401(k) Yazılım - En Popüler Uygulamalar - Slovakya

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401(k) yazılımı, kuruluşların resmi düzenlemelere uyumu sağlarken, çalışanlarına emeklilik planları sunmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu platformlar, bir şirketin emeklilik planını tasarlamak, yatırım seçeneklerini seçmek, çalışanları işe almak, katkıları yönetmek ve idari kontrol paneli aracılığıyla çalışanların katılımını takip etmek için kullanılır. Ayrıca çalışanların katkılarını yönetmeleri, yatırım kararları vermeleri ve devretmeler, krediler ve dağıtımlar gibi eylemleri gerçekleştirmeleri için bir arayüz sağlarlar. İşveren tarafından finanse edilen ve emeklilik sonrasında garantili bir aylık fayda sağlayan emeklilik planlarının aksine, 401(k) planları çalışanların katkılarını içerir ve çalışanların yatırımlarını kontrol etmelerine olanak tanır.
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Betterment
betterment.com
401(k)'yi yönetmek zordur. İşte bu nedenle Betterment at Work, işverenlerin yüksek kalitede 401(k) sunmasını kolaylaştırıyor. Devam eden idari destek ve yatırım yönetimi, özel plan tasarımı ve kolaylaştırılmış bordro entegrasyonlarından ağır işleri biz yapıyoruz, böylece siz bunu yapmak zorunda kalmazsınız. Betterment at Work'ün özelleştirilebilir portföyleri, kişiselleştirilmiş finansal rehberlik, harici hesaplara bağlanma yeteneği ve çeşitli tamamlayıcı servet oluşturma, tasarruf ve yatırım araçlarıyla çalışanlarınıza kullanımı kolay, güçlü bir yatırım ve emeklilik tasarruf çözümüne erişim sağlayın - hepsi erişilebilir mobil uygulamamız aracılığıyla. Betterment at Work ile 401(k)'niz, öğrenci kredisi ödemelerinde 401(k) eşleşmesi sunma gibi yeni özelliklerin yanı sıra Öğrenci Kredi Yönetimi, 529 Eğitim Tasarrufu ve 1:1 Finansal Koçluk gibi ek mali avantajlarla da geliştirilebilir. faydalar*. 401(k) ve finansal sağlık avantajlarının yanı sıra erişilebilir eğitim ve araçların bu modern karışımıyla Betterment at Work, finansal hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları faydaları sağlarken mutlu çalışanları çekmenize ve elinizde tutmanıza yardımcı olabilir. *Öğrenci Kredisi Yönetimi, Betterment at Work ("SLM"), Spinwheel ortaklığıyla sağlanmaktadır. 529 hesap ve bunların planları, Betterment dışındaki program yöneticileri ve yöneticileri tarafından tutulmakta ve yönetilmektedir. SLM, 529'lar ve Finansal Koçluk hizmetleri yalnızca Pro veya Flagship planında Betterment 401(k) ile birlikte verilen paket teklifin parçası olarak mevcuttur; Pro planında kullanım için ek ücretler uygulanır, ancak Essential planında mevcut olmayan hizmetler.
Guideline
guideline.com
Kılavuzun tam hizmet 401(k) planları, küçük işletmelerin çalışanlarına hak ettikleri emeklilik yardımlarını sunmalarını daha kolay ve daha uygun fiyatlı hale getiriyor.
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest Inc., küçük ve orta ölçekli işletmelerin çalışanlarının emeklilik için yatırım yapmalarına yardımcı olmayı amaçlayan, uygun fiyatlı, tam hizmet veren bir 401(k) ve 403(b) sağlayıcısıdır. 2015 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Human Interest, tüm iş kollarındaki çalışanların emeklilik avantajlarına ve finansal bağımsızlığa giden yola erişmesine yardımcı oluyor. Çözümümüz, şirketlerin İK'ya büyük bir idari yük getirmeden rekabetçi fayda paketinin bir parçası olarak yüksek kaliteli 401(k)'ler sunmasını mümkün kılmayı amaçlamaktadır. İşverenler 401(k) planını tamamen çevrimiçi olarak kurup yönetebilir ve çalışanların emeklilik faydalarını yönetmelerini kolaylaştırabilir. * 60 bin ABD Doları veya daha az gelir elde eden ve 12 aylık bir süre boyunca her maaş çekinin en az %8'ini uygun bir plana katkıda bulunan uygun katılımcılara açıktır. Ödül talebinde bulunmak için formu gönderin. Minimum ödül 100$, maksimum ise 250$’dır. Ek gereksinimlere (humaninterest.com/legal/cashback-terms) ve program ayrıntılarına (humaninterest.com/solutions/kickstart) bakın. Bu program, kayıt sorumlusu Human Interest Inc. tarafından yönetilir ve sunulur.
Vestwell
vestwell.com
Vestwell, danışmanların, işverenlerin ve çalışanların yararına planların sunulma ve yönetilme şeklini değiştiren tamamen yeni bir tür dijital emeklilik platformudur.
Tantify
tantify.com
Tantify, dijital pazarlama alanında 7 yılı aşkın deneyime sahip ABD merkezli bir şirkettir. Gayrimenkul profesyonellerine birinci sınıf görsel pazarlama hizmetleri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Tantify'ın misyonu, olağanüstü sanal sahneleme ve 3D oluşturma hizmetleri oluşturmaya yönelik bütünsel bir yaklaşımla dijital emlak pazarlamasını dönüştürmektir. Tantify'ın hizmetleri şunları içerir: * Sanal sahneleme: Boş fotoğrafları sofistike görüntülere dönüştürün, eski mobilyaları değiştirin, mülkleri yenileyin veya sıfırdan inşa edin veya tamamen sürükleyici 3D turlar düzenleyin. *3D mimari görselleştirme: Yüksek kaliteli 3D görselleştirme hizmetleri, emlak profesyonellerinin mülklerini çarpıcı ve fotogerçekçi bir şekilde sergilemelerine olanak tanıyarak alıcıların alanı görselleştirmesini kolaylaştırır. * Gayrimenkul fotoğrafçılığı: Yetenekli fotoğrafçıları bir mülkün güzelliğini yakalar, en iyi özelliklerini vurgular ve potansiyel alıcılar için davetkar bir atmosfer yaratır. * Videografi: Hareket halindeki bir mülkü sergilemek ve potansiyel alıcılara sürükleyici bir deneyim sunmak için emlak video hizmetleri sunar. Tantify, sipariş sürecini sorunsuz ve basit hale getiren kullanıcı dostu bir platform sunmaktan gurur duymaktadır. Destek ekibi, sanal sahnelemeye başlamanıza yardımcı olmaktan heyecan duyuyor ve sadakat programı, müşterilerin kişisel indirimlerini artırmalarına ve özel teklifler için bizi takip etmeye devam etmelerine olanak tanıyor.
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