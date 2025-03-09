3D Modelleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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3D modelleme yazılımı, nesnelerin veya karakterlerin temel üç boyutlu modellerini oluşturmak için tasarlanmış programları kapsar. Bu araçlar genellikle ayrıntılı ve gerçekçi modellerin oluşturulmasına olanak tanıyan doku, ışık ve renk eklemek için 3 boyutlu boyama gibi ek özellikler içerir. Modeller tamamlandıktan sonra, 3D oluşturma ve animasyon araçları kullanılarak canlandırılabilir ve hayata geçirilebilir. Televizyon ve film, oyun, pazarlama ve sanal gerçeklik gibi sektörler, projeleri için giderek daha fazla bu 3D araçlara güveniyor. Grafik tasarımcıları işlenmemiş 3D modelleri doğrudan web siteleri ve medya görüntüleri için kullanabilirler. Ancak mimari bina tasarımı, inşaat mühendisliği veya diğer CAD ile ilgili işlevler için özel olarak tasarlanmış yazılımlar, 3D modelleme yazılımı kapsamında sınıflandırılmaz.
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SOLIDWORKS
solidworks.com
SolidWorks, mühendislerin 3D ürün tasarımları oluşturup simüle etmelerini ve yönetmelerini sağlayan bir CAD yazılımıdır.
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab, sanal gerçeklik için optimize edilmiş, 3D heykel tasarımına odaklanan bir uygulamadır. Kullanıcılara ayrıntılı dijital varlıklar oluşturma imkanı sunar.
TilesView
tilesview.ai
Tilesview, müşterilerin kendi alanları için ideal tasarımı oluşturmalarına yardımcı olacak yapay zeka tabanlı bir yazılımdır. Seçilen döşemelere sahip herhangi bir odanın 3 boyutlu görünümünü görüntüler. Çeşitli kategorilerde çok çeşitli oda önizlemeleri sunar. En iyi şirket markalaması için, müşterilerin oda önizlemeleri oluştururken veya oluştururken şirket logolarını kullanmalarına olanak tanır. TilesView'ı bir web sitesine entegre etmek basittir ve müşterilere, müşterilerin ürünleri hakkında karar vermeleri için ek bir araç sunar. Teknolojisi, müşteri teşhiri için müşterilerin ürün portföylerini genişletmek üzere karo tasarımlarının kolayca yüklenmesine olanak tanır. Bir önizleme oluşturarak müşterinin en sevdiği tasarımları yapması için farklı düzenler ve desenler oluşturmasına yardımcı olur. İki veya daha fazla döşemeyi bir araya getirmeniz yeterlidir. Oda önizlemesinde müşteriler parlak bir karoyu mat bir yüzey olarak görebilir, böylece müşteriler hayal özgürlüğüne sahip olabilir. Oda önizlemelerini resim veya PDF olarak kaydedin ve bunları sosyal medyada paylaşın.
Prontto
prontto.co
Prontto, profesyonel tasarımların 24 saat gibi kısa bir sürede teslim edilmesini kolaylaştırır. Pahalı şirket içi ekipleri ve güvenilmez serbest çalışanları, kullandıkça öde formatıyla değiştiriyoruz. Çok düşük bir fiyata tüm kolaylıklardan yararlanın. Tamamen eşzamansızdır ve sınırsız ekip üyesini istek kontrol panelinizi yönetmeye davet edebilirsiniz! Müşterilerimiz büyük deneyim, hassasiyet, bilgi ve eğitim gerektiren faaliyetler geliştiriyor; personel değişimi ve adaptasyon süresiyle ilgili maliyetler, işleri için bir tehdit oluşturmaktadır. İşe alma, ekipman ve ofis alanıyla ilgili genel giderlerini azaltmalarına yardımcı oluyoruz.
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX, uzaktan 3D proje işbirliği yapmayı ve AR, 3D deneyimleri oluşturmayı sağlayan çevrimiçi bir platformdur.
Quixel
quixel.com
Quixel Suite, bugüne kadar kullanımı en kolay dokulandırma araç setidir ve boru hattını ve geleneksel iş akışını büyük ölçüde hızlandırmaya olanak tanır.
Imagine.io
imagine.io
3D'nin gücüyle çarpıcı görseller yaratın. Ürünlerinize 3D ile hayat verin. Hepsi tarayıcınızdan. Imagine.io, mağazanız, sosyal medyanız veya herhangi bir yer için yüksek dönüşüm sağlayan ürün görselleri oluşturmanıza olanak tanır. Imagine.io, mobilyaların, ev mobilya aksesuarlarının, tekstil üreticilerinin ve daha fazlasının herhangi bir mühendislik veya 3D tasarım geçmişi olmadan çarpıcı fotogerçekçi 3D içerik oluşturmasını sağlayan, kullanımı kolay bir 3D içerik oluşturma platformu yaratan bir B2B SaaS girişimidir. En son gerçek zamanlı 3D grafik teknolojisi, tamamı kullanımı kolay bir web arayüzüne sarılmış, bulut tabanlı işleme teknolojisine sahip 3D uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından oluşturulmuştur. Müşterilerin, stüdyo fotoğrafçılığına kıyasla çok daha düşük bir maliyetle saatler veya günler yerine dakikalar içinde 3D görüntüler oluşturmasına yardımcı olur. 3D içeriğinin, satışları ve kârı önemli ölçüde artırırken zamandan ve paradan büyük ölçüde tasarruf sağladığı kanıtlanmıştır. Bunu 3D için Canva olarak düşünebilirsiniz. Ürün görselleri oluştururken maliyetlerden %70 ve zamandan %80 tasarruf edin E-ticaret dönüşüm oranlarında %55'ten %500'ün üzerine büyük bir artış elde edin Prototipleri daha hızlı oluşturun ve üretimden önce ön sipariş alın En yüksek kalitede fotogerçekçi 3D görüntüler, videolar, sanal showroomlar ve artırılmış gerçeklik deneyimleri üretin 130'dan fazla önde gelen üretici ve perakendecinin güvendiği.
Sibe
sibe.io
Sibe, 3 boyutlu tasarımların güvenli bir şekilde görüntülenmesi, paylaşılması ve geri bildirim alınmasına yönelik bir bulut platformudur. Ürün ve proje yöneticileri, mühendisler, tasarımcılar, pazarlamacılar, serbest çalışanlar ve müşteriler tarafından kullanılır; gerçeğin tek kaynağıdır. Sibe ile kullanıcılar modellerle etkileşime geçebiliyor, belirli detaylara yorum bırakabiliyor, ekiplerinden geri bildirim alabiliyor, farklı versiyonları karşılaştırabiliyor ve çok daha fazlasını yapabiliyor. Herhangi bir cihazdan, her yerden erişilebilir ve tüm yaygın 3D dosya formatlarını destekler.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Yeni Endüstri Standardı Şantiye Lojistiği Platformu cmBuilder, hızlı ve kolay bulut tabanlı iş akışları, güçlü sıralama simülasyonu yetenekleri ve benzersiz gerçek zamanlı işbirliği ile 4D şantiye lojistiğini demokratikleştiriyor
SelfCAD
selfcad.com
SelfCAD, 3D modelleme ve tasarım yapmayı kolaylaştıran web tabanlı bir yazılımdır. Kullanıcıların 3D baskı için modeller oluşturmasına olanak tanır.
Modsy
modsy.com
Modsy, kullanıcıların iç mekanlarını 3D olarak tasarlayıp dönüştürmesine yardımcı olan AI destekli bir iç tasarım uygulamasıdır.
VREE Labs
vree.ai
VREE Labs olarak, e-ticaret ortamını Üretken 3D teknolojimiz aracılığıyla dönüştürme misyonundayız; AI tarafından desteklenen 3D modelleme çözümleri geliştirerek, yalnızca ürün sayfanızdaki birkaç görüntüyü AR/VR Ticaret için sorunsuz bir şekilde 3D modellere dönüştürüyoruz. Ortaklarımızın ve kullanıcılarımızın yüksek kaliteli 3D modelleri anında, çok daha düşük maliyetle ve teknik çaba gerektirmeden oluşturmasına olanak tanıyan Derin Öğrenme yöntemleri. Yöntemlerimiz Maliyet ve Zamanı %99 oranında azaltır ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır. Amacımız: 1. Zamandan ve Maliyetten Tasarruf Edin, 2. Manuel süreçleri ortadan kaldırın, 3. Sizi lojistik baş ağrısından kurtarır, 4. 3. Taraf uzmanlığından yararlanmak yerine kullanımı kolay bir Kendin Yap aracı hazırlayın.
Avataar
avataar.ai
Avataar, mekansal hikaye anlatımının gücüyle sektörde devrim yaratıyor ve yapay zeka destekli üretken görsel deneyimler sağlayarak yeni bir görsel keşif çağına giriyor. Dünyanın ilk yapay zeka destekli Görüntü İşleme platformu, çeşitli kuruluşlar, markalar ve kullanıcılar için etkileşimli deneyim oluşturmayı mümkün kılmak üzere derin bir öğrenme yaklaşımını benimsiyor. 10'dan fazla patenti bulunan ve Khronos'ta 3D Ticaret Başkanı olarak hizmet veren Avataar, sinirsel inovasyonu teşvik etme ve birlikte çalışabilir endüstri standartlarının belirlenmesine katkıda bulunma konusunda ön sıralarda yer alıyor. Şirketin, Khronos, Nvidia, Meta, Google, AWS gibi büyük paydaşların yanı sıra mavi çip yatırımcılarıyla (Sequoia Capital ve Tiger Global) stratejik ortaklıkları, küresel ölçekte devrim niteliğinde bir değişime öncülük etme, ürün deneyimlerini yeniden tasarlama ve geliştirme konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Daha önce hiç olmadığı gibi görsel keşif.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek, verileri (drone görüntüleri, sensörler, termal, GPS, BIM, LiDAR) web tarayıcısı aracılığıyla güvenli bir şekilde erişilebilen etkileşimli 3D dijital ikizlere dönüştüren bulut tabanlı bir varlık modelleme ve analiz platformudur. Varlık durumunun tam bir resmini ve milimetrik ayrıntılarıyla masanızdan görsel incelemeler gerçekleştirin. Siteyi ziyaret etmeden ayrıntılı bilgiler elde edin. Yapısal kusurları analiz etmek için güçlü araçlar kullanın. Değişiklikleri gözlemlemek için modelleri yan yana görüntüleyin. Trendleri yakından izleyerek tahmine dayalı bakımı geliştirin. Varlık sahipleri ve mühendisler tarafından riskleri en aza indirmek ve iş akışlarını optimize etmek için kullanılır. - Varlıkları haftalar değil saatler içinde inceleyin - Saha personeli azalır - Maliyet %90'a kadar azalır - Bir varlığın %90'ından fazlasını karşılayın (%20 temsili inceleme yerine)
Coohom
coohom.com
Coohom, kullanıcıların kolayca 3D iç tasarımlar ve kat planları oluşturmasını sağlayan bir 3D görselleştirme platformudur.
KAEDIM
kaedim3d.com
KAEDIM, 2D görüntüleri 3D modellere dönüştüren bir yapay zeka aracıdır. Oyun, AR/VR ve e-ticaret sektörlerinde kullanılır.
Artflow
artflow.ai
Artflow, kullanıcıların AI yardımıyla görsel içerik oluşturmalarını sağlayan bir dijital çizim ve resim uygulamasıdır.
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me, selfie ile 3D avatar oluşturup 600'den fazla uyumlu uygulama ve oyunda kullanmanızı sağlayan bir platformdur.
Vectary
vectary.com
Vectary, kullanıcıların tarayıcıda etkileşimli 3D tasarımlar oluşturmasına ve artırılmış gerçeklik deneyimleri yaymasına olanak tanıyan bir platformdur.
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