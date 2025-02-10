Hesap Tabanlı Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Somali

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Hesap Tabanlı Analitik yazılımı, bir kuruluşun hesap tabanlı pazarlama (ABM) stratejisinin etkinliğini analiz etmek için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir ölçüm seti sunar. Bu ölçümler, ulaşılan hedef hesapların yüzdesi ve hesaba giden yol haritası gibi temel göstergeleri içerir. ABM stratejileri, pazarlama ekiplerinin kaynaklarını daha yüksek dönüşüm olasılığı olan potansiyel müşterilere tahsis etmelerine olanak tanıdığından işletmeler için son derece değerlidir. Pazarlama ekipleri, Hesap Tabanlı Analitik araçlarından yararlanarak ABM stratejilerinin performansını kapsamlı bir şekilde değerlendirebilir ve doğru potansiyel müşterileri etkili bir şekilde hedeflediklerinden emin olabilirler. Bu yazılım aynı zamanda gelecekteki ABM stratejilerini bilgilendirmede önemli bir rol oynuyor ve ekiplerin yaklaşımlarını sürekli olarak iyileştirmelerine ve optimize etmelerine olanak tanıyor. Ek olarak, pazarlama ekipleri, ABM girişimleri aracılığıyla oluşturulan olası satışların kalitesini değerlendirmek için Hesap Tabanlı Analitik yazılımına güvenerek veriye dayalı kararlar almalarına ve pazarlama çabalarının genel etkinliğini artırmalarına olanak tanıyor.
Yeni Uygulama Gönder
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef hesaplarınızı tanımlamanıza, dijital reklamlar, web kişiselleştirme, e-posta imzaları ve satış otomasyonu ile onlarla etkileşime geçmenize ve son olarak programlarınızın etkinliğini ölçmenize yardımcı olur. RollWorks, hesap tabanlı yaklaşımın iyi bir B2B pazarlama olduğuna inanan büyük ve küçük pazarlama ve satış ekipleri için vazgeçilmez bir platformdur. www.rollworks.com adresinden bugün başlayın.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence, Hesap Tabanlı Pazarlama ve B2B istihbaratının lider sağlayıcısıdır. Teknoloji platformumuz, B2B pazarlamacıların ideal müşterilerini tanımlamasına, onlara ulaşmasına ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olmak için büyük verinin ve reklam otomasyonunun gücünü birleştirir. Milyarlarca veri noktasını gerçek zamanlı olarak analiz ederek, doğrulanmış çevrimdışı iş verilerini çevrimiçi dünyaya doğru bir şekilde bağlayabiliyor ve pazarlamacılara dijital reklamcılık çalışmalarında B2B hedefleme ve Hesap Tabanlı Pazarlama için birinci sınıf çözümler sunabiliyoruz.
Propensity
propensity.com
Propensity, küçük B2B büyüme ekipleri için oluşturulmuş tek hesap tabanlı pazarlama (ABM) platformudur. Pazardaki hesapların ve kişilerin listelerini oluşturmak, bu kişileri çok kanallı ABM kampanyalarıyla ısıtmak ve yüksek nitelikli potansiyel müşterilerin günlük listesini satışa sunmak için niyet verilerinin kullanımını kolaylaştırıyoruz. Sonuç, geleneksel B2B büyüme taktiklerine kıyasla MQA akışı ve 5 kat satış etkileşimi üreten otomatik, her zaman açık bir ABM motorudur. Neden Eğilim? - 5 dakikada bir hedef kitle oluşturun, <2 hafta içinde başlatın - Niyet verileriyle sınırsız hesap listesi oluşturma - Her hesap listesi için tamamen zenginleştirilmiş ilgili kişiler - Hazırlanan hesapların ve satış için ilgili kişilerin haftalık listesi - Programatik görüntülü reklamlar - Pazarlama e-posta dağıtımı - Erişim ABM başucu kitaplarından oluşan kütüphanemize - AI İçerik Oluşturucu - Propensity CSM ile haftalık toplantı - Hubspot ve Salesforce dahil entegrasyonlar - Rekor süre ROI — başucu kitabınıza bağlı olarak 30 - 180 gün Propensity Temel Özellikleri: Başucu Kitabı Kütüphanesi - 30'dan 30'a kadar önceden oluşturulmuş başucu kitabı 90 güne kadar uzunlukta Başucu Kitabı Düzenleyici - Kullanıcıların seçtiği başucu kitabındaki her oyunu kolayca düzenleyin Audience Builder - Satın Alma Çevreleri - Oluşturma ve hesap düzeyindeki amaca dayalı olarak hedef ilgili kişilerin yönetimi Kanal Yöneticisi - Kanallar arası kampanya düzenleme ve aktivasyonu ABM Kontrol Paneli - Artışı ve performansı ölçmek için hesap ölçümü ve analitiği Pazarlama teknolojisi ve satış teknolojisiyle entegrasyonlar
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd, B2B Potansiyel Araştırma Verilerini, Satış Desteğini ve Hesap Tabanlı Pazarlamayı Yapay Zeka ve Makine Öğreniminin gücüyle birleştirir. Hepsi bir arada Durdurulamaz Büyüme Platformu.
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox, büyüme pazarlama ekiplerinin GTM hareketleri genelinde geliri artırmasına yardımcı olur. satın alma, çapraz satış ve üst satış. Platformun 4 yapı taşı vardır: 1. Güçlü bir CDP Motoru Müşteri temas noktalarındaki verileri alın, temizleyin, düzenleyin, görselleştirin ve analiz edin. 2. Yapay zeka destekli 6 boyutlu puanlama Yolculuk aşamalarını belirleyin ve önemli hesapları önceliklendirin. 3. Sonraki en iyi eylem öngörüleri Dönüşüm hunisi hızını artırmak için alıcı yolculuğu boyunca eyleme geçirilebilir öneriler alın. 4. Güçlü segmentasyon ve orkestrasyon Çok kanallı kampanya yürütme için akıllı segmentasyon. Airtel Business, Algonomy, Capillary, DarwinBox, Exotel, Rootstock, Qwickcilver, Mobisy, SupportLogic ve Arrowstream gibi hızla büyüyen B2B şirketleri, gelirlerini daha hızlı artırmak için BambooBox'u seçti. Farkı kendiniz deneyimlemek ister misiniz? Bizi arayın ve öğrenin. www.bamboobox.ai
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek iş performansını artırır. . İlişkilendirmeye dayalı kişiselleştirmeyle satışlarınızı ve gelirinizi hızlandırın: - Her web sitesi ziyaretçisine doğru mesajları ve varlıkları sunarak, daha hızlı bir şekilde müşterileriniz olmalarına yardımcı olun. - Pazarlama çabalarınızın iş hedeflerini nasıl etkilediğini anlayın ve müşteri yolculuklarınızı ilk dokunuştan kazanılan anlaşmalara kadar haritalandırın. - Ziyaretçileri yalnızca potansiyel müşterilere değil, müşterilere dönüştürün!
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme, talep yakalama, zenginleştirme, insan tarafından doğrulanmış potansiyel müşteriler gibi çeşitli araç ve yetenekleri içerir. Bu araçlar, pazarlamacıların hedef kitleleri için daha alakalı ve ilgi çekici deneyimler oluşturmasına olanak tanır; bu da sonuçta artan katılım, daha yüksek dönüşüm oranları ve daha fazla müşteri sadakati gibi daha iyi iş sonuçları elde edilmesine yardımcı olabilir. Alıcılar, daha iyi eğitim almalarına ve daha hızlı bilinçli kararlar almalarına olanak tanıyan dinamik, kişiselleştirilmiş içerikten ve bağlantılı dijital deneyimlerden yararlanır.
CaliberMind
calibermind.com
Stratejik bir B2B lideri olarak pazarın nabzını tutmanız gerekir. Ancak ekiplerinizin kullandığı tüm araçlar nedeniyle noktaları birleştirmek ve mesajınızın doğru hedef kitlede mükemmel zamanda yankı uyandırıp uyandırmadığını anlamak zordur. CaliberMind platformu, içgörülerinizin daha net olması için verilerinizi düzenler ve anlamlandırır. Elbette ilişkilendirme, etkileşim puanlaması, dönüşüm hunisi analizi ve daha fazlasını yapıyoruz. Ancak gelir liderlerine verdiğimiz gerçek hediye, sorunları ve eğilimleri herkesten önce tespit edebilme yeteneğidir.
Octane11
octane11.com
Octane11, gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için ücretli, sahip olunan ve kazanılan pazarlama, satış ve ürün kullanım verilerini birbirine bağlayan B2B odaklı bir veri analizi ve işbirliği platformudur. Geliri 100 milyon doların üzerinde olan B2B işletmelerinin ekipler arasındaki verileri entegre etmesine, zenginleştirmesine ve analiz etmesine ve performansı sektör kıyaslamalarıyla karşılaştırmasına yardımcı oluyoruz. Müşteriler, Octane11'in kullanıma hazır görselleştirmelerinden yararlanır veya gelişmiş verileri BI aracına, CDP'ye, CRM'ye veya tercih ettikleri diğer uç noktalara iletir. Octane11 gerçekten de B2B veri yığınındaki eksik halkadır ve silolanmış verileri çok az zaman ve maliyetle eyleme geçirilebilir içgörülere ve iyileştirilmiş performansa dönüştürür.
Recotap
recotap.com
Recotap, B2B Pazarlamacıların Hedefli ve Kişiselleştirilmiş Hesap Tabanlı etkileşim kampanyalarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olan yeni nesil yapay zeka destekli bir ABM Platformudur. Recotap, pazarlama performanslarını iyileştirmek isteyen büyüyen girişimler ve işletmeler için en uygun çözümdür. Recotap Hesap Tabanlı Reklamcılık çözümü ile daha fazla karar vericiye ulaşır ve dönüşüm gerçekleştirene kadar etkileşimde kalır.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
Folloze
folloze.com
Folloze, sektörün önde gelen Alıcı Deneyimi Platformunu oluşturarak yeni nesil B2B alıcılarına yanıt vermek isteyen B2B pazarlama ekiplerini güçlendirme misyonundadır. Ön saflardaki pazarlamacılar tarafından yönetilen gelir ekipleri, alıcıları bulundukları yerde, ihtiyaç duydukları bilgilerle karşılayan, tamamı kendi bireysel müşteri yolculuklarına göre kişiselleştirilmiş, ilgi çekici, veriye dayalı deneyimleri hızlı ve kolay bir şekilde sunmak için Folloze'den yararlanıyor. 2013 yılında B2B alım ve satımının nasıl değiştiğini ilk elden gözlemleyen iki pazarlama yöneticisi tarafından kurulan Folloze, aralarında Cisco, FireEye, Google, Okta ve Workday gibi şirketlerin de bulunduğu günümüzün en büyük ve en başarılı B2B markalarından bazılarına gururla hizmet vermektedir.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata'nın B2B Gelir İlişkilendirme Platformu, B2B müşteri yolculuğunuza ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler sunmak için pazara giriş teknoloji yığınınızdaki verileri birbirine bağlar. Dreamdata, anonim ilk dokunuştan kapalı kazanılmaya kadar tahminlere son verir ve gelirinizi gerçekten neyin artırdığına dair eyleme dönüştürülebilir analizler sunar. B2B şirketleri Dreamdata ile özel hesap tabanlı ilişkilendirme modellemesi çalıştırabilir, her reklam kampanyasının ROAS'ını alabilir, içerik yatırım getirisini ölçebilir, büyümeyi karşılaştırabilir, geliri tahmin edebilir ve bir sonraki ölçeklendirme çabalarına ilişkin veriye dayalı kararlar alabilir.
Albacross
albacross.com
Dünya çapındaki gelir ekipleri, daha fazla fırsat yaratmak ve geliri daha hızlı artırmak için Albacross'un Niyet Verilerini kullanıyor. Erken aşamadaki farkındalıktan son aşamadaki karara kadar, potansiyel alıcılarınızı ortaya çıkarmak, istedikleri şeyle etkileşime geçmek ve satın almaya hazır olduklarında bildirim almak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahipsiniz. İşte nasıl: - Satış üretkenliğini artırın: Web sitenizi ziyaret eden şirketlerin satın alma niyetini belirleyin ve satın almaya hazır olduklarında satış ekibinizi bilgilendirin. - Pazarlamada varsayımları ortadan kaldırın: Hangi hesapların içeriğinizle etkileşime geçtiğini ve onları en çok neyin ilgilendirdiğini anlayın. - İhtiyacınız olan tüm veri noktaları: Dünya çapında aylık 3 milyar olayı takip ediyoruz ve veri noktalarını haftalık olarak yeniliyoruz. - Halihazırda kullanmakta olduğunuz teknik araçlara sorunsuz bir şekilde entegre edin; öğrenilecek başka bir araç değildir.
N.Rich
nrich.ai
Bütçenizi aşmadan satış hattınızı artırın. Alıcı amacı kanıtlanmış ICP hesaplarını bulun, bunları kanallar arası dijital reklamlarla etkinleştirin ve sıcak hesapları satışa sunun.
Bombora
bombora.com
Bombora'nın sunduğu teklifler, hangi işletmelerin şu anda hangi konuları araştırdığını ve bu çabaların yoğunluğunu belirliyor. Bu sinyalleri puanlayarak satış ve pazarlama ekiplerinin hedef hesaplara öncelik vermesine, onlarla olan görüşmelerini özelleştirmesine ve pazarlama çabalarını optimize etmesine yardımcı olur. Bombora, en büyük değerini 100'den fazla çalışanı olan kuruluşlara sunuyor.
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformda birleştirir. Bu kampanya araçları ve analizleri, satın alma yolculuğu sırasında hesabın ilgisini puanlayan, yapay zeka destekli özel bir satın alma amacı motoru üzerinde çalışır. Foundry ABM, hedef hesaplarında farkındalığı, katılımı ve boru hattını artırmak için ABM kampanyaları düzenleyebilir. Daha fazla bilgi edinmek için https://foundryco.com/our-solutions/software/. Not: İncelemelerin çoğu artık Foundry ABM olan Triblio platformuna yöneliktir.
6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Influ2
influ2.com
Reklamları satış konuşmasının önemli bir parçası haline getirin. Influ2, hedef hesaplardaki belirli kişilere ulaşmanızı ve reklamlarınızla kimlerin etkileşime girdiğini görmenizi sağlayan, kişiye dayalı bir reklamcılık platformudur. İlgili içeriği önemli karar vericilere iletin, iletişim düzeyindeki amacı takip edin ve satış ekibine değerli müşteriler kazanmak için ihtiyaç duydukları bağlamı sağlayın. Influ2'nin kişi bazlı reklamlarıyla, tüm yolculukları boyunca karar vericilerin katılımını sağlayarak 2,26 kat daha fazla satış hattı elde edebilirsiniz.
Mutiny
mutinyhq.com
Çoğu Pazarlama ekibi, hedef hesaplara ulaşmada anlamlı bir rol oynayamaz çünkü işe yarayan 1:1 pazarlama stratejileri ölçeklenemez ve ölçeklenenler de işe yaramaz. Mutiny, B2B şirketlerinin yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş deneyimler, 1:1 mikro siteler ve hesap zekası aracılığıyla hedef hesaplarından satış hattı ve gelir elde etmelerine yardımcı oluyor.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarının pazarlama yatırım getirisini artırmasına, rutin analizlerde zamandan ve emekten tasarruf etmesine ve satış hattını/gelirini etkileyen pazarlama faaliyetlerine ilişkin kritik bilgiler vermesine yardımcı olur. Factors öncelikle web sitesi ziyaretçi verileri, CRM, Ads platformu, Clearbit ve Search Console verileri olmak üzere tüm veri silolarını kodsuz entegrasyonlarla bir araya getiriyor. Factors, web sitesinden gelen anonim ziyaretçileri CRM kişileri/potansiyel müşterilerle belirledikten sonra, tüm pazarlama ölçümlerinizin birleşik bir görünümünü, yatırım getirisi analizi ile çoklu dokunuşlu ilişkilendirmeyi, pazarlama ve satış hunisi analizini ve B2B pazarlamacıları için özel olarak hazırlanmış otomatik içgörüleri sağlar.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, hızlı bir şekilde geniş ölçekte bağlamsal içerik deneyimleri oluşturmanıza olanak tanır. Potansiyel müşterilerinizle daha iyi bağlantı kuracak alakalı içerik sunarak anlaşmaları daha hızlı tamamlayın. İçerik, her pazara açılma hareketinin omurgasıdır. Öne çıkmak ve potansiyel müşterileriniz ve müşterilerinizle anlamlı ilişkiler kurmak istiyorsanız, doğru içeriği doğru zamanda sunarak kişiselleştirilmiş deneyimler sunmanız gerekir. Deneyim Yönetimi - Hedefleri dakikalar içinde kişiselleştirmek için çeşitli kaynaklardan gelen içeriği merkezileştirin ve düzenleyin. İçerik merkezileştirme ve yönetimi kişiselleştirmenin anahtarıdır. Uberflip, tüm içeriğinizi merkezileştirip organize edebileceğiniz tek bir platformdur. Uberflip, üçüncü taraf içerik platformlarıyla entegre olduğundan varlıklarınızı zahmetsizce içe aktarabilir, yönetebilir ve etiketleyebilirsiniz. Buradan pazarlama, satış ve müşteri başarısı ekipleriniz onaylı içeriğe kolayca erişebilir ve kodsuz sürükle ve bırak deneyimiyle her kampanya ve Dijital Satış Odaları için inanılmaz hedefler oluşturmaya başlayabilir. Sonuç? Daha az içerik israfı, daha hızlı kampanya lansmanları ve potansiyel müşterileri için en iyi içerikle güçlendirilmiş bir satış ekibi. Temel özellikler: - İçerik entegrasyonları (blog, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Etiket yöneticisi ve akıllı filtreler - Uberflip Sayfaları - Uberflip Satış Yardımı (Dijital Satış Odaları) - SEO optimizasyonu Yolculuk Hızlandırma - Her alıcı için seçilmiş içerik hedefleri oluşturun – ve onları tüm kanallardan etkileşime geçirin. Uberflip, ziyaretçilerinizi sitede tutan içerik önerileriyle içerik tüketimini artırmanıza olanak tanır. Güçlü pazarlama otomasyon platformu (MAP) entegrasyonları sayesinde içerikle her etkileşim, müşteri yolculuğunu hızlandırmak için bir sonraki mükemmel adımı tetikleyebilir. Alıcının yolculuğundaki anlaşmazlıkları azaltan kişiselleştirilmiş içerik sunarak dönüşüm oranlarınızı artırın ve gelire ulaşma süresini hızlandırın.
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory ile B2B alıcı yolculuğunun tamamında kişiselleştirilmiş, ilgi çekici ve dönüşüm odaklı deneyimlerle B2B gelirinin kilidini açın. Alıcınızın yolculuğunu geliştirin ve alıcılarınıza içerik zekası sağlamaya başlayın. PathFactory'nin yapay zeka destekli içerik zekası, bireysel alıcılarınız için kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri oluşturmanıza ve ABM stratejiniz için hesapları hedeflemenize olanak tanır. Yakın zamandaki ziyaretçi geçmişine, sektöre ve trend konularına göre tüketilecek en iyi varlıkları önererek anlaşma hızını artırın ve satış kanalınızı büyütün. Önde gelen kurumsal ve orta ölçekli B2B şirketleri, alıcılarınızın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için akıllı içerik deneyimleri ve sanal etkinlikler sunarak yetiştirmeyi hızlandırmak, kazanma oranlarını iyileştirmek ve içerik performansını anlamak için PathFactory'yi kullanıyor. PathFactory yakın zamanda Deloitte tarafından Kuzey Amerika'nın 2020 Teknoloji Fast 500 şirketlerinden biri olarak tanındı.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic, müşteri yolculuğu boyunca satın alma komitesinin en etkili üyelerini bulup onlarla etkileşim kurarak en büyük ve en hızlı büyüyen şirketlerin en iyi hesaplarını daha hızlı dönüştürmelerine olanak tanıyor. Küresel çok kanallı bir ABM medya etkinleştirme ve ölçüm platformu olan ML Platformu, kurumsal kuruluşlardaki pazarlamacıların, satın alma olasılığı en yüksek hesapları belirlemek, birden fazla kanaldaki etkileşimi en üst düzeye çıkarmak ve yatırım getirisini olumlu yönde etkilemek için satış döngülerini hızlandırmak için benzersiz özel verilerden yararlanmasına olanak tanır.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack, B2B için önde gelen analiz ve ilişkilendirme platformudur. HockeyStack tüm platformlarınıza bağlanır, verilerinizi temizler ve satış hattını neyin yönlendirdiğini ölçmenize ve alıcı yolculuklarını görselleştirmenize olanak tanır. Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. 8x8, ActiveCampaign ve Cognism gibi şirketlerdeki yüzlerce gelir ekibi, daha fazla satış hattı oluşturmak ve anlaşmaları daha hızlı kapatmak için HockeyStack'i kullanıyor.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin gelir hedeflerine daha az kaynakla ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hareketlerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İstihbaratını kullanır. Her istihbarat ve içgörü kaynağını ve her satış ve pazarlama oyununu birbirine bağlayan tek bir pencereye sahip olacaksınız, böylece fırsatları daha erken tespit edebilir, onlarla daha akıllıca etkileşime geçebilir ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayabilirsiniz. Hesap İstihbaratımızı, CRM ve MAP verilerinizi, amaç sinyallerinizi, teknografik özelliklerimizi ve daha fazlasını kullanarak kesin hedef kitleler oluşturun. Daha sonra daha fazla hassasiyet ve kontrol için ek özelliklerden yararlanın: tüm satın alma ekiplerine ulaşmak, kişiselleştirmeyle web sitesi dönüşümlerini artırmak, ekosisteminiz ve kanallarınız genelinde anlamlı müşteri etkileşimlerini koordine etmek ve pazarlama ve satış faaliyetlerinin satış hattını ve geliri nasıl artırdığını ölçmek için optimize edilmiş tek B2B reklam platformu. Satıcılar, kişiler ve şirketler hakkında akıllı bilgiler edinmek ve Demandbase katılımını ve amaç etkinliğini görmek için CRM uygulamalarından bile yararlanabilir. Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence ile düşük sürtünmeli satın alma için tüm GTM dokunuşlarını koordine edebilirsiniz.
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