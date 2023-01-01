WebCatalog

Scrapbox

Scrapbox

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: scrapbox.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Scrapbox çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Işık hızında notlar ekleyin, kodlayın ve araştırma yapın. Her şey, her ölçekte kullanımı kolay bir fikir ağına sığar. Kamu ve özel projeler için tek başınıza veya bir grupla deneyin.

Web Sitesi: scrapbox.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Scrapbox ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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