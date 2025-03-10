Devamsızlık Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Devamsızlık yönetimi yazılımı, kuruluşların tatil ve hastalık izni gibi çalışanların devamsızlıklarını planlamasını, yönetmesini ve izlemesini sağlar. Bu yazılım, şirketlerin devamsızlıkları tanımlamasına, talepleri yönetmesine ve onayları yönetmesine olanak tanır. Genellikle işletmelerin uyumlu kalmasına ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olmak için yerel düzenlemeleri, yasaları ve politikaları içeren özellikler içerir. Genellikle İK departmanları tarafından kullanılan bazı bağımsız devamsızlık yönetimi çözümleri, geleneksel İK departmanı olmayan şirketler için de uygundur. Bu yazılım, entegre bir İK yönetim paketinin parçası olabilir veya bağımsız bir çözüm olarak işlev görebilir. Çoğunlukla üçüncü taraf İK uygulamalarıyla entegre olur ve temel İK sistemleri genellikle iş gücü verileri için merkezi bir depo görevi görür.
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Keka HR
keka.com
Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.
Factorial
factorialhr.com
Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.
greytHR
greythr.com
greytHR, KOBİ'ler için İK süreçlerini yönetmek amacıyla geliştirilen bir bulut tabanlı platformdur. Çalışan Yönetimi ve bordro gibi işlevler sunar.
Calamari
calamari.io
Calamari, izin yönetimi, katılım izleme ve temel İK işlevleri için tasarlanmış çevrimiçi bir yazılımdır.
Sage HR
sage.hr
Sage HR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için işe alım, performans ve devam yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.
PayFit
payfit.com
PayFit, bordro ve İK yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Otomatik bordro hesaplaması, izin ve harcama yönetimi sunar.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmeler için İK yazılımıdır; işe alım, çalışan bilgileri yönetimi ve izin taleplerini tek platformda sunar.
Skello
skello.io
Skello, vardiya tabanlı işyerleri için işgücü yönetimi çözümüdür. Zamanlama, organizasyon ve iletişimi basitleştirir.
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS, bordro yönetimi, çalışan takibi ve performans değerlendirmesi gibi İK süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır.
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR, personel verileri yönetimi, katılım izleme ve bordro süreçlerini merkezi dijital bir platformda otomatikleştiren bir İK yazılımıdır.
Breathe
breathehr.com
Breathe, küçük işletmelerin İK süreçlerini çevrimiçi yönetmelerine yardımcı olan, kullanıcı dostu bir İK yazılımıdır.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam, strateji planlaması, proje yönetimi, ik ve CRM araçları sunan bir iş verimliliği ve performans yönetimi platformudur.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR, İK süreçlerini kolaylaştırarak, bordro yönetimi, katılım izleme ve yerel düzenlemelere uyum sağlamaya yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.
HROne
hrone.cloud
Hrone, insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirip basitleştirerek kullanıcıların verimli bir İK yönetimi yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ, otomatik zaman izleme ve verimlilik ölçümü sağlayarak işletmelerin üretkenliğini artırmaya yardımcı bir uygulamadır.
Bizneo
bizneo.com
Bizneo, insan kaynakları ve işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi, zaman izleme, çalışan izleme ve izin yönetimi gibi özellikler sunan bir verimlilik uygulamasıdır. Özellikle KOBİ'ler için tasarlanmıştır.
Craze
crazehq.com
Craze, girişimcilerin işe alım, bordro ve uyumluluk işlemlerini otomatik olarak yönetmelerini sağlayan bir uygulamadır.
flair HR
flair.hr
Flair HR, kuruluşlar için insan kaynakları süreçlerini basitleştiren, özelleştirilebilir bir yönetim çözümüdür. Çalışan yolculuğunu kapsar ve görevleri otomatikleştirir.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon, izin yönetimi için bir platformdur. Uyumluluk, talepler ve maaş işlemlerini otomatikleştirir, çalışanlar için daha kolay bir izin deneyimi sunar.
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic, izin taleplerini online olarak yönetmeyi sağlayan ve personel izinlerini takip eden bir yazılımdır.
Timeular
timeular.com
Timeular, zaman takibi ve katılım yönetimi için kapsamlı bir çözüm sunarak, görevler arasında geçiş yapmayı ve zaman kullanımını izlemenizi sağlar.
Superworks
superworks.com
Superworks, İK ve bordro süreçlerini otomatikleştirerek işletmelere verimlilik ve çalışan memnuniyeti sağlamayı amaçlayan bir HRMS uygulamasıdır.
BrioHR
briohr.com
BrioHR, KOBİ'ler için İK yönetimini dijitalleştiren, işe alım, izin yönetimi ve performans takibi gibi işlemleri merkezi bir platformda sunan bir yazılımdır.
Papershift
papershift.com
Papershift, çalışan vardiya planlamasını, izin yönetimini ve zaman takibini bulutta yöneten bir uygulamadır.
Asanify
asanify.com
Asanify, işletmelerin İK süreçlerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur. Bordro, izin yönetimi ve çalışan katılımı gibi işlevler sunar.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
HealthBoxHR, bordro, izin, zaman çizelgesi ve diğer İK süreçlerini yönetmeye yardımcı olan kapsamlı bir insan kaynakları platformudur.
PieTrack
pietrack.com
Pietrack, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik, insan kaynakları, proje yönetimi, satış ve pazarlama modülleri sunan bir web ve masaüstü uygulamasıdır.
DreamTeam
dreamteam.io
DreamTeam, KOBİ'lere karmaşık insan süreçlerini basitleştiren esnek bir İK platformu sunar, manuel işleri azaltarak kontrol ve görünürlük sağlar.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek, hybrid ekipler için geliştirilen bulut tabanlı bir İK sistemidir. Çalışan yönetimi, devamsızlık ve belge organizasyonu gibi süreçleri kolaylaştırır.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR, çalışan yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır. İşe alım, zaman yönetimi, izin talepleri ve bordro işlemlerini entegre biçimde sunar.
Worknice
worknice.com
Worknice, İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayarak işe alım, çalışan geçişleri ve belgeleri kolaylaştıran bir yazılımdır.
Mirro
mirro.io
Mirro, yüksek büyüme gösteren KOBİ'lere çalışanların refahını artıran ve bağlılık sağlayan bir performans yönetim platformudur.
Onfolk
onfolk.com
Onfolk, UK'de otomatik bordro hizmeti sunan bir uygulamadır. Ekibinizi basit, hızlı ve hatasız bir şekilde ödeme yapmanızı sağlar.
Leave Dates
leavedates.com
Ayrılma Tarihleri, çalışanların izin taleplerini yönetmelerini sağlayan, merkezi bir platform sunan bir izin yönetimi uygulamasıdır.
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Vacation Tracker, Slack, Microsoft Teams ve Google Workspace gibi popüler işbirliği araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan veya doğrudan iş e-postanız aracılığıyla erişilebilen, kolaylaştırılmış bir izin yönetimi çözümüdür. Ücretli izinleri (PTO) takip etme sürecini yalnızca birkaç tıklamayla basitleştirerek ekibinizin şeffaflığını ve gerçek zamanlı görünürlüğünü artırır. Vacation Tracker ile izin taleplerini saatler içinde yönetebilirsiniz; yarı zamanlı çalışanlar veya hassas planlama ihtiyaçları için idealdir. Sistem, Çalışanların fazladan çalışılan saatlere göre izin tahakkuk etmesine olanak tanıyan Yerinde İzin Süresini (TOIL) destekler. Yedek onaylayıcılar gibi özellikler, yöneticinin yokluğunda onay sorumluluklarını devrederek esneklik sağlarken, kesinti dönemleri kritik zamanlarda izin taleplerinin kontrol edilmesine yardımcı olur. Tahakkuk özelliği, zaman içinde izin birikimini otomatik hale getirerek kayıtların doğruluğunu ve güncelliğini sağlar. Ekibinizin izin yönetimi deneyimini verimli ve etkili bir şekilde geliştirmek için tüm işlevlere erişim sunan Vacation Tracker'ın tüm özelliklerini 7 günlük ücretsiz denemeyle deneyimleyin.
TeamSense
teamsense.com
Metinle ara. % 100 uyum. 0 Çalışan anlaşmazlıkları. Çağrıları yönetmek, herkesin nefret ettiği riskli, dağınık bir zaman emmektir! TeamSense, imalat, inşaat, depolama ve lojistik alanlarında cephe işçileri için inşa edilen metin tabanlı bir katılım yönetimi ve kitle iletişim platformu amaçtır. -Alksiyeti süreçten kaldırarak% 70'e kadar olan şovları azaltma -Semedisizmi, çalışanlara bir devamsızlık bildirmeden önce puanlarını ve katılım geçmişlerini göstererek% 20'ye kadar azaltın. -29 dilde ve sayımdaki ilişkiler! TeamSense, metin mesajlaşmasının aşinalık ve erişilebilirliğinden yararlanarak, işgücü yönetiminin geleneksel engellerini bozuyor ve SMS aracılığıyla imalat endüstrisinde yeni bir bağlantı çağını başlatıyor. Metin kullanıcı dostu, sunulması hızlı ve yönetimi basit ve saatlik çalışanlar aslında onu kucaklıyor! İK'nın, amir verimliliğini kaldırıp artırırken ve yasal riski azaltırken çalışanların katılım ve devamsızlıklarını sorunsuz bir şekilde yönetmesini sağlıyoruz.
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack, küçük ve büyüyen işletmelerin personel yokluğu, PTO ve tatillerin üstesinden gelmelerine olanak tanır. Derin özelleştirme sunan Leavetrack, personel izinlerini manuel olarak yönetme yükünü ortadan kaldıracak ve kuruluşunuz genelinde görünürlük sağlayacaktır. Leavetrack, birden fazla konumda özelleştirilebilir izin türlerine olanak tanır; 150'den fazla konum ve birden fazla onay düzeyi için resmi tatillerin içe aktarılması.
Keeple
keeple.com
KOBİ'lerde izinleri ve devamsızlıkları yönetmek, çalışanlar, yöneticiler ve İK departmanı için hızla can sıkıcı bir baş ağrısına dönüşebilir. Keeple, her türlü izni verimli bir şekilde yönetmenize olanak tanıyan modern bir izin ve devamsızlık yönetimi yazılım paketidir: tatiller, hastalık izni, özel izin, ebeveyn izni vb. Tüm çalışanlar için tasarlanmış olup, müşterilerimiz arasında son derece popüler olan ergonomisi, akıcı ve verimli bir çalışan deneyimine olanak tanır.
Planleave
planleave.com
Mevcut araçlarınız ve iş akışınızla otomasyon aracılığıyla ekibinizin boş zamanlarını yönetmenin en basit ve kolay yolu. Hiçbir öğrenme gerektirmeden PTO Takibi ve Tatil Takibi için en iyi kullanıcı deneyimi. İzin Yönetimi teklifinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi yoktur.
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro, çalışanınızın izninin tüm yönlerini yöneten çevrimiçi bir izin yönetim sistemidir. Sistem, izin bakiyelerini otomatik olarak takip ederek elektronik tablo veya kağıt kullanma ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Yöneticiler tüm personelin izin bakiyelerini kontrol ederek izin başvurularını kolayca onaylayıp reddedebilir, personel ise izin başvurusunda bulunarak kalan bakiyelerini kontrol edebilir. Ayrıca kimin uzakta olacağını tam olarak görmenin bir yolunu sağlayarak yoğun dönemlerde planlama yapılmasına ve zamanlama çakışmalarının önlenmesine yardımcı olur.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle, masa üstü çalışanlarınızı ve çalışanlarınızı kolay ve verimli bir şekilde yönetmenizi sağlamak için tasarlanmış uçtan uca bir İş Gücü Yönetim Sistemidir. Her ölçekteki karmaşık iş gücü yönetimi zorluklarını ele alabilecek, üst düzey, çok yönlü bir sistemdir.
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik güçlü modüler İK yazılımıdır. 2010'dan bu yana, dünya çapında binlerce şirketin izin yönetimi, çalışan dosya yönetimi ve işe alım, zaman takibi, performans yönetimi, ihlal takibi ve sertifika yönetimi gibi günlük İK görevlerinde haftada saatlerce tasarruf etmesine yardımcı olduk. İş ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir HRIS için ihtiyaç duyduğunuz modülleri ve kullanıcı sayısını seçin. 21 günlük ücretsiz deneme sürümüyle (www.purelyhr.com/trial) veya canlı demoyla bugün başlayın.
Humaans
humaans.io
Humaans, kuruluşun İK teknoloji yığınının temel katmanı olacak şekilde oluşturulmuş bir HRIS'tir. Hızlı büyüyen şirketlerdeki modern İK ekiplerinin, hızlı iş akışları, otomasyon ve verilere hızlı erişim yoluyla çalışanlarını işe almalarına, yönetmelerine ve büyütmelerine yardımcı olur. Humaans, günümüz çalışanlarının yüksek standartlarını karşılayamayan hantal sistemlerle uğraşmaktan yorulan iş liderlerinin sıkıntılı noktalarına çözüm bulmak üzere tasarlandı. Hız için tasarlanan bu ürün, harika bir kişi dizini, belge depolama, izin takibi, görsel raporlama özelliklerine sahiptir ve mevcut sistemleri derin entegrasyonlarla birbirine bağlar. Humaans, Slack, GSuite ve İK nokta çözümlerini güçlendirerek yalnızca İK süreçlerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda kuruluştaki herkese değer katıyor. Ayrıca Humaans, uzak ve dağıtılmış ekiplere de hizmet vererek, kurulumları ne olursa olsun işletmelerin çevikliğini artırmaya yardımcı olur.
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