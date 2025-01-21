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3D Baskı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sırbistan
3D baskı yazılımı, 3D yazıcıları kullanarak dijital planları fiziksel nesnelere dönüştürür ve tasarımları 3D modelleme yazılımından yazdırılabilir verilere dönüştürmek için bir aracı görevi görür. Bu, karmaşık modellerin yönetilebilir bölümlere ayrılmasını içerir ve yazıcının nesneleri katman katman hassas bir şekilde oluşturmasını sağlar. 3D baskı yazılımının dikkate değer özellikleri arasında, tek başına yazıcının yeteneklerini zorlayabilecek çıkıntılı öğeler için destek yapılarının oluşturulması yer alır. Ek olarak, özelleştirilebilir dolgu desenleri, nesnenin iç alanını dolduracak bir dizi tasarım sunarak son baskının gücü ve sağlamlığı üzerinde kontrol sağlar. Bu yetenekler, yazdırılan nesnelerin kalitesini ve dayanıklılığını artırır. Yazılım, çeşitli 3D tasarım araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek tasarımların aktarımını basitleştirir. Uyumluluk ve doğruluk açısından kritik önem taşıyan bu özellik, malzeme ayarları ve yazıcı kalibrasyonu için seçenekler sunar. Ayrıca önizleme ve simülasyon işlevleri, yazdırma sürecini başlatmadan önce potansiyel sorunların proaktif olarak tanımlanmasına olanak tanıyarak daha sorunsuz işlemler ve daha iyi sonuçlar sağlar.
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Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad, kitlelere yönelik basit, çevrimiçi bir 3 boyutlu tasarım ve 3 boyutlu yazdırma aracıdır. İster tasarımcı, hobi sahibi, öğretmen veya çocuk olun Tinkercad'i oyuncaklar, prototipler, ev dekorasyonu, Minecraft modelleri, takılar yapmak için kullanabilirsiniz; liste gerçekten sonsuzdur!
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint, 3D yazıcınız için hızlı web arayüzüdür.
Altair One
altairone.com
Altair One™, simülasyon ve veri analitiği teknolojisi ile ölçeklenebilir HPC ve bulut kaynaklarına tek bir yerden dinamik, işbirliğine dayalı erişim sunar.
Jiga
jiga.io
Üretilen parçaları tedarik etmek çok manuel ve zaman alıcı bir süreçtir. Tedarikçilerle e-postalar ve e-tablolar aracılığıyla sürekli karşılıklı alışverişler nedeniyle tedarik zincirleri verimsiz, yavaş ve hataya açık hale geliyor. Jiga, parçaların tedarikini hızlı ve sorunsuz hale getirir. Jiga'yı kullanarak: -Doğru incelenmiş tedarikçileri bulun -Onlarla doğrudan iletişim kurun -Teklif verme ve sipariş verme konusundaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırın -Teklifleri, parçaları, revizyonları ve siparişleri takip edin Desteklenen üretim hizmetleri arasında CNC işleme, 3D baskı, metal levha, enjeksiyon kalıplama, özel PCB'ler ve Daha.
Onshape
onshape.com
Onshape, en yenilikçi şirketlerin daha iyi ürünleri daha hızlı tasarlamasını sağlıyor. Onshape, CAD, veri yönetimi ve analitiği tek bir platformda birleştiren tek bulut yerel ürün geliştirme çözümüdür. Bulut tabanlı CAD ve PDM alanında lider olan Onshape, bulutun sunduğu tüm avantajlardan tam olarak yararlanacak şekilde oluşturulmuş tek sistemdir. Onshape, dosya tabanlı CAD'de yaygın olan sürüm kontrolü sorunlarını ve veri kaybını ortadan kaldırarak ekiplerin pazara sunma süresini hızlandırmasına ve müşterilerini memnun etmesine olanak tanır. Bugün Onshape, genel CAD endüstrisinin 7 katı oranında büyüyen, dünyanın en hızlı büyüyen CAD/PDM ürün geliştirme platformudur. Dünya çapında 4 milyonu aşkın kullanıcıyla dünya çapında lider şirketler, ürün geliştirme süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için Onshape'e güveniyor. 2012 yılında kurulan Onshape, Kasım 2019'da PTC tarafından satın alındı ve şirket bünyesinde SaaS iş birimi olarak faaliyet gösterecek.
Shapeways
shapeways.com
Shapeways, 3D baskıyı kullanarak tasarım, yapım ve satış hizmetleri aracılığıyla ürün oluşturmayı yeniden tanımlayan lider platformdur.
Fictiv
fictiv.com
Fictiv, mekanik parçaların tedarikini ve tedarikini daha hızlı, daha kolay ve daha verimli hale getiren, özel üretime yönelik işletim sistemidir. Sınıfının en iyisi operasyon yetenekleriyle desteklenen akıllı sistemimiz, tekliften teslimata kadar hızlı, yüksek kaliteli üretim için dünya çapında yüksek düzeyde incelenmiş ve yönetilen ortaklardan oluşan bir ağ düzenler. Bugüne kadar Fictiv, hem erken aşamadaki şirketler hem de büyük işletmeler için 20 milyondan fazla parça üreterek onların çevik bir şekilde yenilik yapmalarına ve ürünleri pazara daha hızlı sunmalarına yardımcı oldu.
BuildBee
buildbee.com
Entegre blok kodlama ortamına, çerez kesici oluşturucu ve litofan oluşturucu gibi temel modelleme özelliklerine ve kolaylaştırılmış bir iş akışına sahip bulut tabanlı bir dilim ve kontrol yazılımı. Bozuk dosyalar için otomatik onarım aracı, büyük modelleri yazdırılabilir parçalara (otomatik oluşturulan konektörlerle) ayıran bir bölme aracı, ayrıntılı bir g-kodu görüntüleyici, canlı video kamera geri bildirimi ve iş kuyruğu gibi şık özelliklere sahiptir. Her modelin 'basılabilirliği' konusunda rehberlik sağlamak için makine öğrenimini kullanır. İş akışı çok basit ve öğrenmesi kolaydır ancak yine de ayrıntılı ayar kontrolü seçeneğine sahiptir. Çok iyi, tutarlı baskı sonuçları verir ve çoğu FFF yazıcı ve bazı SLA'larla çalışır. Filo ve grup yönetimi araçları ve tamamen uzaktan veya masaüstü bağlantı seçeneğiyle ev, eğitim veya kurumsal kullanım için mükemmeldir. Yazıcınızı bir kez kurun, ardından Android uygulamasından veya herhangi bir tarayıcıdan uzaktan çalıştırın ve izleyin.
SelfCAD
selfcad.com
Sorun: Profesyonel seviyedeki 3D yazılımın öğrenilmesi zordur, giriş seviyesi yazılım ise gecikmeli ve sınırlıdır. Ve her ikisinin de 3D baskı işini gerçekleştirmek için birden fazla programa ihtiyacı var. Çözüm SelfCAD, profesyonel düzeyde yetenekler sunar, öğrenmesi kolay, hızlıdır ve 3D yazdırma işini gerçekleştirmek için herhangi bir ek program gerektirmez. SelfCAD, Wix'in Web tasarım endüstrisi için ve Canva'nın grafik tasarım endüstrisi için yaptığı şeyin aynısını 3D CAD endüstrisi için yapıyor. Hedef Pazarlar Orta düzey 3D modelleme kullanıcıları, B2C ve B2B2C Kurucuları Aaron Breuer - Kurucu ve Başkan George Weinberger CEO