Printfection, swag ve markalı ürünlerin satın alınmasını, yönetilmesini ve dağıtımını kolaylaştıran bir swag yönetim platformudur. Zendesk, BetterHelp, Hinge ve Gusto gibi müşteriler, promosyonları müşterilere, potansiyel müşterilere, çalışanlara ve etkinliklere kolayca göndermek için bizi kullanıyor. Bu, ABM çabalarınızı destekler ve size swag yönetimi için harcadığınız saatlerce zaman kazandırabilir, böylece swag pazarlama çabalarınızdan daha fazla yatırım getirisi elde etmenize ve ölçmenize yardımcı olabiliriz. BİZİ DİĞER SWAG ŞİRKETLERİNDEN AYIRAN NEDİR Dışarıda tam anlamıyla yüzlerce swag şirketi ve swag sitesi var. Çoğu, basit baskı ve promosyon ürünleri dağıtım hizmetleri sunar; örneğin, logonuzu bazı kupalara ve birkaç tişörtün üzerine yapıştırabilir ve ardından bunu ofisinize gönderebilirsiniz. Bu swag şirketlerinin çoğu herhangi bir teknoloji SAĞLAMAZ. Müşterilere veya potansiyel müşterilere stratejik olarak hediye hediye etmenin bir yolu yoktur, Salesforce (veya başka herhangi bir CRM) ile entegrasyon yoktur ve Marketo, HubSpot, Zapier vb. pazarlama otomasyon araçlarıyla bağlantı yoktur. Printfection tam hizmet, uçtan uca bir promosyondur Yalnızca binlerce gerçekten yaratıcı ürünü markalamakla kalmayıp aynı zamanda mevcut teknoloji yığınınız aracılığıyla bu ürünleri stratejik olarak dünyanın herhangi bir yerine gönderebileceğiniz yönetim ve sipariş karşılama platformu. Her müşteri aynı zamanda özel bir hesap yöneticisine ve promosyon başarı ekibine sahip olur; burada hangi promosyonun etkinlikler, hediyeler, müşteri ödülleri vb. için en iyi sonucu verdiğini düzenli olarak paylaşırız ve sizi en yeni ve en harika ürünler hakkında bilgilendiririz. Biz daha önce çok az şirketin deneyimlediği bir promosyon hizmetiyiz. Swag Yaratımı Yüzlerce harika promosyon ürününün yer aldığı kapsamlı kataloğumuza göz atın veya bir ürün araştırma talebi gönderin. Müşteri ihtiyaçlarına göre kataloğa her zaman yeni ürünler ekliyoruz. Ürün kurulum sürecimiz, logonuzu ve kurumsal resminizi hemen hemen her şeyin üzerine yerleştirmenizi inanılmaz derecede kolaylaştırır: Tişörtler, kapüşonlular, tulumlar, kupalar, su şişeleri, hoparlörler, teknoloji ürünleri, bulmacalar, Jenga setleri, adını siz koyun. Pinyatalar, masaj masaları gibi gerçekten eğlenceli, yaratıcı ürünleri markalaştırabiliriz - devam edin ve kalıpların dışında düşünün! SWAG DEPOLAMA VE DEPOLAMA Elbette swag'ı doğrudan ofisinize veya herhangi bir yere gönderebiliriz, ancak Printfection'un arkasındaki gerçek deha, tüm swag'larınızı sizin için saklayacak olmamızdır! Artık dağınık ofis dolabı veya zindan yok. Swag'ınızı sipariş ettiğinizde ürünler lojistik merkezimize gönderilir. Daha sonra platforma giriş yapabilir ve tüm envanterinizi gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz. Çalışanlarınıza, potansiyel müşterilerinize, müşterilerinize, iş ortaklarınıza veya bir etkinliğe swag göndermek istediğinizde, yalnızca birkaç tıklamayla tüm siparişleri sizin için gönderip yerine getiriyoruz. Bu kadar kolay. T-SHIRT DROPSHIPPPING & BASKI HİZMETLERİ Yüzlerce ürünü markalamamıza rağmen, genellikle kurumsal tişörtlerle başlayan bazı müşterilerimiz var. Logonuzu ve resminizi her türlü beden ve kumaş dahil olmak üzere birçok farklı tişört türüne basabiliriz. Kapüşonlular, pantolonlar, tulumlar vb. dahil olmak üzere her türlü özel giysiyi de dropshipping yapabiliriz. Piyasadaki en esnek tişört dropshipping şirketlerinden biriyiz. SWAG'İN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Kurumsal ürünlerinizi potansiyel müşterilerinize, müşterilerinize ve çalışanlarınıza ulaştırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kampanyalarda kullanılmak üzere kendi swag'larınızı depomuza gönderebilirsiniz ve kullanarak sipariş ettiğiniz yeni swag'lar sizin için saklanacaktır. Sadece birkaç tıklamayla herhangi bir öğeyi dünyanın herhangi bir yerine gönderebilirsiniz; ister kapatmaya çalıştığınız kritik bir hesaba, ister kısa süre önce yenilenen veya bir örnek olay incelemesinde size yardımcı olan sadık bir müşteriye olsun. ÖZEL PAKETLEME VE KİTLER Yeni müşterilerin katılımını sağlamak, ABM çalışmalarınızda kullanmak veya yeni işe alınanları memnun etmek için harika özel kitler oluşturmayı kolaylaştırıyoruz. Özel kit, ambalaj kutularınızı özel çizimlerinizle markalamanıza, özel ekler ve dolgular eklemenize ve seçtiğiniz herhangi bir öğeyi düzgün bir şekilde düzenlemenize olanak tanır. En iyi kutu açma deneyimini sunmak için mükemmel! ETKİNLİK DROPSHIPPING (DROPSHIP PROMOSYON ÜRÜNLERİ) Etkinliklere dropshipping swag / promosyon ürünleri inanılmaz derecede kolay hale getiriyoruz. Dilediğiniz ürünü gönderebilirsiniz. Etkinlik Paketleme özelliğimiz, tüm giyim eşyalarınızın düzgün bir şekilde sarılmış ve beden ve cinsiyete göre etiketlenmiş olarak ulaşacağı anlamına gelir; böylece tek yapmanız gereken gömleklerinizi standınızdaki kutudan çıkarmak ve gösteri zamanına hazır olmaktır. Etkinliğiniz bittiğinde, kullanılmayan hediyeleri sipariş karşılama merkezimize geri göndererek boşa harcanan harcamayı büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Garantili teslimatı seçerseniz ürünleriniz belirli bir tarihte elinize ulaşacaktır. Bir daha asla bir etkinliğe gidip gelmek için çabalamak zorunda kalmayacaksınız! SALESFORCE ENTEGRASYONU VE PAZARLAMA ARAÇLARI ENTEGRASYONLARI Satış temsilcilerinizin doğrudan Salesforce üzerinden swag talep etmesine izin verin. Veya Marketo, HubSpot, Intercom veya Zapier entegrasyonumuzdan yararlanan herhangi bir araç aracılığıyla hediye hediyelerini otomatikleştirin. Ayrıca Shopify entegrasyonumuzdan yararlanarak bir şirket promosyon mağazası da kurabilirsiniz. Printfection, dünyanın herhangi bir yerindeki herkese swag göndermenin en kolay yoludur.