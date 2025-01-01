Alternatifler - Oneleet

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne, işletmeler ile etik hackerları bir araya getiren güvenlik açığı koordinasyonu ve hata ödül platformudur.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto, güvenlik uyumluluğunu otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir platformdur. Farklı standartlarla uyumu yönetir ve denetim süreçlerini hızlandırır.

Synack

Synack

synack.com

Synack, sürekli güvenlik testi yapan, insan ve yapay zekayı birleştiren bir platformdur. Kuruluşların güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirmelerine yardımcı olur.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera, kuruluşların siber güvenlik katmanlarını test etmelerini sağlayan otomatik güvenlik doğrulama platformudur.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest Tools, web uygulamaları ve ağlar için güvenlik testi yapan, zayıflıkları tespit eden ve detaylı raporlar oluşturan bulut tabanlı bir platformdur.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation, işletmelerin uyumluluk süreçlerini otomatikleştirerek güvenlik kontrollerini izlemelerini ve düzenleyici gereksinimlere uyum sağlamalarını sağlar.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify, kuruluşlar için çok katmanlı siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir yönetim platformudur. Eğitim, değerlendirme ve tehdit yanıtı sağlar.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti, kuruluşların siber güvenliğini artırmak için yetenekli araştırmacılardan yararlanan, hata ödül programları sunan bir platformdur.

YesWeHack

YesWeHack

yeswehack.com

YesWeHack, güvenlik açıklarını tespit edip raporlamak için 45,000'den fazla etik hackerı şirketlerle buluşturan bir hata ödül platformudur.

Bugcrowd

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd, kuruluşların güvenlik açıklarını tanımlamak için güvenlik araştırmacılarıyla işbirliği yaptığı kitle kaynaklı bir güvenlik platformudur.

Securily Pentest

Securily Pentest

securily.com

Securily Pentest, sistemlerin ve web uygulamalarının güvenlik testi yapılmasını sağlarken, açıkları tespit edip raporlar oluşturmada yardımcı olur.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan, BT varlıklarında güvenlik açıklarını taramak, yönetmek ve bildirimler sağlamak için 7/24 hizmet veren kapsamlı bir platformdur.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

Jüpiterone, siber varlık verilerini toplayıp analiz ederek güvenlik ekiplerine saldırı yüzeylerini görselleştirme ve güvence altına alma imkanı sunan bir platformdur.

Drata

Drata

drata.com

Drata, güvenlik kontrollerini sürekli izleyen ve uyumluluk süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur.

Detectify

Detectify

detectify.com

Detectify, kuruluşların web uygulama ve altyapılarındaki güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir saldırı yüzeyi izleme aracıdır.

BugBase

BugBase

bugbase.ai

BugBase, güvenlik açıklarını belirlemek ve yönetmek için sürekli değerlendirme yapan bir platformdur. Güvenlik tehditlerini analiz eder ve izlemeye yardımcı olur.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust, veri gizliliği ve güvenliğini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar, kullanım onayı, risk yönetimi ve üçüncü taraf denetimi sağlar.

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.io

Hyperproof, uyumluluk ve risk yönetimi süreçlerini merkezi bir platformda entegre eden, otomatik raporlama ve kanıt toplama sunan bir uygulamadır.

Beagle Security

Beagle Security

beaglesecurity.com

Beagle Security, web uygulamalarındaki ve API'lerdeki güvenlik açıklarını belirlemenize ve düzeltmenize yardımcı olan bir otomasyon penetrasyon test çözümüdür.

Intruder

Intruder

intruder.io

Intruder, ağdaki güvenlik açıklarını tespit eden ve sürekli olarak iyileştirme önerileri sunan bir güvenlik açığı yönetim platformudur.

SureCloud

SureCloud

surecloud.com

SureCloud, risk yönetimi ve uyumluluk süreçlerini entegre eden bir platformdur. Organizasyonların riskleri yönetmelerine ve uyum sağlamalarına olanak tanır.

OnSecurity

OnSecurity

onsecurity.io

OnSecurity, güvenlik açıklarını tespit etmek ve yönetmek için entegre bir platform sunar. Tehdit algılama ve analiz araçları ile siber güvenliği güçlendirir.

Breachlock

Breachlock

breachlock.com

Breachlock, siber güvenlik risklerini yönetmek için sürekli saldırı yüzeyi keşfi ve penetrasyon testi hizmetleri sunar. Güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirme sağlar.

Secureframe

Secureframe

secureframe.com

Secureframe, SOC 2, ISO 27001, PCI DSS ve HIPAA uyumluluğunu otomatikleştiren bir platformdur. Kanıt toplama, izleme ve risk yönetimi araçları sunar.

Inspectiv

Inspectiv

inspectiv.com

Inspectiv, potansiyel güvenlik açıklarını tespit etmek için kapsamlı bir platform sunar. Kullanıcı dostu deneyimle, güvenlik yönetimini kolaylaştırır.

Cobalt

Cobalt

cobalt.io

Cobalt, siber güvenlik testleri ve hizmetleri sunan bir platformdur. Müşterilerin riskleri yönetmesine yardımcı olur.

Cyberday

Cyberday

cyberday.ai

Cyberday, siber güvenlik uygulamalarını geliştirmek ve bilgi güvenliği yönetim sistemleri kurmak için tasarlanmış bir yazılımdır.

TrustCloud

TrustCloud

trustcloud.ai

TrustCloud, uyum otomasyonu ve risk yönetimi için grafik tabanlı bir platformdur; kontrolleri, politikaları ve bilgi tabanını bir araya getirir.

Apptega

Apptega

apptega.com

Apptega, siber güvenlik ve uyum yönetimi için risk tanımlama, değerlendirme ve raporlama süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.

Alternatifler - Oneleet - WebCatalog