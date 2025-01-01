Alternatifler - LearnSmarter.ai

Kami

Kami

kamiapp.com

Kami, PDF notasyonu ve etkileşimli öğretim için bir araçtır; öğretmenler ders içeriklerini hızlıca oluşturabilir, öğrenciler ise kolayca çalışabilir.

Glean

Glean

glean.co

Glean, öğrencilerin dersleri kaydedip not alırken verimli öğrenmelerine yardımcı olan bir kişisel çalışma uygulamasıdır.

Heptabase

Heptabase

heptabase.com

Heptabase, karmaşık bilgileri yönetmek için görsel not alma aracı sunan bir uygulamadır. Kullanıcılar, etkileşimli grafiklerle notlarını organize eder.

Anatomy.app

Anatomy.app

anatomy.app

Anatomy.app, insan anatomisini öğrenmek isteyenler için etkileşimli 3D modeller ve detaylı bilgiler sunan web tabanlı bir eğitim platformudur.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral, Avustralya'nın okul yönetim sistemi olarak eğitimciler tarafından hazırlanmış, okullar için kapsamlı bir yazılım çözümüdür.

MagicSchool

MagicSchool

magicschool.ai

MagicSchool, öğretmenler için ders planlaması, kişiselleştirilmiş eğitim ve öğrenci iletişimi gibi AI destekli araçlar sunan bir eğitim platformudur.

CourseKey

CourseKey

coursekey.com

CourseKey, eğitim kayıt ve öğrenim kaynaklarına merkezi erişim sağlayan mesleki eğitim yazılımıdır.

Screentime

Screentime

screentimelabs.com

Screentime, çocukların tablet ve akıllı telefon ekran sürelerini yönetmeye yardımcı olan bir ebeveyn kontrol uygulamasıdır.

Securly

Securly

securly.com

Securly, öğrencilerin çevrimiçi güvenliğini artırmak için web filtreleme ve izleme hizmetleri sunan bir uygulamadır.

Storypark

Storypark

storypark.com

Storypark, erken çocukluk eğitimini destekleyen, belgeleme, planlama ve aile etkileşimini kolaylaştıran bir yönetim uygulamasıdır.

Rosh Review

Rosh Review

roshreview.com

Rosh Review, tıp uzmanları ve öğrencileri için tıbbi sınavlara hazırlık sunan kapsamlı bir eğitim platformudur.

Jobs In Education

Jobs In Education

jobsineducation.net

Eğitimdeki İşler uygulaması, eğitim kurumları ile iş arayanları bir araya getirerek işe alım sürecini basit ve etkili bir şekilde yönetir.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360, video kayıt, akış ve etkileşimli içerik yönetimi sunan bir eğitim platformudur. Eğitimcilerin dersleri kolayca oluşturmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur.

UniversityCube

UniversityCube

universitycube.net

UniversityCube, öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için üniversite, ders ve kaynak keşfi yapan, not alma ve işbirliği araçları sunan akademik bir platformdur.

Amira Learning

Amira Learning

amiralearning.com

Amira Learning, öğrencilerin yüksek sesle okurken yoğun olarak dinleyip geri bildirim vererek okuma becerilerini geliştiren bir yapay zeka destekli eğitim uygulamasıdır.

Chamera

Chamera

chamera.com

Chamera, okullar için hızlı ve kolay dijital öğrenci kimlik kartları oluşturma uygulamasıdır. Kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirme seçenekleri ile hizmet verir.

Solfeg.io

Solfeg.io

solfeg.io

Solfeg.io, 16.000'den fazla okul ve 100.000'den fazla öğrenci tarafından kullanılan bir müzik eğitim uygulamasıdır. Ukulele, piyano ve gitar için popüler şarkılar öğretiyor.

TeacherMatic

TeacherMatic

teachermatic.com

TeacherMatic, öğretmenlerin geri bildirim üretimini kolaylaştıran ve iş yükünü azaltarak öğretime odaklanmalarını sağlayan bir eğitim aracıdır.

Learnie

Learnie

mylearnie.com

Learnie, kullanıcıların bilgi paylaşımında bulunarak öğrenmelerini kolaylaştıran bir mobil öğrenme platformudur.

StoryJumper

StoryJumper

storyjumper.com

StoryJumper, öğrencilerin, öğretmenlerin ve ebeveynlerin iş birliğiyle kendi hikaye kitaplarını oluşturup yayınlamalarını sağlayan bir platformdur.

Homer

Homer

learnwithhomer.com

Homer, 2-8 yaş arası çocuklar için kişiselleştirilmiş erken öğrenme uygulamasıdır; okuma, yazma ve matematik becerileri geliştirmeye yardımcı olur.

CVGist

CVGist

cvgist.com

CVGist, kısa kariyer bilgileri ile AI destekli özgeçmişler oluşturan, ATS dostu bir uygulamadır. Ücretsiz şablonlar sunar ve Microsoft Word formatında sonuç verir.

Radvix

Radvix

radvix.io

Radvix, araştırma projeleri için iletişim ve veri yönetimi sağlayan, akademik ve endüstriyel ortamlarda işbirliğini destekleyen bir uygulamadır.

BloomBoard

BloomBoard

bloomboard.com

BloomBoard, eğitimcilerin mikro-sertifikalar aracılığıyla mesleki gelişimlerini destekleyen bir platformdur. Eğitim stratejilerini geliştirmek ve öğrenci sonuçlarını iyileştirmek için kaynaklar sunar.

VerifyEd

VerifyEd

verifyed.io

VerifyEd, eğitim ve mesleki sertifikaların güvenilirliğini artırmak için blok zinciri teknolojisi kullanarak sertifikaların doğrulanmasını sağlayan bir uygulamadır.

uQualio

uQualio

uqualio.com

uQualio, video tabanlı çevrimiçi eğitim kursları oluşturmayı, dağıtmayı ve yönetmeyi sağlayan bir e-öğrenim platformudur.

Flip Jungle

Flip Jungle

flipjungle.com

Flip Jungle, çocukların yapay zeka destekli ünlülerle etkileşim içinde öğrenip dünyayı keşfetmelerini sağlayan güvenli ve eğlenceli bir uygulamadır.

Komodo

Komodo

komodowellbeing.com

Komodo, bağımsız okulların en iyi refah stratejilerini geliştirmesine, etkinliklerini ölçmesine ve öğrencilere en iyi ortamı oluşturmasına yardımcı olan bir yazılım ve hizmet çözümüdür.

Dublieu

Dublieu

dublieu.com

Dublieu, okul ve üniversite öğrencilerine yarışmalar, MUN'lar, burslar, hackathonlar, quizler ve stajlar gibi fırsatlar bulmalarında yardımcı olur.

BiblioTech

BiblioTech

bexarbibliotech.org

BiblioTech, üniversite öğrencilerine ihtiyaç duydukları ders kitaplarını istedikleri zaman, herhangi bir cihazda küçük bir aylık ücretle sunan bir uygulamadır.

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