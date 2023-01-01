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SAP Concur (eski adıyla Concur Technologies), işletmelere seyahat ve gider yönetimi hizmetleri sağlayan bir Amerikan SaaS şirketidir. Merkezi Bellevue, Washington'dadır. SAP SE, Concur Technologies'i Eylül 2014'te 8,3 milyar dolara satın almayı kabul etti. Anlaşma Aralık 2014'te tamamlandı.

Web Sitesi: concursolutions.com

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