Perfecto by Perforce, sektörde en güvenilen web ve mobil uygulama test platformudur. Patchwork test stratejileri geçmişte kaldı çünkü Perfecto ile kullanıcılar dünyanın her yerinden kusursuz, uçtan uca bir test deneyiminin keyfini çıkarıyor. Gerçek cihazlarda, sanal cihazlarda veya her ikisinin birleşiminde (hangisi ihtiyaçlarınıza en uygunsa) test yapmak için kurumsal düzeyde buluttan yararlanın. Hata tespiti her zamankinden daha hızlıdır ve kullanıcıların döngüde çok daha erken tespit edip düzeltmelerine olanak tanır. Perfecto'nun güçlü akıllı raporlama özellikleri, test hatası analizi ve yanlış negatif filtreleme yoluyla sorunların hızlı bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur. CI'nızdan testleri otomatikleştirin ve tüm raporlamanızı tek bir yerde senkronize edin. Sektörün en kapsamlı zengin test eserleriyle kusurları hızla düzeltin. Ağ sanallaştırma ve kullanıcı simülasyonu, kullanıcılarınız gibi test yapmanıza ve kusurlardan kaçma olasılığını azaltmanıza olanak tanır. Test kapsamını genişletin ve tüm takım zincirinizle tamamen entegre olun. Perfecto'nun BDD ve kodsuz otomasyon, paralel test yürütmeleri ve patlama yetenekleri, önde gelen DevOps araçları ve otomasyon çerçeveleriyle açık entegrasyonlar, CI kontrol panelleri, ısı haritaları, zengin yapı koleksiyonu ve makine öğrenimi odaklı dahil olmak üzere eşsiz gelişmiş yetenekleri sayesinde sürekli test hiç bu kadar ulaşılabilir olmamıştı test analitiği. Test stratejinizde devrim yapın ve Fortune 500 şirketlerinin yarısından fazlasının neden test ortağı olarak Perfecto'ya güvendiğini öğrenin. %99,9 çalışma süresi, daha iyi test, zaman ve para tasarrufu ve sonuç olarak üstün bir uygulama anlamına gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya 14 günlük ücretsiz denemeyi başlatmak için www.perfecto.io adresini ziyaret edin.

Web Sitesi: perfecto.io

