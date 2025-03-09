3D Modelleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Imagine.io

imagine.io

3D'nin gücüyle çarpıcı görseller yaratın. Ürünlerinize 3D ile hayat verin. Hepsi tarayıcınızdan. Imagine.io, mağazanız, sosyal medyanız veya herhangi bir yer için yüksek dönüşüm sağlayan ürün görselleri oluşturmanıza olanak tanır. Imagine.io, mobilyaların, ev mobilya aksesuarlarının, tekstil üreticilerinin ve daha fazlasının herhangi bir mühendislik veya 3D tasarım geçmişi olmadan çarpıcı fotogerçekçi 3D içerik oluşturmasını sağlayan, kullanımı kolay bir 3D içerik oluşturma platformu yaratan bir B2B SaaS girişimidir. En son gerçek zamanlı 3D grafik teknolojisi, tamamı kullanımı kolay bir web arayüzüne sarılmış, bulut tabanlı işleme teknolojisine sahip 3D uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından oluşturulmuştur. Müşterilerin, stüdyo fotoğrafçılığına kıyasla çok daha düşük bir maliyetle saatler veya günler yerine dakikalar içinde 3D görüntüler oluşturmasına yardımcı olur. 3D içeriğinin, satışları ve kârı önemli ölçüde artırırken zamandan ve paradan büyük ölçüde tasarruf sağladığı kanıtlanmıştır. Bunu 3D için Canva olarak düşünebilirsiniz. Ürün görselleri oluştururken maliyetlerden %70 ve zamandan %80 tasarruf edin E-ticaret dönüşüm oranlarında %55'ten %500'ün üzerine büyük bir artış elde edin Prototipleri daha hızlı oluşturun ve üretimden önce ön sipariş alın En yüksek kalitede fotogerçekçi 3D görüntüler, videolar, sanal showroomlar ve artırılmış gerçeklik deneyimleri üretin 130'dan fazla önde gelen üretici ve perakendecinin güvendiği.