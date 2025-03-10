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401(k) Yazılım
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401(k) Yazılım - En Popüler Uygulamalar

401(k) yazılımı, kuruluşların resmi düzenlemelere uyumu sağlarken, çalışanlarına emeklilik planları sunmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu platformlar, bir şirketin emeklilik planını tasarlamak, yatırım seçeneklerini seçmek, çalışanları işe almak, katkıları yönetmek ve idari kontrol paneli aracılığıyla çalışanların katılımını takip etmek için kullanılır. Ayrıca çalışanların katkılarını yönetmeleri, yatırım kararları vermeleri ve devretmeler, krediler ve dağıtımlar gibi eylemleri gerçekleştirmeleri için bir arayüz sağlarlar. İşveren tarafından finanse edilen ve emeklilik sonrasında garantili bir aylık fayda sağlayan emeklilik planlarının aksine, 401(k) planları çalışanların katkılarını içerir ve çalışanların yatırımlarını kontrol etmelerine olanak tanır.

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Betterment

Betterment

betterment.com

Betterment uygulaması, işverenlerin çalışanlarına basit bir 401(k) emeklilik planı sunmasını sağlar ve yatırım yönetimi ile mali rehberlik sunar.

Human Interest

Human Interest

humaninterest.com

Human Interest, küçük ve orta ölçekli işletmelere çalışanları için 401(k) emeklilik planlarını çevrimiçi kurma ve yönetme imkanı sunan bir platformdur.

Tantify

Tantify

tantify.com

Tantify, gayrimenkul profesyonellerine sanal evreleme, 3D render, fotoğrafçılık ve videografi hizmetleri sunan bir platformdur.

Vestwell

Vestwell

vestwell.com

Vestwell, emeklilik planları ve tasarruf çözümlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir dijital platformdur. İşverenler ve çalışanlar için kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Guideline

Guideline

guideline.com

Guideline, küçük işletmelerin çalışanlarına emeklilik avantajları sunmasını kolaylaştıran kapsamlı 401(k) planları sunar.

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