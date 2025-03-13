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Hesap Tabanlı Analitik Yazılımı
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Hesap Tabanlı Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Hesap Tabanlı Analitik yazılımı, bir kuruluşun hesap tabanlı pazarlama (ABM) stratejisinin etkinliğini analiz etmek için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir ölçüm seti sunar. Bu ölçümler, ulaşılan hedef hesapların yüzdesi ve hesaba giden yol haritası gibi temel göstergeleri içerir. ABM stratejileri, pazarlama ekiplerinin kaynaklarını daha yüksek dönüşüm olasılığı olan potansiyel müşterilere tahsis etmelerine olanak tanıdığından işletmeler için son derece değerlidir. Pazarlama ekipleri, Hesap Tabanlı Analitik araçlarından yararlanarak ABM stratejilerinin performansını kapsamlı bir şekilde değerlendirebilir ve doğru potansiyel müşterileri etkili bir şekilde hedeflediklerinden emin olabilirler. Bu yazılım aynı zamanda gelecekteki ABM stratejilerini bilgilendirmede önemli bir rol oynuyor ve ekiplerin yaklaşımlarını sürekli olarak iyileştirmelerine ve optimize etmelerine olanak tanıyor. Ek olarak, pazarlama ekipleri, ABM girişimleri aracılığıyla oluşturulan olası satışların kalitesini değerlendirmek için Hesap Tabanlı Analitik yazılımına güvenerek veriye dayalı kararlar almalarına ve pazarlama çabalarının genel etkinliğini artırmalarına olanak tanıyor.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly, SMB gelir ekipleri için tasarlanan bir satış platformudur. Ziyaretçileri tanıyıp, takip edip, bağlantı kurarak satış sürecini hızlandırır.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarına veri entegrasyonu ve analiz ederek pazarlama ROI'sini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11, B2B şirketler için veri analizi ve işbirliği platformudur. Pazarlama, satış ve ürün verilerini entegre ederek performansı artırır.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HoneyStack, B2B için analitik ve atıf platformudur. Tüm verileri birleştirir, temizler ve kullanıcı yolculuklarını görselleştirir.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze, B2B pazarlama ekipleri için kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri oluşturan bir platformdur. Kullanıcı katılımını artırmak için analitik ve içerik yönetimi sağlar.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase, hesap tabanlı pazarlama ve satış stratejileri için hesap zekası sunan bir platformdur. Kullanıcılar hedef kitlelerini belirleyip, etkileşimleri optimize eder.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

Mutiny, B2B şirketlere hedef hesaplarından gelir elde etmek için kişiselleştirilmiş deneyimler ve AI destekli çözümler sunan bir platformdur.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip, içeriklerinizi merkezi bir platformda yöneterek hedeflenmiş dijital içerik deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.

Metadata

Metadata

metadata.io

Metadata, B2B pazarlamacıların strateji, yaratıcılık ve gelir artırmaya odaklanmasını sağlayarak manuel ve tekrarlayıcı işleri ortadan kaldırır.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

N.Rich uygulaması, bütçenizi aşmadan potansiyel müşterileri bulup hedef kitleyi dijital reklamlarla aktif hale getirir ve satışa sıcak hesaplar iletir.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly, içerik pazarlamasını optimize eden, kullanıcı deneyimini geliştiren kişiselleştirilmiş bir dijital platformdur.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross, web sitesi ziyaretçilerini izleyerek potansiyel müşterileri tanımlar ve satış takımlarını bilgilendirir. CRM sistemleriyle entegre olur.

Influ2

Influ2

influ2.com

Influ2, B2B pazarlamacılar ve satış ekipleri için hedefli reklamlar sunan bir platformdur. Belirli karar vericilere ulaşarak etkileşimi ve dönüşümü artırır.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence, B2B pazarlama için hesap bazlı pazarlama ve veri analizi sunarak, hedef kitleyle etkileşimde bulunmayı sağlar.

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity, küçük B2B ekipleri için tasarlanmış bir ABM platformudur. Kullanıcıların hedef hesaplar ve kontaklar oluşturmasına, kampanya yönetmesine ve nitelikli liderler sağlamasına olanak tanır.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon, dijital pazarlamada kişiselleştirme ve müşteri yolculuklarını analiz ederek kampanya performansını artırmayı hedefleyen bir platformdur.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, işletmelere hedef hesaplarını belirleme, etkileşim kurma ve kampanya etkinliğini ölçme konusunda yardım eden hesap tabanlı pazarlama platformudur.

Leadfwd

Leadfwd

leadfwd.com

LeadFWD, B2B satış verilerini toplar, doğrular ve zenginleştirir, böylece işletmelere etkili satış ve pazarlama kampanyaları oluşturma imkanı sunar.

BambooBox

BambooBox

bamboobox.ai

BambooBox, pazarlama ekiplerine veri analizi, müşteri yolculuğu optimizasyonu ve kampanya yönetimi sunarak gelir artırmayı hedefler.

Bombora

Bombora

bombora.com

Bombora, işletmelerin araştırma yapan potansiyel müşterilerini belirlemelerine ve hedef hesapları önceliklendirmelerine yardımcı olan bir B2B niyet veri platformudur.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense, B2B hesap tabanlı pazarlama stratejileri geliştirmek için niyet analizi ve veri entegrasyonu sunan bir platformdur.

PathFactory

PathFactory

pathfactory.com

PathFactory, B2B müşterilerine kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri sunarak satış sürecini hızlandırmaya yardımcı olan bir içerik yönetim platformudur.

CaliberMind

CaliberMind

calibermind.com

CaliberMind, müşteri verilerini yönetmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir platformdur. Şirketlerin pazarlama stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olur.

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap, B2B pazarlama için hedeflenmiş ve kişiselleştirilmiş hesap bazlı kampanyalar yönetmeyi sağlayan bir AI destekli platformdur.

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Dreamdata, B2B şirketler için gelir ilişkilendirme platformudur; müşteri yolculuğunu analiz ederek pazarlama stratejilerini optimize etmeye yardımcı olur.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

Madison Logic, markaların potansiyel müşteri hesaplarını tanımlayıp etkileşimde bulunmalarını sağlayan, veri odaklı bir pazarlama platformudur.

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Hesap Tabanlı Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog