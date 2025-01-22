3D Modelleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
3D modelleme yazılımı, nesnelerin veya karakterlerin temel üç boyutlu modellerini oluşturmak için tasarlanmış programları kapsar. Bu araçlar genellikle ayrıntılı ve gerçekçi modellerin oluşturulmasına olanak tanıyan doku, ışık ve renk eklemek için 3 boyutlu boyama gibi ek özellikler içerir. Modeller tamamlandıktan sonra, 3D oluşturma ve animasyon araçları kullanılarak canlandırılabilir ve hayata geçirilebilir. Televizyon ve film, oyun, pazarlama ve sanal gerçeklik gibi sektörler, projeleri için giderek daha fazla bu 3D araçlara güveniyor. Grafik tasarımcıları işlenmemiş 3D modelleri doğrudan web siteleri ve medya görüntüleri için kullanabilirler. Ancak mimari bina tasarımı, inşaat mühendisliği veya diğer CAD ile ilgili işlevler için özel olarak tasarlanmış yazılımlar, 3D modelleme yazılımı kapsamında sınıflandırılmaz.
Yeni Uygulama Gönder
Vectary
vectary.com
Vectary, ilham veren, eğiten ve sorunları çözen etkileşimli 3D tasarımlar oluşturmaya yönelik bir platformdur. İndirme yok, kod yok; hepsi tarayıcıda. Fikirler, süreçler ve insanlar arasındaki noktaları birleştirmek için son derece işlevsel ve geliştirilmiş bir 3D iş akışı. Aynı zamanda endüstriyel tasarımcı olan Michal Koor ve ödüllü yazılım geliştiricisi Pavol Sovis adlı iki girişimci tarafından yönetilen Vectary, 2016 yılında Blue Yard Capital'den ve 2020'de EQT Vectures'tan tohum turu yatırımı aldı. Gerçek dünya için sürükleyici deneyimler oluşturun. Vectary Web AR ve tam özellikli bir 3D tasarım aracıyla 3D ve Artırılmış Gerçeklik içeriğini herhangi bir web sitesinde, tüm platformlarda yayınlayın. Projeler üzerinde ekip olarak çevrimiçi işbirliği yapın. ÇEVRİMİÇİ Her yerden, her zaman erişilebilir; her model tarayıcıda oluşturulur ve şirket hesabınız altında bulutta saklanır. KULLANIMI KOLAY ARAÇ Basitleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü ile VECTARY, 3D tasarıma geçmek isteyen ve hızlı bir şekilde profesyonel görünümlü sonuçlar bekleyen kullanıcı gruplarını hedefler. MİLYONLARCA VARLIKTAN OLUŞAN KÜTÜPHANE Ücretsiz 3D sahneler, modeller ve materyaller sayesinde sıfırdan başlamanıza gerek kalmaz. İlk sahnenizi yalnızca sürükleyip bırakarak birleştirin ve birkaç dakika içinde gerçekçi bir çıktı elde edin. FOTOGERÇEKÇİ OLUŞTURMA Fotogerçekçi işleme - Vectary Photon, ayarları nasıl doğru yapacağınızı öğrenmek için günler harcamanıza gerek kalmadan tarayıcıda yol izlemeli, fiziksel tabanlı işleme çıktısını görmenizi sağlar. WEB AR GÖRÜNTÜLEYİCİ VE YAPILANDIRICI Tasarımınızı Artırılmış Gerçeklik'te anında önizleyin veya 3D modelinizi YouTube videosu kadar kolay bir şekilde web sitesine yerleştirin. Vectary Viewer API'si sayesinde özel malzemeler, animasyonlar ve şekillerle etkileşimli 3D yapılandırıcılar oluşturun. AR önizlemesi için ekstra uygulama kurulumuna gerek yoktur. İŞBİRLİĞİ Vectary dosyaları yalnızca çevrimiçi olduğundan tüm ekip her zaman en son sürümü görür, 3D yorumlarla geri bildirimde bulunabilir veya iş arkadaşlarının çalışmalarına devam edebilir. Her şeyi Google Drive benzeri bir kontrol panelinde yönetin. İTHALAT VE İHRACAT CAD dosyaları da dahil olmak üzere 60'tan fazla 3D dosya formatını içe aktarın ve dönüştürün, saniyeler içinde AR hazır dosyalara aktarın. Vectary dışa aktarma USDZ, GLTF ve daha fazlasını destekler. Vectary 3D düzenleme araçlarıyla geometrinizi süreçte optimize edin. SKETCH VE FIGMA EKLENTİ Figma ve Sketch için özel 3B modeller ve öğeler - En sevdiğiniz araçta 3B modeller ve öğeler kullanın. İstediğiniz görünümü ayarlayın. Kendi maketlerinizi ve 3D öğelerinizi oluşturun.
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim, 2D görüntüleri 3D modellere dönüştüren yapay zeka destekli bir araçtır. Oyun, AR/VR, e-ticaret ve 3D baskı endüstrilerine odaklanılarak geliştirilen bu ürün, fotoğraflardan üretime hazır 3D varlıkların sağlanmasına yardımcı olur. Araç, kullanıcının ihtiyaç duyduğu modelin bir resmini veya açıklamasını yüklemesiyle çalışır. Kaedim'in yapay zekası daha sonra bu girdilere dayanarak bir model oluşturmaya başlıyor. İlk model oluşturulduktan sonra, optimum kaliteyi garantileyen bir Kaedim sanatçısı tarafından inceleme ve iyileştirme sürecinden geçer. Tamamlanan model daha sonra indirilebilir. Kaedim'in aracı özellikle varlık geliştirme zaman çizelgelerini hızlandırmada kullanışlıdır. Aynı zamanda çeşitli kullanıma hazır 3D varlıklara sahip bir pazar yeri de içerir. Kaedim, çıktıların endüstri standartlarına uygun olmasını sağlayacak şekilde tasarlandı ve sanatçılarla yakın işbirliği yapılarak oluşturuldu. Kaedim'in uygulama alanı oyun oynamanın ötesinde diğer çeşitli sektörlere de uzanıyor.
Artflow
artflow.ai
Artflow, kullanıcıların yapay zeka yardımıyla görsel içerik oluşturmasına olanak tanır. Özgürleştirici yaratıcılık eylemine güçlü bir şekilde inanıyoruz ve herkesin kendi yaratımlarını yapıp dünyayla paylaşmasına, olumlu bir ortamda deneyler yapmasına ve bu yeni araç aracılığıyla kendilerini ifade etmesine izin vermek istiyoruz.
Coohom
coohom.com
Coohom, şirketlerin ve tasarımcıların dakikalar içinde zahmetsizce 3D kat planları oluşturmasına ve tasarım projelerini saniyeler içinde 16K çözünürlüğe kadar çarpıcı ayrıntılarla işlemesine olanak tanıyan lider bir 3D görselleştirme ve iç tasarım platformudur. Coohom, üreticiler ve satıcılar için karmaşıklığı basitleştiren ve ölçeklenebilir iş büyümesini destekleyen özel bir 3D Mutfak ve Banyo tasarım aracına sahiptir. 3D Görüntüleyici ve AR gibi araçlarla malzeme maliyetlerini azaltabilir ve satış dönüşümlerini artırabilir. İlham Alanları özelliği, ürün katılımını ve olası satış yaratmayı optimize eder. Dünya çapında 8 milyondan fazla tasarımcı ve 35.000 işletme her gün Coohom'a güveniyor ve bu da onu güvenilir bir topluluk haline getiriyor. Coohom hem bireylere hem de işletmelere profesyonel hizmetler sunmaktadır. 3D görselleştirme çözümleri Forbes, TechNode, Panels & Furniture Asia, FurnitureToday, HomeAccents, Kitchen & Bath Business ve Fame+ gibi prestijli yayınlarda yer aldı. Coohom ayrıca Amerikan İç Mimarlar Derneği'nin (ASID) gururlu bir endüstri ortağıdır.
SelfCAD
selfcad.com
Sorun: Profesyonel seviyedeki 3D yazılımın öğrenilmesi zordur, giriş seviyesi yazılım ise gecikmeli ve sınırlıdır. Ve her ikisinin de 3D baskı işini gerçekleştirmek için birden fazla programa ihtiyacı var. Çözüm SelfCAD, profesyonel düzeyde yetenekler sunar, öğrenmesi kolay, hızlıdır ve 3D yazdırma işini gerçekleştirmek için herhangi bir ek program gerektirmez. SelfCAD, Wix'in Web tasarım endüstrisi için ve Canva'nın grafik tasarım endüstrisi için yaptığı şeyin aynısını 3D CAD endüstrisi için yapıyor. Hedef Pazarlar Orta düzey 3D modelleme kullanıcıları, B2C ve B2B2C Kurucuları Aaron Breuer - Kurucu ve Başkan George Weinberger CEO
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab, sanal gerçeklik cihazları için optimize edilmiş, yüksek verimli bir 3D şekillendirme uygulamasıdır. Yazılım, tasarımcıların 3 boyutlu alanda heykel yapmalarına olanak tanıyan, onlara yeni bir kontrol düzeyi ve yaratıcı özgürlük veren sürükleyici ve sezgisel bir arayüz sağlamak için VR teknolojisinden yararlanıyor. Shapelab ile kullanıcılar, sahne donanımı, karakterler, uygulamalar, oyunlar ve sanal dünyalar için konseptlerin yanı sıra dijital konsept sanatı ve storyboard'lar olarak kullanmak üzere yüksek kaliteli 3D varlıkları kolayca oluşturabilirler. Shapelab'in voksel yerine çokgen kullanması, çarpıcı, ayrıntılı ve gerçekçi 3B varlıkların şekillendirilmesine ve büyük ve karmaşık 3B taramaların içe aktarılmasına ve düzenlenmesine olanak tanır.
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX, %100 çevrimiçi olan en güçlü ücretsiz 3D tasarım işbirliği platformudur. 3D projelerde iş arkadaşlarınızla uzaktan işbirliği yapın ve çalışmalarınızı müşterilerinizle kolayca paylaşın. Tek satır kod gerekmeden Web3D, AR ve VR deneyimlerini anında oluşturun.
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me, meta evren için oyunlar arası bir avatar platformudur. Selfie'li bir 3D avatar oluşturmanıza ve bunu 600'den fazla uyumlu uygulama ve oyunda kullanmanıza olanak tanır. VRChat'te sanal dünyaları keşfedebilir, MeetinVR'de toplantılara katılabilir veya LIV kullanarak hayranlarınıza yayın yapabilirsiniz; bunların tümünü sanal dünyalarda sizi temsil eden kişisel avatarınızla yapabilirsiniz. Herhangi bir geliştirici, ücretsiz avatar SDK'mızı kullanarak Ready Player Me'yi uygulamalarına ve oyunlarına entegre edebilir. Unity ve Unreal Engine ile uyumludur ve web, mobil ve masaüstü platformlarında harika çalışır.
Avataar
avataar.ai
Avataar, mekansal hikaye anlatımının gücüyle sektörde devrim yaratıyor ve yapay zeka destekli üretken görsel deneyimler sağlayarak yeni bir görsel keşif çağına giriyor. Dünyanın ilk yapay zeka destekli Görüntü İşleme platformu, çeşitli kuruluşlar, markalar ve kullanıcılar için etkileşimli deneyim oluşturmayı mümkün kılmak üzere derin bir öğrenme yaklaşımını benimsiyor. 10'dan fazla patenti bulunan ve Khronos'ta 3D Ticaret Başkanı olarak hizmet veren Avataar, sinirsel inovasyonu teşvik etme ve birlikte çalışabilir endüstri standartlarının belirlenmesine katkıda bulunma konusunda ön sıralarda yer alıyor. Şirketin, Khronos, Nvidia, Meta, Google, AWS gibi büyük paydaşların yanı sıra mavi çip yatırımcılarıyla (Sequoia Capital ve Tiger Global) stratejik ortaklıkları, küresel ölçekte devrim niteliğinde bir değişime öncülük etme, ürün deneyimlerini yeniden tasarlama ve geliştirme konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Daha önce hiç olmadığı gibi görsel keşif.
VREE Labs
vree.ai
VREE Labs olarak, e-ticaret ortamını Üretken 3D teknolojimiz aracılığıyla dönüştürme misyonundayız; AI tarafından desteklenen 3D modelleme çözümleri geliştirerek, yalnızca ürün sayfanızdaki birkaç görüntüyü AR/VR Ticaret için sorunsuz bir şekilde 3D modellere dönüştürüyoruz. Ortaklarımızın ve kullanıcılarımızın yüksek kaliteli 3D modelleri anında, çok daha düşük maliyetle ve teknik çaba gerektirmeden oluşturmasına olanak tanıyan Derin Öğrenme yöntemleri. Yöntemlerimiz Maliyet ve Zamanı %99 oranında azaltır ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır. Amacımız: 1. Zamandan ve Maliyetten Tasarruf Edin, 2. Manuel süreçleri ortadan kaldırın, 3. Sizi lojistik baş ağrısından kurtarır, 4. 3. Taraf uzmanlığından yararlanmak yerine kullanımı kolay bir Kendin Yap aracı hazırlayın.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS, verilerinizi oluşturmanıza, simüle etmenize, yayınlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan eksiksiz 3D yazılım araçları sunar. SOLIDWORKS ürünlerinin öğrenilmesi ve kullanılması kolaydır ve ürünleri daha iyi tasarlamanıza yardımcı olur.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek, verileri (drone görüntüleri, sensörler, termal, GPS, BIM, LiDAR) web tarayıcısı aracılığıyla güvenli bir şekilde erişilebilen etkileşimli 3D dijital ikizlere dönüştüren bulut tabanlı bir varlık modelleme ve analiz platformudur. Varlık durumunun tam bir resmini ve milimetrik ayrıntılarıyla masanızdan görsel incelemeler gerçekleştirin. Siteyi ziyaret etmeden ayrıntılı bilgiler elde edin. Yapısal kusurları analiz etmek için güçlü araçlar kullanın. Değişiklikleri gözlemlemek için modelleri yan yana görüntüleyin. Trendleri yakından izleyerek tahmine dayalı bakımı geliştirin. Varlık sahipleri ve mühendisler tarafından riskleri en aza indirmek ve iş akışlarını optimize etmek için kullanılır. - Varlıkları haftalar değil saatler içinde inceleyin - Saha personeli azalır - Maliyet %90'a kadar azalır - Bir varlığın %90'ından fazlasını karşılayın (%20 temsili inceleme yerine)
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Yeni Endüstri Standardı Şantiye Lojistiği Platformu cmBuilder, hızlı ve kolay bulut tabanlı iş akışları, güçlü sıralama simülasyonu yetenekleri ve benzersiz gerçek zamanlı işbirliği ile 4D şantiye lojistiğini demokratikleştiriyor
Sibe
sibe.io
Sibe, 3 boyutlu tasarımların güvenli bir şekilde görüntülenmesi, paylaşılması ve geri bildirim alınmasına yönelik bir bulut platformudur. Ürün ve proje yöneticileri, mühendisler, tasarımcılar, pazarlamacılar, serbest çalışanlar ve müşteriler tarafından kullanılır; gerçeğin tek kaynağıdır. Sibe ile kullanıcılar modellerle etkileşime geçebiliyor, belirli detaylara yorum bırakabiliyor, ekiplerinden geri bildirim alabiliyor, farklı versiyonları karşılaştırabiliyor ve çok daha fazlasını yapabiliyor. Herhangi bir cihazdan, her yerden erişilebilir ve tüm yaygın 3D dosya formatlarını destekler.
Imagine.io
imagine.io
3D'nin gücüyle çarpıcı görseller yaratın. Ürünlerinize 3D ile hayat verin. Hepsi tarayıcınızdan. Imagine.io, mağazanız, sosyal medyanız veya herhangi bir yer için yüksek dönüşüm sağlayan ürün görselleri oluşturmanıza olanak tanır. Imagine.io, mobilyaların, ev mobilya aksesuarlarının, tekstil üreticilerinin ve daha fazlasının herhangi bir mühendislik veya 3D tasarım geçmişi olmadan çarpıcı fotogerçekçi 3D içerik oluşturmasını sağlayan, kullanımı kolay bir 3D içerik oluşturma platformu yaratan bir B2B SaaS girişimidir. En son gerçek zamanlı 3D grafik teknolojisi, tamamı kullanımı kolay bir web arayüzüne sarılmış, bulut tabanlı işleme teknolojisine sahip 3D uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından oluşturulmuştur. Müşterilerin, stüdyo fotoğrafçılığına kıyasla çok daha düşük bir maliyetle saatler veya günler yerine dakikalar içinde 3D görüntüler oluşturmasına yardımcı olur. 3D içeriğinin, satışları ve kârı önemli ölçüde artırırken zamandan ve paradan büyük ölçüde tasarruf sağladığı kanıtlanmıştır. Bunu 3D için Canva olarak düşünebilirsiniz. Ürün görselleri oluştururken maliyetlerden %70 ve zamandan %80 tasarruf edin E-ticaret dönüşüm oranlarında %55'ten %500'ün üzerine büyük bir artış elde edin Prototipleri daha hızlı oluşturun ve üretimden önce ön sipariş alın En yüksek kalitede fotogerçekçi 3D görüntüler, videolar, sanal showroomlar ve artırılmış gerçeklik deneyimleri üretin 130'dan fazla önde gelen üretici ve perakendecinin güvendiği.
Quixel
quixel.com
Quixel Suite, bugüne kadar kullanımı en kolay dokulandırma araç setidir ve boru hattını ve geleneksel iş akışını büyük ölçüde hızlandırmaya olanak tanır.
Prontto
prontto.co
Prontto, profesyonel tasarımların 24 saat gibi kısa bir sürede teslim edilmesini kolaylaştırır. Pahalı şirket içi ekipleri ve güvenilmez serbest çalışanları, kullandıkça öde formatıyla değiştiriyoruz. Çok düşük bir fiyata tüm kolaylıklardan yararlanın. Tamamen eşzamansızdır ve sınırsız ekip üyesini istek kontrol panelinizi yönetmeye davet edebilirsiniz! Müşterilerimiz büyük deneyim, hassasiyet, bilgi ve eğitim gerektiren faaliyetler geliştiriyor; personel değişimi ve adaptasyon süresiyle ilgili maliyetler, işleri için bir tehdit oluşturmaktadır. İşe alma, ekipman ve ofis alanıyla ilgili genel giderlerini azaltmalarına yardımcı oluyoruz.
TilesView
tilesview.ai
Tilesview, müşterilerin kendi alanları için ideal tasarımı oluşturmalarına yardımcı olacak yapay zeka tabanlı bir yazılımdır. Seçilen döşemelere sahip herhangi bir odanın 3 boyutlu görünümünü görüntüler. Çeşitli kategorilerde çok çeşitli oda önizlemeleri sunar. En iyi şirket markalaması için, müşterilerin oda önizlemeleri oluştururken veya oluştururken şirket logolarını kullanmalarına olanak tanır. TilesView'ı bir web sitesine entegre etmek basittir ve müşterilere, müşterilerin ürünleri hakkında karar vermeleri için ek bir araç sunar. Teknolojisi, müşteri teşhiri için müşterilerin ürün portföylerini genişletmek üzere karo tasarımlarının kolayca yüklenmesine olanak tanır. Bir önizleme oluşturarak müşterinin en sevdiği tasarımları yapması için farklı düzenler ve desenler oluşturmasına yardımcı olur. İki veya daha fazla döşemeyi bir araya getirmeniz yeterlidir. Oda önizlemesinde müşteriler parlak bir karoyu mat bir yüzey olarak görebilir, böylece müşteriler hayal özgürlüğüne sahip olabilir. Oda önizlemelerini resim veya PDF olarak kaydedin ve bunları sosyal medyada paylaşın.
Modsy
modsy.com
Modsy'nin çevrimiçi iç tasarım hizmetleriyle mekanınızı dönüştürün. Deneyimli iç mimarlarla çalışın. Sınırsız revizyon. Bugün başlayın.
© 2025 WebCatalog, Inc.