iyi karar alma süreçleri sağlamak ve kendilerini pazarlarının ilerisinde tutmak için Watchful'a güveniyor. Daha fazla bilgi için lütfen https://www.watchful.ai/ adresini ziyaret edin.
Groopit
groopit.co
Kitlesel çözümlemeyle rakiplerinizi zekanızla geride bırakın. Rekabet avantajı oluşturmak için çalışanların rekabetçi zekayı paylaşma ve kullanma şeklini basitleştirin. Paylaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Çalışanlar Teams, Slack, Salesforce, web tarayıcısı, mobil uygulama veya çalıştıkları her yerden bilgi paylaşırlar. Yalnızca üç dokunuşla ve bir dakikadan kısa bir sürede, yüksek kaliteli, niceliksel rekabetçi bilgileri paylaşacaklar ve rakiplerin zirvesinde kalmayı kolaylaştıracaklar. Intel'i kullanmak ışık hızındadır. Groopit, veri akışları ve görünümlerinde eyleme geçirilebilir içgörüleri toplar ve sunar. İlgili herkesin kendi seçimlerini bildirmek için en güncel, gerçek zamanlı bilgilere erişimi vardır, bu da her çalışanın rekabet üstünlüğünü artırmasını mümkün kılar. Groopit'in veri erişim API'si ile Intel'i mevcut kurumsal sistemlere entegre etmek kolaydır. Intel'i Tableau, PowerBI, Salesforce veya mevcut CI kontrol panellerine sorunsuz bir şekilde ekleyin. Groopit, sistem kararlarının alındığı tüm süreçlerde istihbarattan yararlanabilmenizi sağlar.
KnowFirst
knowfirst.ai
KnowFirst™ API ve Platformu, herhangi bir Avustralya şirketi hakkında birden fazla veri kümesine erişmek için tek adresiniz olup, araştırma ve analiz yaparken zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmenizi sağlar.
Panoramata
panoramata.co
Panoramata, sonsuz e-postalara abone olmadan herhangi bir markanın dijital pazarlama stratejisini izlemenize olanak tanıyan bir e-ticaret kıyaslama aracıdır. Topladığımız binlerce haber bülteni, akış, reklam, açılış sayfası, SMS ve teknoloji yığınından ilham alın ve yeni fikirler bulun ve pazarlamanızla ilgili daha bilinçli kararlar alın.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape, e-ticaret şirketleri ve markaları için rakip fiyat izleme konusunda uzmanlaşmış ve onların daha fazla satış kazanmasını ve geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Çevrimiçi satıcıların fiyatlar, stoklar ve çeşitler dahil olmak üzere rakip verilerine dayanarak fiyatlandırma stratejilerini optimize etmelerine yardımcı oluyoruz. PriceShape ile, kişiselleştirilmiş kontrol panelinizde rakiplerinizin ürün fiyatlarına ilişkin eksiksiz bir genel bakış elde edersiniz. Ayrıca kullanıcılarımıza her ihtiyaca uygun çok çeşitli dinamik fiyatlandırma kuralları ve stratejileri sunma konusunda da uzmanız. Bu özelliklerin kullanılması, müşterilerimize rekabet durumlarına bağlı olarak karar alma süreçlerini iyileştirmek için ihtiyaç duydukları fiyatlandırma çevikliğini sağlar. Üstelik size Google Alışveriş feed'inizde rekabetçi fiyatlandırma bilgisini kullanma fırsatı veriyoruz. Feed düzenleyicimiz aracılığıyla feed'inize fiyat etiketleri eklemeniz mümkündür; bu, reklam harcamalarınızın en rekabetçi olduğunuz ürünlere yönlendirilmesine ve iyi bir kar marjı elde etmenize olanak tanır. TBM kampanyalarınızın bu akıllı segmentasyonu, reklam harcamalarınızı çok pahalı olduğunuz ürünlere harcamanızı önleyecek ve ROAS'ınızda büyük bir artış sağlayacaktır.
Thinknum
thinknum.com
Ekonomik aktivite çevrimiçi hale geldikçe yeni veri izleri geride kalıyor. Thinknum'un tescilli makine öğrenimi algoritmaları, iki düzineden fazla yapılandırılmış veri kümesi oluşturmak için genel web'i gerçek zamanlı olarak indeksler. Dünya çapında 500.000'den fazla kamu ve özel şirket için iş ilanlarını, çalışan sayısını, sosyal medyanın ilgisini, çalışan duyarlılığını, ürün fiyatlandırmasını, mağaza konumlarını ve daha fazlasını takip ediyoruz. Müşteriler verilerimize bir API veya kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla erişir. Başka hiçbir web veri sağlayıcısı, geçmiş ve gerçek zamanlı verilerimizin genişliği, derinliği ve kalitesiyle karşılaştırılamaz.
42matters
42matters.com
42matters, mobil ve bağlantılı TV (CTV) uygulama zekasının lider sağlayıcısıdır. Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarımız, uygulama pazarına ilişkin kapsamlı bilgiler sunarak kuruluşların daha güçlü, daha bilgili işletmeler kurmasına olanak tanır. Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV dahil olmak üzere 12 önde gelen uygulama mağazasında 17 milyondan fazla yayınlanmış ve yayınlanmamış uygulamayı takip ediyoruz. Samsung Smart TV Uygulamaları, LG İçerik Mağazası ve Vizio SmartCast Uygulamaları. 42matters olarak çok çeşitli uygulama pazarı araştırma araçları sunuyoruz. API'lerimiz, dosya dökümlerimiz (veri kümeleri) ve 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer ve 42matters Uygulama İzleme Listesi dahil olmak üzere web tabanlı araştırma platformları paketimiz, işletmelerin pazar trendlerini belirlemesine, sektör bilgisine sahip ürün ve hizmetler oluşturmasına, daha verimli uygulama yapmasına olanak tanır iş uygulamaları ve daha fazlası. Birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlere kritik görev istihbaratı sağlıyoruz. Örneğin, biz yardımcı oluyoruz… – Reklam Teknolojisi işletmeleri reklam hedeflemeyi artırır, reklam gösterimlerini en üst düzeye çıkarır ve reklam sahtekarlığıyla mücadele eder. – Satış ve pazarlama ekipleri boru hatlarını büyütüyor, CRM sistemlerinde depolanan verileri zenginleştiriyor ve mevcut hesapları geliştiriyor. – Uygulama, oyun ve SDK geliştiricileri rakiplerle kıyaslama yapar ve pazara dayalı yol haritaları oluşturur. – Siber güvenlik uzmanları MAM ve MDM uygulamalarını iyileştirir, kötü amaçlı yazılım tespitini optimize eder ve kötü amaçlı izinleri ve entegre teknolojileri belirler. 2011 yılında kurulan 42matters, merkezi İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunan özel bir şirkettir. Gamma Capital Partners ve Project A Ventures tarafından destekleniyoruz.
Apptopia
apptopia.com
Mobil dünya için eyleme geçirilebilir veriler: Dünyadaki her mobil uygulama ve yayıncıya ilişkin performans verileri sağlıyoruz. Bu veri noktalarına API ve/veya sezgisel web aracımız aracılığıyla ulaşılabilir. Size sadece veri vermiyoruz, size yanıtlar da veriyoruz. Uygun fiyatlı rekabet istihbaratı araçlarımız, mobil yayıncılar ve geliştiriciler, hizmet sağlayıcılar ve yatırımcılar tarafından rakipleri anlamak ve izlemek, iş stratejilerini bilgilendirmek ve ortaya çıkan tüketici ilgi alanlarını ve eğilimlerini belirlemek için günlük olarak kullanılır. Apptopia, aynı zamanda SDK tanıma ve analiz, kategori düzeyinde analiz ve özelleştirilebilir sektör raporları sunma becerisi açısından da benzersizdir. Ayrıca eksiksiz bir kullanıcı edinme araçları paketi sunuyoruz. Performans verileri (50'den fazla ülke için mevcuttur) indirmeler, GEKS, MAU, Oturumlar, Sıralamalar, Kullanıcıyı Elde Tutma, Uygulamalar Arası Kullanım, SDK Analizi, IAP Geliri, Reklam Geliri, Reklam Gösterimleri ve daha fazlasını içerir.
Act-On
act-on.com
Act-On Software, pazarlamacılara müşteri yaşam döngüsünün her adımında pazarlama hedeflerine ulaşma konusunda güç veren çözümler sağlar. Act-On, müşteri verilerini eyleme dönüştürülebilir hale getirerek pazarlamacıların büyük hayaller kurabilmesini ve işletmelerini büyütmek ve daha yüksek müşteri yaşam boyu değeri elde etmek için akıllı, etkili pazarlama otomasyon programları oluşturabilmesini sağlar; üstelik tüm bunları en hızlı değer elde etme süresiyle gerçekleştirir. Demo Alın: https://act-on.com/demo/ Act-On, pazarlamacılara aşağıdakileri yapma yetkisi verir: • B2B talep oluşturma, B2C satış ve işlemleri ve müşteri pazarlama özellikleri aracılığıyla işlerini geniş ölçekte büyütme ve genişletme. Ziyaretçileri potansiyel müşterilere, potansiyel müşterileri nitelikli potansiyel müşterilere ve nitelikli potansiyel müşterileri ömür boyu müşterilere dönüştüren sürekli, özelleştirilmiş etkileşim kurarak, farkındalıktan savunuculuğa kadar tüm müşteri yolculuğunu düzenleyin ve optimize edin. • Satın alma yolculuklarını otomatikleştirerek, iletişimleri ve kampanyaları kişiselleştirerek ve marka ilgisini ve sadakatini artırarak müşteri yaşam döngüsü boyunca olağanüstü marka deneyimleri sunun. Yeni potansiyel müşterileri çekmek, kişilerinizle etkileşime geçmek ve potansiyel müşterileri daha sık ve daha kazançlı satın alma kararlarına yönlendirmek için Act-On'un otomatik özelliklerinden yararlanın. • Kapsamlı katılım ve eğitim programları, ürün benimseme ve müşteriyi elde tutma stratejileri ve yeni ürün ve hizmet promosyonları yürüterek ölçülebilir ürün benimsemeyi ve müşteriyi elde tutmayı teşvik edin. Yeni kişilerden sadık ortaklara kadar, hedef kitlenizin ilgisini çekmek, onları marka elçilerine dönüştürmek ve daha fazlası için geri gelmelerini sağlamak için Act-On'u kullanabilirsiniz. Performansı değerlendirmeye, sergilemeye ve iyileştirmeye yönelik etkileşimli ve dinamik raporlama ve analizlerle Act-On Platformu, her boyut, şekil, konum ve ölçekteki işletmeler ve pazarlamacılar için büyüme odaklı pazarlama değeri sunmak üzere tasarlanmıştır. Platform özellikleri şunları içerir: • Otomatik ve uyarlanabilir satın alma yolculukları • Önde gelen CRM sistemleri ve web konferansıyla derin entegrasyonlar • Web sitesi ziyaretçi katılımı takibi ve amaç raporlaması • Dinamik potansiyel müşteri puanlaması, segmentlere ayırma ve besleme • Sosyal medya dinleme, potansiyel müşteri arama, yayınlama ve savunuculuk • Kolay web formları, açılış sayfaları ve e-posta şablonları tasarlamak için • Olayla tetiklenen ve işlemsel e-posta gönderme • Gerçek kullanım faturalandırması için aktif iletişim tabanlı fiyatlandırma Pazarlama alıyoruz. Zorluklarınızı anlıyoruz. Ve her müşteride ve her kampanyada başarılı olmanıza yardımcı olmak için buradayız.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlığını analiz etmek için belirli segmentleri takip etme araçları sağlamak amacıyla sosyal medya verilerini arşivleyen bir "self-servis uygulama" veya hizmet olarak yazılımdır. Aracın kapsamı blogları, haber siteleri, forumlar, videolar, incelemeler, resimler ve Twitter, Facebook, Instagram ve Reddit dahil sosyal ağlar. Kullanıcılar, metin ve görsel Aramayı kullanarak veri arayabilir ve daha fazla bilgi ve analiz sağlamak için grafik, kategorizasyon, duygu analizi ve diğer özellikleri kullanabilir. Brandwatch'ın 80 milyondan fazla kaynağa erişimi var.
Cognism
cognism.com
Cognism, dünya çapında 1000'den fazla gelir ekibinin güvendiği, veri kalitesi ve uyumluluk için yeni bir standart belirleyen, uluslararası satış zekasında liderdir. Bilişsellik, firma grafikleri, teknografi, satış tetikleyici olaylar, amaç verileri, doğrulanmış iş e-postaları ve telefonla doğrulanmış cep telefonu numaraları dahil olmak üzere birinci sınıf iletişim, şirket ve etkinlik bilgileri sağlayarak işletmelerin hayallerindeki potansiyel müşterilerle bağlantı kurmasına yardımcı olur. Yenilikçi teknoloji ve önde gelen CRM ve satış ortaklığı ortaklarıyla entegrasyonlarla birleştirilen ileri düzey GDPR ve CCPA uyumluluğu, Cognism'i öngörülebilir bir süreç oluşturmak, bir sonraki en iyi iş fırsatını bulmak ve küresel uyumluluk engellerini aşmak isteyen işletmelerin bir numaralı tercihi haline getiriyor. Cognism'in dünya lideri veriler, uyumluluk ve hedeflemeyle desteklenen sezgisel satış zekası platformu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bir demo rezervasyonu yapın.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata, %95 doğruluk garantisiyle 100 milyondan fazla doğrudan B2B bağlantısıyla dünyanın ilk kullandıkça öde B2B potansiyel müşteri bulma platformudur ve 2015'ten bu yana 20.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Yenilikçi ve sağlam platformumuz iş bağlantılarına hizmet vermektedir 200'den fazla ülkeden müşterilerine 50'den fazla arama kriteri, web teknolojileri, ABM ve iş bağlantılarının yanı sıra uzmanlıklar ve emlakçılar tarafından sağlık profesyonellerine yönelik iki özel kategori daha listeliyor.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya tasarımcıya gerek yok! Outgrow, mobil, masaüstü ve tablet için tamamen optimize edilmiş ve reklamlarınıza, web sitelerinize, mobil uygulamalarınıza, sosyal medyanıza, SMS ve e-posta iletişiminize kolayca yerleştirilebilen bir dizi tasarım şablonuna sahiptir. Ek olarak, dönüşümü iyileştirmek için optimize edilmiş 1000'den fazla önceden hazırlanmış içerik parçası ve huni vardır; böylece soruları değiştirebilir, birkaç ince ayar yaparak markanızla tutarlı olmasını sağlayabilir ve kendi etkileşimli içeriğinizi birkaç dakika içinde hazır hale getirebilirsiniz.
RELAYTO
relayto.com
DENEYİM MESAJDIR. RELAYTO, statik içeriği otomatik olarak etkileşimli mikro sitelere dönüştürerek izleyici etkileşimini 7/24 artıran gelişmiş algoritmalar kullanır; kodlamaya gerek yoktur. Etkileşimli öğeler atamak ve masaüstü ve mobil ekranlarda anında görüntülenmek üzere ekibinize yayınlamak için PDF'lerinizi ve sunumlarınızı kolayca içe aktarın (ve destekleyici içerik, metin, web/sosyal içerik, resim, video ve ses ekleyin). RELAYTO'nun gizli sosu: 1. İçerik Zenginleştirme - “Dijital kağıdı” etkileşim, doğrusal olmayan gezinme ve medyayla zenginleştirilmiş dijital deneyimlere dönüştürün. 2. Hepsi Bir Arada Bulut Hub'ları - Dosyaları çok kanallı paylaşım, erişim ve kontrol için optimize edilmiş süper akıllı URL'ye dönüştürün. 3. Gelişmiş Analiz - Daha iyi optimizasyon için içeriğinizin etkileşimi konusunda 360 derecelik analizler. Web içeriği için Optimizely'yi düşünün. RELAYTO ile, içeriğinize kimin erişebileceğini kontrol etmek için güvenlik, izinler ve kullanıcı yönetimi ile donatılmış sınırsız sayıda genel ve özel etkileşimli deneyim oluşturabilirsiniz. Metrikler, izleyicilerin zamanlarını ne zaman ve nerede harcadıklarını özetleyerek 360 dijital beden dili, etkinlik ve amaç hakkında bilgiler sunar; böylece sosyal yardım çabalarınızı önceliklendirebilir ve içeriğinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. Arka planda RELAYTO aynı zamanda hem yazarlar hem de okuyucular için anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya odaklanan birebir etkileşimli hikaye anlatımı için yeni bir dijital ortam yaratıyor.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini depolamasına, organize etmesine, dağıtmasına ve izlemesine olanak tanıyan, aynı zamanda size çarpıcı içerik deneyimleri (özel mikro siteler, açılış sayfaları, kaynak merkezleri, etkileşimli deneyimler). Paperflite ile içeriğinizi tüm yolculuğu boyunca takip edin, neyin ne zaman en iyi sonuç verdiğine dair daha derinlemesine bilgi edinin ve potansiyel müşterilerinizin birden fazla kanalda içeriğinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu öğrenin, böylece sıcak potansiyel müşterilerle anında etkileşime geçebilir ve soğuk olanları besleyebilirsiniz. Paperflite'ın gerçek zamanlı etkileşim analitiğiyle, içeriğinize erişildiğinde, görüntülendiğinde veya paylaşıldığında son kullanıcıların içerikle nasıl etkileşime girdiğini anlayın, böylece bir sonraki adımda ne yapacağınızı her zaman tam olarak bilirsiniz.
Proof
useproof.com
Proof'u pazarlama huninize eklemenin ziyaretçilerin güvenini oluşturduğu, aciliyet yarattığı ve dönüşümleri sayfa başına %10-15 artırdığı kanıtlanmıştır.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, sayfa çevirme efektiyle profesyonel çevrimiçi yayınlar oluşturmaya ve depolamaya yönelik bir yazılım ve bulut hizmetidir. PDF'lerinizi etkileşimli flipbook'lara dönüştürün ve müşterileriniz için ilgi çekici pazarlama materyalleri üretin. Belgelerinizi etkileşimli bir şekilde sunun: daha iyi müşteri etkileşimi için bağlantılar ve videolar ekleyin ve hareketli kitapları bağlantı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde paylaşın. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den fazla şirket, kullanımı kolay çevrimiçi belgeler oluşturmak, web üzerinden içerik sunmak ve iletişim süreçlerini geliştirmek için FlippingBook'u kullanıyor. Hizmet, masaüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışır ve Zapier, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf sistemlerle entegre edilebilir. FlippingBook, küçük işletmelere ve Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle gibi büyük tanınmış markalara yardımcı olur.
Enthusem
enthusem.com
Prospect Smarter'ın sunduğu Enthusem, çevrimdışı ve çevrimiçi pazarlama konusunda uzmanlaşmış bir dijital pazarlama çözümüdür; özel, yüksek değerli, kişisel potansiyel müşteriler sunmak.
Kotis Design
kotisdesign.com
Sektör lideri bir swag sağlayıcısıyız ve markaların dünya çapında swag oluşturmasına, satmasına ve göndermesine yardımcı olmak için ölçeklenebilir bir e-Ticaret platformu sunan bir teknoloji ortağıyız. İK ekiplerinden satış ve pazarlama süreçlerine kadar, iş akışınıza swag'in entegre edilmesine ve dağıtılmasına yardımcı oluyoruz. İnsanların gerçekten giymek ve kullanmak isteyeceği ürünler üretiyoruz. Ödüllü ürün tasarımımızdan sağlam bir depolama ve sipariş karşılama çözümüyle yararlanın. ABD merkezli iki tesisimiz, denizaşırı fabrikalardan oluşan bir ağ ile birleştiğinde dünyanın her yerine ürün gönderebiliriz. İyi zamanlanmış markalı ürünler fırsat değerinizi ikiye veya üçe katlayabilir. Salesforce ve Shopify entegrasyonlarımız, depo ve sipariş karşılama ekiplerimizi kullanarak ürünleri uygun zamanda göndermenize olanak tanır. Swag dolabına gerek yok! Birlikte harika ürünler yaratalım.
PFL
pfl.com
PFL olarak, özgün anlar sunan ve kuruluşlar için büyümeyi artıran, veriye dayalı doğrudan posta oluşturma konusunda uzmanız. Dünyanın en büyük markalarından bazılarının kanıtlanmış başarı geçmişiyle, dijital pazarlamadan beklediğiniz ölçümü, kişiselleştirmeyi ve öngörülebilirliği doğrudan posta dünyasına taşıyoruz. Tek noktadan hizmet yaklaşımımız, strateji ve üretimden teslimat ve ölçüme kadar her şeyi yöneterek yürütme sürecini basitleştirir. Etkileşimi artırmak ve sonuçları yönlendirmek için kartpostallardan ve mektuplardan logolu 3 boyutlu postalara kadar akılda kalıcı doğrudan posta dokunuşlarıyla eşleştirilmiş dijital taktikler kullanıyoruz. Yüzlerden milyonlara kadar her ölçekteki kampanyaları kişiselleştirmek için verilerinizin gücünden yararlanıyor, müşterilerinizin alakalı ve kişiselleştirilmiş mesajlar almasını sağlıyoruz. Ayrıca platformumuz CRM/MAP'inizle entegre olarak doğrudan posta performansını ve yatırım getirisini kolayca ölçmenize olanak tanır. İlgi çekici, kişiselleştirilmiş ve ölçülebilir doğrudan postalarla müşterilerinizin yüzünü güldürmenize yardımcı olalım.
Postal
postal.com
2020 yılında San Luis Obispo, Kaliforniya'da kurulan Postal, Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic ve Fivetran gibi 600'den fazla B2B müşterisine hizmet veren lider Çevrimdışı Etkileşim Platformudur. Posta, müşterilerin potansiyel müşteriler, ortaklar, müşteriler ve çalışanlarla anlamlı ve etkili insani bağlantılar kurmasına olanak tanır. Posta.com'da daha fazla bilgi edinin.
Alyce
alyce.com
Alyce, işletmelerin ilişkiler kurmasına, satışları hızlandırmasına ve kişiselleştirilmiş hediyeler aracılığıyla marka bilinirliğini artırmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir hediye platformudur. Pazarlama, Satış ve Müşteri Ekipleri, yeni işlerin kapısını açmak ve sadık müşterileri yaşam döngüleri boyunca beslemek ve ödüllendirmek için Alyce'i kullanıyor.
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk, B2B şirketlerinin veriye dayalı doğrudan posta ve hediye verme yoluyla önemli anları geniş ölçekte sunmasına olanak tanır. Reachdesk aracılığıyla şirketler, tek bir tıklamayla müşterilerle, potansiyel müşterilerle ve çalışanlarla daha derin bağlantılar kuran hediyeler ve doğrudan postalar sunabilir. Teknoloji yığınınıza entegrasyonlarımız net ve ölçülebilir bir yatırım getirisi sağlar; doğrudan kanal artık bir tahmin oyunu değil.
Printfection
printfection.com
Printfection, swag ve markalı ürünlerin satın alınmasını, yönetilmesini ve dağıtımını kolaylaştıran bir swag yönetim platformudur. Zendesk, BetterHelp, Hinge ve Gusto gibi müşteriler, promosyonları müşterilere, potansiyel müşterilere, çalışanlara ve etkinliklere kolayca göndermek için bizi kullanıyor. Bu, ABM çabalarınızı destekler ve size swag yönetimi için harcadığınız saatlerce zaman kazandırabilir, böylece swag pazarlama çabalarınızdan daha fazla yatırım getirisi elde etmenize ve ölçmenize yardımcı olabiliriz. BİZİ DİĞER SWAG ŞİRKETLERİNDEN AYIRAN NEDİR Dışarıda tam anlamıyla yüzlerce swag şirketi ve swag sitesi var. Çoğu, basit baskı ve promosyon ürünleri dağıtım hizmetleri sunar; örneğin, logonuzu bazı kupalara ve birkaç tişörtün üzerine yapıştırabilir ve ardından bunu ofisinize gönderebilirsiniz. Bu swag şirketlerinin çoğu herhangi bir teknoloji SAĞLAMAZ. Müşterilere veya potansiyel müşterilere stratejik olarak hediye hediye etmenin bir yolu yoktur, Salesforce (veya başka herhangi bir CRM) ile entegrasyon yoktur ve Marketo, HubSpot, Zapier vb. pazarlama otomasyon araçlarıyla bağlantı yoktur. Printfection tam hizmet, uçtan uca bir promosyondur Yalnızca binlerce gerçekten yaratıcı ürünü markalamakla kalmayıp aynı zamanda mevcut teknoloji yığınınız aracılığıyla bu ürünleri stratejik olarak dünyanın herhangi bir yerine gönderebileceğiniz yönetim ve sipariş karşılama platformu. Her müşteri aynı zamanda özel bir hesap yöneticisine ve promosyon başarı ekibine sahip olur; burada hangi promosyonun etkinlikler, hediyeler, müşteri ödülleri vb. için en iyi sonucu verdiğini düzenli olarak paylaşırız ve sizi en yeni ve en harika ürünler hakkında bilgilendiririz. Biz daha önce çok az şirketin deneyimlediği bir promosyon hizmetiyiz. Swag Yaratımı Yüzlerce harika promosyon ürününün yer aldığı kapsamlı kataloğumuza göz atın veya bir ürün araştırma talebi gönderin. Müşteri ihtiyaçlarına göre kataloğa her zaman yeni ürünler ekliyoruz. Ürün kurulum sürecimiz, logonuzu ve kurumsal resminizi hemen hemen her şeyin üzerine yerleştirmenizi inanılmaz derecede kolaylaştırır: Tişörtler, kapüşonlular, tulumlar, kupalar, su şişeleri, hoparlörler, teknoloji ürünleri, bulmacalar, Jenga setleri, adını siz koyun. Pinyatalar, masaj masaları gibi gerçekten eğlenceli, yaratıcı ürünleri markalaştırabiliriz - devam edin ve kalıpların dışında düşünün! SWAG DEPOLAMA VE DEPOLAMA Elbette swag'ı doğrudan ofisinize veya herhangi bir yere gönderebiliriz, ancak Printfection'un arkasındaki gerçek deha, tüm swag'larınızı sizin için saklayacak olmamızdır! Artık dağınık ofis dolabı veya zindan yok. Swag'ınızı sipariş ettiğinizde ürünler lojistik merkezimize gönderilir. Daha sonra platforma giriş yapabilir ve tüm envanterinizi gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz. Çalışanlarınıza, potansiyel müşterilerinize, müşterilerinize, iş ortaklarınıza veya bir etkinliğe swag göndermek istediğinizde, yalnızca birkaç tıklamayla tüm siparişleri sizin için gönderip yerine getiriyoruz. Bu kadar kolay. T-SHIRT DROPSHIPPPING & BASKI HİZMETLERİ Yüzlerce ürünü markalamamıza rağmen, genellikle kurumsal tişörtlerle başlayan bazı müşterilerimiz var. Logonuzu ve resminizi her türlü beden ve kumaş dahil olmak üzere birçok farklı tişört türüne basabiliriz. Kapüşonlular, pantolonlar, tulumlar vb. dahil olmak üzere her türlü özel giysiyi de dropshipping yapabiliriz. Piyasadaki en esnek tişört dropshipping şirketlerinden biriyiz. SWAG'İN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Kurumsal ürünlerinizi potansiyel müşterilerinize, müşterilerinize ve çalışanlarınıza ulaştırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kampanyalarda kullanılmak üzere kendi swag'larınızı depomuza gönderebilirsiniz ve kullanarak sipariş ettiğiniz yeni swag'lar sizin için saklanacaktır. Sadece birkaç tıklamayla herhangi bir öğeyi dünyanın herhangi bir yerine gönderebilirsiniz; ister kapatmaya çalıştığınız kritik bir hesaba, ister kısa süre önce yenilenen veya bir örnek olay incelemesinde size yardımcı olan sadık bir müşteriye olsun. ÖZEL PAKETLEME VE KİTLER Yeni müşterilerin katılımını sağlamak, ABM çalışmalarınızda kullanmak veya yeni işe alınanları memnun etmek için harika özel kitler oluşturmayı kolaylaştırıyoruz. Özel kit, ambalaj kutularınızı özel çizimlerinizle markalamanıza, özel ekler ve dolgular eklemenize ve seçtiğiniz herhangi bir öğeyi düzgün bir şekilde düzenlemenize olanak tanır. En iyi kutu açma deneyimini sunmak için mükemmel! ETKİNLİK DROPSHIPPING (DROPSHIP PROMOSYON ÜRÜNLERİ) Etkinliklere dropshipping swag / promosyon ürünleri inanılmaz derecede kolay hale getiriyoruz. Dilediğiniz ürünü gönderebilirsiniz. Etkinlik Paketleme özelliğimiz, tüm giyim eşyalarınızın düzgün bir şekilde sarılmış ve beden ve cinsiyete göre etiketlenmiş olarak ulaşacağı anlamına gelir; böylece tek yapmanız gereken gömleklerinizi standınızdaki kutudan çıkarmak ve gösteri zamanına hazır olmaktır. Etkinliğiniz bittiğinde, kullanılmayan hediyeleri sipariş karşılama merkezimize geri göndererek boşa harcanan harcamayı büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Garantili teslimatı seçerseniz ürünleriniz belirli bir tarihte elinize ulaşacaktır. Bir daha asla bir etkinliğe gidip gelmek için çabalamak zorunda kalmayacaksınız! SALESFORCE ENTEGRASYONU VE PAZARLAMA ARAÇLARI ENTEGRASYONLARI Satış temsilcilerinizin doğrudan Salesforce üzerinden swag talep etmesine izin verin. Veya Marketo, HubSpot, Intercom veya Zapier entegrasyonumuzdan yararlanan herhangi bir araç aracılığıyla hediye hediyelerini otomatikleştirin. Ayrıca Shopify entegrasyonumuzdan yararlanarak bir şirket promosyon mağazası da kurabilirsiniz. Printfection, dünyanın herhangi bir yerindeki herkese swag göndermenin en kolay yoludur.
&Open
andopen.co
&Open, hediyeleri düşünceli bir şekilde tedarik eden, gönderildikleri zamanı otomatikleştiren ve baştan sona tüm lojistiği yöneten küresel bir hediye platformudur. Daha iyi, daha hızlı ve daha kolay kurumsal hediyeler yoluyla markaların sadakat oluşturmasına ve elde tutma oranını artırmasına yardımcı oluyoruz. Size uygun çözümü keşfetmek için bugün bir demo rezervasyonu yaptırın veya hediye uzmanlarımızdan biriyle konuşun.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum, çoklu para birimi ve çoklu bölge yetenekleriyle küresel ölçekte ödül, teşvik ve ödeme programlarının otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Pazarlama ve satış ekiplerinin, geniş ölçekte iş akışlarını kullanan bir ödül puanı sistemiyle müşteri yaşam döngüsü boyunca ödüller, teşvikler ve e-hediyeler göndermesini kolaylaştırıyoruz. CRM'ler, Anket araçları ve e-posta araçlarıyla entegre oluyoruz ve ürünlerinizle doğrudan entegre olmanız için API çözümleri sunuyoruz. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor. 2000'den fazla Müşteri dünya çapında 80 Milyondan fazla ödül gönderdi ve bu da Plum'u markalı ödemelerin omurgası haline getirdi.
Sendoso
sendoso.com
Sendoso Doğrudan Pazarlama Otomasyon Platformu ile müşteri yaşam döngüsü yolculuğu boyunca alıcılarınızla derinlemesine bağlantı kurmak için son derece farklı ve özel olarak tasarlanmış kampanyalar oluşturun ve satış ve pazarlama dolar yatırımlarınızdan daha fazla yatırım getirisi elde edin.
Advertaze
advertaze.com
Hedef hesaplarınızın her biri için benzersiz, kişiselleştirilmiş bir reklam oluşturduğunuzu hayal edin. Şimdi bu reklamı yalnızca o hesaptaki satın alma ekibinin göreceği bir yerde gösterdiğinizi hayal edin. Advertaze, kişiselleştirilmiş hesap tabanlı reklamlarınızı doğru hesaplardaki doğru kişilerin önüne çıkarmak için Mikro Hedef Kitle hedeflemeyi kullanır. Satın alma sürecinde söz sahibi olmayan kişilerin izlenimlerinin boşa gitmesine son. Daha fazla bilgiyi advertaze.com'da bulabilirsiniz
Opensense
opensense.com
Tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetin. Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach ve daha fazlasıyla harika çalışır!
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI, dünya çapındaki işletmelerin Hesap Tabanlı Pazarlama çözümleriyle daha hızlı ölçeklenmesine yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Satış ve Pazarlama platformudur. Tek bir platformda: Hedef hesaplarınızı belirleyin ve keşfedin, Hedef gruplarla birebir görüşmeler düzenleyin, Onlarla birden fazla kanalda etkileşime geçin, Yapay Zeka Destekli ABM Reklamları Çalıştırın, Tüm kampanyalarınızda ABM başarısını ölçün ve optimize edin. Temelinde Yapay Zeka bulunan SalesboxAI Avatar, çok kanallı, iki yönlü görüşmeler yoluyla hedef hesaplarla otomatik olarak iletişim kurarak, etkileşim kurarak, nitelendirerek ve takip ederek şirketlerin müşterileri daha hızlı ve verimli bir şekilde bulmasına ve güvence altına almasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: https://salesbox.ai
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard, medya türlerinde son derece kişiselleştirilmiş satış içeriğiyle satış temsilcilerinin daha güvenli ve daha başarılı olmasını sağlamak için üretken bir yapay zeka dijital satış asistanı platformu sağlar.
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