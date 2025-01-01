Alternatifler - Rosslyn

SAP

SAP

sap.com

SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa, işletmelerin harcamalarını yönetmelerine ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir harcama yönetim platformudur.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence, uyum, sorumlu tedarik, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri görünürlüğü için çözümler sunan bir yazılım uygulamasıdır.

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Tedariki, işletmelere elektronik ihaleleri, teklif toplama ve sipariş takibi gibi tedarik süreçlerini merkezi bir platformdan yönetme imkanı sağlar.

SourceDay

SourceDay

sourceday.com

SourceDay, tedarik zinciri sorunlarını önlemeye yardımcı olan bir yazılımdır. Sipariş ve değişim bilgilerini tedarikçilerle paylaşarak teslimat süreçlerini düzenler.

Zip

Zip

ziphq.com

Zip, çalışanların satın alma taleplerini başlatmasına yardımcı olan, finans ve tedarik süreçlerini tek bir platformda yöneten bir uygulamadır.

TealBook

TealBook

tealbook.com

TealBook, tedarikçi verilerini toplayan, doğrulayan ve zenginleştiren bir platformdur. İşletmelere doğru veri sunarak tedarik süreçlerini optimize eder.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica, verilerin farklı ortamlar arasında yönetilmesini ve entegrasyonunu sağlayan kapsamlı bir veri yönetim platformudur.

Avetta

Avetta

avetta.com

Avetta, tedarikçi güvenliği, işçi yetkinliği ve sürdürülebilirliği yönetmek için kapsamlı bir risk yönetim platformudur.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor, işletmelerin finans, insan kaynakları, tedarik zinciri ve üretim süreçlerini yönetmelerini sağlayan modüler bir ERP yazılımıdır.

MESH Works

MESH Works

meshworks.com

MESH Works, otomotiv imalatı için bulut tabanlı bir yazılımdır; tedarik, kalite ve ürün geliştirme süreçlerini tek sistemde düzenler.

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvyl, markaların tedarikçileri yönetmesini, üretimi denetlemesini ve ürün verilerini izlemesini sağlayan bir üretim yönetim platformudur.

Isometric Technologies

Isometric Technologies

iso.io

Isometric Technologies, taşımacılık performans yönetimi yazılımıdır. Verileri düzenleyerek maliyetleri ölçer ve tedarik zincirindeki sorunları belirler.

Tradeshift Platform

Tradeshift Platform

tradeshift.com

Tradeshift, taşımacılık ve lojistik süreçlerini dijitalleştirerek fatura yönetimi ve verimlilik artırımı sağlar.

Ignite

Ignite

ignite.no

Ignite, tedarik süreçlerini optimize eden ve tedarikçi verilerini entegre ederek riskleri azaltan bir tedarik yönetim platformudur.

Surefront

Surefront

surefront.com

Surefront, perakendeciler ve tedarikçiler için ürün geliştirme ve yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir PLM, PIM ve CRM platformudur.

Scoutbee

Scoutbee

scoutbee.com

Scoutbee, tedarik profesyonellerinin veri yönetimini, tedarik kararlarını ve tedarikçi bulma süreçlerini geliştirmelerini sağlayan bir platformdur.

Graphite Connect

Graphite Connect

graphiteconnect.com

Graphite Connect, tedarikçi yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Tedarikçi bilgilerini hızlıca toplar ve ERP sistemine entegre eder.

Basware

Basware

basware.com

Basware, elektronik faturalandırma ve tedarik süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir bulut tabanlı platformdur.

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Vroozi, işletmelerin satın alma, fatura, harcama ve ödeme süreçlerini dijitalleştirerek otomatikleştiren bir bulut tabanlı platformdur.

Modern Dropship

Modern Dropship

moderndropship.com

Modern Dropship, perakendecilerin tedarikçilerle hızlıca ürün temin etmelerini ve siparişlerini otomatik yönetmelerini sağlar.

Supplier.io

Supplier.io

supplier.io

Tedarikçi.io, işletmelere çeşitli ve sürdürülebilir tedarikçileri bulma, yönetme ve tedarik süreçlerini geliştirmede yardımcı olan bir platformdur.

Arkestro

Arkestro

arkestro.com

Arkestro, makine öğrenimi ve davranış bilimi ile tedarik süreçlerini optimize eden bir öngörücü tedarik düzenleme platformudur.

SpotSource

SpotSource

spotsource.com

SpotSource, şirketlerin hizmet sağlayıcılarını bulmasını ve yönetmesini sağlar; projeleri başlatmayı kolaylaştırarak veri odaklı kararlar almayı destekler.

Promena

Promena

promena.net

Promena, tedarik, satın alma, sözleşme yönetimi ve tedarikçi ilişkileri için entegre çözümler sunarak işletmelerin operasyonlarını optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Kodiak Hub

Kodiak Hub

kodiakhub.com

Kodiak Hub, tedarikçi ilişkilerini yönetmek için bir yazılım olup, satın alma ve sürdürülebilirlik profesyonellerine daha akıllıca ve sürdürülebilir kaynak bulma imkanı sunar.

LightSource

LightSource

lightsource.ai

LightSource, 100'den fazla ülkede 3000'den fazla şirket tarafından kullanılan hızlı büyüyen bir tedarik platformudur.

Taulia NA

Taulia NA

taulia.com

Taulia NA, işletmelerin finansal yönetimini, fatura işlemlerini ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerini sağlayan bir platformdur.

SupplierGATEWAY

SupplierGATEWAY

suppliergateway.com

SupplierGATEWAY, tedarikçi kaydı, yönetimi ve sürdürülebilirlik değerlendirme süreçlerini kolaylaştıran bir tedarik zinciri yönetim platformudur.

Wholesale CRM

Wholesale CRM

vendrivecrm.com

Toptan CRM, Amazon satıcılarına ürün ve tedarikçi verilerini yöneterek toptan ticaret süreçlerini kolaylaştırır ve hızlandırır.

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