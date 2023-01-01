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MessageBird Dashboard

MessageBird Dashboard

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: messagebird.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MessageBird Dashboard çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

MesajBird, şirketlerin metin mesajlarını pazarlama, bildirim ve iletişim amacıyla kullanmaları için eksiksiz bir çözümdür. Hizmetlerimizi kendi yazılımınıza entegre edin veya web sitemizi kullanın.

Web Sitesi: messagebird.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MessageBird Dashboard ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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