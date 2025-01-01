Alternatifler - Prewrite

StudioBinder

StudioBinder

studiobinder.com

Studiobinder, film yapım süreçlerini yönetmeye yönelik web tabanlı bir yazılımdır. Senaryo yazımı, çekim programları ve ekip yönetimi gibi özellikler sunar.

WriterDuet

WriterDuet

writerduet.com

WriterDuet, senaryo yazımını kolaylaştıran, çoklu kullanıcıların aynı anda çalışmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Celtx

Celtx

celtx.com

Celtx, senaryo yazımı ve film yapımını kolaylaştıran bulut tabanlı bir platformdur. Proje yönetimi, işbirliği ve çeşitli formatlarda çıktı alma imkanı sunar.

MakeStoryBoard

MakeStoryBoard

makestoryboard.com

Makestoryboard, hikaye tahtaları oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştıran çevrimiçi bir yazılımdır.

Plottr

Plottr

plottr.com

Plottr, yazarların hikayelerini organize etmesine yardımcı olan bir uygulamadır. Karakterler, sahneler ve parseller üzerinde çalışmayı kolaylaştırır.

Boords

Boords

boords.com

Boords, hikaye tahtası oluşturma, paylaşma ve düzenleme sürecini kolaylaştıran bir araçtır. Üretim öncesi projeler için işbirliği ve görselleştirme sağlar.

Filmustage

Filmustage

filmustage.com

Filmustage, senaryoları otomatik olarak analiz edip düzenleyen, film yapımcılarının iş akışını kolaylaştıran bir uygulamadır.

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