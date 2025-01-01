Hesap Tabanlı Yürütme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Hesap tabanlı yürütme yazılımı, pazarlamacılara, hesap tabanlı pazarlama (ABM) stratejisini yürütmek için gerekli olan özelleştirilmiş mesajları oluşturma ve yayma yetkisi verir. B2B pazarlamaya odaklı bir yaklaşım olan ABM, önemli hedef hesapları belirlemek ve bunları müşteriye dönüştürmek için özel pazarlama taktikleri uygulamak üzere pazarlama ve satış ekiplerini birleştirir. Geleneksel pazarlamada potansiyel müşteri yaratma, geniş bir kitlenin ilgisini çekecek içerik oluşturmayı, ardından bu potansiyel müşterileri nihai satın alma umuduyla pazarlama hunisi aracılığıyla beslemeyi içerir. Ancak pek çok potansiyel müşteri satın alma aşamasına ulaşmadan dönüşüm hunisinden çıkar. ABM, yüksek kaliteli potansiyel müşterileri önceliklendirip hedefleyerek bu sorunu çözüyor; satış ve pazarlama ekiplerinin, dönüşüm sağlama olasılığı en yüksek potansiyel müşterilerin ilgisini çekmeye odaklanmasına olanak tanıyor. Hesap tabanlı yürütme yazılımı, pazarlamacıların hedef hesaplar için kişiselleştirilmiş kampanyalar sunmasına olanak tanıyarak ABM stratejilerini kolaylaştırır. Bu kampanyalar e-posta, web sitesi kişiselleştirme, hedefli reklam, doğrudan posta ve etkinlikler gibi çeşitli kanalları kapsar. Hesap Tabanlı Yürütme Yazılımının Temel Faydaları: * Son Derece Kişiselleştirilmiş Kampanyalar: Pazarlamacılar birden fazla kanalda özel kampanyalar oluşturarak alaka düzeyini ve etkileşimi artırabilir. * Hesaba Özel İçerik Teslimatı: İçerik, hesap bazında iletilir ve mesajların her hedefin benzersiz ihtiyaçlarına ve sorunlu noktalarına uygun olması sağlanır. * Stratejik İçerik Dağıtımı: Yazılım, pazarlama içeriğinin zamanlamasını ve yerleştirilmesini planlamaya, erişimi ve etkiyi optimize etmeye yardımcı olur. * Satış ve Pazarlama Çabalarının Uyumlaştırılması: ABM yazılımı, satış ve pazarlama departmanları arasındaki işbirliğini teşvik ederek tutarlı ve koordineli stratejiler sağlar. * Kaynak Optimizasyonu: Kaynakları yüksek dönüşüm olasılıklı hesaplara odaklayarak kuruluşlar zamandan ve paradan tasarruf ederek yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır. * İlişki Kurma ve Elde Tutma: ABM stratejileri, kilit müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmaya, sadakati artırmaya ve genişleme fırsatları yaratmaya öncelik verir. Hesap tabanlı yürütme yazılımı, özünde, pazarlamacılara hassas hedefli kampanyalar yürütme, müşteri ilişkilerini derinleştirme ve ABM stratejileri aracılığıyla sürdürülebilir iş büyümesi sağlama gücü verir.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
Warmly
warmly.ai
Warmly, SMB gelir ekipleri için tasarlanan bir satış platformudur. Ziyaretçileri tanıyıp, takip edip, bağlantı kurarak satış sürecini hızlandırır.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI, işletmelerin müşteri adaylarını daha hızlı bulup güvence altına almasını sağlayan, AI tabanlı bir satış ve pazarlama platformudur.
Sendoso
sendoso.com
Sendoso, işletmelerin kişiselleştirilmiş hediyelerle müşteri ilişkilerini güçlendirmesine ve pazarlama kampanyalarını yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday uygulaması, ödül ve teşvik programlarını otomatikleştirerek işletmelere küresel ölçekte ödüller göndermeyi kolaylaştırır.
&Open
andopen.co
&Open, dünya genelinde hediye göndermeyi kolaylaştıran bir platformdur. Hediye seçimi, gönderim ve lojistik süreçlerini otomatikleştirir.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.
Folloze
folloze.com
Folloze, B2B pazarlama ekipleri için kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri oluşturan bir platformdur. Kullanıcı katılımını artırmak için analitik ve içerik yönetimi sağlar.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase, hesap tabanlı pazarlama ve satış stratejileri için hesap zekası sunan bir platformdur. Kullanıcılar hedef kitlelerini belirleyip, etkileşimleri optimize eder.
Metadata
metadata.io
Metadata, B2B pazarlamacıların strateji, yaratıcılık ve gelir artırmaya odaklanmasını sağlayarak manuel ve tekrarlayıcı işleri ortadan kaldırır.
N.Rich
nrich.ai
N.Rich uygulaması, bütçenizi aşmadan potansiyel müşterileri bulup hedef kitleyi dijital reklamlarla aktif hale getirir ve satışa sıcak hesaplar iletir.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, içeriklerinizi merkezi bir platformda yöneterek hedeflenmiş dijital içerik deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.
xiQ
xiqinc.com
xiQ, alıcıların zihin yapısını anlamak için yapay zeka ve psikolojiyi birleştiren bir satış ve pazarlama platformudur. Yapılandırılmış içerik ve analizler sunar.
Printfection
printfection.com
Printfection, marka ürünlerini satın almayı, yönetmeyi ve dağıtmayı kolaylaştıran bir swag yönetim platformudur. Müşterilere hızlı ve entegre bir hizmet sunar.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.
Opensense
opensense.com
Opensense, tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetmenizi sağlar. Office 365, G-Suite, Salesforce gibi platformlarla uyumlu çalışır.
Hushly
hushly.com
Hushly, içerik pazarlamasını optimize eden, kullanıcı deneyimini geliştiren kişiselleştirilmiş bir dijital platformdur.
Foundry
foundryco.com
Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.
Kotis Design
kotisdesign.com
Kotis Design, markaların ödül ürünlerini oluşturup satmasına yardımcı olan bir e-ticaret platformu ve lojistik çözümüdür.
Postal
postal.com
Postal, 2020'de kurulan bir platformdur. B2B müşterilere insan bağlantılarını güçlendirmek için araçlar sunar.
Albacross
albacross.com
Albacross, web sitesi ziyaretçilerini izleyerek potansiyel müşterileri tanımlar ve satış takımlarını bilgilendirir. CRM sistemleriyle entegre olur.
Influ2
influ2.com
Influ2, B2B pazarlamacılar ve satış ekipleri için hedefli reklamlar sunan bir platformdur. Belirli karar vericilere ulaşarak etkileşimi ve dönüşümü artırır.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite, içerik yönetimi ve satış desteği yazılımıdır. İçerikleri depolamak, düzenlemek, dağıtmak ve izlemek için kullanılır.
PFL
pfl.com
PFL uygulaması, veri odaklı doğrudan posta hizmetleri sunarak kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturur ve performans ölçümü yapar.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence, B2B pazarlama için hesap bazlı pazarlama ve veri analizi sunarak, hedef kitleyle etkileşimde bulunmayı sağlar.
Propensity
propensity.com
Propensity, küçük B2B ekipleri için tasarlanmış bir ABM platformudur. Kullanıcıların hedef hesaplar ve kontaklar oluşturmasına, kampanya yönetmesine ve nitelikli liderler sağlamasına olanak tanır.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon, dijital pazarlamada kişiselleştirme ve müşteri yolculuklarını analiz ederek kampanya performansını artırmayı hedefleyen bir platformdur.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturmasını, kullanıcı verilere dayalı analizler yapmasını ve pazarlama kampanyalarını yönetmesini sağlayan bir platformdur.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, işletmelere hedef hesaplarını belirleme, etkileşim kurma ve kampanya etkinliğini ölçme konusunda yardım eden hesap tabanlı pazarlama platformudur.
Alyce
alyce.com
Alyce, işletmelerin kişiselleştirilmiş hediyelerle müşteri ilişkilerini geliştirmelerini ve bu süreçleri otomatikleştirmelerini sağlayan bir platformdur.
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk, B2B şirketlerin veri odaklı doğrudan posta ve hediye gönderimiyle müşteri, aday ve çalışanlarla bağlantı kurmasını sağlar.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem, Prospect Smarter tarafından geliştirilen bir dijital pazarlama çözümüdür; çevrimdışı pazarlamadan çevrimiçi pazarlamaya yönelik yüksek değerli, kişisel fırsatlar sunar.
6sense
6sense.com
6Sense, B2B hesap tabanlı pazarlama stratejileri geliştirmek için niyet analizi ve veri entegrasyonu sunan bir platformdur.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory, B2B müşterilerine kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri sunarak satış sürecini hızlandırmaya yardımcı olan bir içerik yönetim platformudur.
Recotap
recotap.com
Recotap, B2B pazarlama için hedeflenmiş ve kişiselleştirilmiş hesap bazlı kampanyalar yönetmeyi sağlayan bir AI destekli platformdur.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic, markaların potansiyel müşteri hesaplarını tanımlayıp etkileşimde bulunmalarını sağlayan, veri odaklı bir pazarlama platformudur.
Advertaze
advertaze.com
Advertaze, hedef hesaplar için kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturarak doğru kişilere doğru yerde gösterir.
Proof
useproof.com
Proof uygulaması, pazarlama hunisine eklendiğinde ziyaretçi güvenini artırır ve dönüşüm oranlarını sayfa başına %10-15 oranında yükseltir.
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