Alternatifler - OnCourse Systems

Google Classroom
edu.google.com
Google Classroom, öğretmenlerin ödev oluşturup dağıtmasına, öğrencilerin çalışmalarını yönetmesine ve iletişimi kolaylaştırmasına olanak tanıyan ücretsiz bir eğitim platformudur.
Teachmint
teachmint.com
Teachmint, sınıf yönetimi, katılım takibi ve çevrimiçi kayıt gibi özellikler sunan, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir eğitim platformudur.
Moodle
moodle.org
Moodle, çevrimiçi öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme imkanları sunar.
Workday
workday.com
Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace, eğitim deneyimlerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve erişilebilirlik sunar.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.
Open LMS
openlms.net
Open LMS, eğitim içeriklerini oluşturup yönetmek için esnek bir öğrenme yönetim sistemidir. Öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerini destekler.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo, öğretmenler, ebeveynler ve öğrenciler için sınıf yönetimi ve iletişim aracı olarak çalışan bir uygulamadır.
Remind
remind.com
Remind, öğrenciler ve ailelerle iletişim kurulmasını sağlayan bir platformdur. Eğitimde başarı için ilişkilerin önemli olduğuna inanır.
its learning
itslearning.com
itslearning, eğitimcilerin ders içeriklerini yönetmelerine ve öğrencilerin ilerlemesini takip etmelerine yardımcı olan çevrimiçi bir öğrenme yönetim sistemidir.
Top Hat
tophat.com
Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS, çevrimiçi eğitim programları oluşturmak, barındırmak ve yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.
Toddle
toddleapp.com
Toddle, öğretmenlere yenilikçi ve geleceğe hazır eğitim sunmaları için araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir öğretim partneridir.
Showbie
showbie.com
Showbie, eğitimcilerin öğrencilere geri bildirim sağladığı, ödevleri yönettiği ve işbirliği yaptığı dijital bir öğrenme platformudur.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod, etkileşimli dersler hazırlayıp paylaşmaya olanak tanıyan bir eğitim uygulamasıdır ve öğrenci katılımını artıracak araçlar sunar.
ClassLink
classlink.com
ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.
Classcraft
classcraft.com
Classcraft, eğitimcilerin öğrenci davranışını, katılımını ve devamını artırmalarına yardımcı olan bir eğitim platformudur.
LearnDash
learndash.com
LearnDash, WordPress için profesyonel çevrimiçi kurslar oluşturmayı sağlayan güçlü bir öğrenme yönetim sistemidir.
Socrative Student
socrative.com
Sokratif Öğrenci uygulaması, öğrencilere öğretmenlerinin sınavlarını yanıtlayarak öğrenme süreçlerini değerlendirme imkanı sunar. Oyunlar ve raporlarla etkileşimi artırır.
360Learning
360learning.com
360Learning, şirketlerin çalışanlarını eğitmesine olanak tanıyan, işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen bir öğrenim yönetim sistemidir.
Edmentum
edmentum.com
Edmentum, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunan kapsamlı bir çevrimiçi eğitim platformudur.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds, işletmelere çevrimiçi kurslar oluşturma, yönetme ve satma imkanı sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
edunation
edu-nation.net
Edunation, K-12 öğrencileri için öğrenmeyi kolaylaştıran bir eğitim platformudur. Kullanıcılara çeşitli öğrenme kaynakları ve etkileşim imkanı sunar.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard, okulların idari ve akademik süreçlerini otomatikleştiren bir okul yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıt, katılım ve performans izleme sunar.
Pearson Online Classroom
pearson.com
Pearson Online Classroom, öğretmenler ve öğrenciler için eğitim kaynaklarını yönetmelerine yardımcı olan dijital bir platformdur.
Classroomscreen
classroomscreen.com
ClassroomScreen, sınıf yönetimini ve öğrenci katılımını artırmak için etkileşimli özellikler sunan bir eğitim aracıdır.
Classe365
classe365.com
Classe365, okullar ve üniversiteler için eğitim yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıtları, ders yönetimi ve iletişim süreçlerini kolaylaştırır.
Frontline Education
frontlineeducation.com
Frontline Education, eğitim kurumları için işe alım, zaman takibi, devamsızlık yönetimi ve mesleki gelişim gibi işlemleri yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır.
Skyward
skyward.com
Skyward, K-12 okulları için öğrenci bilgileri ve idari görevleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir yazılım uygulamasıdır.
Socrative Teacher
socrative.com
Sokratif Öğretmen, öğretmenlerin anketler ve quizler aracılığıyla öğrencilerin anlayışını gerçek zamanlı olarak değerlendirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.