Alternatifler - Oneleet

Verizon
verizon.com
Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne, işletmeler ile etik hackerları bir araya getiren güvenlik açığı koordinasyonu ve hata ödül platformudur.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto, güvenlik uyumluluğunu otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir platformdur. Farklı standartlarla uyumu yönetir ve denetim süreçlerini hızlandırır.
Synack
synack.com
Synack, sürekli güvenlik testi yapan, insan ve yapay zekayı birleştiren bir platformdur. Kuruluşların güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirmelerine yardımcı olur.
Pentera
pentera.io
Pentera, kuruluşların siber güvenlik katmanlarını test etmelerini sağlayan otomatik güvenlik doğrulama platformudur.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest Tools, web uygulamaları ve ağlar için güvenlik testi yapan, zayıflıkları tespit eden ve detaylı raporlar oluşturan bulut tabanlı bir platformdur.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation, işletmelerin uyumluluk süreçlerini otomatikleştirerek güvenlik kontrollerini izlemelerini ve düzenleyici gereksinimlere uyum sağlamalarını sağlar.
Defendify
defendify.com
Defendify, kuruluşlar için çok katmanlı siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir yönetim platformudur. Eğitim, değerlendirme ve tehdit yanıtı sağlar.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti, kuruluşların siber güvenliğini artırmak için yetenekli araştırmacılardan yararlanan, hata ödül programları sunan bir platformdur.
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack, güvenlik açıklarını tespit edip raporlamak için 45,000'den fazla etik hackerı şirketlerle buluşturan bir hata ödül platformudur.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd, kuruluşların güvenlik açıklarını tanımlamak için güvenlik araştırmacılarıyla işbirliği yaptığı kitle kaynaklı bir güvenlik platformudur.
Securily Pentest
securily.com
Securily Pentest, sistemlerin ve web uygulamalarının güvenlik testi yapılmasını sağlarken, açıkları tespit edip raporlar oluşturmada yardımcı olur.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan, BT varlıklarında güvenlik açıklarını taramak, yönetmek ve bildirimler sağlamak için 7/24 hizmet veren kapsamlı bir platformdur.
JupiterOne
jupiterone.com
Jüpiterone, siber varlık verilerini toplayıp analiz ederek güvenlik ekiplerine saldırı yüzeylerini görselleştirme ve güvence altına alma imkanı sunan bir platformdur.
Drata
drata.com
Drata, güvenlik kontrollerini sürekli izleyen ve uyumluluk süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur.
Detectify
detectify.com
Detectify, kuruluşların web uygulama ve altyapılarındaki güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir saldırı yüzeyi izleme aracıdır.
BugBase
bugbase.ai
BugBase, güvenlik açıklarını belirlemek ve yönetmek için sürekli değerlendirme yapan bir platformdur. Güvenlik tehditlerini analiz eder ve izlemeye yardımcı olur.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust, veri gizliliği ve güvenliğini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar, kullanım onayı, risk yönetimi ve üçüncü taraf denetimi sağlar.
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof, uyumluluk ve risk yönetimi süreçlerini merkezi bir platformda entegre eden, otomatik raporlama ve kanıt toplama sunan bir uygulamadır.
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security, web uygulamalarındaki ve API'lerdeki güvenlik açıklarını belirlemenize ve düzeltmenize yardımcı olan bir otomasyon penetrasyon test çözümüdür.
Intruder
intruder.io
Intruder, ağdaki güvenlik açıklarını tespit eden ve sürekli olarak iyileştirme önerileri sunan bir güvenlik açığı yönetim platformudur.
SureCloud
surecloud.com
SureCloud, risk yönetimi ve uyumluluk süreçlerini entegre eden bir platformdur. Organizasyonların riskleri yönetmelerine ve uyum sağlamalarına olanak tanır.
OnSecurity
onsecurity.io
OnSecurity, güvenlik açıklarını tespit etmek ve yönetmek için entegre bir platform sunar. Tehdit algılama ve analiz araçları ile siber güvenliği güçlendirir.
Breachlock
breachlock.com
Breachlock, siber güvenlik risklerini yönetmek için sürekli saldırı yüzeyi keşfi ve penetrasyon testi hizmetleri sunar. Güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirme sağlar.
Secureframe
secureframe.com
Secureframe, SOC 2, ISO 27001, PCI DSS ve HIPAA uyumluluğunu otomatikleştiren bir platformdur. Kanıt toplama, izleme ve risk yönetimi araçları sunar.
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv, potansiyel güvenlik açıklarını tespit etmek için kapsamlı bir platform sunar. Kullanıcı dostu deneyimle, güvenlik yönetimini kolaylaştırır.
Cobalt
cobalt.io
Cobalt, siber güvenlik testleri ve hizmetleri sunan bir platformdur. Müşterilerin riskleri yönetmesine yardımcı olur.
Cyberday
cyberday.ai
Cyberday, siber güvenlik uygulamalarını geliştirmek ve bilgi güvenliği yönetim sistemleri kurmak için tasarlanmış bir yazılımdır.
TrustCloud
trustcloud.ai
TrustCloud, uyum otomasyonu ve risk yönetimi için grafik tabanlı bir platformdur; kontrolleri, politikaları ve bilgi tabanını bir araya getirir.
Apptega
apptega.com
Apptega, siber güvenlik ve uyum yönetimi için risk tanımlama, değerlendirme ve raporlama süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
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