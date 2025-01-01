Alternatifler - Rosslyn

SAP
sap.com
SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.
Coupa
coupa.com
Coupa, işletmelerin harcamalarını yönetmelerine ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir harcama yönetim platformudur.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence, uyum, sorumlu tedarik, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri görünürlüğü için çözümler sunan bir yazılım uygulamasıdır.
Team Procure
teamprocure.com
Team Tedariki, işletmelere elektronik ihaleleri, teklif toplama ve sipariş takibi gibi tedarik süreçlerini merkezi bir platformdan yönetme imkanı sağlar.
SourceDay
sourceday.com
SourceDay, tedarik zinciri sorunlarını önlemeye yardımcı olan bir yazılımdır. Sipariş ve değişim bilgilerini tedarikçilerle paylaşarak teslimat süreçlerini düzenler.
Zip
ziphq.com
Zip, çalışanların satın alma taleplerini başlatmasına yardımcı olan, finans ve tedarik süreçlerini tek bir platformda yöneten bir uygulamadır.
TealBook
tealbook.com
TealBook, tedarikçi verilerini toplayan, doğrulayan ve zenginleştiren bir platformdur. İşletmelere doğru veri sunarak tedarik süreçlerini optimize eder.
Informatica
informatica.com
Informatica, verilerin farklı ortamlar arasında yönetilmesini ve entegrasyonunu sağlayan kapsamlı bir veri yönetim platformudur.
Avetta
avetta.com
Avetta, tedarikçi güvenliği, işçi yetkinliği ve sürdürülebilirliği yönetmek için kapsamlı bir risk yönetim platformudur.
Epicor
epicor.com
Epicor, işletmelerin finans, insan kaynakları, tedarik zinciri ve üretim süreçlerini yönetmelerini sağlayan modüler bir ERP yazılımıdır.
MESH Works
meshworks.com
MESH Works, otomotiv imalatı için bulut tabanlı bir yazılımdır; tedarik, kalite ve ürün geliştirme süreçlerini tek sistemde düzenler.
Anvyl
anvyl.com
Anvyl, markaların tedarikçileri yönetmesini, üretimi denetlemesini ve ürün verilerini izlemesini sağlayan bir üretim yönetim platformudur.
Isometric Technologies
iso.io
Isometric Technologies, taşımacılık performans yönetimi yazılımıdır. Verileri düzenleyerek maliyetleri ölçer ve tedarik zincirindeki sorunları belirler.
Tradeshift Platform
tradeshift.com
Tradeshift, taşımacılık ve lojistik süreçlerini dijitalleştirerek fatura yönetimi ve verimlilik artırımı sağlar.
Ignite
ignite.no
Ignite, tedarik süreçlerini optimize eden ve tedarikçi verilerini entegre ederek riskleri azaltan bir tedarik yönetim platformudur.
Surefront
surefront.com
Surefront, perakendeciler ve tedarikçiler için ürün geliştirme ve yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir PLM, PIM ve CRM platformudur.
Scoutbee
scoutbee.com
Scoutbee, tedarik profesyonellerinin veri yönetimini, tedarik kararlarını ve tedarikçi bulma süreçlerini geliştirmelerini sağlayan bir platformdur.
Graphite Connect
graphiteconnect.com
Graphite Connect, tedarikçi yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Tedarikçi bilgilerini hızlıca toplar ve ERP sistemine entegre eder.
Basware
basware.com
Basware, elektronik faturalandırma ve tedarik süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir bulut tabanlı platformdur.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi, işletmelerin satın alma, fatura, harcama ve ödeme süreçlerini dijitalleştirerek otomatikleştiren bir bulut tabanlı platformdur.
Modern Dropship
moderndropship.com
Modern Dropship, perakendecilerin tedarikçilerle hızlıca ürün temin etmelerini ve siparişlerini otomatik yönetmelerini sağlar.
Supplier.io
supplier.io
Tedarikçi.io, işletmelere çeşitli ve sürdürülebilir tedarikçileri bulma, yönetme ve tedarik süreçlerini geliştirmede yardımcı olan bir platformdur.
Arkestro
arkestro.com
Arkestro, makine öğrenimi ve davranış bilimi ile tedarik süreçlerini optimize eden bir öngörücü tedarik düzenleme platformudur.
SpotSource
spotsource.com
SpotSource, şirketlerin hizmet sağlayıcılarını bulmasını ve yönetmesini sağlar; projeleri başlatmayı kolaylaştırarak veri odaklı kararlar almayı destekler.
Promena
promena.net
Promena, tedarik, satın alma, sözleşme yönetimi ve tedarikçi ilişkileri için entegre çözümler sunarak işletmelerin operasyonlarını optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Kodiak Hub
kodiakhub.com
Kodiak Hub, tedarikçi ilişkilerini yönetmek için bir yazılım olup, satın alma ve sürdürülebilirlik profesyonellerine daha akıllıca ve sürdürülebilir kaynak bulma imkanı sunar.
LightSource
lightsource.ai
LightSource, 100'den fazla ülkede 3000'den fazla şirket tarafından kullanılan hızlı büyüyen bir tedarik platformudur.
Taulia NA
taulia.com
Taulia NA, işletmelerin finansal yönetimini, fatura işlemlerini ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerini sağlayan bir platformdur.
SupplierGATEWAY
suppliergateway.com
SupplierGATEWAY, tedarikçi kaydı, yönetimi ve sürdürülebilirlik değerlendirme süreçlerini kolaylaştıran bir tedarik zinciri yönetim platformudur.
Wholesale CRM
vendrivecrm.com
Toptan CRM, Amazon satıcılarına ürün ve tedarikçi verilerini yöneterek toptan ticaret süreçlerini kolaylaştırır ve hızlandırır.