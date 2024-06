Araç yazılımını prototiplemenin, test etmenin ve oluşturmanın daha basit bir yolu! RemotiveLabs, otomotiv yazılımı geliştirmedeki karmaşıklıkları azaltır, donanım soyutlamasını kolaylaştırır ve alana özgü diller ve kilitli süreçlerle eski araçlarla karşılaştırıldığında daha esnek bir ortam sunar. - Tercih ettiğiniz programlama dilini kullanın, ör. Python, Rust, C++, gRPC API'leri aracılığıyla araç sinyal verilerini okur ve yazar. Özel frekansta yayılan sinyalleri dönüştürmek (yeniden adlandırmak, eşlemek, birleştirmek veya sentezlemek) için LUA komut dosyasını kullanın. - AAOS, ProtoPie, Unity ve benzeri için beklenen formatta soyutlama katmanı oluşturun (örneğin, COVESA VSS, AAOS araç özellikleri). - .dbc, .xml (fibex), .ldf ve .arxml tarafından etkinleştirilen CAN, FlexRay, LIN ve Otomotiv Ethernet gibi ortak araç ağı protokollerini destekliyoruz. E2E koruma desteği mevcuttur. - Sola kaydırın ve seçtiğiniz donanım (Nvidia Drive, Host Mobility, herhangi bir Docker tabanlı/Linux, Raspberry Pi, vb.) üzerinde çalışan kendi uygun fiyatlı ve uzaktan erişilebilen test donanımınızı/tezgahınızı oluşturun. Jenkins, GitLab vb. gibi popüler test çerçevelerine bağlanmak için çeşitli API'lerimiz mevcuttur. Kolayca test senaryoları oluşturun, teşhisleri çalıştırın ve ECU'ları flashlayın. RemotiveLabs, CI ve otomatik testleri her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Ek bir bilgisayara gerek yoktur, bağlanmak için seçtiğiniz işletim sistemine sahip bir dizüstü bilgisayar kullanın. Ücretsiz demo mevcut - oturum açmaya gerek yok: Demo sürüş döngümüzdeki sinyallerle hemen denemeler yapın: https://demo.remotivelabs.com/ - Sinyalleri görüntüleyin ve yeniden oynatın (web istemcisi/referans kitaplığı) - Sinyallerle çalışın ve Android'e dönüştürün özellikler / VSS - Kendi kodunuzu uygulayın RemotiveLabs platformundaki ürünler: - RemotiveBroker: Yazılım geliştiriciler için bir İsviçre çakısı, esnek prototip oluşturma ve test donanımı etkinleştiricisi için Yazılım ECU'su, veri kaydedici, ara katman yazılımı olarak kullanın. Broker donanım lisansı 2.500 Euro / yıl (rasberry Pi veya herhangi bir Linux/Docker tabanlı HW gibi seçtiğiniz donanımda çalışır - Referans kitleri burada mevcuttur: https://remotivelabs.com/downloads-documentations/#section-reference-kit ). - RemotiveCloud: Sinyallerin oynatılması, dönüştürülmesi ve akışı için sanal bir RemotiveBroker ortamı. Donanıma dokunmadan kusursuz ve basit işbirliği. Bulut oynatma paketi 900 Euro / yıl.

