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Devamsızlık yönetimi yazılımı, kuruluşların tatil ve hastalık izni gibi çalışanların devamsızlıklarını planlamasını, yönetmesini ve izlemesini sağlar. Bu yazılım, şirketlerin devamsızlıkları tanımlamasına, talepleri yönetmesine ve onayları yönetmesine olanak tanır. Genellikle işletmelerin uyumlu kalmasına ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olmak için yerel düzenlemeleri, yasaları ve politikaları içeren özellikler içerir. Genellikle İK departmanları tarafından kullanılan bazı bağımsız devamsızlık yönetimi çözümleri, geleneksel İK departmanı olmayan şirketler için de uygundur. Bu yazılım, entegre bir İK yönetim paketinin parçası olabilir veya bağımsız bir çözüm olarak işlev görebilir. Çoğunlukla üçüncü taraf İK uygulamalarıyla entegre olur ve temel İK sistemleri genellikle iş gücü verileri için merkezi bir depo görevi görür.
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greytHR
greythr.com
greytHR, KOBİ'ler için İK süreçlerini yönetmek amacıyla geliştirilen bir bulut tabanlı platformdur. Çalışan Yönetimi ve bordro gibi işlevler sunar.
Humaans
humaans.io
Humaans, kuruluşun İK teknoloji yığınının temel katmanı olacak şekilde oluşturulmuş bir HRIS'tir. Hızlı büyüyen şirketlerdeki modern İK ekiplerinin, hızlı iş akışları, otomasyon ve verilere hızlı erişim yoluyla çalışanlarını işe almalarına, yönetmelerine ve büyütmelerine yardımcı olur. Humaans, günümüz çalışanlarının yüksek standartlarını karşılayamayan hantal sistemlerle uğraşmaktan yorulan iş liderlerinin sıkıntılı noktalarına çözüm bulmak üzere tasarlandı. Hız için tasarlanan bu ürün, harika bir kişi dizini, belge depolama, izin takibi, görsel raporlama özelliklerine sahiptir ve mevcut sistemleri derin entegrasyonlarla birbirine bağlar. Humaans, Slack, GSuite ve İK nokta çözümlerini güçlendirerek yalnızca İK süreçlerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda kuruluştaki herkese değer katıyor. Ayrıca Humaans, uzak ve dağıtılmış ekiplere de hizmet vererek, kurulumları ne olursa olsun işletmelerin çevikliğini artırmaya yardımcı olur.
Superworks
superworks.com
Başlık: İşyerinizi Superworks ile Dönüştürün HRMS: Verimliliği Artırın ve Çalışan Mutluluğu Superworks, İK ve operasyonel süreçleri düzene koyarak işletmelere ve KOBİ'lere gelişen, üretken işyerleri yaratmaları için güç verir. Kapsamlı Super HRMS Suite'imiz, karmaşık görevleri basitleştirmek ve çalışan katılımını artırmak ve işiniz için somut sonuçlar elde etmek için tasarlanmıştır. HRMS'nin sizin için yapabileceği Superworks'ler: * Zahmetsiz bordro işleme: Bordro görevlerini otomatikleştirin, hataları ortadan kaldırın ve çalışanlarınız için zamanında ödemeler sağlayın. * Kesintisiz Takım Yönetimi: Yerleşik olarak basitleştirin, performansı izleyin, işbirliğini teşvik edin ve ekibinizi meşgul edin. * Geliştirilmiş çalışan deneyimi: Superworks HRMS, çalışanlarınıza self servis araçları ve aerodinamik iletişim ile güçlendirir. * Artan verimlilik: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve değerli bilgiler elde ederek değerli zaman ve kaynakları serbest bırakın. * Ölçeklenebilir Büyüme: Superworks HRMS işinizle birlikte büyür ve başarılı olmanız gereken esneklik ve desteği sağlar. Neden Süper İşleri Seçmelisiniz? 1. Kapsamlı Suite: Tüm İK ve operasyonel ihtiyaçlarınız için bir entegre platform. 2. Kullanıcı dostu arayüz: Öğrenmesi ve kullanımı kolay, eğitim süresini en aza indirir ve evlat edinmeyi en üst düzeye çıkarır. 3. Ölçeklenebilir Çözüm: Değişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlayarak işletmenizle büyür. 4. Özel Destek: Uzman ekibi, yolun her adımında sizi desteklemek için burada.
Mirro
mirro.io
Mirro.io, hızlı büyüyen KOBİ'lerin çalışanların refahını artıran ve yetenekleri elde tutmayı geliştiren şeffaf ve gelişen işyeri kültürleri oluşturmasına olanak tanır. Performans yönetimi platformumuz, kuruluşların bir amaç duygusunu teşvik ederek ve dünya çapında sosyal paylaşımı ve topluluğa ait olmayı teşvik ederek hibrit işyeri bağlantısızlığının üstesinden gelmesine yardımcı olur. Mirro'yu kullanan ekipler ve bireyler daha mutlu, daha ilgili ve daha üretken oluyor. Kullanıcı dostu ve son derece sosyal bir platform olan Mirro, tanınma, OKR'ler, sürekli geri bildirim ve anlamlı performans konuşmaları yoluyla ekip üyeleri arasında aylık 5 binden fazla etkileşimi teşvik ediyor. Tazz, Hochland, Free Now, E Co. ve noissue gibi yenilikçi şirketler. Ekiplerini güçlendirmek ve sağlıklı, sağlam iş ilişkileri geliştirmek için Mirro'yu kullanın.
Asanify
asanify.com
Asanify, kuruluşunuzun uçtan uca İK Yönetimi gereksinimlerini karşılayan tek noktadan çözümdür. Yeni başlayanlar ve hızlı büyüyen işletmeler için mükemmel şekilde uygun, sorunsuz ve tam otomatik bir Bordro çözümü de sağlar. Emekliliğe kadar işe alma sistemimizi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Tek tıklamayla bordro uygulaması, yalnızca yerel Çalışanlarınız için değil, aynı zamanda Küresel Yükleniciler için de bordronuzu yürütmenize ve para aktarmanıza olanak tanır. Slack, Excel, Google Suite ve Whatsapp ile entegrasyonlarımız İKYS'nize erişimi son derece kolay ve sohbet dostu hale getiriyor. Esnek ve tamamen yapılandırılabilir platformumuz, 7/24 müşteri desteğiyle birleştiğinde, kuruluşunuz için insan yönetimini son derece kolaylaştıracaktır.
HROne
hrone.cloud
Hrone, insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirip basitleştirerek kullanıcıların verimli bir İK yönetimi yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.
Worknice
worknice.com
Keyifli İK yazılımı -% 100 Tasarlanmış, Yapılmış ve Avustralya'da desteklenmiştir. İK sistemlerinizi ve yapı verilerinizi büyük şeyler elde etmek için kolaylaştırmak için esnek ve sezgisel bir İK platformunu kullanın. Çalışan, çekirdek İK genelinde piyasaya lider bir kullanıcı deneyimine sahiptir; Acasal kiralama, akıllı belgeler ve uyumluluk, çalışan değişikliği yönetimi, bordro entegrasyonu, zaman-off, incelemeler ve anketler. Şimdi ve yenilerinin zorluklarını çözmesi gereken gelişen İK takımları için inşa edildi.
Omni HR
omnihr.co
Omni, işletmelerin çalışan yönetimine yaklaşım şeklini yeniden tanımlayan, hepsi bir arada bir İK yönetimi yazılımıdır. Misyonları açık: modern şirketleri, bağlı ve yüksek performanslı ekipler yetiştirme yolculuklarında güçlendirmek. Uçtan uca çalışan yaşam döngünüzün tamamını bütünsel olarak desteklemek için tasarlanan Omni, İK ekiplerinin çalışanlarınızı işe almalarına, işe almalarına, yönetmelerine ve ödeme yapmalarına yardımcı olur. Sadece birkaç tıklamayla Asya ve ötesi. Omni ile sizin ve ekibinizin değerli zamanı artık veri girişi veya idari görevlerde kaybolmaz, bunun yerine stratejik girişimlere ve işletmenin büyümesini sağlayan anlamlı etkileşimlere yönlendirilir.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek, çalışanlarınızın tüm yolculuğunu yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren modern bir İK sistemidir. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!
DreamTeam
dreamteam.io
KOBİ'lere yönelik, karmaşık insan süreçlerini en hızlı, en esnek ve sınırsız İK platformuyla basitleştirmeye yönelik hepsi bir arada insan merkezi. DreamTeam, ayrık verilerle artan insan süreçleri üzerinde tam kontrol ve görünürlük kazanmanıza olanak tanır. İK'nın karmaşıklığının üstesinden gelmek için kapsamlı ve kurulumu kolay bir çözümle İK başarısını, memnuniyetini ve gelişen bir şirket kültürünü desteklerken ekibinizi ezici manuel işlerden kurtarıyoruz.
flair HR
flair.hr
Flair HR, kuruluşlar için insan kaynakları süreçlerini basitleştiren, özelleştirilebilir bir yönetim çözümüdür. Çalışan yolculuğunu kapsar ve görevleri otomatikleştirir.
TeamSense
teamsense.com
Metinle ara. % 100 uyum. 0 Çalışan anlaşmazlıkları. Çağrıları yönetmek, herkesin nefret ettiği riskli, dağınık bir zaman emmektir! TeamSense, imalat, inşaat, depolama ve lojistik alanlarında cephe işçileri için inşa edilen metin tabanlı bir katılım yönetimi ve kitle iletişim platformu amaçtır. -Alksiyeti süreçten kaldırarak% 70'e kadar olan şovları azaltma -Semedisizmi, çalışanlara bir devamsızlık bildirmeden önce puanlarını ve katılım geçmişlerini göstererek% 20'ye kadar azaltın. -29 dilde ve sayımdaki ilişkiler! TeamSense, metin mesajlaşmasının aşinalık ve erişilebilirliğinden yararlanarak, işgücü yönetiminin geleneksel engellerini bozuyor ve SMS aracılığıyla imalat endüstrisinde yeni bir bağlantı çağını başlatıyor. Metin kullanıcı dostu, sunulması hızlı ve yönetimi basit ve saatlik çalışanlar aslında onu kucaklıyor! İK'nın, amir verimliliğini kaldırıp artırırken ve yasal riski azaltırken çalışanların katılım ve devamsızlıklarını sorunsuz bir şekilde yönetmesini sağlıyoruz.
BrioHR
briohr.com
KOBİ'ler için hepsi bir arada İK yönetimi platformu. İK yönetimi platformumuz, şirketlerin tüm çalışan yolculuğu boyunca tüm İK işlevlerini tek bir yerden anında dijitalleştirmesine yardımcı olur: - yetenek kazanımı: ATS (başvuru takip sistemi) ile işe alımları dijitalleştirin ve işbirliği yapın, ardından yeni katılımcılarınızı tamamen dijital olarak işe alın - İK yöneticisi: ücretli izinleri, çalışan veritabanını ve belgelerini, maaş bordrosunu (Singapur ve Malezya için daha fazlası gelecek!), gider taleplerini, zaman çizelgelerini yönetin... - Performans yönetimi: KPI'ları / OKR'leri takip edin, performans değerlendirmesini yönetin, 360° geri bildirim toplayın...
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik güçlü modüler İK yazılımıdır. 2010'dan bu yana, dünya çapında binlerce şirketin izin yönetimi, çalışan dosya yönetimi ve işe alım, zaman takibi, performans yönetimi, ihlal takibi ve sertifika yönetimi gibi günlük İK görevlerinde haftada saatlerce tasarruf etmesine yardımcı olduk. İş ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir HRIS için ihtiyaç duyduğunuz modülleri ve kullanıcı sayısını seçin. 21 günlük ücretsiz deneme sürümüyle (www.purelyhr.com/trial) veya canlı demoyla bugün başlayın.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle, masa üstü çalışanlarınızı ve çalışanlarınızı kolay ve verimli bir şekilde yönetmenizi sağlamak için tasarlanmış uçtan uca bir İş Gücü Yönetim Sistemidir. Her ölçekteki karmaşık iş gücü yönetimi zorluklarını ele alabilecek, üst düzey, çok yönlü bir sistemdir.
Timeular
timeular.com
Çok az çaba harcayarak ve sürekli hatırlatmaya gerek kalmadan doğru zaman çizelgelerine sahip olmak harika olmaz mıydı? Timeular, en zahmetsiz zaman izleme yöntemlerini tek bir yöntemde toplayarak bunu mümkün kılar. Dünya çapında 10.000'den fazla ekip, tahminleri iyileştirmek, bütçeleri takip etmek, daha fazla saat faturalandırmak, karlılığı izlemek ve üretkenliği artırmak için Timeular'dan yararlanıyor. Timeular'da gizlilik, GDPR uyumluluğundan daha fazlasıdır. Örneğin, otomatik olarak takip edilen veriler yalnızca yerel olarak kullanıcının bilgisayarında depolanır ve diğer bir örnek de yöneticilerin çalışanların verilerini gerçek zamanlı olarak görememesidir.
Timetastic
timetastic.co.uk
TimeTomtic, çalışma hayatını biraz daha basit hale getiren personelin ayrılması planlayıcısıdır. İşten ayırmanın en kolay yolu budur. İşten ayrılmak için elektronik tablolar veya evraklarla uğraşmaya gerek yok. TimeTomtic her şeyi anında takip eder. Personeliniz ve yöneticileriniz bunu sizin kadar sevecek. * Talep edilen ve onaylanan çevrimiçi zaman - evrak işleri yok, sadece bildirimler. * Takvimler sürekli güncellendi * Yıllık İzin İzlendi ve Anında Mutabakat Edildi * İndirilebilir raporlar TimeTomtic, işten ayrılan zamanlarını düzenlemek için 100.000'den fazla kişi tarafından kullanılan süper basit personel izin planlayıcısıdır.
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Vacation Tracker, Slack, Microsoft Teams ve Google Workspace gibi popüler işbirliği araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan veya doğrudan iş e-postanız aracılığıyla erişilebilen, kolaylaştırılmış bir izin yönetimi çözümüdür. Ücretli izinleri (PTO) takip etme sürecini yalnızca birkaç tıklamayla basitleştirerek ekibinizin şeffaflığını ve gerçek zamanlı görünürlüğünü artırır. Vacation Tracker ile izin taleplerini saatler içinde yönetebilirsiniz; yarı zamanlı çalışanlar veya hassas planlama ihtiyaçları için idealdir. Sistem, Çalışanların fazladan çalışılan saatlere göre izin tahakkuk etmesine olanak tanıyan Yerinde İzin Süresini (TOIL) destekler. Yedek onaylayıcılar gibi özellikler, yöneticinin yokluğunda onay sorumluluklarını devrederek esneklik sağlarken, kesinti dönemleri kritik zamanlarda izin taleplerinin kontrol edilmesine yardımcı olur. Tahakkuk özelliği, zaman içinde izin birikimini otomatik hale getirerek kayıtların doğruluğunu ve güncelliğini sağlar. Ekibinizin izin yönetimi deneyimini verimli ve etkili bir şekilde geliştirmek için tüm işlevlere erişim sunan Vacation Tracker'ın tüm özelliklerini 7 günlük ücretsiz denemeyle deneyimleyin.
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro, çalışanınızın izninin tüm yönlerini yöneten çevrimiçi bir izin yönetim sistemidir. Sistem, izin bakiyelerini otomatik olarak takip ederek elektronik tablo veya kağıt kullanma ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Yöneticiler tüm personelin izin bakiyelerini kontrol ederek izin başvurularını kolayca onaylayıp reddedebilir, personel ise izin başvurusunda bulunarak kalan bakiyelerini kontrol edebilir. Ayrıca kimin uzakta olacağını tam olarak görmenin bir yolunu sağlayarak yoğun dönemlerde planlama yapılmasına ve zamanlama çakışmalarının önlenmesine yardımcı olur.
Planleave
planleave.com
Mevcut araçlarınız ve iş akışınızla otomasyon aracılığıyla ekibinizin boş zamanlarını yönetmenin en basit ve kolay yolu. Hiçbir öğrenme gerektirmeden PTO Takibi ve Tatil Takibi için en iyi kullanıcı deneyimi. İzin Yönetimi teklifinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi yoktur.
Keeple
keeple.com
KOBİ'lerde izinleri ve devamsızlıkları yönetmek, çalışanlar, yöneticiler ve İK departmanı için hızla can sıkıcı bir baş ağrısına dönüşebilir. Keeple, her türlü izni verimli bir şekilde yönetmenize olanak tanıyan modern bir izin ve devamsızlık yönetimi yazılım paketidir: tatiller, hastalık izni, özel izin, ebeveyn izni vb. Tüm çalışanlar için tasarlanmış olup, müşterilerimiz arasında son derece popüler olan ergonomisi, akıcı ve verimli bir çalışan deneyimine olanak tanır.
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack, küçük ve büyüyen işletmelerin personel yokluğu, PTO ve tatillerin üstesinden gelmelerine olanak tanır. Derin özelleştirme sunan Leavetrack, personel izinlerini manuel olarak yönetme yükünü ortadan kaldıracak ve kuruluşunuz genelinde görünürlük sağlayacaktır. Leavetrack, birden fazla konumda özelleştirilebilir izin türlerine olanak tanır; 150'den fazla konum ve birden fazla onay düzeyi için resmi tatillerin içe aktarılması.
PieTrack
pietrack.com
Pietrack, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir web ve masaüstü uygulamasıdır. Platform, İK (izin yönetimi, bordro, toplantı vb.), Proje yönetimi (Görev Yönetimi, projelere kurulum ve çalıştırma için takip uygulaması, proje toplantıları, proje belgeleri vb.), Satış (potansiyel müşteri takibi, kişiler, belgeler vb.) içerir. ) ve özelleştirilebilir pazarlama (e-posta şablonları, kampanyalar vb.) modülü.
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR, personel verileri yönetimi, katılım izleme ve bordro süreçlerini merkezi dijital bir platformda otomatikleştiren bir İK yazılımıdır.
Breathe
breathehr.com
Breathe, küçük işletmelerin İK süreçlerini çevrimiçi yönetmelerine yardımcı olan, kullanıcı dostu bir İK yazılımıdır.
Calamari
calamari.io
Calamari, izin yönetimi, katılım izleme ve temel İK işlevleri için tasarlanmış çevrimiçi bir yazılımdır.
Factorial
factorialhr.com
Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmeler için İK yazılımıdır; işe alım, çalışan bilgileri yönetimi ve izin taleplerini tek platformda sunar.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.
Keka HR
keka.com
Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.
PayFit
payfit.com
PayFit, bordro ve İK yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Otomatik bordro hesaplaması, izin ve harcama yönetimi sunar.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Sage HR
sage.hr
Sage HR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için işe alım, performans ve devam yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR, İK süreçlerini kolaylaştırarak, bordro yönetimi, katılım izleme ve yerel düzenlemelere uyum sağlamaya yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS, bordro yönetimi, çalışan takibi ve performans değerlendirmesi gibi İK süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır.
Bizneo
bizneo.com
Bizneo, insan kaynakları ve işe alım süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Skello
skello.io
Skello, vardiya tabanlı işyerleri için işgücü yönetimi çözümüdür. Zamanlama, organizasyon ve iletişimi basitleştirir.
Papershift
papershift.com
Papershift, çalışan vardiya planlamasını, izin yönetimini ve zaman takibini bulutta yöneten bir uygulamadır.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon, kusursuz, daha empatik bir çalışan izin deneyimi için uyumluluk, hak talepleri ve bordronun karmaşıklığını basitleştiren bir izin yönetimi platformudur. Çalışan izninin modern çağına hoş geldiniz. People ekipleri ve çalışanları için uyumluluk, hak talepleri ve maaş bordrosunun karmaşıklığını otomatikleştiren yönetim yazılımından vazgeçin.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
HealthBoxHR ile İK yönetiminizi basitleştirin. Platformumuz maaş bordrosunu, hastalık iznini, zaman çizelgelerini ve daha fazlasını tek bir uygun yerden yönetmenize olanak tanır. 1 milyondan fazla memnun kullanıcıya katılın ve HealthBoxHR'ın zamandan tasarruf etmenize, maliyetleri azaltmanıza ve İK süreçlerinizi iyileştirmenize nasıl yardımcı olabileceğini görün.
Leave Dates
leavedates.com
Ayrılma Tarihleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler için nihai personel izin planlayıcısıdır, izin yönetimi süreçlerini minimum yaygara ile düzene sokar, zamanı serbest bırakır ve bir düştü.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi, zaman izleme, çalışan izleme ve izin yönetimi gibi özellikler sunan bir verimlilik uygulamasıdır. Özellikle KOBİ'ler için tasarlanmıştır.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam, strateji planlaması, proje yönetimi, ik ve CRM araçları sunan bir iş verimliliği ve performans yönetimi platformudur.
Craze
crazehq.com
Startup'lar için hepsi bir arada İK, Bordro ve Uyumluluk. Hırslı kurucular, şirketlerini stressiz bir şekilde yönetmek için Craze'i kullanıyor. İşinizi büyütmeye odaklanabilmeniz için İK, bordro ve uyumlulukla otomatik olarak ilgileniyoruz.
Onfolk
onfolk.com
Birleşik Krallık Bordrosu, zamandan tasarruf etmek için otomatikleştirildi. Ekibinize ödeme yapmanın basit, etkili ve hatasız yolu. Dakikalar içinde ödeme işlemleri, basit fiyatlandırma, uzman desteği.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ, otomatik zaman izleme ve verimlilik ölçümü sağlayarak işletmelerin üretkenliğini artırmaya yardımcı bir uygulamadır.
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