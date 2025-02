Demandbase

demandbase.com

Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin gelir hedeflerine daha az kaynakla ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hareketlerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İstihbaratını kullanır. Her istihbarat ve içgörü kaynağını ve her satış ve pazarlama oyununu birbirine bağlayan tek bir pencereye sahip olacaksınız, böylece fırsatları daha erken tespit edebilir, onlarla daha akıllıca etkileşime geçebilir ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayabilirsiniz. Hesap İstihbaratımızı, CRM ve MAP verilerinizi, amaç sinyallerinizi, teknografik özelliklerimizi ve daha fazlasını kullanarak kesin hedef kitleler oluşturun. Daha sonra daha fazla hassasiyet ve kontrol için ek özelliklerden yararlanın: tüm satın alma ekiplerine ulaşmak, kişiselleştirmeyle web sitesi dönüşümlerini artırmak, ekosisteminiz ve kanallarınız genelinde anlamlı müşteri etkileşimlerini koordine etmek ve pazarlama ve satış faaliyetlerinin satış hattını ve geliri nasıl artırdığını ölçmek için optimize edilmiş tek B2B reklam platformu. Satıcılar, kişiler ve şirketler hakkında akıllı bilgiler edinmek ve Demandbase katılımını ve amaç etkinliğini görmek için CRM uygulamalarından bile yararlanabilir. Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence ile düşük sürtünmeli satın alma için tüm GTM dokunuşlarını koordine edebilirsiniz.