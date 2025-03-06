Hesap Tabanlı Veri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerika Birleşik Devletleri

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Hesap Tabanlı Veri Yazılımı (ABDS), belirli hedef hesaplara göre uyarlanmış kapsamlı veri öngörüleri ve analizler sağlayarak, hesap tabanlı pazarlamanın (ABM) stratejik girişimlerini desteklemek için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Geleneksel veri yönetimi platformlarından farklı olarak ABDS, yalnızca işletmeler tarafından belirlenen yüksek değerli hesaplarla ilgili verileri toplamaya, analiz etmeye ve yorumlamaya odaklanır. Bu yazılım, kuruluşların müşteri demografisi, firma grafiği, davranışsal veriler ve katılım ölçümleri dahil olmak üzere farklı veri kaynaklarını merkezileştirmesine ve uyumlu hale getirmesine olanak tanır. ABDS, bu bilgi zenginliğini birleştirerek pazarlamacılara ve satış ekiplerine hedef müşteriler, sorunlu noktalar ve satın alma davranışları hakkında bütünsel bir anlayış kazanmaları konusunda güç verir. Hesap Tabanlı Veri Yazılımının temel özellikleri şunları içerir: * Veri Toplama: ABDS, hedef hesapların birleşik bir görünümünü oluşturmak için CRM sistemleri, pazarlama otomasyon platformları, sosyal medya ve üçüncü taraf veritabanları gibi çeşitli iç ve dış kaynaklardan veri toplar. * Veri Zenginleştirme: Yazılım, hedefleme doğruluğunu ve segmentasyon yeteneklerini geliştirmek için mevcut hesap verilerini şirket büyüklüğü, sektör trendleri, teknografik bilgiler ve amaç sinyalleri gibi ek bilgilerle zenginleştirir. * Tahmine Dayalı Analitik: Gelişmiş algoritmalardan ve makine öğrenimi modellerinden yararlanan ABDS, gelecekteki hesap davranışını tahmin eder, satın alma eğilimini belirler ve hesapları dönüşüm olasılıklarına göre önceliklendirir. * Segmentasyon ve Kişiselleştirme: ABDS, kullanıcıların hedef hesapları ortak özelliklere veya davranışlara göre farklı gruplara ayırmasına olanak tanır. Bu segmentasyon, her hesabın benzersiz ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyalarını kolaylaştırır. * Anlaşılır Raporlama ve Görselleştirme: Yazılım, hesap performansı, kampanya etkinliği ve yatırım getirisi hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlayan sezgisel kontrol panelleri ve özelleştirilebilir raporlar sunarak kullanıcıların veriye dayalı kararlar almasını sağlar. * ABM Platformlarıyla Entegrasyon: ABDS, hesap yaşam döngüsünün tamamı boyunca koordineli pazarlama ve satış çabalarını düzenlemek için ABM platformları ve diğer pazarlama teknolojileriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Genel olarak Hesap Tabanlı Veri Yazılımı, işletmeleri hassas hedefli ABM stratejilerini yürütmek, gelir artışını artırmak ve önemli müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmak için ihtiyaç duydukları araçlarla donatır.
Yeni Uygulama Gönder
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 milyon+ üye | Profesyonel kimliğinizi yönetin. Profesyonel ağınızla oluşturun ve etkileşim kurun. Bilgiye, içgörülere ve fırsatlara erişin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejilerini ve PPC anahtar kelimelerini ortaya çıkarın - Bağlantı Oluşturma: nişinizdeki en güçlü geri bağlantı fırsatlarını bulun - Anahtar Kelime Araştırması: maksimum alakalı anahtar kelime fikirleri alın ve sıralamanın ne kadar zor olacağını görün - Web Sitesi Denetimi: web sitenizde hangi SEO sorunlarını bulun ve bunları nasıl düzelteceğinizi öğrenin - İçerik Araştırması: herhangi bir konudaki en popüler içeriği keşfedin ve kendi içeriğiniz için en iyi fikirleri bulun - Sıralama Takibi: rakiplerinizinkiyle birlikte arama sıralamalarınızı takip edin - Mentions Monitoring: sizden veya markanızdan çevrimiçi olarak her bahsedildiğinde e-posta uyarıları alın. Ahrefs veritabanında 11 milyardan fazla anahtar kelime ve 400 milyardan fazla dizine eklenmiş sayfa bulunmaktadır. Bu nedenle Ahrefs, kullanıcılarına maksimum veri doğruluğu sağlayabilmektedir.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta startupları takip etmek için tasarlanan Crunchbase web sitesi, küresel ölçekte kamu ve özel şirketler hakkında bilgiler içeriyor. Crunchbase verilerini dört yoldan sağlar: girişim programı, makine öğrenimi, kurum içi veri ekibi ve Crunchbase topluluğu. Halkın üyeleri Crunchbase veritabanına bilgi gönderebilir. Bu gönderimler kayıt ve sosyal doğrulamaya tabidir ve genellikle yayına kabul edilmeden önce bir moderatör tarafından incelenir. Vikipedi topluluğu Mart 2019'da onun kaynak olarak kullanımını kaldırdı.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
SEMrush
semrush.com
Semrush, küresel olarak işletmelerin arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları çalıştırmasını ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar almasını sağlayan önde gelen bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için içgörü ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme müşterisi ile. Semrush sayılarda: - 808m masaüstü etki alanı profilleri ve 32.1m mobil etki alanı profilleri - 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve günde ortalama 25 milyardan fazla url'ün - 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve tek bir anahtar kelime için 20 metreden 20 metrelik fikir - Fortune 500 şirketinin% 30'u kullanıyor Semrush onların pazarlama aracı olarak
G2
g2.com
G2 dünyanın en büyük ve en güvenilir yazılım pazarıdır. Tüm Fortune 500 şirketlerindeki çalışanlar da dahil olmak üzere yılda 90 milyondan fazla kişi, gerçek akran incelemelerine dayanarak daha akıllı yazılım kararları vermek için G2'yi kullanıyor. Her ölçekten binlerce yazılım ve hizmet şirketi, itibarlarını artırmak, yazılım harcamalarını yönetmek ve işlerini büyütmek için G2 ile ortaklık yapıyor.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
WebCatalog
webcatalog.io
Web sitelerini WebCatalog masaüstü ile masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için özel uygulamalardan oluşan zengin uygulamalara erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapmak ve daha önce hiç olmadığı gibi verimliliğinizi artırmak için boşlukları kullanın.
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için alıcıları dinler, anlar ve onlardan öğrenir. Drift, yapay zekanın insanların sohbetleri ilişkilere dönüştürmesi için çalıştığı bir dünya yaratıyor. Drift, dünya çapında binlerce müşterinin konuşma verilerini ve alıcı davranışlarını daha derin ilişkilere, daha fazla satış hattına ve daha fazla gelire dönüştürmesine yardımcı oluyor. Konuşmalı Pazarlamada öncü olan şirket, B2B satın alma sürecindeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için 2015 yılında kuruldu. Alıcı beklentileri artmaya devam ettikçe ve yapay zeka, anlamlı müşteri yolculuklarını geniş ölçekte güçlendirmede merkezi hale geldikçe, Drift, yarattığı kategoriyi bozuyor.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturma ve optimizasyon, teknik web sitesi denetimleri, sayfa içi optimizasyon, geri bağlantı analizi ve izleme, konum izleme, yerel SEO ve daha fazlasını içeren her önemli SEO görevini otomatikleştirmek için özel araçlar sunar. SE Ranking, kullanıcılara benzersiz bilgiler ve öneriler sunmak için AI ve NLP teknolojilerinden yararlanır. Yüksek kaliteli, doğru veriler sunmak, SE Ranking'in en önemli önceliklerinden biridir ve SE Ranking ekibi, kullanıcıların güvenebileceği verileri sağlamak için veri kümelerini sürekli olarak genişletir ve veri işleme algoritmalarında ince ayarlar yapar. Ekipler SE Ranking'in otomatik raporlamasından, Beyaz Etiketinden ve işbirliğine dayalı proje yönetiminden yararlanabilir. Çoğu abonelik planı, ekip üyeleri için ekstra kullanıcı koltukları ve tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak sınırsız projeler içerir. Küçük ve orta ölçekli pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanan SE Ranking'in Ajans Paketi, ajansların çıktılarını daha iyi sunmalarına yardımcı olmak için sınırsız raporlama, müşteri adayı oluşturma widget'ı, WL ve ekstra müşteri koltukları sağlar.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI, B2B satış potansiyel müşterileri için ilk ve tek gerçek zamanlı arama motorudur. 350.000'den fazla kullanıcı ve on binlerce Başkanlık Kulübü Ödülü Sahibi, satış yapmak istedikleri herkesin doğrulanmış cep telefonlarını, e-postalarını ve doğrudan aramalarını bulmak için Seamless.AI'yı kullanıyor. Az önce DUYURULDU: Seamless.AI'dan Alıcı Niyeti ve İş Değişiklikleri! Seamless.AI, şu anda piyasada bulunan ve ürününüzü veya hizmetinizi satın almaya hazır hesaplara ulaşarak satış hattını her zamankinden daha hızlı oluşturabilmeniz için Alıcı Niyeti Verilerini yayınladı. Seamless.AI tarafından sunulan İş Değişiklikleri, rolünü değiştiren veya yeni bir şirkete geçen herkese erişmenizi sağlar; böylece bu kritik dönemde müşterilerinize ve potansiyel müşterilerinize iletişiminizi kaybetmeden ulaşabilirsiniz.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedeflemeden iletişim bilgilerine, veritabanı segmentasyonuna ve işe alıma kadar çok çeşitli iş ihtiyaçlarını çözün. Bugün ücretsiz deneyin.
Apptopia
apptopia.com
Mobil dünya için eyleme geçirilebilir veriler: Dünyadaki her mobil uygulama ve yayıncıya ilişkin performans verileri sağlıyoruz. Bu veri noktalarına API ve/veya sezgisel web aracımız aracılığıyla ulaşılabilir. Size sadece veri vermiyoruz, size yanıtlar da veriyoruz. Uygun fiyatlı rekabet istihbaratı araçlarımız, mobil yayıncılar ve geliştiriciler, hizmet sağlayıcılar ve yatırımcılar tarafından rakipleri anlamak ve izlemek, iş stratejilerini bilgilendirmek ve ortaya çıkan tüketici ilgi alanlarını ve eğilimlerini belirlemek için günlük olarak kullanılır. Apptopia, aynı zamanda SDK tanıma ve analiz, kategori düzeyinde analiz ve özelleştirilebilir sektör raporları sunma becerisi açısından da benzersizdir. Ayrıca eksiksiz bir kullanıcı edinme araçları paketi sunuyoruz. Performans verileri (50'den fazla ülke için mevcuttur) indirmeler, GEKS, MAU, Oturumlar, Sıralamalar, Kullanıcıyı Elde Tutma, Uygulamalar Arası Kullanım, SDK Analizi, IAP Geliri, Reklam Geliri, Reklam Gösterimleri ve daha fazlasını içerir.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlığını analiz etmek için belirli segmentleri takip etme araçları sağlamak amacıyla sosyal medya verilerini arşivleyen bir "self-servis uygulama" veya hizmet olarak yazılımdır. Aracın kapsamı blogları, haber siteleri, forumlar, videolar, incelemeler, resimler ve Twitter, Facebook, Instagram ve Reddit dahil sosyal ağlar. Kullanıcılar, metin ve görsel Aramayı kullanarak veri arayabilir ve daha fazla bilgi ve analiz sağlamak için grafik, kategorizasyon, duygu analizi ve diğer özellikleri kullanabilir. Brandwatch'ın 80 milyondan fazla kaynağa erişimi var.
Seobility
seobility.net
Seobity, daha iyi web sitesi sıralamaları için hepsi bir arada SEO aracıdır. Seobility, kapsamlı bir sayfa içi SEO denetimi, geri bağlantı analizi ve bağlantı oluşturma araçlarının yanı sıra sıralama takibi de sağlar. İçerik optimizasyonu için TF*IDF aracı ve Anahtar Kelime Araştırma Aracı gibi ek araçlar, Seobility hepsi bir arada SEO yazılımını tamamlar. Sayfa içi SEO denetimi: Bir web sitesinin tüm bağlantılı sayfaları taranır ve sayfa içi optimizasyonla ilgili hatalar veya sorunlar toplanır ve açıkça görüntülenir. Her analizde sorunların nasıl çözüleceğine ve optimize edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi ve ipuçları bulunur. Web sitesinin sürekli olarak incelenmesi ve optimizasyon ilerlemesinin izlenmesi için düzenli taramalar planlanabilir. Seobity, her tarama sonrasında ayrıntılı bir rapor sunar ve ciddi sorunlar olması durumunda kullanıcıyı bilgilendirir. Backlink Analizi: Bir web sitesinin geri bağlantıları, bağlantı metinleri, yönlendiren alan adları vb. hakkında ayrıntılı raporlar. Ayrıca, yeni geri bağlantılar ve kaybolan geri bağlantılar hakkında düzenli olarak güncellenen raporlar, sayfa dışı SEO'nun bu kısmı hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar. Rakip analizi ve bağlantı kurma önerileri bu modülü tamamlar. Sıralama Takibi: Anahtar kelimeleriniz için günlük olarak güncellenen masaüstü ve mobil Google sıralama verileri. Anahtar kelime etiketleme gibi gelişmiş özellikleri kullanın; Kategorileri veya yerelleştirilmiş sonuçları analiz etmek için. Performanslarını izleyerek rakiplerinizi takip edin. Seobity SEO yazılımı, kalite ve kullanılabilirliğe net bir şekilde odaklanılarak tasarlanmıştır. Seobity, SEO profesyonellerinin yanı sıra SEO'ya yeni başlayanlar için de uygundur.
Thinknum
thinknum.com
Ekonomik aktivite çevrimiçi hale geldikçe yeni veri izleri geride kalıyor. Thinknum'un tescilli makine öğrenimi algoritmaları, iki düzineden fazla yapılandırılmış veri kümesi oluşturmak için genel web'i gerçek zamanlı olarak indeksler. Dünya çapında 500.000'den fazla kamu ve özel şirket için iş ilanlarını, çalışan sayısını, sosyal medyanın ilgisini, çalışan duyarlılığını, ürün fiyatlandırmasını, mağaza konumlarını ve daha fazlasını takip ediyoruz. Müşteriler verilerimize bir API veya kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla erişir. Başka hiçbir web veri sağlayıcısı, geçmiş ve gerçek zamanlı verilerimizin genişliği, derinliği ve kalitesiyle karşılaştırılamaz.
Data.ai
data.ai
data.ai, sektörün en güvenilir mobil analiz ve analiz platformudur. Müşteri kazanmak, elde tutmak ve etkileşimde bulunmak, yol haritanıza öncelik vermek, yeni pazarlara girmek ve yatırım getirisini optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz mobil ortamın tam resmini elde edin. data.ai Intelligence ile şunları yapabilirsiniz: • Uygulama indirme ve gelir stratejinizi hızlandırın • Uygulamanızın derecelendirmelerini iyileştirin ve kullanıcıların geri gelmesini sağlayın • 60'tan fazla ülkede uygulama kullanımının nasıl farklılaştığını görün • Lansman stratejinizi ve satın alma kampanyalarınızı optimize edin • Mobil performansınızı karşılaştırın rakiplere karşı data.ai'nin misyonu, müşterilerin başarılı mobil deneyimler yaratmalarına ve mükemmelliğe ulaşmalarına yardımcı olmaktır. 2010 yılında kurulan şirket, ilk mobil pazar analiz çözümünü başlattı. 2020 yılında data.ai, bir reklam analitiği çözümü olan Ascend'i piyasaya sürdü ve bu, onu, görev açısından kritik iş kararlarını desteklemek için pazar öngörüleri ile şirketlerin kendi verilerinin yan yana görünümünü sunan kendi alanında ilk şirket haline getirdi. Bu çözümler hep birlikte sektörün en eksiksiz mobil performans platformunu oluşturur. Tüm coğrafyalarda ve sektörlerde 1.100'den fazla müşteri ve 1 milyondan fazla bağlantı, mobil işlerini yürütmek için data.ai'ye güveniyor. Şirketin genel merkezi San Francisco'da olup dünya çapında 12 ofisi bulunmaktadır.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment, sahip olduğunuz her kayda bir şirkete, teknolojisine ve çalışanlarına ilişkin 100'den fazla veri noktasını anında ekler; böylece potansiyel müşterileri daha kısa sürede müşterilere dönüştürebilirsiniz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz: • İş akışlarınızı otomatikleştirmek ve optimize etmek için Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. • Değerli potansiyel müşterileri kaçırmayı bırakın — anında bağlamla, alıcının yolculuğunu puanlamanız, yönlendirmeniz ve hızlandırmanız gerekir. • Formları kısaltın: Dönüşümleri artırmak için bilinen alanları gizleyin veya otomatik olarak doldurun. • Güvenilir, doğru bir kaynaktan yararlanın: Yalnızca Fortune 500 grubu için değil, web sitesi olan her şirket için makine öğrenimi algoritmaları ve yüksek düzeyde eğitimli QA ile optimize edilmiş yeni iş verilerine göre hareket edin.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarının pazarlama yatırım getirisini artırmasına, rutin analizlerde zamandan ve emekten tasarruf etmesine ve satış hattını/gelirini etkileyen pazarlama faaliyetlerine ilişkin kritik bilgiler vermesine yardımcı olur. Factors öncelikle web sitesi ziyaretçi verileri, CRM, Ads platformu, Clearbit ve Search Console verileri olmak üzere tüm veri silolarını kodsuz entegrasyonlarla bir araya getiriyor. Factors, web sitesinden gelen anonim ziyaretçileri CRM kişileri/potansiyel müşterilerle belirledikten sonra, tüm pazarlama ölçümlerinizin birleşik bir görünümünü, yatırım getirisi analizi ile çoklu dokunuşlu ilişkilendirmeyi, pazarlama ve satış hunisi analizini ve B2B pazarlamacıları için özel olarak hazırlanmış otomatik içgörüleri sağlar.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower, kuruluşların temel taktik ve trendlerin en ilerisinde kalmasına yardımcı olan yeni bir pazar zekası türü olan Tüketici Yaşam Döngüsü Zekasını (CLI) icat eden bir pazar araştırma şirketidir. CLI platformumuz, markalara tüketicilerin mobil uygulamalar, sosyal medya, medya akışı, web siteleri, dijital ödemeler ve ötesini kapsayan uygulama kullanımı, satın alma işlemleri, reklam gösterimleri ve daha fazlası genelinde küresel dijital ekonomideki şirketlerle nasıl etkileşimde bulunduğunu gösterir. Sensor Tower'dan sorumlu bir şekilde elde edilen bilgiler, kurumsal verileri gerçek kişilerden gelen "dışarıdan içeriye" bakış açılarıyla tamamlayarak kurumsal verilerin veremeyeceği değerli soruları yanıtlar. Bu bilgiler dünyadaki en iyi şirketlerin stratejilerini şekillendirmeye yardımcı oluyor.
Keyword.com
keyword.com
Önceki adıyla SerpBook.com - SEO çalışmalarınızı takip etmek, belirlemek ve doğrulamak için ihtiyacınız olan her şey. Önemli kişilere sergileyin ve rapor verin.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin gelir hedeflerine daha az kaynakla ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hareketlerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İstihbaratını kullanır. Her istihbarat ve içgörü kaynağını ve her satış ve pazarlama oyununu birbirine bağlayan tek bir pencereye sahip olacaksınız, böylece fırsatları daha erken tespit edebilir, onlarla daha akıllıca etkileşime geçebilir ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayabilirsiniz. Hesap İstihbaratımızı, CRM ve MAP verilerinizi, amaç sinyallerinizi, teknografik özelliklerimizi ve daha fazlasını kullanarak kesin hedef kitleler oluşturun. Daha sonra daha fazla hassasiyet ve kontrol için ek özelliklerden yararlanın: tüm satın alma ekiplerine ulaşmak, kişiselleştirmeyle web sitesi dönüşümlerini artırmak, ekosisteminiz ve kanallarınız genelinde anlamlı müşteri etkileşimlerini koordine etmek ve pazarlama ve satış faaliyetlerinin satış hattını ve geliri nasıl artırdığını ölçmek için optimize edilmiş tek B2B reklam platformu. Satıcılar, kişiler ve şirketler hakkında akıllı bilgiler edinmek ve Demandbase katılımını ve amaç etkinliğini görmek için CRM uygulamalarından bile yararlanabilir. Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence ile düşük sürtünmeli satın alma için tüm GTM dokunuşlarını koordine edebilirsiniz.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, çevrimiçi görünürlüğünüz üzerinde etkili bir kontrole sahip olmanızı sağlayan kapsamlı bir SEO araç seti olarak öne çıkıyor. Daha yüksek sıralamalar ve güçlendirilmiş çevrimiçi ticari ayak izi arayan kararlı kuruluşlar için çok önemli bir varlık. 50'yi aşan güçlü araç deposuyla Serpstat aşağıdaki konulara hitap ediyor: 🔍 Rakip İçgörüleri: Pazarınızdaki önemli oyuncuları tanıyın ve değerlendirin. 📊 İçerik Stratejisi: Değerlendirin ve Oluşturun - üst düzey, sıralama odaklı içerik elde edin. 🚀 Kapsamlı SEO Gözetimi: Google'da birinci sınıf bir konum elde etmek için her şey dahil araçlar. 🌐 Pazar Analizi ve İstihbarat: Alanınızı derinlemesine inceleyin ve öncülerin sektördeki en iyi uygulamalarını benimseyin. 💡 Reklamcılık ve Ücretli Arama Intel: Ücretli kampanyalarınızı hassaslaştırmak için rakiplerinizden bilgiler edinin. ✍️ Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi ve Analizi: Zahmetsizce makaleler oluşturun veya yeniden çalışın, meta etiketler oluşturun, dil bilgisi ve yazım kurallarını hassaslaştırın ve metinden anahtar kelimeleri çıkarın. Güçlü pazarlama genişlemesi için gerekli her şeyi kapsayan bütünsel bir SEO platformu. Sıcak Güncelleme: Serpstat ChatGPT Eklentisi ile Güçlü SEO İçgörülerinin Kilidini Açın! 🔍 Hedeflenen SEO anahtar kelimelerini keşfedin ve bunları bölgeler arasında karşılaştırın. 📊 Önemli SEO ölçümlerini ve alan adı geri bağlantı verilerini analiz edin. ✍️ Etkili içerik ve optimizasyon stratejileri oluşturmak için SEO verilerinden ve ChatGPT sinerjisinden yararlanın. SEO oyununuzu bugün ChatGPT ile yükseltin!
42matters
42matters.com
42matters, mobil ve bağlantılı TV (CTV) uygulama zekasının lider sağlayıcısıdır. Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarımız, uygulama pazarına ilişkin kapsamlı bilgiler sunarak kuruluşların daha güçlü, daha bilgili işletmeler kurmasına olanak tanır. Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV dahil olmak üzere 12 önde gelen uygulama mağazasında 17 milyondan fazla yayınlanmış ve yayınlanmamış uygulamayı takip ediyoruz. Samsung Smart TV Uygulamaları, LG İçerik Mağazası ve Vizio SmartCast Uygulamaları. 42matters olarak çok çeşitli uygulama pazarı araştırma araçları sunuyoruz. API'lerimiz, dosya dökümlerimiz (veri kümeleri) ve 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer ve 42matters Uygulama İzleme Listesi dahil olmak üzere web tabanlı araştırma platformları paketimiz, işletmelerin pazar trendlerini belirlemesine, sektör bilgisine sahip ürün ve hizmetler oluşturmasına, daha verimli uygulama yapmasına olanak tanır iş uygulamaları ve daha fazlası. Birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlere kritik görev istihbaratı sağlıyoruz. Örneğin, biz yardımcı oluyoruz… – Reklam Teknolojisi işletmeleri reklam hedeflemeyi artırır, reklam gösterimlerini en üst düzeye çıkarır ve reklam sahtekarlığıyla mücadele eder. – Satış ve pazarlama ekipleri boru hatlarını büyütüyor, CRM sistemlerinde depolanan verileri zenginleştiriyor ve mevcut hesapları geliştiriyor. – Uygulama, oyun ve SDK geliştiricileri rakiplerle kıyaslama yapar ve pazara dayalı yol haritaları oluşturur. – Siber güvenlik uzmanları MAM ve MDM uygulamalarını iyileştirir, kötü amaçlı yazılım tespitini optimize eder ve kötü amaçlı izinleri ve entegre teknolojileri belirler. 2011 yılında kurulan 42matters, merkezi İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunan özel bir şirkettir. Gamma Capital Partners ve Project A Ventures tarafından destekleniyoruz.
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI, liderlerin daha iyi kararlar almasına ve mümkün olan en iyi getiri için kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik girişimleri ve kampanyaları otomatikleştirmesine olanak tanıyan Büyük Veri tabanlı yazılım ve araçlar oluşturur.
Keyplay
keyplay.io
İddialı GTM ekipleri için hesap seçimi. Hesap tabanlı herhangi bir şey yapıyorsanız doğru hesaplara ihtiyacınız vardır. Keyplay ideal hesaplarınızı hassas bir şekilde bulmanıza, seçmenize ve izlemenize yardımcı olur. Karmaşık ve pahalı ABM platformlarının aksine, Keyplay'i ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilir ve Salesforce veya HubSpot CRM ile birkaç dakika içinde entegre olabilirsiniz. Keyplay, hesap seçiminin 3 temel işini kolaylaştırmanıza yardımcı olur: 1.) Yeni hesaplar BUL. Hassas verilerle pazarınızın haritasını çıkarın. Pazarınızın tamamını keşfetmek, kaydetmek ve segmentlere ayırmak için tek bir iş akışı. 2.) Bölgeler ve oyunlar için hesapları seçin. ICP'nizi benzerler ve sinyallerle modelleyin. Her hesabı otomatik olarak puanlayın ve zenginleştirin. 3.) Hesapları TAKİP EDİN. HubSpot veya Salesforce CRM ile 2 yönlü senkronizasyon. Otomatik alan oluşturma ve sürekli senkronizasyonla 90 saniyelik kurulum. İdeal hesap listeniz nihayet mümkün.
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape, e-ticaret şirketleri ve markaları için rakip fiyat izleme konusunda uzmanlaşmış ve onların daha fazla satış kazanmasını ve geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Çevrimiçi satıcıların fiyatlar, stoklar ve çeşitler dahil olmak üzere rakip verilerine dayanarak fiyatlandırma stratejilerini optimize etmelerine yardımcı oluyoruz. PriceShape ile, kişiselleştirilmiş kontrol panelinizde rakiplerinizin ürün fiyatlarına ilişkin eksiksiz bir genel bakış elde edersiniz. Ayrıca kullanıcılarımıza her ihtiyaca uygun çok çeşitli dinamik fiyatlandırma kuralları ve stratejileri sunma konusunda da uzmanız. Bu özelliklerin kullanılması, müşterilerimize rekabet durumlarına bağlı olarak karar alma süreçlerini iyileştirmek için ihtiyaç duydukları fiyatlandırma çevikliğini sağlar. Üstelik size Google Alışveriş feed'inizde rekabetçi fiyatlandırma bilgisini kullanma fırsatı veriyoruz. Feed düzenleyicimiz aracılığıyla feed'inize fiyat etiketleri eklemeniz mümkündür; bu, reklam harcamalarınızın en rekabetçi olduğunuz ürünlere yönlendirilmesine ve iyi bir kar marjı elde etmenize olanak tanır. TBM kampanyalarınızın bu akıllı segmentasyonu, reklam harcamalarınızı çok pahalı olduğunuz ürünlere harcamanızı önleyecek ve ROAS'ınızda büyük bir artış sağlayacaktır.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Güçlü, Uygun Fiyatlı ve Kullanımı Kolay Satış Zekası Platformu. B2B Satışlarını Kolaylaştırıyoruz. Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha kısa sürede daha fazla satış yapmasına yardımcı olmak. Platformumuz şunları içerir: - Alıcı Niyeti Verileri - 606 milyondan fazla kişi içeren B2B İletişim Veritabanı - Anonim Web Sitesi Ziyaretçi Kimliği - E-posta/Teklif Takibi Platformumuzun faydaları şunları içerir: - Satış ve pazarlama ekiplerinizin ilk teması kurmasına yardımcı olmak. Satışların %36'sı ilk yanıt veren satıcıya gidiyor. - Potansiyel müşteri bulma süresini %80'e kadar azaltın. Bu zorlu potansiyel müşteriye ulaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz verileri sağlıyoruz. - Gizli Potansiyel Müşterilerinizi Ortaya Çıkarın. Halihazırda sahip olduğunuz trafikten daha fazla potansiyel müşteri elde etmenize yardımcı oluyoruz. - Potansiyel müşteriler yanıt vermiyor mu? Potansiyel müşteriler tarafında neler olup bittiğine dair size fikir vereceğiz. 2009 yılında kurulan Jacksonville, FL ve Atlanta, GA'da ofislerimiz bulunmaktadır. 2.220'den fazla müşterisi ve beyaz etiketli bayisiyle Visual Visitor, hızla büyüyen şirketlerin tercih ettiği platform haline geliyor.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront, satış ve pazarlama ekiplerine potansiyel müşteriler kazanmak ve anlaşmaları kapatmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayan Pazara Çıkma Platformudur. Almanya'nın Echobot'u ile Finlandiya'nın Leadfeeder'ının ortak birleşmesi olan Dealfront'un algoritmaları ve uygulamaları, şeffaflık sunarken ve Avrupa'nın katı ve karmaşık düzenlemelerine uyum sağlarken, diğer araçların erişemediği verilere ve içgörülere erişiyor. Dealfront, satış ve pazarlama sürecinin araçlarını ve aşamalarını tek bir platformda birleştirerek, pazara giriş operasyonunuzun tamamını sürekli bir döngüde optimize eden bir volanı çalıştırır. Sonuç, sürekli olarak iyileştirilen doğruluk, dinamik ve gerçek zamanlı ICP'ler ve anlaşmalarla sonuçlanan daha fazla potansiyel müşteridir.
6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.
N.Rich
nrich.ai
Bütçenizi aşmadan satış hattınızı artırın. Alıcı amacı kanıtlanmış ICP hesaplarını bulun, bunları kanallar arası dijital reklamlarla etkinleştirin ve sıcak hesapları satışa sunun.
Albacross
albacross.com
Dünya çapındaki gelir ekipleri, daha fazla fırsat yaratmak ve geliri daha hızlı artırmak için Albacross'un Niyet Verilerini kullanıyor. Erken aşamadaki farkındalıktan son aşamadaki karara kadar, potansiyel alıcılarınızı ortaya çıkarmak, istedikleri şeyle etkileşime geçmek ve satın almaya hazır olduklarında bildirim almak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahipsiniz. İşte nasıl: - Satış üretkenliğini artırın: Web sitenizi ziyaret eden şirketlerin satın alma niyetini belirleyin ve satın almaya hazır olduklarında satış ekibinizi bilgilendirin. - Pazarlamada varsayımları ortadan kaldırın: Hangi hesapların içeriğinizle etkileşime geçtiğini ve onları en çok neyin ilgilendirdiğini anlayın. - İhtiyacınız olan tüm veri noktaları: Dünya çapında aylık 3 milyar olayı takip ediyoruz ve veri noktalarını haftalık olarak yeniliyoruz. - Halihazırda kullanmakta olduğunuz teknik araçlara sorunsuz bir şekilde entegre edin; öğrenilecek başka bir araç değildir.
Aptivio
aptiv.io
Gezegendeki en gelişmiş otomatik Ağ Satış Platformu, B2B şirketlerinin dönüşüm olasılığı en yüksek olan hesapları ve kapanmaya giden en kısa yolu keşfederek gelir artışlarını artırmalarına yardımcı olan Gerçek Alıcı Niyeti ile birleştirilmiştir. Aptivio'nun gelişmiş yapay zeka sinyalleri, alıcı döngüsünün her aşamasında bir fırsatın alıcı amacını belirler ve önceliklendirir; böylece gelir ekibiniz önemli potansiyel müşterilere odaklanır. Platformumuz, kullanımın ilk 60 gününde ortalama %25, 6 ay sonra ise %40 daha fazla satışa uygun potansiyel müşteri ekler. Aptivio'nun yapay zekasıyla üretim hattınızın maksimum potansiyelini ortaya çıkarın.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence, Hesap Tabanlı Pazarlama ve B2B istihbaratının lider sağlayıcısıdır. Teknoloji platformumuz, B2B pazarlamacıların ideal müşterilerini tanımlamasına, onlara ulaşmasına ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olmak için büyük verinin ve reklam otomasyonunun gücünü birleştirir. Milyarlarca veri noktasını gerçek zamanlı olarak analiz ederek, doğrulanmış çevrimdışı iş verilerini çevrimiçi dünyaya doğru bir şekilde bağlayabiliyor ve pazarlamacılara dijital reklamcılık çalışmalarında B2B hedefleme ve Hesap Tabanlı Pazarlama için birinci sınıf çözümler sunabiliyoruz.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, satış ekibinize web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilgi verirken aynı zamanda onlara benzersiz bir web sitesi deneyimi sunmayı amaçlayan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma ve web sitesi kişiselleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri yaratma hizmetlerimizle, web sitenizi ziyaret eden işletmelerin adını, iletişim bilgilerini ve kullanıcı verilerini tanımlayın. Soğuk arama ve tahmin etme günleri geride kaldı; ürünlerinize ve/veya hizmetlerinize zaten ilgi göstermiş olan satış ekibinizi sıcak potansiyel müşterilerle besliyoruz. Web sitesi ziyaretçilerinin %98'i web sitenizden hiçbir iz bırakmadan kaybolurken, onların kim olduğunu öğrenmenin zamanı gelmedi mi? Yeni web sitesi kişiselleştirme özelliğimizle web sitenizin ziyaretçilerine benzersiz davranın. Ziyaretçilere, coğrafi konum, şirket büyüklüğü ve hatta adları gibi firma bilgilerine dayalı olarak web sitenizin özel bir görünümünü sunun. Onlara niteliklerine göre ilgili vaka çalışmalarını, kullanım senaryolarını ve referansları gösterin. Ziyaretçi Kuyruğu'nu oluşturduk çünkü piyasadaki mevcut yazılımlar arasında iyileştirilmesi gereken açık alanları ilk elden gördük. Ancak bizim sözümüze güvenmeyin, bugün ücretsiz deneyin!
LoneScale
lonescale.com
LoneScale, gelir ekiplerinin en muhtemel alıcıları sunarak daha fazla satış hattı oluşturmasına ve kapatmasına yardımcı olur. Satışlar için LoneScale, her gün nitelikli satış hattı ve satış noktaları sağlamak için satış amacını CRM'ye geniş ölçekte otomatikleştirir, böylece temsilciler daha fazla toplantı rezervasyonu yapar ve daha fazla gelir elde eder. Pazarlama açısından LoneScale, yüksek performanslı ABM kampanyalarını otomatikleştirmek, CAC'yi azaltmak ve gelir katkısını artırmak için her önemli amacı ve kişiyi yakalar. Yapay zekadan yararlanan LoneScale, CRM'yi otomatik olarak en iyi müşterilerinizle eşleşen alıcılarla besler. Bu, temsilcilerin verileri araştırmak yerine satışa odaklanabileceği anlamına geliyor. Hızlı büyüyen şirketler kazanma oranlarını 3 kat artırmak, tekrar başına +10 saat tasarruf etmek ve üretim hatlarını 100 bin $ ARR artırmak için LoneScale'e güveniyor.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hedefleyerek dünya çapındaki on milyonlarca şirket arasında en uygun hesapları keşfetmenizi sağlıyoruz. Yapay zeka platformumuz, teknoloji ürünlerinize kimin ihtiyacı olduğunu ve bu ürünlerin ne zaman satın almaya hazır olduklarını tahmin eder. Dahası - Enlyft, güvenli, hedefli ve etkili bir destek için ekiplerinizin her hesapla ilgili iş açısından kritik bilgilere saniyeler içinde erişmesini sağlar. Bunu, pazardaki en zengin, en güvenilir ve güncel potansiyel veri veritabanını oluşturmak için satış ve pazarlama için optimize edilmiş yapay zeka modellerini özel veri toplama mekanizmalarıyla birleştirerek yapıyoruz. Enlyft, kullanımı kolay web sitesi, eklenti, veri indirmeleri, LinkedIn kişileri, CRM entegrasyonları ve çok daha fazlası aracılığıyla iş akışınızın kusursuz bir parçasıdır. Fortune 100'den start-up'lara kadar dünyanın en üretken satış ve pazarlama ekipleri, bütçelerinin çok küçük bir kısmı karşılığında potansiyel satış hattını güçlendirmek ve önceliklendirmek ve daha fazla iş kazanmak için Enlyft'in yapay zeka odaklı talep oluşturma teknolojisine güveniyor.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo, pasif web sitesi trafiğini aktif potansiyel müşterilere ve somut iş sonuçlarına dönüştüren bir dönüşüm platformudur. Satın alma kararlarının %83'ünün çevrimiçi olarak gerçekleşmesi nedeniyle, web sitesi dönüşüm fırsatları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ancak site ziyaretçilerinin çoğu pasiftir ve satın almaya hazır değildir. Ortalama olarak site ziyaretçilerinin %98'i dönüşüm gerçekleştirmeden siteden ayrılıyor. Bu düşük dönüşüm oranları performansı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, daha iyi dönüşüm sağlamak ve birlikte yeni ticari verimlilikler yaratmak için pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirme ve güçlendirme misyonundalar. Bunu şu yollarla yaparlar: * Dönüşüm yolculuklarını artırmak için yerinde botlarla etkileşime geçmek * Kullanıcı deneyimini geliştirmek için güçlü kişiselleştirme * Potansiyel müşterileri belirlemek için şirket kimliği * Satış döngülerini haritalandırmak için kullanıcı yolculuğu haritalaması * Kullanıcıları anlamak için analitik * Site içeriğine göre kullanıcı sorularını otomatik olarak yanıtlayan yapay zeka * Ticari ekipleri desteklemek için satış uyarıları * Hepsini bir araya getirmek için CRM entegrasyonu * Leadoo ayrıca sitedeki dönüşüm yolculuklarını ayarlayan ve sürekli olarak optimize eden dönüşüm uzmanlarından oluşan özel bir ekiple birlikte gelir. 800 Leadoo müşterisi için ilk 12 ay boyunca baz dönüşüm oranlarındaki ortalama artışın %74 olduğunu buldular. Basit bir ifadeyle Leadoo aşağıdakiler için gereken tüm araçları ve bilgileri sağlar: * Web sitesi ziyaretçilerini tanımlayın * Bunları yerinde etkinleştirin * Satın alma yolculuklarında onları besleyin * Sonuçta daha fazlasını müşteriye dönüştürün
inMarket
inmarket.com
InMarket'te sınıfının en iyisi olmak, müşterilerimize bugün mevcut olan en doğru ve kesin, izne dayalı, SDK'dan türetilmiş konum verilerine erişim sağlamak anlamına gelir. Bu aynı zamanda önemli anlarda son derece alakalı, zamanlı mesajlar aracılığıyla çığır açan deneyimler yaratmak, dönüşümsel 360 derecelik ölçüm sağlamak ve reklamverenleri her etkileşimde daha akıllı hale getiren tüketici zekası sunmak anlamına da geliyor.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin giden süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için makine öğrenimini ve küresel insan araştırmacı ağını kullanıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri kalıcı müşteriler bulmak ve onlarla bağlantı kurmak için LeadGenius'u kullanıyor. LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerine ayrı ayrı veya uçtan uca tek bir çözüm olarak kullanılabilecek 3 temel hizmet sunar: Özel Potansiyel Müşteri Oluşturma, Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ve Yönetilen E-posta Erişimi. LeadGenius ile işletmeler yeni müşterileri belirleyebilir, mevcut potansiyel müşteri veritabanını güncelleyebilir ve geliştirebilir ve giden e-postalardan zaman alan adımları kaldırabilir.
Contify
contify.com
Contify, kapsamlı bir Pazar ve Rekabet İstihbaratı platformu ve Haber API'leri sunarak işletmelerin rakipler, müşteriler, sektörler ve kuruluş çapındaki önemli istihbarat konuları hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler toplamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır.
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO®, pazarlama ekiplerinin daha iyi, veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir dijital pazarlama analitiği platformudur. Kullanımı kolay arayüzümüz, tek bir gerçek kaynak sağlayarak pazarlamacılara tüm kampanyalar ve kanallardaki performansın gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar. ASK BOSCO®, son teknoloji makine öğrenimini kullanarak mevcut ve yeni kanallarda daha fazla gelir elde etmek için yeni fırsatlar belirler. Ayrıca, pazarlamacıların kişiselleştirilmiş raporlama gösterge tabloları oluşturmasına ve gelecekteki kampanyaları rakipsiz bir doğrulukla tahmin etmesine olanak tanıyan tahmine dayalı analitik yetenekleri de sağlıyoruz. Benzersiz ASK BOSCO® Endeksimiz alan adınızı kategorinizdeki en yakın rakiplere göre sıralar. Bu endeks, çevrimiçi ayak izinizin ve organik ve ücretli medya kanallarına yatırım yaparken ne kadar etkili olduğunuzun bir ölçüsüdür. ASK BOSCO® nasıl çalışır? ASK BOSCO®, web siteniz, sosyal medyanız ve reklam kampanyalarınız dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri toplayarak çalışır. Bu veriler daha sonra eğilimleri, kalıpları ve fırsatları belirlemek için yapay zeka motorumuz tarafından analiz edilir. ASK BOSCO® ayrıca gelecekteki performansı tahmin etmek için makine öğrenimini kullanır. Bu, pazarlama bütçeniz ve kampanyalarınız hakkında daha iyi kararlar vermenizi sağlar. ASK BOSCO® kullanmanın faydaları nelerdir? ASK BOSCO® kullanmanın birçok faydası vardır. İşte en önemlilerinden birkaçı: - Daha iyi karar verme: ASK BOSCO® size, pazarlama kampanyalarınız hakkında daha iyi, daha bilinçli kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve bilgileri sağlar. - Artan gelir: ASK BOSCO®, mevcut ve yeni kanallarınızdan daha fazla gelir elde etmek için yeni fırsatları belirlemenize yardımcı olur. - Artan verimlilik: ASK BOSCO®, dijital pazarlamayla ilgili birçok görevi otomatik hale getirerek size zaman kazandırarak daha stratejik faaliyetlere odaklanabilmenizi sağlar. - Azalan maliyetler: ASK BOSCO®, bütçenizi optimize ederek ve kampanyalarınızı daha etkili bir şekilde hedefleyerek pazarlama kampanyalarınızdan tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Dijital pazarlama performansınızı iyileştirmenin bir yolunu arıyorsanız ASK BOSCO® sizin için mükemmel çözümdür. Pazarlama hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizimle iletişime geçin.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy, gelir ekiplerinin sürdürülebilir gelir artışı sağlamasını sağlayan bir gelir etkinleştirme platformudur. GTM Buddy, yeni nesil daha akıllı satıcıları etkinleştirme arayışında. Yapay zekanın, satıcılara bulundukları yerde yardımcı olmak için doğru içeriği doğru zamanda etiketleme ve ortaya çıkarma işini üstlendiği bir dünya hayal edin. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕, temsilcilerin alıcıların acil sorularını yanıtlayan içeriği paylaşmalarına, kritik toplantılara hazırlıklı gelmelerine ve daha fazla harcama yapmalarına yardımcı olarak satıcının kotayı aşmadaki gizli silahıdır Zaman aslında manuel meşgul çalışmayı azaltarak satış yapıyor.
VisualPing
visualping.io
Görselleştirme, web sitesindeki değişiklikleri izlemek için en iyi araçtır. İzlemek istediğiniz URL'yi girmeniz ve bir alan seçmeniz yeterlidir; bir değişiklik tespit edildiğinde sizi bilgilendireceğiz. Görselleştirmenin yüzlerce potansiyel kullanım durumu vardır. İşletmeniz, rekabet istihbaratı, mevzuat istihbaratı, uyumluluk yönetimi, web sitesi kalite güvencesi ve regresyon tespiti ve çok daha fazlası için Visualping'i kullanabilir. İş fırsatlarını, stokta olmayan ürünleri, fiyatları, randevuları, haberleri ve sosyal medya profillerini takip etmek için Visualping'i kişisel yaşamınızda bile kullanabilirsiniz.
MediaRadar
mediaradar.com
MediaRadar'ın ödüllü reklam istihbaratı çözümleri, medya satış, planlama veya satın alma süreçlerinde yer alan kişileri hedef alan çapraz medya öngörülerini zamanında sunar. Medya satış ekipleri, yeni işler bulmak, ilgi çekici sunumlar oluşturmak ve doğru alıcılarla bağlantı kurmak için MediaRadar'a güveniyor. Ajanslar ve pazarlamacılar, en iyi medya karışımını oluşturmak, rakiplerini izlemek ve yeni reklam fırsatlarını ortaya çıkarmak için MediaRadar'ı kullanıyor.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte'nin rekabetçi zeka otomasyon platformu, Pazarlama ve Satış profesyonellerinin rekabet ortamlarını takip ederken karşılaştıkları zorlukları ele alan, sektörün tamamen yapay zeka odaklı tek çözümüdür. Kompyte, müşterilerin kalabalık sektörlerdeki gürültünün üstesinden gelmesine ve pazar liderliği kazanmasına yardımcı olmak için, en geniş dijital kanal yelpazesinde izleme sürecini otomatikleştirir, rekabetçi istihbarat toplama ve içgörü sunma konusunda derinlemesine ve kapsamlı bir inceleme yapar. Kompyte, müşterilere önemli, gerçek zamanlı stratejik öngörüleri takip etme, derleme, analiz etme ve doğru ekiplere iletme araçları sağlayarak daha iyi mesajlaşma, konumlandırma, ürün geliştirme ve gelir yakalama olanağı sağlar.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi geliştirmek için değerli veri öngörüleri toplayın ve tek tıklamayla 100.000'e kadar anahtar kelimeyi veya URL'yi analiz edin. Marketing Miner ile sitenizdeki teknik sorunları hızlı bir şekilde tespit edebilir, hangi açılış sayfalarının ve anahtar kelimelerin en fazla trafiği getirdiğini öğrenebilir, kapsamlı bir teknik SEO denetimi ve rakip analizi gerçekleştirebilir, markanızdan bahsedilenleri ve nişinizdeki önemli anahtar kelimeleri izleyebilir, yeni ürünler bulabilirsiniz. Backlink profilinizi güçlendirmek ve başarılı bir içerik pazarlama stratejisi geliştirmek için bağlantı kurma fırsatları. Popüler özellikler: - Anahtar Kelime Araştırması - SEO Denetimi - Sıra Takibi - Rakip Analizi - Marka İzleme - Bağlantı Oluşturma - Toplu Veri Analizi - API Marketing Miner'ı neden seveceksiniz? Paranızın karşılığını inanılmaz bir şekilde alın: İyi bir sıralamaya sahip olmak için pahalı araçları seçmenize gerek yok. Marketing Miner, uygun fiyatlarla yüksek kaliteli veriler sağlar. Diğer araçlarla kusursuz entegrasyon: Kendi araçlarınızda büyük miktarda veriyle çalışmayı tercih ediyorsanız, oturum açmadan verilerinize erişmenizi sağlayan Marketing Miner'ın çok yönlü ve güçlü REST API'sini seveceksiniz! Toplu veri analizi: Marketing Miner araçları çok fazla zaman ve emek tasarrufu sağlar. 100.000'e kadar anahtar kelime, alan adı veya URL'ye ilişkin verileri hızlı bir şekilde analiz edebilirsiniz.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS, finansal kıyaslama, rekabet analizi ve performans izleme için hepsi bir arada platformunuzdur. Tahminleri stratejik öngörülerle değiştirin ve veriye dayalı kararların gücünün kilidini hemen açın. Stratejik verileri doğru ve güncel kaynaklardan toplayıp, temizleyip tamamlayıcı kaynaklarla zenginleştirerek rakamların ötesindeki hikayeyi size sunarak başarıya ulaşmanıza yardımcı oluyoruz. Sektördeki meslektaşlarınız, tedarikçileriniz ve müşterileriniz hakkında tüm önemli rekabet öngörülerini ve kullanıma hazır KPI karşılaştırmalarını size özel kontrol panelinizde bulabilirsiniz. Uzmanlardan oluşan özel ekibimiz, ihtiyaç duyduğunuz yedeği ihtiyaç duyduğunuz anda alabilmeniz için içgörülerden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak üzere hazırdır.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Apple Arama Reklamları optimizasyonu, uygulama lansmanı, A/B testi, ASO ve tam olarak yönetilen uygulama büyümesine yönelik ürün ve hizmetlerden oluşan bir ekosistem.
KnowFirst
knowfirst.ai
KnowFirst™ API ve Platformu, herhangi bir Avustralya şirketi hakkında birden fazla veri kümesine erişmek için tek adresiniz olup, araştırma ve analiz yaparken zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmenizi sağlar.
Panoramata
panoramata.co
Panoramata, sonsuz e-postalara abone olmadan herhangi bir markanın dijital pazarlama stratejisini izlemenize olanak tanıyan bir e-ticaret kıyaslama aracıdır. Topladığımız binlerce haber bülteni, akış, reklam, açılış sayfası, SMS ve teknoloji yığınından ilham alın ve yeni fikirler bulun ve pazarlamanızla ilgili daha bilinçli kararlar alın.
Cognism
cognism.com
Cognism, dünya çapında 1000'den fazla gelir ekibinin güvendiği, veri kalitesi ve uyumluluk için yeni bir standart belirleyen, uluslararası satış zekasında liderdir. Bilişsellik, firma grafikleri, teknografi, satış tetikleyici olaylar, amaç verileri, doğrulanmış iş e-postaları ve telefonla doğrulanmış cep telefonu numaraları dahil olmak üzere birinci sınıf iletişim, şirket ve etkinlik bilgileri sağlayarak işletmelerin hayallerindeki potansiyel müşterilerle bağlantı kurmasına yardımcı olur. Yenilikçi teknoloji ve önde gelen CRM ve satış ortaklığı ortaklarıyla entegrasyonlarla birleştirilen ileri düzey GDPR ve CCPA uyumluluğu, Cognism'i öngörülebilir bir süreç oluşturmak, bir sonraki en iyi iş fırsatını bulmak ve küresel uyumluluk engellerini aşmak isteyen işletmelerin bir numaralı tercihi haline getiriyor. Cognism'in dünya lideri veriler, uyumluluk ve hedeflemeyle desteklenen sezgisel satış zekası platformu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bir demo rezervasyonu yapın.
Sopro
sopro.io
Sopro, işletmelerin nitelikli potansiyel müşterileri belirlemesine ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olur. Uzmanlarımız, satış ekibiniz adına potansiyel müşterileri hedefler, araştırır ve onlarla etkileşime geçer. Potansiyel müşteriler, satış hattınıza doğal bir şekilde akacak şekilde tasarlanmış, kişiselleştirilmiş, sohbet niteliğinde tanıtımlarla 1'e 1 olarak etkileşime girer. Güveniliriz, bütçe dostuyuz ve ölçeklenebiliriz. B2B satışların geleceğine hoş geldiniz.
WebCEO
webceo.com
WebCEO, size anahtar kelime araştırması, sıralama takibi, alan adı analizi, SEO denetimleri, dahili bağlantı analizi ve geri bağlantı takibi, sosyal medya yönetimi, ücretli arama yönetimi, rakip araştırması ve daha fazlası için 23 güçlü araç sağlayan yeni nesil bir İnternet Pazarlama platformudur. Web CEO'sunun beyaz etiket özellikleri, dijital ajanslara raporları özelleştirme ve profesyonel görünmelerini sağlama özgürlüğü verir.
Common Room
commonroom.io
Ortak Oda daha iyi ürünler oluşturmanıza, ilişkileri derinleştirmenize ve daha hızlı büyümenize yardımcı olur.
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