Devamsızlık Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tonga

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Devamsızlık yönetimi yazılımı, kuruluşların tatil ve hastalık izni gibi çalışanların devamsızlıklarını planlamasını, yönetmesini ve izlemesini sağlar. Bu yazılım, şirketlerin devamsızlıkları tanımlamasına, talepleri yönetmesine ve onayları yönetmesine olanak tanır. Genellikle işletmelerin uyumlu kalmasına ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olmak için yerel düzenlemeleri, yasaları ve politikaları içeren özellikler içerir. Genellikle İK departmanları tarafından kullanılan bazı bağımsız devamsızlık yönetimi çözümleri, geleneksel İK departmanı olmayan şirketler için de uygundur. Bu yazılım, entegre bir İK yönetim paketinin parçası olabilir veya bağımsız bir çözüm olarak işlev görebilir. Çoğunlukla üçüncü taraf İK uygulamalarıyla entegre olur ve temel İK sistemleri genellikle iş gücü verileri için merkezi bir depo görevi görür.
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greytHR
greythr.com
greytHR Platformu, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) yönelik bir bulut İK çözümleri paketidir. Daha iyi insan yönetimi, daha basit İK süreçleri ve İK hizmetlerinin profesyonel sunumu için üretkenlik araçları sunar. Yönetici ve çalışanların self servisine yönelik Çalışan Portalı, daha iyi çalışan katılımına ve her açıdan zaman tasarrufuna yol açar. GreytHR yazılımı Hindistan'da ve BAE, Suudi Arabistan, Katar, Umman, Kuveyt ve Bahreyn dahil 20'den fazla ülkede 20.000'den fazla kuruluş ve 2 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor. Göze Çarpan Özellikler: ● Temel İK ● İşe alıştırma yazılımı ● Çalışan yaşam döngüsü yönetimi ● İzin ve Devam yönetimi ● Bordro yönetimi (Hindistan ve Orta Doğu için) ● %100 İK Uyumluluğu (Hindistan ve Orta Doğu için) ● Belge yönetimi ● İK Raporları ve Analitikleri ● Çalışan Portal ve mobil uygulama ● Entegrasyonlar ve REST API. greytHR harika bir yazılımdan çok daha fazlasıdır. Tutkulu hizmetimizle, canlı bir İK topluluğumuzla ve yararlı öğrenme kaynaklarımızla gurur duyuyoruz.
Humaans
humaans.io
Humaans, kuruluşun İK teknoloji yığınının temel katmanı olacak şekilde oluşturulmuş bir HRIS'tir. Hızlı büyüyen şirketlerdeki modern İK ekiplerinin, hızlı iş akışları, otomasyon ve verilere hızlı erişim yoluyla çalışanlarını işe almalarına, yönetmelerine ve büyütmelerine yardımcı olur. Humaans, günümüz çalışanlarının yüksek standartlarını karşılayamayan hantal sistemlerle uğraşmaktan yorulan iş liderlerinin sıkıntılı noktalarına çözüm bulmak üzere tasarlandı. Hız için tasarlanan bu ürün, harika bir kişi dizini, belge depolama, izin takibi, görsel raporlama özelliklerine sahiptir ve mevcut sistemleri derin entegrasyonlarla birbirine bağlar. Humaans, Slack, GSuite ve İK nokta çözümlerini güçlendirerek yalnızca İK süreçlerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda kuruluştaki herkese değer katıyor. Ayrıca Humaans, uzak ve dağıtılmış ekiplere de hizmet vererek, kurulumları ne olursa olsun işletmelerin çevikliğini artırmaya yardımcı olur.
Superworks
superworks.com
Başlık: İşyerinizi Superworks ile Dönüştürün HRMS: Verimliliği Artırın ve Çalışan Mutluluğu Superworks, İK ve operasyonel süreçleri düzene koyarak işletmelere ve KOBİ'lere gelişen, üretken işyerleri yaratmaları için güç verir. Kapsamlı Super HRMS Suite'imiz, karmaşık görevleri basitleştirmek ve çalışan katılımını artırmak ve işiniz için somut sonuçlar elde etmek için tasarlanmıştır. HRMS'nin sizin için yapabileceği Superworks'ler: * Zahmetsiz bordro işleme: Bordro görevlerini otomatikleştirin, hataları ortadan kaldırın ve çalışanlarınız için zamanında ödemeler sağlayın. * Kesintisiz Takım Yönetimi: Yerleşik olarak basitleştirin, performansı izleyin, işbirliğini teşvik edin ve ekibinizi meşgul edin. * Geliştirilmiş çalışan deneyimi: Superworks HRMS, çalışanlarınıza self servis araçları ve aerodinamik iletişim ile güçlendirir. * Artan verimlilik: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve değerli bilgiler elde ederek değerli zaman ve kaynakları serbest bırakın. * Ölçeklenebilir Büyüme: Superworks HRMS işinizle birlikte büyür ve başarılı olmanız gereken esneklik ve desteği sağlar. Neden Süper İşleri Seçmelisiniz? 1. Kapsamlı Suite: Tüm İK ve operasyonel ihtiyaçlarınız için bir entegre platform. 2. Kullanıcı dostu arayüz: Öğrenmesi ve kullanımı kolay, eğitim süresini en aza indirir ve evlat edinmeyi en üst düzeye çıkarır. 3. Ölçeklenebilir Çözüm: Değişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlayarak işletmenizle büyür. 4. Özel Destek: Uzman ekibi, yolun her adımında sizi desteklemek için burada.
Mirro
mirro.io
Mirro.io, hızlı büyüyen KOBİ'lerin çalışanların refahını artıran ve yetenekleri elde tutmayı geliştiren şeffaf ve gelişen işyeri kültürleri oluşturmasına olanak tanır. Performans yönetimi platformumuz, kuruluşların bir amaç duygusunu teşvik ederek ve dünya çapında sosyal paylaşımı ve topluluğa ait olmayı teşvik ederek hibrit işyeri bağlantısızlığının üstesinden gelmesine yardımcı olur. Mirro'yu kullanan ekipler ve bireyler daha mutlu, daha ilgili ve daha üretken oluyor. Kullanıcı dostu ve son derece sosyal bir platform olan Mirro, tanınma, OKR'ler, sürekli geri bildirim ve anlamlı performans konuşmaları yoluyla ekip üyeleri arasında aylık 5 binden fazla etkileşimi teşvik ediyor. Tazz, Hochland, Free Now, E Co. ve noissue gibi yenilikçi şirketler. Ekiplerini güçlendirmek ve sağlıklı, sağlam iş ilişkileri geliştirmek için Mirro'yu kullanın.
Asanify
asanify.com
Asanify, kuruluşunuzun uçtan uca İK Yönetimi gereksinimlerini karşılayan tek noktadan çözümdür. Yeni başlayanlar ve hızlı büyüyen işletmeler için mükemmel şekilde uygun, sorunsuz ve tam otomatik bir Bordro çözümü de sağlar. Emekliliğe kadar işe alma sistemimizi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Tek tıklamayla bordro uygulaması, yalnızca yerel Çalışanlarınız için değil, aynı zamanda Küresel Yükleniciler için de bordronuzu yürütmenize ve para aktarmanıza olanak tanır. Slack, Excel, Google Suite ve Whatsapp ile entegrasyonlarımız İKYS'nize erişimi son derece kolay ve sohbet dostu hale getiriyor. Esnek ve tamamen yapılandırılabilir platformumuz, 7/24 müşteri desteğiyle birleştiğinde, kuruluşunuz için insan yönetimini son derece kolaylaştıracaktır.
HROne
hrone.cloud
HROne, İK süreçlerini otomatikleştiren, insan etkileşimlerini basitleştiren ve daha iyi işyerleri oluşturmak için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunan, geleceğe hazır bir HCM paketidir. İK ile ilgili her şeyi otomatik pilota alma çabamızda, İK işlevlerini çalışanların yaşam döngüsünün tamamı boyunca başarılı bir şekilde kolaylaştırdık ve 1.100'den fazla kuruluş için milyonlarca saat tasarruf sağladık. Bu sayı 20'den fazla sektörden isimleri içermektedir: Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher ve Paynearby bunlardan bazılarıdır birkaçını saymak gerekirse. En iyi kısım? İK otomasyonunun gerçek gücünü her yerde, her zaman deneyimlemelerine yardımcı olmak için kullanıcılarımıza sıfır maliyetle bir MOBİL UYGULAMA hediye ediyoruz. Kendimizi İK yazılım pazarında aşağıdaki göze çarpan işlevlerle farklılaştırıyoruz: ✅ Gününüze rehberlik edecek ilk Gmail'den ilham alan İK için Gelen Kutusu ✅ İşlerin zamanında yapılması için yenilikçi görev bilgileri ✅ Her türlü bilgiyi izlemek ve bunlara erişmek için sezgisel küresel arama kutusu ve Sadece vaat etmeyen, aynı zamanda SİZE GERÇEK YATIRIMINI GÖSTEREN bir sistem. Tüm İK görevlerinde gerçek zamanlı eylemler gerçekleştiren, incelikli hatırlatmalarla birikmiş işleri önleyen ilk HCM olarak, tüm operasyonel görevleri otomatikleştirerek sizi başarıya hazırlıyoruz. Daha fazlasını öğrenmek için web sitemizi ziyaret edin: https://hrone.cloud/
Worknice
worknice.com
Keyifli İK yazılımı -% 100 Tasarlanmış, Yapılmış ve Avustralya'da desteklenmiştir. İK sistemlerinizi ve yapı verilerinizi büyük şeyler elde etmek için kolaylaştırmak için esnek ve sezgisel bir İK platformunu kullanın. Çalışan, çekirdek İK genelinde piyasaya lider bir kullanıcı deneyimine sahiptir; Acasal kiralama, akıllı belgeler ve uyumluluk, çalışan değişikliği yönetimi, bordro entegrasyonu, zaman-off, incelemeler ve anketler. Şimdi ve yenilerinin zorluklarını çözmesi gereken gelişen İK takımları için inşa edildi.
Omni HR
omnihr.co
Omni, işletmelerin çalışan yönetimine yaklaşım şeklini yeniden tanımlayan, hepsi bir arada bir İK yönetimi yazılımıdır. Misyonları açık: modern şirketleri, bağlı ve yüksek performanslı ekipler yetiştirme yolculuklarında güçlendirmek. Uçtan uca çalışan yaşam döngünüzün tamamını bütünsel olarak desteklemek için tasarlanan Omni, İK ekiplerinin çalışanlarınızı işe almalarına, işe almalarına, yönetmelerine ve ödeme yapmalarına yardımcı olur. Sadece birkaç tıklamayla Asya ve ötesi. Omni ile sizin ve ekibinizin değerli zamanı artık veri girişi veya idari görevlerde kaybolmaz, bunun yerine stratejik girişimlere ve işletmenin büyümesini sağlayan anlamlı etkileşimlere yönlendirilir.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek, çalışanlarınızın tüm yolculuğunu yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren modern bir İK sistemidir. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!
DreamTeam
dreamteam.io
KOBİ'lere yönelik, karmaşık insan süreçlerini en hızlı, en esnek ve sınırsız İK platformuyla basitleştirmeye yönelik hepsi bir arada insan merkezi. DreamTeam, ayrık verilerle artan insan süreçleri üzerinde tam kontrol ve görünürlük kazanmanıza olanak tanır. İK'nın karmaşıklığının üstesinden gelmek için kapsamlı ve kurulumu kolay bir çözümle İK başarısını, memnuniyetini ve gelişen bir şirket kültürünü desteklerken ekibinizi ezici manuel işlerden kurtarıyoruz.
flair HR
flair.hr
flair, yerel, küresel, uzak veya ofis tabanlı karmaşık insanlarla ilgili süreçlere yapı ve basitlik getiren, hepsi bir arada bir İK ve işe alım çözümüdür. İK ekiplerinin kuruluşlarının iş-yaşam deneyimini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir. yetenek, çalışanların tüm yolculuğunu kapsar ve tamamen özelleştirilebilir. Standart özelliklerle başlayın veya her süreci kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayın; seçim sizin. Sürükle ve bırak kariyer sayfası oluşturucumuz ve özelleştirilebilir aday hunilerimiz gibi işe alım özellikleriyle yetenekleri çekin ve işe alım süresini kısaltın. Kişiselleştirilmiş katılım yolculuklarıyla hevesli yeni başlayanları sadık marka savunucularına dönüştürün. Ve devamsızlık yönetimi, bordro, performans incelemeleri, zaman takibi ve daha fazlası gibi temel İK görevlerini basitleştirin. Çözümümüz Salesforce üzerine inşa edilmiştir ve dünyanın önde gelen CRM platformunun gücünden ve güvenliğinden yararlanmanıza olanak tanır. Ancak Salesforce'u kullanmıyor olsanız bile size erişim sağlayacağız. Organizasyonunuza biraz yetenek katın ve İK uyumunu yakalayın.
TeamSense
teamsense.com
Metinle ara. % 100 uyum. 0 Çalışan anlaşmazlıkları. Çağrıları yönetmek, herkesin nefret ettiği riskli, dağınık bir zaman emmektir! TeamSense, imalat, inşaat, depolama ve lojistik alanlarında cephe işçileri için inşa edilen metin tabanlı bir katılım yönetimi ve kitle iletişim platformu amaçtır. -Alksiyeti süreçten kaldırarak% 70'e kadar olan şovları azaltma -Semedisizmi, çalışanlara bir devamsızlık bildirmeden önce puanlarını ve katılım geçmişlerini göstererek% 20'ye kadar azaltın. -29 dilde ve sayımdaki ilişkiler! TeamSense, metin mesajlaşmasının aşinalık ve erişilebilirliğinden yararlanarak, işgücü yönetiminin geleneksel engellerini bozuyor ve SMS aracılığıyla imalat endüstrisinde yeni bir bağlantı çağını başlatıyor. Metin kullanıcı dostu, sunulması hızlı ve yönetimi basit ve saatlik çalışanlar aslında onu kucaklıyor! İK'nın, amir verimliliğini kaldırıp artırırken ve yasal riski azaltırken çalışanların katılım ve devamsızlıklarını sorunsuz bir şekilde yönetmesini sağlıyoruz.
BrioHR
briohr.com
KOBİ'ler için hepsi bir arada İK yönetimi platformu. İK yönetimi platformumuz, şirketlerin tüm çalışan yolculuğu boyunca tüm İK işlevlerini tek bir yerden anında dijitalleştirmesine yardımcı olur: - yetenek kazanımı: ATS (başvuru takip sistemi) ile işe alımları dijitalleştirin ve işbirliği yapın, ardından yeni katılımcılarınızı tamamen dijital olarak işe alın - İK yöneticisi: ücretli izinleri, çalışan veritabanını ve belgelerini, maaş bordrosunu (Singapur ve Malezya için daha fazlası gelecek!), gider taleplerini, zaman çizelgelerini yönetin... - Performans yönetimi: KPI'ları / OKR'leri takip edin, performans değerlendirmesini yönetin, 360° geri bildirim toplayın...
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik güçlü modüler İK yazılımıdır. 2010'dan bu yana, dünya çapında binlerce şirketin izin yönetimi, çalışan dosya yönetimi ve işe alım, zaman takibi, performans yönetimi, ihlal takibi ve sertifika yönetimi gibi günlük İK görevlerinde haftada saatlerce tasarruf etmesine yardımcı olduk. İş ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir HRIS için ihtiyaç duyduğunuz modülleri ve kullanıcı sayısını seçin. 21 günlük ücretsiz deneme sürümüyle (www.purelyhr.com/trial) veya canlı demoyla bugün başlayın.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle, masa üstü çalışanlarınızı ve çalışanlarınızı kolay ve verimli bir şekilde yönetmenizi sağlamak için tasarlanmış uçtan uca bir İş Gücü Yönetim Sistemidir. Her ölçekteki karmaşık iş gücü yönetimi zorluklarını ele alabilecek, üst düzey, çok yönlü bir sistemdir.
Timeular
timeular.com
Çok az çaba harcayarak ve sürekli hatırlatmaya gerek kalmadan doğru zaman çizelgelerine sahip olmak harika olmaz mıydı? Timeular, en zahmetsiz zaman izleme yöntemlerini tek bir yöntemde toplayarak bunu mümkün kılar. Dünya çapında 10.000'den fazla ekip, tahminleri iyileştirmek, bütçeleri takip etmek, daha fazla saat faturalandırmak, karlılığı izlemek ve üretkenliği artırmak için Timeular'dan yararlanıyor. Timeular'da gizlilik, GDPR uyumluluğundan daha fazlasıdır. Örneğin, otomatik olarak takip edilen veriler yalnızca yerel olarak kullanıcının bilgisayarında depolanır ve diğer bir örnek de yöneticilerin çalışanların verilerini gerçek zamanlı olarak görememesidir.
Timetastic
timetastic.co.uk
TimeTomtic, çalışma hayatını biraz daha basit hale getiren personelin ayrılması planlayıcısıdır. İşten ayırmanın en kolay yolu budur. İşten ayrılmak için elektronik tablolar veya evraklarla uğraşmaya gerek yok. TimeTomtic her şeyi anında takip eder. Personeliniz ve yöneticileriniz bunu sizin kadar sevecek. * Talep edilen ve onaylanan çevrimiçi zaman - evrak işleri yok, sadece bildirimler. * Takvimler sürekli güncellendi * Yıllık İzin İzlendi ve Anında Mutabakat Edildi * İndirilebilir raporlar TimeTomtic, işten ayrılan zamanlarını düzenlemek için 100.000'den fazla kişi tarafından kullanılan süper basit personel izin planlayıcısıdır.
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Vacation Tracker, Slack, Microsoft Teams ve Google Workspace gibi popüler işbirliği araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan veya doğrudan iş e-postanız aracılığıyla erişilebilen, kolaylaştırılmış bir izin yönetimi çözümüdür. Ücretli izinleri (PTO) takip etme sürecini yalnızca birkaç tıklamayla basitleştirerek ekibinizin şeffaflığını ve gerçek zamanlı görünürlüğünü artırır. Vacation Tracker ile izin taleplerini saatler içinde yönetebilirsiniz; yarı zamanlı çalışanlar veya hassas planlama ihtiyaçları için idealdir. Sistem, Çalışanların fazladan çalışılan saatlere göre izin tahakkuk etmesine olanak tanıyan Yerinde İzin Süresini (TOIL) destekler. Yedek onaylayıcılar gibi özellikler, yöneticinin yokluğunda onay sorumluluklarını devrederek esneklik sağlarken, kesinti dönemleri kritik zamanlarda izin taleplerinin kontrol edilmesine yardımcı olur. Tahakkuk özelliği, zaman içinde izin birikimini otomatik hale getirerek kayıtların doğruluğunu ve güncelliğini sağlar. Ekibinizin izin yönetimi deneyimini verimli ve etkili bir şekilde geliştirmek için tüm işlevlere erişim sunan Vacation Tracker'ın tüm özelliklerini 7 günlük ücretsiz denemeyle deneyimleyin.
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro, çalışanınızın izninin tüm yönlerini yöneten çevrimiçi bir izin yönetim sistemidir. Sistem, izin bakiyelerini otomatik olarak takip ederek elektronik tablo veya kağıt kullanma ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Yöneticiler tüm personelin izin bakiyelerini kontrol ederek izin başvurularını kolayca onaylayıp reddedebilir, personel ise izin başvurusunda bulunarak kalan bakiyelerini kontrol edebilir. Ayrıca kimin uzakta olacağını tam olarak görmenin bir yolunu sağlayarak yoğun dönemlerde planlama yapılmasına ve zamanlama çakışmalarının önlenmesine yardımcı olur.
Planleave
planleave.com
Mevcut araçlarınız ve iş akışınızla otomasyon aracılığıyla ekibinizin boş zamanlarını yönetmenin en basit ve kolay yolu. Hiçbir öğrenme gerektirmeden PTO Takibi ve Tatil Takibi için en iyi kullanıcı deneyimi. İzin Yönetimi teklifinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi yoktur.
Keeple
keeple.com
KOBİ'lerde izinleri ve devamsızlıkları yönetmek, çalışanlar, yöneticiler ve İK departmanı için hızla can sıkıcı bir baş ağrısına dönüşebilir. Keeple, her türlü izni verimli bir şekilde yönetmenize olanak tanıyan modern bir izin ve devamsızlık yönetimi yazılım paketidir: tatiller, hastalık izni, özel izin, ebeveyn izni vb. Tüm çalışanlar için tasarlanmış olup, müşterilerimiz arasında son derece popüler olan ergonomisi, akıcı ve verimli bir çalışan deneyimine olanak tanır.
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack, küçük ve büyüyen işletmelerin personel yokluğu, PTO ve tatillerin üstesinden gelmelerine olanak tanır. Derin özelleştirme sunan Leavetrack, personel izinlerini manuel olarak yönetme yükünü ortadan kaldıracak ve kuruluşunuz genelinde görünürlük sağlayacaktır. Leavetrack, birden fazla konumda özelleştirilebilir izin türlerine olanak tanır; 150'den fazla konum ve birden fazla onay düzeyi için resmi tatillerin içe aktarılması.
PieTrack
pietrack.com
Pietrack, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir web ve masaüstü uygulamasıdır. Platform, İK (izin yönetimi, bordro, toplantı vb.), Proje yönetimi (Görev Yönetimi, projelere kurulum ve çalıştırma için takip uygulaması, proje toplantıları, proje belgeleri vb.), Satış (potansiyel müşteri takibi, kişiler, belgeler vb.) içerir. ) ve özelleştirilebilir pazarlama (e-posta şablonları, kampanyalar vb.) modülü.
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR, katılım, zaman işleyişi, bordro ve çalışan veri yönetimi için akıllı ve modern hepsi bir arada İK ve Bordro yazılım platformunuzdur. Bize neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin, gerisini biz halledelim. İhtiyacınız olan tüm bilgilere istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden erişin. SunFish DataOn Filipinler, Inc. ve GreatDay HR, 1999'dan bu yana modern HRIS ve Bordro platformlarıyla şirketlerin İK süreçlerini otomatikleştirmelerine yardımcı oluyor.
Breathe
breathehr.com
Breathe, Birleşik Krallık'taki KOBİ'lerin temel insan süreçlerini çevrimiçi ortama taşımasına yardımcı olan, zamandan tasarruf sağlayan, gönül rahatlığı sağlayan ve işletmelerin çalıştıkları her yerde çalışmasını kolaylaştıran, çok ödüllü, basit ve güvenli bir insan yazılımıdır. Breathe, 400.000'den fazla kişiyi yönetmek için İngiltere merkezli 15.000'den fazla küçük işletme ve hayır kurumunun güvendiği bir şirkettir. Breathe, 600'den fazla ortaktan oluşan bir ağ tarafından onaylanmakta ve tavsiye edilmektedir. Breathe'i kullanan kuruluşlar arasında AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA ve daha fazlası yer alıyor. Özellikler şunları içerir: Ürün özellikleri şunları içerir: - Tatil ve İzin Yönetimi - Hastalık ve Devamsızlık İzleme - Performans Yönetimi - Gider Yönetimi - Çalışan Planlama - Zaman Takibi - Çalışan Veritabanı ve Analitik - Sınırsız Belge Depolama - Rota, Zaman ve Devam 14 günlük deneme sürümünüzü başlatın bugün ve Breathe'in sezgisel ürünlerinin size ve işinize nasıl yardımcı olabileceğini görün.
Calamari
calamari.io
Calamari, tüm şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan bir çevrimiçi insan kaynakları (İK) yazılım hizmetidir. Mümkün olan en basit şekilde tasarlanan Calamari, bir kullanıcıya aşağıdakilerle yardımcı olur: * Ayrılma Yönetimi (Zaman Kapalı) * Katılım İzleme (saatte/saat) * Çekirdek İK Bu uygulama zaten 106'dan fazla ülkede yüzlerce işletme tarafından kullanılmış ve onaylanmıştır ve çoğunlukla takdir ediyorlar çünkü: * Çok dilli: Kalamar arayüzü İngilizce, Almanca, Lehçe, Fransızca ve İspanyolca olarak mevcuttur. * İş hukuku uyumluluğu: 100'den fazla ülkenin işgücü mevzuatını desteklemektedir. * Bulut tabanlı İK: Bir kullanıcının şirketlerine uyarlamak için sunucu altyapısına ve bir BT departmanına ihtiyacı yoktur. * Güvenli: Tüm bağlantılar şifrelenir, veriler yedeklenir ve sistemler BT uzmanları tarafından 7/24 izlenir. * Sürekli Geliştirildi: Kalamar, müşteri geri bildirimlerini dinler ve ihtiyaçlarına göre iyileştirir.
Factorial
factorialhr.com
Faktöriyel, bir merkezi sistemdeki zaman, yetenek ve belgeleri yönetmenize yardımcı olan, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götürmenize yardımcı olan hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK yazılımı küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için tasarlanmıştır, tüm manuel işlemlerinizi optimize etmenizi ve dijitalleştirmenizi sağlayan basit ve sezgisel bir arayüzle problemleri çözerek elektronik tabloları unutacaksınız. Şirketlerin yönetimlerini geliştirmelerine ve maliyetleri azaltmalarına yardımcı olmak için bilgi ve bilgiler sağlayarak idari süreçleri otomatikleştiren, basitleştiren ve kolaylaştıran eksiksiz bir İK çözümü. - Saat in: Çeşitli projelere ve iş yerlerine kolaylıkla zaman çizelgeleri atayarak katılımınızı sadece birkaç muslukla sorunsuz bir şekilde izleyin. - Devamsızlık yönetimi: Tatil, tıbbi ve kişisel yaprakları zahmetsizce isteyin, yönetici onayı üzerine hızlı bildirimler alır. Ayrıca, ekip yöneticileri mobil uygulamadan gelen istekleri onaylayabilir veya reddedebilir. - Vardiyalar: Yaklaşan iş vardiyalarınızı veya ekibinizin vardiyalarınızı inceleyerek organizasyonu sürdürün. - Sosyal: Haberler, etkinlikler, yeni birleştiriciler, doğum günleri ve daha fazlası dahil olmak üzere değerli şirket bilgilerine erişin. - Belgeler: Uygulama aracılığıyla önemli belgeleri güvenli bir şekilde inceleyin, yükleyin ve imzalayın. - Giderler: Makbuzunuzun bir fotoğrafını çekerek ve doğrudan uygulama içindeki onay sürecini izleyerek masraflarınızı hızlı bir şekilde gönderin. - Görevler: Bekleyen görevleri verimli bir şekilde inceleyerek ve yöneterek sorumluluklarınızın üstünde kalın. - Takvim: Etkin bir şekilde planlamak için takım arkadaşlarınızın kullanılabilirliğini uygun bir takvim biçiminde görüntüleyin. - Çalışan Dizini ve Profili: Kendi ilgili bilgilerinizi güncellerken iş arkadaşlarınızın rollerini ve iletişim bilgilerini keşfedin. Bordronunuzu etkileyebilecek adresiniz veya banka hesabı değişiklikleri gibi ayrıntılarda doğruluğu sağlayın.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmelere yönelik akıllı İK yazılımıdır. Freshteam ile yeni işe alımları çekebilir, işe alabilir ve işe alabilir, mevcut çalışanları işten çıkarabilir, çalışan bilgilerini yönetebilir ve izin sürelerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Freshteam, hızlı bir şekilde özelleştirilebilir bir kariyer sitesi, birden fazla ücretsiz ve premium iş ilanı panosuyla entegrasyon ve sosyal medya kanalları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla en iyi yetenekleri çekmeye ve kaynak sağlamaya yardımcı olur. Adaylar içeri girdikten sonra işe alım uzmanları, onları taramak ve röportaj yapmak, geri bildirimleri paylaşmak, birbirlerine not bırakmak ve son olarak en iyi adayları işe alıp onlara teklifler sunmak için işe alım yöneticileriyle işbirliği yapabilir. Freshteam ayrıca İK ekibinin yeni işe alınan kişileri daha ilk günden önce işe almasına olanak tanır; ister formların doldurulması, belgelerin imzalanması veya el kitaplarının dağıtılması olsun, Freshteam bunu birkaç tıklamayla yapabilir. Ayrıca işe alım görev listesi oluşturmanıza ve bunu ilgili kişilere atamanıza da olanak tanır. Gerekli tüm bilgileri toplayabilir ve (bir dizine dökülen) çalışan profilleri oluşturabilir, çalışan bilgi ve belgelerine erişim izinlerini yönetebilirsiniz, vb. çalışanların taleplerini iletmelerini, yönetici onay iş akışlarını, ekipler ve tüm organizasyon için yaklaşan izinler, devamsızlık eğilimleri ve daha fazlası hakkında hızlı bir bakış sağlayan izin raporları. Android ve iOS uygulamaları, hareket halindeyken önemli eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. Freshteam, ürünleri arasında Freshdesk Müşteri Destek Yazılımı, Freshservice BT Hizmet Yönetimi Yazılımı, Freshsales CRM Yazılımı vb. yer alan ve Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux ve dahil olmak üzere dünya çapında 150.000'den fazla işletmeye sahip Freshworks ürün ailesinin bir parçasıdır. PharmEasy.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, olumlu bir çalışan deneyimi sağlarken uzak, hibrit ve şirket içi ekipler arasında üretkenliği artırmak için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir iş gücü analitiği yazılım çözümüdür. Hubstaff, işletmenizin daha verimli çalışabilmesi için 30'dan fazla uygulamayla entegre olur. Zaman izleme, ekran görüntüleri, etkinlik izleme, URL ve uygulama izleme, iş gücü analiz ölçümleri, otomatik bordro ve faturalandırma, planlama, GPS ve konum izleme ve zaman çizelgeleri gibi özelliklerle işin nasıl gerçekleştiğini görebilirsiniz. Mac, Windows, Linux, Chrome, iOS ve Android için kullanılabilir. Misyonumuz herkesin işyerinde en verimli gününü geçirmesine yardımcı olmaktır. Bu taahhüt, herkes için tatmin edici bir çalışma ortamından ödün vermeden en yüksek performansı önceliklendirmek anlamına gelir. Hubstaff'ın kuruluşumuzun verimliliği ve başarısı üzerindeki dönüştürücü etkisini deneyimleyin. Hubstaff'ın müşterilerimizin işletmeleri için nasıl paha biçilmez bir varlık haline geldiği aşağıda açıklanmıştır: - Artan Üretkenlik: PTO süreçlerini sorunsuz bir şekilde otomatikleştirerek üretkenlikte %5'lik dikkate değer bir artış elde edildi. - Stratejik Kaynak Tahsisi: Hubstaff'ın uygulaması, 10 personele eşdeğer bir personel sayısından tasarruf ederek operasyonel verimliliği artırdı. - İş Kazanımları ve İyileştirilmiş Kârlılık: Yeni iş fırsatları kazanmada ve mali kârlılığı önemli ölçüde iyileştirmede etkilidir. - Sıfır Kesinti Süresi: Sürekli ve sorunsuz bir iş akışı sağlayan sıfır kesinti süresiyle kesintisiz operasyonların keyfini çıkarın. - Verimli Bordro ve İK Süreçleri: Tüm bordro ve İK süreçlerini kolaylaştırarak idari yükü azalttık ve doğruluk sağladık. - Projelerde Maliyet Tasarrufu: Çeşitli projelerde %10 ile %25 arasında değişen önemli tasarruflar elde ederek genel karlılığı artırdık. - Artan Müşteri Değeri: Müşterilere sunulan değerde %30'luk kayda değer bir artış elde ederek hizmet standartlarını yükselttik. - Görev Optimizasyonu: Boşa giden görevlerin ortadan kaldırılması ve genel kaynak kullanımının iyileştirilmesi yoluyla %25 oranında maliyet tasarrufu sağlandı. - İşe Alma Maliyetlerinde Düşüş: İşe alma maliyetlerini %25 oranında azaltın, kötü işe alımlarla ilişkili riskleri azaltın ve işe alım süreçlerini optimize edin. - Çalışanları Elde Tutma: En iyi performans gösterenleri daha hızlı terfiler için ihtiyaç duydukları verilerle güçlendirir, böylece çalışanların elde tutulmasının iyileşmesini sağlar. Hubstaff, müşterilerimizin mükemmellik arayışında çok önemli bir araç olduğunu ve çeşitli iş operasyonlarında somut sonuçlar sağladığını kanıtladı. Hubstaff ile işin geleceğini kucaklayın!
Keka HR
keka.com
İşe almak sadece tek adımlı bir başarı değildir, çünkü yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamalar içermektedir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı inşa etmeye yönelik basamak taşıdır. Bu nedenle, Keka, Keka'nın başvuru izleme sistemi ile geleceğe dayanıklı bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platform aday tedarik, teknoloji değerlendirmeleri, puan kartları vb. Gibi harika özelliklerle donatacaktır. Keka HR bir insanı kolaylaştırıcıdır. İnsanların süreçlerini otomatikleştirir ve motive ve kararlı bir işyeri kültürü oluşturmaya yardımcı olur ve şirketinizi iyiye dönüştürür. Keka ile, adapte olan, gelişen ve ölçekleri, ekibinizi daha etkili hale getiren yüksek performanslı bir kültürü teşvik edebilirsiniz. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için İK teknolojisinde lider olan Keka çok yönlü ve tüm endüstriler için uygundur.
PayFit
payfit.com
PayFit, bulut tabanlı, entegre bir bordro ve İK yönetimi platformudur ve size en iyi bordro dış kaynak kullanımı ve bordro yazılımının kullanımını tek bir çözümde sunar. Çok fazla zaman kazandıran ve bordroyla ilgili hataları ortadan kaldıran otomatik bir çözümdür; Çalışanlarınızın seçtiğiniz tarihlerdeki maaş bordrolarını otomatik olarak oluşturur ve sizin adınıza HMRC RTI ve emeklilik başvurularını yönetir. PayFit'in müşteri başarı ekibi, platforma sorunsuz bir şekilde katılım sağlar ve müşteriler, bordro uzmanlarından özel destek alır. PayFit ayrıca izinlerin ve harcamaların yönetimini de üstlenir. Çalışanlar, maaş bordrolarını görüntülemek/indirmek ve izinleri ve masrafları onaya göndermek için kendi portallarına erişebilir.
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den fazla kuruluş, Ücret Yönetimi, İK Yardım Masası, Performans ve Gelişim ve Anketler gibi yenilikçi özelliklerle verimliliği artırma konusunda Personio'ya güveniyor. %90 müşteri memnuniyeti seviyesi ve 180'den fazla entegrasyonla destek sağlayan 300'den fazla çalışanımız var. İK ekibinizi hemen e-tablolardan stratejiye yükseltin; ücretsiz demonuzu bugün ayırtın: https://www.personio.com/webdemo/
Sage HR
sage.hr
Dünya çapında müşteriler için katılım, performans ve işe alım yönetimi sağlayan ödüllü bir İK teknolojisi şirketi. Ücretsiz 14 günlük deneme! Kolay kurulum! İstediğiniz zaman iptal edin! Küçük ve orta ölçekli işletmelerin insanlarını nasıl yönettiğini ve etkileşime geçtiklerini değiştiren hepsi bir arada İK yazılımı. İster basit izin yönetimi ister uçtan uca İK yönetimi olsun, adaçayı İK, istihdam yolculuğunda İK görevlerini otomatikleştirip düzenleyerek küçük işletmelerin daha etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Birden fazla ve farklı sistemleri içeren diğer çözümlerin aksine, Sage İK, işletmelerin ihtiyaç duydukları her şeye tek bir dijital platformdan erişmesine ve yönetmelerine olanak tanır ve bu süreçteki herkes için inanılmaz iş hayatı deneyimleri sunar. Sage HR'nin temel özellikleri şunları içerir: • Çekirdek İK ve İzin Yönetimi • Vardiya planlama ve zaman çizelgeleri • Performans Yönetimi • Yerleşik ve offting • Çalışan kayıtları ve veritabanı • Varlık yönetimi • Gider yönetimi • Raporlar ve analitik • İşe alım
ZenHR
zenhr.com
ZenHR'de amacımız kullanıcılarımıza gönül rahatlığı sunmaktır. ZenHR sıradan bir İK yazılımı değildir; İK departmanlarının ve çalışanların Zen durumuna ulaşmalarına yardımcı olmak için yaratılmış dönüştürücü bir İK deneyimidir. İş yasaları, yabancılarla ilgili düzenlemeler, sosyal sigorta ve vergi yasalarını içeren yerelleştirilmiş özelliklerimiz ve arayüzümüzle ZenHR'nin İKYS'si, MENA pazarındaki KOBİ'lerden Kurumsal müşterilere kadar herkese hizmet vermektedir.
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS, Hindistan'ın önde gelen İK Bordro Yazılımıdır. Kullanımı kolay İK Bordro Sistemimiz ile bordro, PF, TDS hesaplamalarınızı otomatikleştirin. Şimdi Ücretsiz Denemeden Yararlanın!
Bizneo
bizneo.com
Basit İK yazılımı. zorlu şirketler için. Şirketiniz ne kadar büyük veya küçük olursa olsun Bizneo HR, yetenek yönetiminizi bir sonraki seviyeye taşıyacaktır.
Skello
skello.io
Skello, tek bir misyonu olan bir Avrupa şirketidir: tüm ekibin daha iyi öngörüde bulunmasına, organize olmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan işbirliğine dayalı bir çözüm aracılığıyla değişen çalışmayı yeniden icat etmek. Kısacası Skello, ekiplerin karmaşık planlama zorluklarının üstesinden gelmesini sağlayan, vardiya bazlı işyerlerine yönelik bir iş gücü yönetimi çözümüdür. Yöneticiler için Skello, personel maliyetlerini yönetirken en iyi kararları almalarına yardımcı olarak iş organizasyonunu optimize eder. Araç, çalışanlar için kolay ve açık iletişimi kolaylaştırır ve günlük yaşamı kolaylaştırır. Skello'nun hedefi Avrupa'daki vardiyalı çalışma ekipleri için bir numaralı çözüm olmaktır. Bunu başarmak için Skello, yeni özellikler aracılığıyla müşterilerimize daha da fazla değer sunmak ve hedeflerimizin ötesinde yeni pazarlar açmak amacıyla bu alandaki uzman fonlardan (Partech, Aglaé Ventures & XAnge) 40 milyon Avroluk B Serisi finansman topladı. konaklama, perakende ve sağlık gibi tarihi endüstriler.
Papershift
papershift.com
Papershift, bulutta çalışan rota planlamasını, izin yönetimini ve personel zaman takibini yönetmenize ve otomatikleştirmenize yardımcı olur. 200.000'den fazla kullanıcısı olan Papershift, Avrupa'nın en sevilen iş gücü planlama yazılımıdır.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon, kusursuz, daha empatik bir çalışan izin deneyimi için uyumluluk, hak talepleri ve bordronun karmaşıklığını basitleştiren bir izin yönetimi platformudur. Çalışan izninin modern çağına hoş geldiniz. People ekipleri ve çalışanları için uyumluluk, hak talepleri ve maaş bordrosunun karmaşıklığını otomatikleştiren yönetim yazılımından vazgeçin.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
HealthBoxHR ile İK yönetiminizi basitleştirin. Platformumuz maaş bordrosunu, hastalık iznini, zaman çizelgelerini ve daha fazlasını tek bir uygun yerden yönetmenize olanak tanır. 1 milyondan fazla memnun kullanıcıya katılın ve HealthBoxHR'ın zamandan tasarruf etmenize, maliyetleri azaltmanıza ve İK süreçlerinizi iyileştirmenize nasıl yardımcı olabileceğini görün.
Leave Dates
leavedates.com
Leave Dates, küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyi personel izin planlayıcısıdır; izin yönetimi süreçlerini minimum sorunla düzene sokar, zamandan tasarruf sağlar ve tek bir hamlede ofis kültürünü geliştirir.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi, zaman takibi, çalışan takibi, ekran görüntüsü yakalama ve URL takibi, çalışanların izin planlaması, GPR rota takibi, zaman raporu hazırlama, proje planlama ve tahmin, faturalandırma ve ödeme yönetimi için mükemmel bir yazılımdır. Trackabi küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanıyor. Trackabi, oyunlaştırma yaklaşımı sayesinde zaman takibini verimli ve ilgi çekici hale getiriyor. Kullanıcılar, bir yönetici tarafından tanımlanan belirli hedeflere ulaştıklarında başarılar ve karma puanları kazanabilirler. Ürünün Güçlü Yönleri: — Windows, Linux ve macOS için Trackabi Masaüstü Zamanlayıcı, çalışılan süreyi otomatik olarak kaydedebilir ve günlük kullanıcı etkinliği istatistiklerini hazırlayabilir. Boşta kalma süresini algılayabilir, ekran görüntüleri yakalayabilir, tarayıcı URL'lerini izleyebilir ve kullanılan uygulamaları kaydederek iş ve eğlence uygulamaları arasında ayrım yapabilir. — Trackabi mobil uygulaması zamanı takip edebilir ve GPS rotalarını kaydedebilir. Ayrıca bir izin programı bölümü ve diğer kullanıcıların etkinliklerini kontrol etmek, ekran görüntülerini ve diğer verilerini görüntülemek için kullanışlı bir Analizler bölümü de içerir. — Zaman takibinin oyunlaştırılması: daha yüksek motivasyon ve artan katılım için başarılar ve karma puanları. — Son Derece Özelleştirilebilir Zaman Çizelgeleri: Zaman çizelgeleri, Excel'deki elektronik tablolar gibi düzenlenebilir ve birçok özelleştirme seçeneği sunar (görüntülenecek veriler, zorunlu alanlar, ek özel alanlar vb.). — Zaman Çizelgeleri ile Entegre Çalışan İzin Yönetimi: Her çalışan için kişisel izin günü takvimi ve talep/onay süreciyle birlikte ortak bir izin programı. Yöneticilerin verilerin eksiksiz olduğundan emin olmasını kolaylaştırmak için çalışan izinleri zaman çizelgelerine dahil edilebilir. — Özelleştirilebilir Zaman Raporları: Zaman raporları, kullanıcı ayarlarına dayalı bir zaman çizelgesinden oluşturulabilir ve harici bağlantılar aracılığıyla paylaşılabilir veya Excel veya PDF'ye aktarılabilir. — Faturalama ve Ödemeler: Faturalar raporlardan veya bağımsız olarak oluşturulabilir ve müşterilere e-posta yoluyla gönderilebilir. Sistem, müşteri ödemelerinin girilmesine, toplamların ve vadesi geçmiş faturaların takip edilmesine olanak sağlar. — Proje Planları ve Tahminler: Kilometre taşlarına, görevlere ve alt görevlere göre dökümü olan proje planları, aşağıdan yukarıya zaman ve bütçe tahminlerine olanak tanır. Tahmini tutarlar çalışanların zaman çizelgelerindeki canlı verilerle eşleştirilebilir. — Kullanıcı Erişim Rolleri: Sistem, düzenlenebilir ayrıcalıklara dayalı gelişmiş kullanıcı erişim rollerini destekler. Ayrıca her kullanıcı birçok şirket hesabına erişebilir; bir şirkete çalışan olarak katılabilir ve aynı kullanıcı adını kullanarak kendi şirket hesabını oluşturabilir. — Müşteri Erişimi: Müşteriler, projeleri ile ilgili kayıtlı zaman raporlarına, faturalara ve zaman çizelgelerine erişmeye davet edilebilir. Müşterinin yüklenicinin harcadığı zamanı takip etmesine ve masrafları kontrol etmesine yardımcı olur. — Git Taahhütlerini İçe Aktarma: Git'ten taahhütleri içe aktarmak ve bunları zaman girişlerine dönüştürmek, yazılım geliştiricileri için mükemmel bir özelliktir. Git'in yorum içeren taahhütleri zaman çizelgesi girişlerine dönüştürülebilir. — Bilgilendirici Kontrol Panelleri: Kuşbakışı kontrol paneli, çalışılan süre özetlerini, çalışanların devamsızlık günlerini ve eksik zaman raporlarıyla ilgili uyarıları (beklenenden daha az süre) gösterir. — Şirket Veri Analizleri: Çalışılan süreyi, zaman çizelgesine eklenen süreyi, kullanılan uygulamaları, ekran görüntülerini, boşta kalma süresini, GPS rotalarını vb. gösteren, her çalışanın günlük etkinliğine ilişkin ayrıntılı bir genel bakış.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Strateji Planlama • OKR'ler • KPI'lar •Görevler (Kanban dahil) • Projeler (Gantt dahil) • Beyaz Tahtalar • Raporlar • Potansiyel Müşteriler • Müşteriler • Katılım • Biletler • Formlar ve Anketler • 360˚ İnceleme • Ödüller • Katılım • İzin • LMS • 🎯Stratejiler, OKR'ler ve KPI'lar aracılığıyla stratejilerinizi uygulayarak ve temel ölçümlerinizi etkili bir şekilde gerçekleştirerek Rakiplerinizden daha iyi performans gösterin - Bir düğmeye tıklayarak gerçek zamanlı Raporlar ve KPI Kontrol Panelleri oluşturarak bu çevik iş dünyasında daha hızlı ve daha akıllı kararlar alın - 🙂Ödül sistemi, haftalık check-in'ler, 1'e 1'ler ve dahili sıralamalar aracılığıyla çalışanlarınızın ve ekiplerinizin katılımını sağlayın ve motive edin - Uygulaması kolay ve etkili proje (Gantt Şeması dahil) aracılığıyla projelerinize ilişkin genel bir genel bakışa sahip olun ) ve görev (Kanban dahil) yönetimi; kolayca proje faturaları oluşturun - 💡Beyaz Tahtalarımız ve şablonlarımız aracılığıyla beyin fırtınası yapın ve plan yapın - CRM modülümüz aracılığıyla potansiyel müşterilerinizi takip edin ve satışa ve müşterilere dönüştürün - Learning💡Hub aracılığıyla ekip üyelerinizin beceri boşluklarını kapatın; kişisel ve şirketinizin büyümesini sağlamak ve işe alımları kolaylaştırmak için kendi dosyanızı/video içeriğinizi yükleyin - Çalışanların Katılımını izleyin ve Timelog'a göre projelerin, önemli sonuçların ve görevlerin verimliliğini ölçün - Sürükle ve Bırak Formları ve Anketleri, kolay veri ve bilgi toplama ve analize olanak tanır - FlowyTeam, 5 - 1.000'den fazla çalışanı olan kuruluşlar için en uygun çözümdür - FlowyTeam, 90'dan fazla ülkede 1.000'den fazla kuruluşu destekler ve hizmet verir - FlowyTeam yazılımı aşağıdaki dillerde mevcuttur: İngilizce, Almanca, Portekizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Çince , Arapça, Bahasa dili, Endonezce, Vietnamca, Tayca, Farsça, Yunanca, Türkçe, Rusça, Hintçe, Korece, Japonca, Slovence, Slovakça, Sırpça, Hırvatça, Lehçe, Macarca, Çekçe, Ukraynaca, Romence, Bulgarca - Harika💐müşterilerimiz Roche, ADDX,buddyboss, Turknet, Runcloud, pandai.org, Liebherr ve çok daha fazlası...flowyteam.com OKR Koçluğuna ihtiyacınız var: FlowyTeam, OKR Enstitüsü'nü önerir - okrinstitute.org
Craze
crazehq.com
Startup'lar için hepsi bir arada İK, Bordro ve Uyumluluk. Hırslı kurucular, şirketlerini stressiz bir şekilde yönetmek için Craze'i kullanıyor. İşinizi büyütmeye odaklanabilmeniz için İK, bordro ve uyumlulukla otomatik olarak ilgileniyoruz.
Onfolk
onfolk.com
Birleşik Krallık Bordrosu, zamandan tasarruf etmek için otomatikleştirildi. Ekibinize ödeme yapmanın basit, etkili ve hatasız yolu. Dakikalar içinde ödeme işlemleri, basit fiyatlandırma, uzman desteği.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ, zengin özelliklere sahip otomatik zaman takibi ve üretkenlik ölçüm yazılımıyla şirketlerin üretkenlik potansiyelini açığa çıkarmasına yardımcı olur. Verimliliğinizi %20 ila %30 oranında artırmanıza ve çalışanların moralini daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olabilir. Time Champ, bir zaman izleyiciden çok daha fazlasıdır ve sunduğu zengin özellik seti sayesinde işinizin tüm alanlarını optimize etmenize yardımcı olabilir ve rakiplerinizle aranızda önemli bir fark yaratabilir. Çalışanlarınızın merkezi neresi olursa olsun, ister uzaktan ister ofisten çalışıyor olsun, Time Champ onların iş günü içinde zamanlarını nerede harcadıklarını belirlemenize yardımcı olarak zamanlarının verimli bir şekilde harcanmasını sağlamanıza olanak tanır. Time Champ ayrıca kapsamlı bir kontrol paneli kullanarak şirketlerin ekiplerinin üretkenliğini anında etkili bir şekilde ölçmelerine yardımcı olur. Bir bakışta ekipten kaç kişinin çalıştığını, kaçının devamsız olduğunu veya geç kaldığını, kimlerin en fazla veya en az verimli çalışanlar olduğunu tek bir ekranda görebilirsiniz. Bu bilgiler daha sonra performans ve üretkenlik artışlarını artırmak için kullanılabilir. Time Champ çeşitli metrikleri ve KPI'ları toplar ve bunları güzelce hazırlanmış analitik grafikler ve raporlarda sunar. Time Champ, sorunlu alanları derinlemesine inceleme yeteneğiyle, sorunları analiz etmeyi ve hızlı bir şekilde çözüm bulmayı hayatı çok daha kolay hale getirir.
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