Alternatifler - Jigsaw Interactive

Blackboard Learn
blackboard.com
Blackboard Learn, eğitimcilerin ders içeriklerini yönetmesine, değerlendirmeler yapmasına ve öğrenci ilerlemesini takip etmesine olanak tanıyan kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir.
Schoology
schoology.com
Schoology, öğretmenler, öğrenciler ve veliler için iletişim ve işbirliği platformu sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
Webex
webex.com
Webex Webinars, küçük oturumlardan büyük küresel katılımcılara yönelik etkileşimli çevrimiçi seminerler düzenlemeye olanak tanır.
Whereby
whereby.com
Whereby, kullanıcıların tarayıcı üzerinden kolayca video konferans yapmalarını sağlayan bir platformdur. İndirme gerektirmeden toplantılar düzenlenebilir.
ClassLink
classlink.com
ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.
MeritHub
merithub.com
MeritHub, etkileşimli çevrimiçi öğretim için tasarlanmış bir platformdur. Ses/görüntü iletişimi, beyaz tahtalar, ekran paylaşımı ve ders kaydı gibi özellikler sunar.
Panopto
panopto.com
Panopto, eğitim kurumları için video oluşturma ve paylaşma hizmeti sunan, kullanıcıların içerik yönetimini kolaylaştıran entegre bir platformdur.
ClassIn
classin.com
ClassIn, sanal sınıflar oluşturmayı, ders yönetimini ve öğrenci etkileşimini kolaylaştıran bir dijital öğrenme platformudur.
Bongo
bongolearn.com
Bongo, video tabanlı pratik ve geri bildirim aracıdır. Kullanıcılara anlık geri bildirim vererek kişisel gelişim ve öğrenmeyi destekler.
Speexx
speexx.com
Speexx, dijital işyerlerinde dil eğitimi ve iş koçluğu hizmetleri sunan bir platformdur. Kuruluşlar için esnek öğrenme çözümleri sağlar.
Agora
agora.io
Agora, uygulamalarda gerçek zamanlı ses ve video iletişimi sağlayarak etkileşimli deneyimler yaratmayı kolaylaştıran bir platformdur.
Coursio
coursio.com
Coursio, etkileyicilerin ve kuruluşların çevrimiçi okullar kurarak bilgilerini paylaşmalarını sağlayan bir platformdur.
LearnCube
learncube.com
LearnCube, öğretmenler ve öğrenciler için etkileşimli sanal sınıf sunan bir eğitim uygulamasıdır. Video iletişimi ve dosya paylaşımı özellikleri ile dersleri kolaylaştırır.
WizIQ
wiziq.com
WizIQ, canlı çevrimiçi dersler ve bağımsız kurslar sunan kullanıcı dostu bir öğrenme yönetim sistemidir.
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO, etkileşimli sanal sınıflar oluşturarak öğretmenlerin öğrencilerle canlı oturumlar yapmasını sağlar. Kolay kullanım ve sınıf yönetimi araçları sunar.
HiLink
hilink.co
HiLink, eğitim ihtiyaçları için tasarlanmış tarayıcı tabanlı bir sanal sınıf uygulamasıdır. Kullanıcılar interaktif araçlarla çevrimiçi öğrenimi geliştirebilir.
Strigo
strigo.io
Strigo, SaaS ve yazılım sağlayıcılarının eğitim programlarını ürün içinde sunarak kullanıcıların ihtiyaç duydukları zamanda erişim sağlamalarını sağlar.
BrainCert
braincert.com
BrainCert, çeşitli eğitimleri çevrimiçi olarak oluşturma, pazarlama ve teslim etme imkanları sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
Sibme
sibme.com
Sibme, eğitimcilerin video tabanlı koçluk, akran geri bildirimi ve işbirliği ile mesleki gelişimlerini destekleyen bir platformdur.
Jumbula
jumbula.com
Jumbula, çevrimiçi kayıt, ödeme ve sınıf/yaz kampı yönetimi sağlayan bulut tabanlı bir uygulamadır, eğitim ve rekreasyon programlarını yönetmeyi kolaylaştırır.
Tutoom
tutoom.com
Tutoom, uzaktan öğretim için beyaz tahta, kütüphane, sohbet, video konferans ve not paylaşımı gibi tüm araçları sunan sanal bir sınıftır. Moodle ve Canvas LMS ile entegre olur.
SignGlasses
signglasses.com
SignGlasses, kullanıcıları tercümanlar ve altyazı hizmetleri ile birleştiren, eğitim ve yönetim amaçlı bir iletişim platformudur.
Digital Samba
digitalsamba.com
Digital Samba, video konferans API ve SDK sağlayan, Avrupa Birliği'nde barındırılan güvenli ve yüksek kaliteli bir platformdur.