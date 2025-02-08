3D Baskı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - San Marino

BuildBee

buildbee.com

Entegre blok kodlama ortamına, çerez kesici oluşturucu ve litofan oluşturucu gibi temel modelleme özelliklerine ve kolaylaştırılmış bir iş akışına sahip bulut tabanlı bir dilim ve kontrol yazılımı. Bozuk dosyalar için otomatik onarım aracı, büyük modelleri yazdırılabilir parçalara (otomatik oluşturulan konektörlerle) ayıran bir bölme aracı, ayrıntılı bir g-kodu görüntüleyici, canlı video kamera geri bildirimi ve iş kuyruğu gibi şık özelliklere sahiptir. Her modelin 'basılabilirliği' konusunda rehberlik sağlamak için makine öğrenimini kullanır. İş akışı çok basit ve öğrenmesi kolaydır ancak yine de ayrıntılı ayar kontrolü seçeneğine sahiptir. Çok iyi, tutarlı baskı sonuçları verir ve çoğu FFF yazıcı ve bazı SLA'larla çalışır. Filo ve grup yönetimi araçları ve tamamen uzaktan veya masaüstü bağlantı seçeneğiyle ev, eğitim veya kurumsal kullanım için mükemmeldir. Yazıcınızı bir kez kurun, ardından Android uygulamasından veya herhangi bir tarayıcıdan uzaktan çalıştırın ve izleyin.