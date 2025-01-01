Mắt Bão, uluslararası ve Vietnam alan adı kaydedici olup, bulut platformunda sunucu kiralama ve web geliştirme hizmetleri sunmaktadır.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows için WebCatalog Desktop üzerinde Mắt Bão çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Mat Bao, uluslararası alan adlarının ve Vietnamca alan adlarının kayıt kuruluşudur. Mat Bao ayrıca bulut bilişim platformunda sunucu kiralama hizmetleri (Bulut Barındırma, Bulut Sunucusu, Bulut VPS), web sitesi barındırma, yönetim uygulaması geliştirme, web altyapısı sağlama ve BT çözümleri geliştirme web siteleri ve web tabanlı uygulamalar sağlar.

Web Sitesi: matbao.net

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