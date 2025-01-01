Alternatifler - LearnSmarter.ai

Kami
kamiapp.com
Kami, PDF notasyonu ve etkileşimli öğretim için bir araçtır; öğretmenler ders içeriklerini hızlıca oluşturabilir, öğrenciler ise kolayca çalışabilir.
Glean
glean.co
Glean, öğrencilerin dersleri kaydedip not alırken verimli öğrenmelerine yardımcı olan bir kişisel çalışma uygulamasıdır.
Heptabase
heptabase.com
Heptabase, karmaşık bilgileri yönetmek için görsel not alma aracı sunan bir uygulamadır. Kullanıcılar, etkileşimli grafiklerle notlarını organize eder.
Anatomy.app
anatomy.app
Anatomy.app, insan anatomisini öğrenmek isteyenler için etkileşimli 3D modeller ve detaylı bilgiler sunan web tabanlı bir eğitim platformudur.
Sentral
sentral.com.au
Sentral, Avustralya'nın okul yönetim sistemi olarak eğitimciler tarafından hazırlanmış, okullar için kapsamlı bir yazılım çözümüdür.
MagicSchool
magicschool.ai
MagicSchool, öğretmenler için ders planlaması, kişiselleştirilmiş eğitim ve öğrenci iletişimi gibi AI destekli araçlar sunan bir eğitim platformudur.
CourseKey
coursekey.com
CourseKey, eğitim kayıt ve öğrenim kaynaklarına merkezi erişim sağlayan mesleki eğitim yazılımıdır.
Screentime
screentimelabs.com
Screentime, çocukların tablet ve akıllı telefon ekran sürelerini yönetmeye yardımcı olan bir ebeveyn kontrol uygulamasıdır.
Securly
securly.com
Securly, öğrencilerin çevrimiçi güvenliğini artırmak için web filtreleme ve izleme hizmetleri sunan bir uygulamadır.
Storypark
storypark.com
Storypark, erken çocukluk eğitimini destekleyen, belgeleme, planlama ve aile etkileşimini kolaylaştıran bir yönetim uygulamasıdır.
Rosh Review
roshreview.com
Rosh Review, tıp uzmanları ve öğrencileri için tıbbi sınavlara hazırlık sunan kapsamlı bir eğitim platformudur.
Jobs In Education
jobsineducation.net
Eğitimdeki İşler uygulaması, eğitim kurumları ile iş arayanları bir araya getirerek işe alım sürecini basit ve etkili bir şekilde yönetir.
Echo360
echo360.com
ECHO360, video kayıt, akış ve etkileşimli içerik yönetimi sunan bir eğitim platformudur. Eğitimcilerin dersleri kolayca oluşturmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur.
UniversityCube
universitycube.net
UniversityCube, öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için üniversite, ders ve kaynak keşfi yapan, not alma ve işbirliği araçları sunan akademik bir platformdur.
Amira Learning
amiralearning.com
Amira Learning, öğrencilerin yüksek sesle okurken yoğun olarak dinleyip geri bildirim vererek okuma becerilerini geliştiren bir yapay zeka destekli eğitim uygulamasıdır.
Chamera
chamera.com
Chamera, okullar için hızlı ve kolay dijital öğrenci kimlik kartları oluşturma uygulamasıdır. Kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirme seçenekleri ile hizmet verir.
Solfeg.io
solfeg.io
Solfeg.io, 16.000'den fazla okul ve 100.000'den fazla öğrenci tarafından kullanılan bir müzik eğitim uygulamasıdır. Ukulele, piyano ve gitar için popüler şarkılar öğretiyor.
TeacherMatic
teachermatic.com
TeacherMatic, öğretmenlerin geri bildirim üretimini kolaylaştıran ve iş yükünü azaltarak öğretime odaklanmalarını sağlayan bir eğitim aracıdır.
Learnie
mylearnie.com
Learnie, kullanıcıların bilgi paylaşımında bulunarak öğrenmelerini kolaylaştıran bir mobil öğrenme platformudur.
StoryJumper
storyjumper.com
StoryJumper, öğrencilerin, öğretmenlerin ve ebeveynlerin iş birliğiyle kendi hikaye kitaplarını oluşturup yayınlamalarını sağlayan bir platformdur.
Homer
learnwithhomer.com
Homer, 2-8 yaş arası çocuklar için kişiselleştirilmiş erken öğrenme uygulamasıdır; okuma, yazma ve matematik becerileri geliştirmeye yardımcı olur.
CVGist
cvgist.com
CVGist, kısa kariyer bilgileri ile AI destekli özgeçmişler oluşturan, ATS dostu bir uygulamadır. Ücretsiz şablonlar sunar ve Microsoft Word formatında sonuç verir.
Radvix
radvix.io
Radvix, araştırma projeleri için iletişim ve veri yönetimi sağlayan, akademik ve endüstriyel ortamlarda işbirliğini destekleyen bir uygulamadır.
BloomBoard
bloomboard.com
BloomBoard, eğitimcilerin mikro-sertifikalar aracılığıyla mesleki gelişimlerini destekleyen bir platformdur. Eğitim stratejilerini geliştirmek ve öğrenci sonuçlarını iyileştirmek için kaynaklar sunar.
VerifyEd
verifyed.io
VerifyEd, eğitim ve mesleki sertifikaların güvenilirliğini artırmak için blok zinciri teknolojisi kullanarak sertifikaların doğrulanmasını sağlayan bir uygulamadır.
uQualio
uqualio.com
uQualio, video tabanlı çevrimiçi eğitim kursları oluşturmayı, dağıtmayı ve yönetmeyi sağlayan bir e-öğrenim platformudur.
Flip Jungle
flipjungle.com
Flip Jungle, çocukların yapay zeka destekli ünlülerle etkileşim içinde öğrenip dünyayı keşfetmelerini sağlayan güvenli ve eğlenceli bir uygulamadır.
Komodo
komodowellbeing.com
Komodo, bağımsız okulların en iyi refah stratejilerini geliştirmesine, etkinliklerini ölçmesine ve öğrencilere en iyi ortamı oluşturmasına yardımcı olan bir yazılım ve hizmet çözümüdür.
Dublieu
dublieu.com
Dublieu, okul ve üniversite öğrencilerine yarışmalar, MUN'lar, burslar, hackathonlar, quizler ve stajlar gibi fırsatlar bulmalarında yardımcı olur.
BiblioTech
bexarbibliotech.org
BiblioTech, üniversite öğrencilerine ihtiyaç duydukları ders kitaplarını istedikleri zaman, herhangi bir cihazda küçük bir aylık ücretle sunan bir uygulamadır.