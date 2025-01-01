Alternatifler - OnCourse Systems

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Classroom, öğretmenlerin ödev oluşturup dağıtmasına, öğrencilerin çalışmalarını yönetmesine ve iletişimi kolaylaştırmasına olanak tanıyan ücretsiz bir eğitim platformudur.

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint, sınıf yönetimi, katılım takibi ve çevrimiçi kayıt gibi özellikler sunan, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir eğitim platformudur.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle, çevrimiçi öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme imkanları sunar.

Workday

Workday

workday.com

Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace, eğitim deneyimlerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve erişilebilirlik sunar.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS, eğitim içeriklerini oluşturup yönetmek için esnek bir öğrenme yönetim sistemidir. Öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerini destekler.

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo, öğretmenler, ebeveynler ve öğrenciler için sınıf yönetimi ve iletişim aracı olarak çalışan bir uygulamadır.

Remind

Remind

remind.com

Remind, öğrenciler ve ailelerle iletişim kurulmasını sağlayan bir platformdur. Eğitimde başarı için ilişkilerin önemli olduğuna inanır.

its learning

its learning

itslearning.com

itslearning, eğitimcilerin ders içeriklerini yönetmelerine ve öğrencilerin ilerlemesini takip etmelerine yardımcı olan çevrimiçi bir öğrenme yönetim sistemidir.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS, çevrimiçi eğitim programları oluşturmak, barındırmak ve yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Toddle, öğretmenlere yenilikçi ve geleceğe hazır eğitim sunmaları için araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir öğretim partneridir.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie, eğitimcilerin öğrencilere geri bildirim sağladığı, ödevleri yönettiği ve işbirliği yaptığı dijital bir öğrenme platformudur.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod, etkileşimli dersler hazırlayıp paylaşmaya olanak tanıyan bir eğitim uygulamasıdır ve öğrenci katılımını artıracak araçlar sunar.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.

Classcraft

Classcraft

classcraft.com

Classcraft, eğitimcilerin öğrenci davranışını, katılımını ve devamını artırmalarına yardımcı olan bir eğitim platformudur.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash, WordPress için profesyonel çevrimiçi kurslar oluşturmayı sağlayan güçlü bir öğrenme yönetim sistemidir.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Sokratif Öğrenci uygulaması, öğrencilere öğretmenlerinin sınavlarını yanıtlayarak öğrenme süreçlerini değerlendirme imkanı sunar. Oyunlar ve raporlarla etkileşimi artırır.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning, şirketlerin çalışanlarını eğitmesine olanak tanıyan, işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen bir öğrenim yönetim sistemidir.

Edmentum

Edmentum

edmentum.com

Edmentum, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunan kapsamlı bir çevrimiçi eğitim platformudur.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds, işletmelere çevrimiçi kurslar oluşturma, yönetme ve satma imkanı sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.

edunation

edunation

edu-nation.net

Edunation, K-12 öğrencileri için öğrenmeyi kolaylaştıran bir eğitim platformudur. Kullanıcılara çeşitli öğrenme kaynakları ve etkileşim imkanı sunar.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassboard, okulların idari ve akademik süreçlerini otomatikleştiren bir okul yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıt, katılım ve performans izleme sunar.

Pearson Online Classroom

Pearson Online Classroom

pearson.com

Pearson Online Classroom, öğretmenler ve öğrenciler için eğitim kaynaklarını yönetmelerine yardımcı olan dijital bir platformdur.

Classroomscreen

Classroomscreen

classroomscreen.com

ClassroomScreen, sınıf yönetimini ve öğrenci katılımını artırmak için etkileşimli özellikler sunan bir eğitim aracıdır.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365, okullar ve üniversiteler için eğitim yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıtları, ders yönetimi ve iletişim süreçlerini kolaylaştırır.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Frontline Education, eğitim kurumları için işe alım, zaman takibi, devamsızlık yönetimi ve mesleki gelişim gibi işlemleri yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır.

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward, K-12 okulları için öğrenci bilgileri ve idari görevleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir yazılım uygulamasıdır.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Sokratif Öğretmen, öğretmenlerin anketler ve quizler aracılığıyla öğrencilerin anlayışını gerçek zamanlı olarak değerlendirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

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