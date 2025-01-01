Alternatifler - Prewrite

StudioBinder
studiobinder.com
Studiobinder, film yapım süreçlerini yönetmeye yönelik web tabanlı bir yazılımdır. Senaryo yazımı, çekim programları ve ekip yönetimi gibi özellikler sunar.
WriterDuet
writerduet.com
WriterDuet, senaryo yazımını kolaylaştıran, çoklu kullanıcıların aynı anda çalışmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Celtx
celtx.com
Celtx, senaryo yazımı ve film yapımını kolaylaştıran bulut tabanlı bir platformdur. Proje yönetimi, işbirliği ve çeşitli formatlarda çıktı alma imkanı sunar.
MakeStoryBoard
makestoryboard.com
Makestoryboard, hikaye tahtaları oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştıran çevrimiçi bir yazılımdır.
Plottr
plottr.com
Plottr, yazarların hikayelerini organize etmesine yardımcı olan bir uygulamadır. Karakterler, sahneler ve parseller üzerinde çalışmayı kolaylaştırır.
Boords
boords.com
Boords, hikaye tahtası oluşturma, paylaşma ve düzenleme sürecini kolaylaştıran bir araçtır. Üretim öncesi projeler için işbirliği ve görselleştirme sağlar.
Filmustage
filmustage.com
Filmustage, senaryoları otomatik olarak analiz edip düzenleyen, film yapımcılarının iş akışını kolaylaştıran bir uygulamadır.