3D Modelleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası

TilesView

tilesview.ai

Tilesview, müşterilerin kendi alanları için ideal tasarımı oluşturmalarına yardımcı olacak yapay zeka tabanlı bir yazılımdır. Seçilen döşemelere sahip herhangi bir odanın 3 boyutlu görünümünü görüntüler. Çeşitli kategorilerde çok çeşitli oda önizlemeleri sunar. En iyi şirket markalaması için, müşterilerin oda önizlemeleri oluştururken veya oluştururken şirket logolarını kullanmalarına olanak tanır. TilesView'ı bir web sitesine entegre etmek basittir ve müşterilere, müşterilerin ürünleri hakkında karar vermeleri için ek bir araç sunar. Teknolojisi, müşteri teşhiri için müşterilerin ürün portföylerini genişletmek üzere karo tasarımlarının kolayca yüklenmesine olanak tanır. Bir önizleme oluşturarak müşterinin en sevdiği tasarımları yapması için farklı düzenler ve desenler oluşturmasına yardımcı olur. İki veya daha fazla döşemeyi bir araya getirmeniz yeterlidir. Oda önizlemesinde müşteriler parlak bir karoyu mat bir yüzey olarak görebilir, böylece müşteriler hayal özgürlüğüne sahip olabilir. Oda önizlemelerini resim veya PDF olarak kaydedin ve bunları sosyal medyada paylaşın.