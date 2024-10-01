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401(k) Yazılım - En Popüler Uygulamalar - Nijerya
401(k) yazılımı, kuruluşların resmi düzenlemelere uyumu sağlarken, çalışanlarına emeklilik planları sunmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu platformlar, bir şirketin emeklilik planını tasarlamak, yatırım seçeneklerini seçmek, çalışanları işe almak, katkıları yönetmek ve idari kontrol paneli aracılığıyla çalışanların katılımını takip etmek için kullanılır. Ayrıca çalışanların katkılarını yönetmeleri, yatırım kararları vermeleri ve devretmeler, krediler ve dağıtımlar gibi eylemleri gerçekleştirmeleri için bir arayüz sağlarlar. İşveren tarafından finanse edilen ve emeklilik sonrasında garantili bir aylık fayda sağlayan emeklilik planlarının aksine, 401(k) planları çalışanların katkılarını içerir ve çalışanların yatırımlarını kontrol etmelerine olanak tanır.
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Betterment
betterment.com
401(k)'yi yönetmek zordur. İşte bu nedenle Betterment at Work, işverenlerin yüksek kalitede 401(k) sunmasını kolaylaştırıyor. Devam eden idari destek ve yatırım yönetimi, özel plan tasarımı ve kolaylaştırılmış bordro entegrasyonlarından ağır işleri biz yapıyoruz, böylece siz bunu yapmak zorunda kalm...
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest Inc., küçük ve orta ölçekli işletmelerin çalışanlarının emeklilik için yatırım yapmalarına yardımcı olmayı amaçlayan, uygun fiyatlı, tam hizmet veren bir 401(k) ve 403(b) sağlayıcısıdır. 2015 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Human Interest, tüm iş kollarındaki çalış...
Vestwell
vestwell.com
Vestwell, danışmanların, işverenlerin ve çalışanların yararına planların sunulma ve yönetilme şeklini değiştiren tamamen yeni bir tür dijital emeklilik platformudur.
Guideline
guideline.com
Kılavuzun tam hizmet 401(k) planları, küçük işletmelerin çalışanlarına hak ettikleri emeklilik yardımlarını sunmalarını daha kolay ve daha uygun fiyatlı hale getiriyor.
Tantify
tantify.com
Tantify, olağanüstü görseller ve kullanımı kolay bir platform sunan sanal bir sahneleme şirketidir.