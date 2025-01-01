Alternatifler - Jigsaw Interactive

Blackboard Learn

Blackboard Learn

blackboard.com

Blackboard Learn, eğitimcilerin ders içeriklerini yönetmesine, değerlendirmeler yapmasına ve öğrenci ilerlemesini takip etmesine olanak tanıyan kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir.

Schoology

Schoology

schoology.com

Schoology, öğretmenler, öğrenciler ve veliler için iletişim ve işbirliği platformu sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars, küçük oturumlardan büyük küresel katılımcılara yönelik etkileşimli çevrimiçi seminerler düzenlemeye olanak tanır.

Whereby

Whereby

whereby.com

Whereby, kullanıcıların tarayıcı üzerinden kolayca video konferans yapmalarını sağlayan bir platformdur. İndirme gerektirmeden toplantılar düzenlenebilir.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.

MeritHub

MeritHub

merithub.com

MeritHub, etkileşimli çevrimiçi öğretim için tasarlanmış bir platformdur. Ses/görüntü iletişimi, beyaz tahtalar, ekran paylaşımı ve ders kaydı gibi özellikler sunar.

Panopto

Panopto

panopto.com

Panopto, eğitim kurumları için video oluşturma ve paylaşma hizmeti sunan, kullanıcıların içerik yönetimini kolaylaştıran entegre bir platformdur.

ClassIn

ClassIn

classin.com

ClassIn, sanal sınıflar oluşturmayı, ders yönetimini ve öğrenci etkileşimini kolaylaştıran bir dijital öğrenme platformudur.

Bongo

Bongo

bongolearn.com

Bongo, video tabanlı pratik ve geri bildirim aracıdır. Kullanıcılara anlık geri bildirim vererek kişisel gelişim ve öğrenmeyi destekler.

Speexx

Speexx

speexx.com

Speexx, dijital işyerlerinde dil eğitimi ve iş koçluğu hizmetleri sunan bir platformdur. Kuruluşlar için esnek öğrenme çözümleri sağlar.

Agora

Agora

agora.io

Agora, uygulamalarda gerçek zamanlı ses ve video iletişimi sağlayarak etkileşimli deneyimler yaratmayı kolaylaştıran bir platformdur.

Coursio

Coursio

coursio.com

Coursio, etkileyicilerin ve kuruluşların çevrimiçi okullar kurarak bilgilerini paylaşmalarını sağlayan bir platformdur.

LearnCube

LearnCube

learncube.com

LearnCube, öğretmenler ve öğrenciler için etkileşimli sanal sınıf sunan bir eğitim uygulamasıdır. Video iletişimi ve dosya paylaşımı özellikleri ile dersleri kolaylaştırır.

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

WizIQ, canlı çevrimiçi dersler ve bağımsız kurslar sunan kullanıcı dostu bir öğrenme yönetim sistemidir.

VEDAMO

VEDAMO

vedamo.com

VEDAMO, etkileşimli sanal sınıflar oluşturarak öğretmenlerin öğrencilerle canlı oturumlar yapmasını sağlar. Kolay kullanım ve sınıf yönetimi araçları sunar.

HiLink

HiLink

hilink.co

HiLink, eğitim ihtiyaçları için tasarlanmış tarayıcı tabanlı bir sanal sınıf uygulamasıdır. Kullanıcılar interaktif araçlarla çevrimiçi öğrenimi geliştirebilir.

Strigo

Strigo

strigo.io

Strigo, SaaS ve yazılım sağlayıcılarının eğitim programlarını ürün içinde sunarak kullanıcıların ihtiyaç duydukları zamanda erişim sağlamalarını sağlar.

BrainCert

BrainCert

braincert.com

BrainCert, çeşitli eğitimleri çevrimiçi olarak oluşturma, pazarlama ve teslim etme imkanları sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.

Sibme

Sibme

sibme.com

Sibme, eğitimcilerin video tabanlı koçluk, akran geri bildirimi ve işbirliği ile mesleki gelişimlerini destekleyen bir platformdur.

Jumbula

Jumbula

jumbula.com

Jumbula, çevrimiçi kayıt, ödeme ve sınıf/yaz kampı yönetimi sağlayan bulut tabanlı bir uygulamadır, eğitim ve rekreasyon programlarını yönetmeyi kolaylaştırır.

Tutoom

Tutoom

tutoom.com

Tutoom, uzaktan öğretim için beyaz tahta, kütüphane, sohbet, video konferans ve not paylaşımı gibi tüm araçları sunan sanal bir sınıftır. Moodle ve Canvas LMS ile entegre olur.

SignGlasses

SignGlasses

signglasses.com

SignGlasses, kullanıcıları tercümanlar ve altyazı hizmetleri ile birleştiren, eğitim ve yönetim amaçlı bir iletişim platformudur.

Digital Samba

Digital Samba

digitalsamba.com

Digital Samba, video konferans API ve SDK sağlayan, Avrupa Birliği'nde barındırılan güvenli ve yüksek kaliteli bir platformdur.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.