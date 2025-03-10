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Üçüncü taraf lojistik (3PL) yazılımı, taşıma ve depolama gibi dış kaynaklı tedarik zinciri işlevlerini yönetir. Kendi depoları veya filoları olmayan şirketler için 3PL sağlayıcıları bu hizmetleri onlar adına yönetebilir. Bu yazılım, 3PL sağlayıcılarının, daha fazla şeffaflık sağlamak için sisteme erişimi olan müşterileri için tedarik zinciri operasyonlarını planlamalarına, planlamalarına ve denetlemelerine olanak tanır. Bazı 3PL yazılım çözümleri dış kaynak kullanımı için özel olarak tasarlanırken, diğerleri hem 3PL sağlayıcıları hem de kendi tedarik zincirlerini dahili olarak yöneten şirketler tarafından kullanılabilir. Bir şirketin daha geniş tedarik zinciri yönetimi paketine entegre edilen 3PL yazılımı, nakliye yönetimi ve depo yönetimi sistemleriyle birlikte çalışır. Ek olarak, e-ticaretin yükselişiyle birlikte 3PL yazılımının da giderek e-ticaret platformlarıyla entegre olması gerekiyor.
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ShipBob
shipbob.com
ShipBob, dünya genelinde e-ticaret markalarına envanter yönetimi, sipariş yerine getirme ve nakliye hizmetleri sunan bir platformdur.
Extensiv
extensiv.com
Exensive, yüksek hacimli e-ticaret işletmeleri için envanter yönetimi ve sipariş yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
Greenscreens.ai, broker ve 3PL'ler için akıllı fiyatlandırma çözümleri sunan bir uygulamadır. Amaç, daha karlı iş kazanımlarını desteklemektir.
FarEye
fareye.com
Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.
Flowspace
flow.space
Flowspace, bağımsız sipariş yönetimi sağlayan bir uygulamadır. Envanter, sipariş ve yerine getirme bilgilerini tek bir panelde toplar.
ShipHero
shiphero.com
ShipHero, e-ticaret ve dağıtım için depo yönetimi ve sipariş yerine getirme çözümü sunar, envanter güncellemeleri ve çoklu depo yönetimi sağlar.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge, e-ticaret operasyonlarını otomatikleştiren modüler bir bulut tabanlı platformdur. Sipariş ve depo yönetimi işlevselliği sunar.
uShip
uship.com
uShip, kullanıcıları kargo taşıyıcılarıyla bağlayarak büyük eşyaların hızlı ve uygun fiyatla taşınmasını sağlar.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket, lojistik şirketleri için yük yönetimi ve sevkiyat takibi sağlayan bir Ulaştırma Yönetim Sistemi (TMS) yazılımıdır.
Zenventory
zenventory.com
Zenventory, envanter yönetimi, sipariş takibi ve gönderim işlemlerini optimize eden kullanıcı dostu bir platformdur.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk, e-ticaret işletmeleri için sipariş yerine getirme ve lojistik yönetimi hizmeti sunan bir uygulamadır.
OneRail
onerail.com
OneRail, işletmelerin teslimat sözlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için güvenilirlik ve hız sağlamak üzere sınıfının en iyisi yazılımı lojistikle bir hizmet olarak eşleştiren lider bir çok kanallı sipariş karşılama çözümüdür. 12 milyon sürücüden oluşan gerçek zamanlı bağlantı ağıyla OneRail, doğru teslimat için doğru aracı eşleştiriyor, böylece markalar masraflarını azaltıyor ve işletmelerini hızla ölçeklendirmek için kapasitelerini artırıyor. Bu insan artı platform yaklaşımı, %99 zamanında teslimat oranını koruyan, 7/24 ABD merkezli bir istisna ekibini içeriyor. OneRail yakın zamanda Inc. dergisinin En İyi İşyerleri 2023 listesinde yer aldı, Forbes'un Amerika'nın En İyi Startup İşverenleri listesinde 23. sırada ve Inc. 5000'de 48. sırada yer aldı. OneRail hakkında daha fazla bilgi edinmek için OneRail.com'u ziyaret edin.
KleverCargo
klevercargo.com
KleverCargo, nakliye ve taşıma şirketlerini, depoları ve hizmetlerine ihtiyaç duyanları bir araya getiren web tabanlı bir platformdur. Hızlı B2B rezervasyon, entegre evrak işleri ve herhangi bir cihazda sınırsız erişim sağlayan gerçek zamanlı lojistik değişim eşleştirme platformu.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote, hızlı büyüyen şirketler için esnek ve tam olarak yönetilen çözümler sunan akıllı bir depolama platformudur.
It's here
itshere.com
Kesinlikle Emir. İşte tedarik zinciri görünürlüğü ve optimizasyonunu birleştiren güncellenmiş bir yanıt: It's Here Delivery, tedarik zinciri teknolojisinde uzmanlaşmış lider bir yazılım şirketidir. E-ticaret işletmeleri, 3PL şirketleri, distribütörler ve son kilometre teslimatında yer alanlar için operasyonları kolaylaştırmak üzere tasarlanmış kapsamlı, hepsi bir arada bir platform sunuyoruz. Çözümlerimiz arasında gelişmiş depo yönetimi, teslimat optimizasyonu, dağıtım yönetimi, tedarik zinciri görünürlüğü ve otomatik randevu planlama yer alır. Kusursuz API entegrasyonlarıyla platformumuz, müşterilerimiz için verimliliği artırır, tedarik zinciri operasyonlarını optimize eder ve maliyetleri azaltır.
Fulfillrite
fulfillrite.com
Sipariş yerine getirmede en güvenilir isim. Ekibinizin bir uzantısı gibi hissettiren bir lojistik ortağıyla müşteri memnuniyetini artırın ve işinizi daha hızlı ölçeklendirin. Hizmetler arasında aynı gün teslimat, gerçek zamanlı sipariş ve envanter takibi, özel müşteri hizmetleri ve hacim bazlı indirimler yer alır.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP, paket, LTL, TL, okyanus ve uluslararası hava yoluyla gelen ve giden yük yönetimi de dahil olmak üzere tüm taşımacılık yönetimi için tek oturum açmayla lojistiği basitleştirir. FreightPOP, mevcut teknoloji yığınınıza (ERP, WMS, CRM) kusursuz entegrasyon sunar ve aylarca çalışmaya gerek kalmadan SİZİN mevcut iş akışlarınıza ve süreçlerinize göre yüksek düzeyde yapılandırılabilir. 300'den fazla taşıyıcıya, ERP'ye, WMS'ye ve fiyat pazarlarına bağlantı sayesinde en iyi fiyatları elde etmek ve nakliye süreçlerini optimize etmek kolaylıkla başarılabilir. Sınıfının en iyisi müşteri desteği; sohbet, e-posta ve telefon aracılığıyla sağlanır. Forever21, NewEgg, Toshiba gibi kullanıcılar ve dünyanın en büyük otomobil üreticileri tarafından güvenilmektedir.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell'in TMS platformu, her büyüklükteki işletmenin nakliye operasyonlarını kolaylaştırmasına, maliyetleri düşürmesine ve verimliliği artırmasına yardımcı olan kapsamlı bir nakliye yönetimi çözümüdür. Shipwell'in TMS'si ile işletmeler, kamyon, demiryolu, hava ve deniz dahil tüm taşımacılık modlarını tek bir platformda yöneterek tedarik zincirlerinin birleşik bir görünümünü sağlayabilir. Shipwell'in TMS platformu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunar: Taşıyıcı yönetimi: Ücretlerine, kapasitelerine ve hizmet düzeylerine göre taşıyıcıları kapsamlı bir taşıyıcı ağı içinden kolayca yönetin ve seçin. Rota optimizasyonu: Maliyet, nakliye süresi ve teslimat gereksinimleri gibi çeşitli kriterlere göre nakliye rotalarını optimize edin. Gönderi görünürlüğü: Teslim alma aşamasından teslimat aşamasına kadar gönderilerinize ilişkin gerçek zamanlı görünürlük elde edin ve gönderileri tüm ulaşım modlarında takip edin. Navlun denetimi ve ödeme: Navlun faturası denetimi ve ödeme sürecini otomatikleştirerek doğru faturalandırma sağlayın ve fazla ücretlendirme riskini azaltın. Raporlama ve analiz: Taşımacılık harcamalarını, taşıyıcı performansını ve diğer önemli ölçümleri izlemek için kapsamlı raporlama ve analizlere erişin. Shipwell'in TMS platformu da son derece özelleştirilebilir olup, işletmelerin platformu kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasına ve WMS ve ERP gibi mevcut sistemleriyle entegre olmasına olanak tanır. Shipwell'in TMS platformuyla işletmeler şunları yapabilir: Verimliliği artırın: Manuel süreçleri otomatikleştirin, hataları azaltın ve rotaları optimize ederek nakliye operasyonlarının daha hızlı ve daha verimli olmasını sağlayın. Maliyetleri azaltın: Taşıyıcı seçimini optimize edin, nakliye hatalarını azaltın ve nakliye denetimini ve ödemeyi otomatikleştirerek nakliye maliyetlerini azaltın. Görünürlüğü artırın: Tedarik zinciri üzerinde daha fazla kontrol ve şeffaflık sağlayarak tüm taşıma modlarında tüm gönderiler için gerçek zamanlı görünürlük elde edin
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ, bir markanın envanter yönetimi sıkıntısını ortadan kaldıran ve tüm e-ticaret ve toptan satış kanallarını tek bir merkezi merkeze bağlayan basit bir iş aracıdır. Bütçenizi diğer ihtiyaçlar için bankanıza bırakacak bir maliyetle markanızı entegre edin, optimize edin ve sorunsuz bir şekilde ölçeklendirin. Çok kanallı siparişiniz ve envanter yönetimi çözümünüz hakkında herhangi bir karar vermeden önce Blastramp HQ'ya gelin. Marka türü için dev bir adım atmaya kararlıyız! TEMEL ÖZELLİKLER - Birden fazla satış kanalına sahip küçük ama büyüyen marka için tasarlandı - Sağlam envanter ve sipariş yönetimi özellikleri - Merkezi merkez, fabrika PO'sundan iade yönetimine kadar tüm yaşam döngüsünü yönetir. - Sipariş odaklı CRM özellikleri, marka personeli, satıcılar, satış temsilcileri, 3PL/depo ve müşteriler arasındaki iletişimi güçlendirir. - Basit fiyatlandırma yapısı (gizli ücret yok) ENTEGRASYONLAR: ERP'ler - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) ENTEGRASYONLAR: E-TİCARET VE TOPTAN SATIŞ - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor ENTEGRASYONLARI: MUHASEBE & POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Masaüstü ENTEGRASYONLARI: NAKLİYE VE KARŞILAMA - ShipStation - 2Ship ENTEGRASYONLARI: 3PL ORTAKLARI - Logiwa - AMS Yerine Getirme - NRI Yerine Getirme - Verde Yerine Getirme
Airhouse
airhouse.io
Airhouse, hızla büyüyen DTC markalarının sipariş karşılama ve lojistik sağlayıcısıdır. Güçlü teknolojiyle birbirine bağlanan yüksek performanslı depolardan oluşan küresel bir ağ işletiyoruz. Dünyanın en büyük markalarının verimliliğiyle ölçeklendirin.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, 2010 yılından bu yana markalar, 3PL'ler ve büyük satıcılar için e-ticaretin en karmaşık entegrasyon ve otomasyon sorunlarından bazılarını çözen lider bir ticaret entegrasyon platformudur. Misyonumuz, her dijital ticaret işlemini hem tüketici hem de satıcı için ideal hale getirmektir. İdeal Sipariş™ oranını altın standart bir KPI olarak kullanarak hedeflerimiz, her sipariş için verimliliği, karlılığı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır. Bunu yapmak için Etail Solutions, çevrimiçi dünyada çoktan çoğa veri ilişkilerini yönetmek için özel olarak tasarlanmış önemli bir araç deposu oluşturdu: • Entegrasyon platformumuz, birden fazla protokolü (API'ler/EDI/ Düz dosyalar vb.), kaynaklar arasında verileri toplayıp normalleştirin ve e-ticaret ekosisteminizi tek bir merkezi platformdan kontrol ettiğiniz, izlediğiniz ve yönettiğiniz entegre bir ağa sorunsuz bir şekilde entegre edin; tüm bunları yaparken size işlemsel bütünlük ve entegrasyonlar Mali bilgilerinizi, envanterinizi ve diğer tüm verilerinizi güncel tutmak için temel kayıt sistemleriniz. • Katalog ve envanter yönetimi yeteneklerimiz, tüm satış kanalları ve satış kanalı türlerinde envanteri nasıl sattığınızı, tahsis ettiğinizi, yayınladığınızı ve optimize ettiğinizi yönetmenin yanı sıra çoklu satış kanallarında envanter yerleştirmenizi ve yerine getirmenizi verimli bir şekilde yönetmeniz ve planlamanız için size benzersiz bir kontrol sağlar. konum yerine getirme ağı. Bu, sattığınız her ürün için tüm çevrimiçi kanallardaki her listelemeyi ve her envanter kullanılabilirliği kaynağını temel ölçü birimindeki tek ana SKU'ya bağlama yeteneğinden gelir. • Sipariş Yönetim Sistemimiz tam gelişmiş bir Dağıtılmış Sipariş Yönetimi (DOM) platformudur ve aşağıdakiler genelinde her siparişi optimize eder: • Herhangi bir yöntem (Sahip olunan envanter veya tedarikçinin sahip olduğu, DC'niz, bir distribütör, perakende veya stoksuz satış şirketi ve hatta çapraz dağıtım) yerleştirme) • Herhangi bir konum veya konum türü – 3PL'ler, Dağıtıcılar, Çoklu DC'ler ve hatta birden fazla kayıt sistemi genelinde. • Her türlü paketleme (kartonlaştırma) – nakliye maliyetlerini en aza indirmek için kutu boyutlarını, miktarlarını ve hatta bantlamayı optimize edin. • Her siparişte paradan tasarruf etmenizi sağlayan tüm taşıyıcılar ve hizmet düzeyleri. Sipariş karşılama ağınız ne kadar geniş olursa, size o kadar fazla tasarruf sağlayabiliriz. • Çok Lokasyonlu Envanter Planlama – SKU'ya göre İdeal Talebi, yerine getirme konumuna göre anlayarak yerine getirme ve taşıma maliyetlerini en aza indirin. Tüm kanallardaki talebi kolayca toplayın ve her konumdan gönderilene değil, her konumdan gönderilmesi gereken envantere dayalı olarak bir SKU'nun konuma göre gerçek hızını anlayın. • İdeal Sipariş Bilgilerimiz ve Analitiklerimiz, tüm e-Ticaret operasyonlarınız için en iyi senaryoyu simüle edebilir ve size, her sipariş için bunun gerçek hayatta nasıl gerçekleşeceğine dair veriler verir! İdeal sipariş, tedarik zinciri operasyonlarından envanter yönetimine, siparişin yerine getirilmesine ve teslimata kadar net gelir kaybını nasıl en aza indireceğiniz ve işletmenizin e-ticaretinden elde ettiğiniz karı nasıl en üst düzeye çıkaracağınız konusunda bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır. • Ve çok daha fazlası – Çok kanallı PIM, çoklu para birimiyle küresel fiyatlandırma kontrolleri, ERP ve WMS entegrasyonları, listeleme yaşam döngüsü yönetimi, rekabetçi ve otomatik yeniden fiyatlandırma, sınıflandırma kontrolleri, iş otomasyonu ve kontrolleri ve daha fazlası... Etail Solutions, gerçek dünyadaki karmaşık ticaret problemlerini birbiri ardına çözerek yıllar içinde büyüdü. Müşterilerimizin her biri için ideal bir ticaret ortamı yaratma misyonuyla, müşterilerimizin kârlı bir şekilde büyüme ve ölçeklenme yeteneğini optimize etmek için her özelliği ve işlevi geliştiriyoruz! Müşteri Başarısı: Platformumuzda yalnızca 1 yıl kaldıktan sonra müşterilerimizin ortalama büyüme oranı %138 oldu. Platformda 2 yıl kaldıktan sonra müşterilerin ortalama büyüme oranı, ilk yıl sonuna göre %70 daha arttı. İlk yılın başlangıcıyla karşılaştırıldığında müşterilerin ortalama büyüme oranı ilk iki yılda %282 oldu.
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