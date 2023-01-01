WebCatalog
QuestionAid

QuestionAid

question-aid.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde QuestionAid çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dakikalar içinde Sorular oluşturun. Herhangi bir metinden soru oluşturun Dikkat dağıtıcılar oluşturun Moodle, Kahoot vb. ortamlara aktarın

Web Sitesi: question-aid.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, QuestionAid ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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