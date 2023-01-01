Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Hypercontext çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Hypercontext (önceki Soapbox) yöneticilerin birebir görüşmelerde, ekip toplantılarında ve tartışmalarda daha iyi olmasına yardımcı olur. Tek bir yerden gündem oluşturun, toplantıları yönetin, hedefler belirleyin ve geri bildirim alın.

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