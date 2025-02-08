Hesap Tabanlı Doğrudan Posta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - San Marino

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Hesap tabanlı doğrudan postaya yönelik yazılım, kuruluşların belirli hesaplardaki önemli kişilere kişiselleştirilmiş doğrudan posta veya hediyeler göndermesine olanak tanır. Bu yazılım, işletmelerin hedeflenen hesaplarda marka görünürlüğünü artırmasına ve bu belirli hesaplarla etkileşim oranlarını artırmasına yardımcı olur. Pazarlamacılar, satış ekipleri bu hesaplardaki önemli karar vericilere doğrudan yaklaşmadan önce bir hesapla iletişimi başlatmak için hesap tabanlı doğrudan posta yazılımından yararlanabilir. Bu yaklaşım, hesap tabanlı reklamcılık ve hesap tabanlı web ve içerik deneyimleri gibi diğer yöntemlerin yanı sıra, hesap tabanlı pazarlama stratejisi içindeki potansiyel uygulama yöntemlerinden yalnızca biridir. Şirketler, belirli hedef ve tercihlerine göre bu uygulama taktiklerinden birini veya birkaçını benimseme esnekliğine sahiptir.
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Sendoso
sendoso.com
Sendoso Doğrudan Pazarlama Otomasyon Platformu ile müşteri yaşam döngüsü yolculuğu boyunca alıcılarınızla derinlemesine bağlantı kurmak için son derece farklı ve özel olarak tasarlanmış kampanyalar oluşturun ve satış ve pazarlama dolar yatırımlarınızdan daha fazla yatırım getirisi elde edin.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum, çoklu para birimi ve çoklu bölge yetenekleriyle küresel ölçekte ödül, teşvik ve ödeme programlarının otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Pazarlama ve satış ekiplerinin, geniş ölçekte iş akışlarını kullanan bir ödül puanı sistemiyle müşteri yaşam döngüsü boyunca ödüller, teşvikler ve e-hediyeler göndermesini kolaylaştırıyoruz. CRM'ler, Anket araçları ve e-posta araçlarıyla entegre oluyoruz ve ürünlerinizle doğrudan entegre olmanız için API çözümleri sunuyoruz. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor. 2000'den fazla Müşteri dünya çapında 80 Milyondan fazla ödül gönderdi ve bu da Plum'u markalı ödemelerin omurgası haline getirdi.
&Open
andopen.co
&Open, hediyeleri düşünceli bir şekilde tedarik eden, gönderildikleri zamanı otomatikleştiren ve baştan sona tüm lojistiği yöneten küresel bir hediye platformudur. Daha iyi, daha hızlı ve daha kolay kurumsal hediyeler yoluyla markaların sadakat oluşturmasına ve elde tutma oranını artırmasına yardımcı oluyoruz. Size uygun çözümü keşfetmek için bugün bir demo rezervasyonu yaptırın veya hediye uzmanlarımızdan biriyle konuşun.
Printfection
printfection.com
Printfection, swag ve markalı ürünlerin satın alınmasını, yönetilmesini ve dağıtımını kolaylaştıran bir swag yönetim platformudur. Zendesk, BetterHelp, Hinge ve Gusto gibi müşteriler, promosyonları müşterilere, potansiyel müşterilere, çalışanlara ve etkinliklere kolayca göndermek için bizi kullanıyor. Bu, ABM çabalarınızı destekler ve size swag yönetimi için harcadığınız saatlerce zaman kazandırabilir, böylece swag pazarlama çabalarınızdan daha fazla yatırım getirisi elde etmenize ve ölçmenize yardımcı olabiliriz. BİZİ DİĞER SWAG ŞİRKETLERİNDEN AYIRAN NEDİR Dışarıda tam anlamıyla yüzlerce swag şirketi ve swag sitesi var. Çoğu, basit baskı ve promosyon ürünleri dağıtım hizmetleri sunar; örneğin, logonuzu bazı kupalara ve birkaç tişörtün üzerine yapıştırabilir ve ardından bunu ofisinize gönderebilirsiniz. Bu swag şirketlerinin çoğu herhangi bir teknoloji SAĞLAMAZ. Müşterilere veya potansiyel müşterilere stratejik olarak hediye hediye etmenin bir yolu yoktur, Salesforce (veya başka herhangi bir CRM) ile entegrasyon yoktur ve Marketo, HubSpot, Zapier vb. pazarlama otomasyon araçlarıyla bağlantı yoktur. Printfection tam hizmet, uçtan uca bir promosyondur Yalnızca binlerce gerçekten yaratıcı ürünü markalamakla kalmayıp aynı zamanda mevcut teknoloji yığınınız aracılığıyla bu ürünleri stratejik olarak dünyanın herhangi bir yerine gönderebileceğiniz yönetim ve sipariş karşılama platformu. Her müşteri aynı zamanda özel bir hesap yöneticisine ve promosyon başarı ekibine sahip olur; burada hangi promosyonun etkinlikler, hediyeler, müşteri ödülleri vb. için en iyi sonucu verdiğini düzenli olarak paylaşırız ve sizi en yeni ve en harika ürünler hakkında bilgilendiririz. Biz daha önce çok az şirketin deneyimlediği bir promosyon hizmetiyiz. Swag Yaratımı Yüzlerce harika promosyon ürününün yer aldığı kapsamlı kataloğumuza göz atın veya bir ürün araştırma talebi gönderin. Müşteri ihtiyaçlarına göre kataloğa her zaman yeni ürünler ekliyoruz. Ürün kurulum sürecimiz, logonuzu ve kurumsal resminizi hemen hemen her şeyin üzerine yerleştirmenizi inanılmaz derecede kolaylaştırır: Tişörtler, kapüşonlular, tulumlar, kupalar, su şişeleri, hoparlörler, teknoloji ürünleri, bulmacalar, Jenga setleri, adını siz koyun. Pinyatalar, masaj masaları gibi gerçekten eğlenceli, yaratıcı ürünleri markalaştırabiliriz - devam edin ve kalıpların dışında düşünün! SWAG DEPOLAMA VE DEPOLAMA Elbette swag'ı doğrudan ofisinize veya herhangi bir yere gönderebiliriz, ancak Printfection'un arkasındaki gerçek deha, tüm swag'larınızı sizin için saklayacak olmamızdır! Artık dağınık ofis dolabı veya zindan yok. Swag'ınızı sipariş ettiğinizde ürünler lojistik merkezimize gönderilir. Daha sonra platforma giriş yapabilir ve tüm envanterinizi gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz. Çalışanlarınıza, potansiyel müşterilerinize, müşterilerinize, iş ortaklarınıza veya bir etkinliğe swag göndermek istediğinizde, yalnızca birkaç tıklamayla tüm siparişleri sizin için gönderip yerine getiriyoruz. Bu kadar kolay. T-SHIRT DROPSHIPPPING & BASKI HİZMETLERİ Yüzlerce ürünü markalamamıza rağmen, genellikle kurumsal tişörtlerle başlayan bazı müşterilerimiz var. Logonuzu ve resminizi her türlü beden ve kumaş dahil olmak üzere birçok farklı tişört türüne basabiliriz. Kapüşonlular, pantolonlar, tulumlar vb. dahil olmak üzere her türlü özel giysiyi de dropshipping yapabiliriz. Piyasadaki en esnek tişört dropshipping şirketlerinden biriyiz. SWAG'İN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Kurumsal ürünlerinizi potansiyel müşterilerinize, müşterilerinize ve çalışanlarınıza ulaştırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kampanyalarda kullanılmak üzere kendi swag'larınızı depomuza gönderebilirsiniz ve kullanarak sipariş ettiğiniz yeni swag'lar sizin için saklanacaktır. Sadece birkaç tıklamayla herhangi bir öğeyi dünyanın herhangi bir yerine gönderebilirsiniz; ister kapatmaya çalıştığınız kritik bir hesaba, ister kısa süre önce yenilenen veya bir örnek olay incelemesinde size yardımcı olan sadık bir müşteriye olsun. ÖZEL PAKETLEME VE KİTLER Yeni müşterilerin katılımını sağlamak, ABM çalışmalarınızda kullanmak veya yeni işe alınanları memnun etmek için harika özel kitler oluşturmayı kolaylaştırıyoruz. Özel kit, ambalaj kutularınızı özel çizimlerinizle markalamanıza, özel ekler ve dolgular eklemenize ve seçtiğiniz herhangi bir öğeyi düzgün bir şekilde düzenlemenize olanak tanır. En iyi kutu açma deneyimini sunmak için mükemmel! ETKİNLİK DROPSHIPPING (DROPSHIP PROMOSYON ÜRÜNLERİ) Etkinliklere dropshipping swag / promosyon ürünleri inanılmaz derecede kolay hale getiriyoruz. Dilediğiniz ürünü gönderebilirsiniz. Etkinlik Paketleme özelliğimiz, tüm giyim eşyalarınızın düzgün bir şekilde sarılmış ve beden ve cinsiyete göre etiketlenmiş olarak ulaşacağı anlamına gelir; böylece tek yapmanız gereken gömleklerinizi standınızdaki kutudan çıkarmak ve gösteri zamanına hazır olmaktır. Etkinliğiniz bittiğinde, kullanılmayan hediyeleri sipariş karşılama merkezimize geri göndererek boşa harcanan harcamayı büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Garantili teslimatı seçerseniz ürünleriniz belirli bir tarihte elinize ulaşacaktır. Bir daha asla bir etkinliğe gidip gelmek için çabalamak zorunda kalmayacaksınız! SALESFORCE ENTEGRASYONU VE PAZARLAMA ARAÇLARI ENTEGRASYONLARI Satış temsilcilerinizin doğrudan Salesforce üzerinden swag talep etmesine izin verin. Veya Marketo, HubSpot, Intercom veya Zapier entegrasyonumuzdan yararlanan herhangi bir araç aracılığıyla hediye hediyelerini otomatikleştirin. Ayrıca Shopify entegrasyonumuzdan yararlanarak bir şirket promosyon mağazası da kurabilirsiniz. Printfection, dünyanın herhangi bir yerindeki herkese swag göndermenin en kolay yoludur.
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk, B2B şirketlerinin veriye dayalı doğrudan posta ve hediye verme yoluyla önemli anları geniş ölçekte sunmasına olanak tanır. Reachdesk aracılığıyla şirketler, tek bir tıklamayla müşterilerle, potansiyel müşterilerle ve çalışanlarla daha derin bağlantılar kuran hediyeler ve doğrudan postalar sunabilir. Teknoloji yığınınıza entegrasyonlarımız net ve ölçülebilir bir yatırım getirisi sağlar; doğrudan kanal artık bir tahmin oyunu değil.
Alyce
alyce.com
Alyce, işletmelerin ilişkiler kurmasına, satışları hızlandırmasına ve kişiselleştirilmiş hediyeler aracılığıyla marka bilinirliğini artırmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir hediye platformudur. Pazarlama, Satış ve Müşteri Ekipleri, yeni işlerin kapısını açmak ve sadık müşterileri yaşam döngüleri boyunca beslemek ve ödüllendirmek için Alyce'i kullanıyor.
Postal
postal.com
2020 yılında San Luis Obispo, Kaliforniya'da kurulan Postal, Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic ve Fivetran gibi 600'den fazla B2B müşterisine hizmet veren lider Çevrimdışı Etkileşim Platformudur. Posta, müşterilerin potansiyel müşteriler, ortaklar, müşteriler ve çalışanlarla anlamlı ve etkili insani bağlantılar kurmasına olanak tanır. Posta.com'da daha fazla bilgi edinin.
PFL
pfl.com
PFL olarak, özgün anlar sunan ve kuruluşlar için büyümeyi artıran, veriye dayalı doğrudan posta oluşturma konusunda uzmanız. Dünyanın en büyük markalarından bazılarının kanıtlanmış başarı geçmişiyle, dijital pazarlamadan beklediğiniz ölçümü, kişiselleştirmeyi ve öngörülebilirliği doğrudan posta dünyasına taşıyoruz. Tek noktadan hizmet yaklaşımımız, strateji ve üretimden teslimat ve ölçüme kadar her şeyi yöneterek yürütme sürecini basitleştirir. Etkileşimi artırmak ve sonuçları yönlendirmek için kartpostallardan ve mektuplardan logolu 3 boyutlu postalara kadar akılda kalıcı doğrudan posta dokunuşlarıyla eşleştirilmiş dijital taktikler kullanıyoruz. Yüzlerden milyonlara kadar her ölçekteki kampanyaları kişiselleştirmek için verilerinizin gücünden yararlanıyor, müşterilerinizin alakalı ve kişiselleştirilmiş mesajlar almasını sağlıyoruz. Ayrıca platformumuz CRM/MAP'inizle entegre olarak doğrudan posta performansını ve yatırım getirisini kolayca ölçmenize olanak tanır. İlgi çekici, kişiselleştirilmiş ve ölçülebilir doğrudan postalarla müşterilerinizin yüzünü güldürmenize yardımcı olalım.
Kotis Design
kotisdesign.com
Sektör lideri bir swag sağlayıcısıyız ve markaların dünya çapında swag oluşturmasına, satmasına ve göndermesine yardımcı olmak için ölçeklenebilir bir e-Ticaret platformu sunan bir teknoloji ortağıyız. İK ekiplerinden satış ve pazarlama süreçlerine kadar, iş akışınıza swag'in entegre edilmesine ve dağıtılmasına yardımcı oluyoruz. İnsanların gerçekten giymek ve kullanmak isteyeceği ürünler üretiyoruz. Ödüllü ürün tasarımımızdan sağlam bir depolama ve sipariş karşılama çözümüyle yararlanın. ABD merkezli iki tesisimiz, denizaşırı fabrikalardan oluşan bir ağ ile birleştiğinde dünyanın her yerine ürün gönderebiliriz. İyi zamanlanmış markalı ürünler fırsat değerinizi ikiye veya üçe katlayabilir. Salesforce ve Shopify entegrasyonlarımız, depo ve sipariş karşılama ekiplerimizi kullanarak ürünleri uygun zamanda göndermenize olanak tanır. Swag dolabına gerek yok! Birlikte harika ürünler yaratalım.
Enthusem
enthusem.com
Prospect Smarter'ın sunduğu Enthusem, çevrimdışı ve çevrimiçi pazarlama konusunda uzmanlaşmış bir dijital pazarlama çözümüdür; özel, yüksek değerli, kişisel potansiyel müşteriler sunmak.
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