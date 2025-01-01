3PL Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Üçüncü taraf lojistik (3PL) yazılımı, taşıma ve depolama gibi dış kaynaklı tedarik zinciri işlevlerini yönetir. Kendi depoları veya filoları olmayan şirketler için 3PL sağlayıcıları bu hizmetleri onlar adına yönetebilir. Bu yazılım, 3PL sağlayıcılarının, daha fazla şeffaflık sağlamak için sisteme erişimi olan müşterileri için tedarik zinciri operasyonlarını planlamalarına, planlamalarına ve denetlemelerine olanak tanır. Bazı 3PL yazılım çözümleri dış kaynak kullanımı için özel olarak tasarlanırken, diğerleri hem 3PL sağlayıcıları hem de kendi tedarik zincirlerini dahili olarak yöneten şirketler tarafından kullanılabilir. Bir şirketin daha geniş tedarik zinciri yönetimi paketine entegre edilen 3PL yazılımı, nakliye yönetimi ve depo yönetimi sistemleriyle birlikte çalışır. Ek olarak, e-ticaretin yükselişiyle birlikte 3PL yazılımının da giderek e-ticaret platformlarıyla entegre olması gerekiyor.
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ShipBob
shipbob.com
ShipBob, dünya genelinde e-ticaret markalarına envanter yönetimi, sipariş yerine getirme ve nakliye hizmetleri sunan bir platformdur.
Extensiv
extensiv.com
Exensive, yüksek hacimli e-ticaret işletmeleri için envanter yönetimi ve sipariş yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
Greenscreens.ai, broker ve 3PL'ler için akıllı fiyatlandırma çözümleri sunan bir uygulamadır. Amaç, daha karlı iş kazanımlarını desteklemektir.
FarEye
fareye.com
Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.
Flowspace
flow.space
Flowspace, bağımsız sipariş yönetimi sağlayan bir uygulamadır. Envanter, sipariş ve yerine getirme bilgilerini tek bir panelde toplar.
ShipHero
shiphero.com
ShipHero, e-ticaret ve dağıtım için depo yönetimi ve sipariş yerine getirme çözümü sunar, envanter güncellemeleri ve çoklu depo yönetimi sağlar.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge, e-ticaret operasyonlarını otomatikleştiren modüler bir bulut tabanlı platformdur. Sipariş ve depo yönetimi işlevselliği sunar.
uShip
uship.com
uShip, kullanıcıları kargo taşıyıcılarıyla bağlayarak büyük eşyaların hızlı ve uygun fiyatla taşınmasını sağlar.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket, lojistik şirketleri için yük yönetimi ve sevkiyat takibi sağlayan bir Ulaştırma Yönetim Sistemi (TMS) yazılımıdır.
Zenventory
zenventory.com
Zenventory, envanter yönetimi, sipariş takibi ve gönderim işlemlerini optimize eden kullanıcı dostu bir platformdur.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk, e-ticaret işletmeleri için sipariş yerine getirme ve lojistik yönetimi hizmeti sunan bir uygulamadır.
OneRail
onerail.com
OneRail, teslimatları optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı veri ile envanter yönetimi ve sipariş yönlendirmesi sağlar.
KleverCargo
klevercargo.com
KleverCargo, taşımacılık ve lojistik şirketlerini, depoları ve hizmet ihtiyacı olanları bir araya getiren bir web tabanlı platformdur.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote, kullanıcıların depo hizmetlerini yönetmelerini, farklı sağlayıcılardan alıntılar talep etmelerini ve fiyatları karşılaştırmalarını sağlayan bir platformdur.
It's here
itshere.com
It's Here Delivery, tedarik zinciri teknolojisi sunan bir yazılım uygulamasıdır. E-ticaret ve dağıtım süreçlerini optimize ederek verimliliği artırır.
Fulfillrite
fulfillrite.com
Fulfillrite, e-ticaret ve kitle fonlaması için sipariş yerine getirme sürecini otomatikleştirir, gerçek zamanlı izleme sağlar ve aynı gün nakliye seçenekleri sunar.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP, taşımacılık işlemlerini kolaylaştırarak tek bir platformda yük yönetimi sağlar. Gerçek zamanlı izleme ve çoklu taşıyıcı entegrasyonu sunar.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell, nakliye süreçlerini yönetmek için kullanılabilen kapsamlı bir lojistik ve tedarik zinciri yönetim platformudur.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp, markaların envanter yönetimini basit bir şekilde entegre eden, merkezi bir çözüm sunarak satış kanallarını yönetir.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse, e-ticaret işletmeleri için bulut tabanlı lojistik ve sipariş yönetim platformudur. Depo, sipariş ve nakliye süreçlerini entegre eder.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, e-ticaret süreçlerini entegre eden, envanter yönetimi ve sipariş işleme gibi işlevler sunan bir platformdur.
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