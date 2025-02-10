401(k) Yazılım - En Popüler Uygulamalar - Somali

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401(k) yazılımı, kuruluşların resmi düzenlemelere uyumu sağlarken, çalışanlarına emeklilik planları sunmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu platformlar, bir şirketin emeklilik planını tasarlamak, yatırım seçeneklerini seçmek, çalışanları işe almak, katkıları yönetmek ve idari kontrol paneli aracılığıyla çalışanların katılımını takip etmek için kullanılır. Ayrıca çalışanların katkılarını yönetmeleri, yatırım kararları vermeleri ve devretmeler, krediler ve dağıtımlar gibi eylemleri gerçekleştirmeleri için bir arayüz sağlarlar. İşveren tarafından finanse edilen ve emeklilik sonrasında garantili bir aylık fayda sağlayan emeklilik planlarının aksine, 401(k) planları çalışanların katkılarını içerir ve çalışanların yatırımlarını kontrol etmelerine olanak tanır.
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Betterment
betterment.com
401 (k) yönetmek zordur. Bu yüzden işte daha iyi olma, işverenlerin yüksek kaliteli 401 (k) sunmasını kolaylaştırır. Devam eden idari destek ve yatırım yönetiminden, özel plan tasarımı ve aerodinamik bordro entegrasyonlarından - ağır kaldırmayı yapmak zorunda kalmamak için yapıyoruz. Çalışanlarınıza, işin özelleştirilebilir portföylerinde daha iyilikle kullanımı kolay, güçlü bir yatırım ve emeklilik tasarruf çözümüne erişim sağlayın, kişiselleştirilmiş finansal rehberlik, dış hesaplara bağlantı kurma ve çeşitli tamamlayıcı servet inşası, tasarruflar ve yatırım araçları-tüm erişilebilir mobil uygulamamız aracılığıyla. İş yerinde iyileştirme ile 401 (k), öğrenci kredisi ödemelerinde 401 (k) maçı sunma ve öğrenci kredi yönetimi, 529 eğitim tasarrufu ve 1: 1 finansal koçluk gibi yeni özellikler ile geliştirilebilir. faydalar*. Bu modern 401 (k) ve finansal sağlık yararlarının yanı sıra erişilebilir eğitim ve araçlar ile iş yerindeki iyileştirme, finansal hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları faydaları sağlarken mutlu çalışanları çekmenize ve tutmanıza yardımcı olabilir. *İşyerinde Betterment (“SLM”) ile öğrenci kredisi yönetimi Spinwheel ile ortaklaşa sunulmaktadır. 529 Hesaplar ve planları program yöneticileri ve daha iyilik dışındaki yöneticiler tarafından tutulur ve yönetilir. SLM, 529'lar ve finansal koçluk hizmetleri, profesyonel veya amiral gemisi planında daha iyi bir 401 (k) ile paketlenmiş bir teklifin bir parçası olarak mevcuttur; Pro planında kullanım için ek ücretler geçerlidir, temel planda mevcut olmayan hizmetler.
Guideline
guideline.com
Kılavuzun tam hizmet 401(k) planları, küçük işletmelerin çalışanlarına hak ettikleri emeklilik yardımlarını sunmalarını daha kolay ve daha uygun fiyatlı hale getiriyor.
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest Inc., küçük ve orta ölçekli işletmelerin çalışanlarının emeklilik için yatırım yapmalarına yardımcı olmayı amaçlayan, uygun fiyatlı, tam hizmet veren bir 401(k) ve 403(b) sağlayıcısıdır. 2015 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Human Interest, tüm iş kollarındaki çalışanların emeklilik avantajlarına ve finansal bağımsızlığa giden yola erişmesine yardımcı oluyor. Çözümümüz, şirketlerin İK'ya büyük bir idari yük getirmeden rekabetçi fayda paketinin bir parçası olarak yüksek kaliteli 401(k)'ler sunmasını mümkün kılmayı amaçlamaktadır. İşverenler 401(k) planını tamamen çevrimiçi olarak kurup yönetebilir ve çalışanların emeklilik faydalarını yönetmelerini kolaylaştırabilir. * 60 bin ABD Doları veya daha az gelir elde eden ve 12 aylık bir süre boyunca her maaş çekinin en az %8'ini uygun bir plana katkıda bulunan uygun katılımcılara açıktır. Ödül talebinde bulunmak için formu gönderin. Minimum ödül 100$, maksimum ise 250$’dır. Ek gereksinimlere (humaninterest.com/legal/cashback-terms) ve program ayrıntılarına (humaninterest.com/solutions/kickstart) bakın. Bu program, kayıt sorumlusu Human Interest Inc. tarafından yönetilir ve sunulur.
Vestwell
vestwell.com
Vestwell, danışmanların, işverenlerin ve çalışanların yararına planların sunulma ve yönetilme şeklini değiştiren tamamen yeni bir tür dijital emeklilik platformudur.
Tantify
tantify.com
Tantify, dijital pazarlama alanında 7 yılı aşkın deneyime sahip ABD merkezli bir şirkettir. Gayrimenkul profesyonellerine birinci sınıf görsel pazarlama hizmetleri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Tantify'ın misyonu, olağanüstü sanal sahneleme ve 3D oluşturma hizmetleri oluşturmaya yönelik bütünsel bir yaklaşımla dijital emlak pazarlamasını dönüştürmektir. Tantify'ın hizmetleri şunları içerir: * Sanal sahneleme: Boş fotoğrafları sofistike görüntülere dönüştürün, eski mobilyaları değiştirin, mülkleri yenileyin veya sıfırdan inşa edin veya tamamen sürükleyici 3D turlar düzenleyin. *3D mimari görselleştirme: Yüksek kaliteli 3D görselleştirme hizmetleri, emlak profesyonellerinin mülklerini çarpıcı ve fotogerçekçi bir şekilde sergilemelerine olanak tanıyarak alıcıların alanı görselleştirmesini kolaylaştırır. * Gayrimenkul fotoğrafçılığı: Yetenekli fotoğrafçıları bir mülkün güzelliğini yakalar, en iyi özelliklerini vurgular ve potansiyel alıcılar için davetkar bir atmosfer yaratır. * Videografi: Hareket halindeki bir mülkü sergilemek ve potansiyel alıcılara sürükleyici bir deneyim sunmak için emlak video hizmetleri sunar. Tantify, sipariş sürecini sorunsuz ve basit hale getiren kullanıcı dostu bir platform sunmaktan gurur duymaktadır. Destek ekibi, sanal sahnelemeye başlamanıza yardımcı olmaktan heyecan duyuyor ve sadakat programı, müşterilerin kişisel indirimlerini artırmalarına ve özel teklifler için bizi takip etmeye devam etmelerine olanak tanıyor.
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