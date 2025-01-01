Alternatifler - ImprovMX

Skiff

Skiff

skiff.com

Skiff, uçtan uca şifreli e-posta, belge yönetimi ve takvim entegrasyonu sunan güvenli bir iletişim platformudur. 10 GB ücretsiz depolama alanı sağlar.

Neo

Neo

neo.space

Neo, küçük işletmelere ve girişimcilere yönelik e-posta ve büyüme araçları sunan bir platformdur. Kendi alan adınızla profesyonel web siteleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Email Parser

Email Parser

emailparser.com

E-posta Ayrıştırıcısı, gelen e-postalardan veri çıkararak bunu elektronik tablolara veya veritabanlarına aktaran bir araçtır.

ContactBook

ContactBook

contactbook.app

ContactBook, kişileri merkezi bir platformda düzenleyip yönetmeyi, paylaşmayı ve senkronize etmeyi sağlayan bir iletişim yönetim uygulamasıdır.

Pobox

Pobox

pobox.com

Pobox, kişisel alan adınızda veya mevcut alanlardan birinde e-posta kutusu, özelleştirilebilir spam filtreleri ve birden fazla adrese yönlendirme sunan bir e-posta hizmetidir.

Soverin

Soverin

soverin.net

Soverin, kullanıcıların güvenli bir e-posta hizmeti üzerinden iletişimlerini yönetmelerini sağlayan, kullanıcı dostu bir uygulamadır.

Email Search

Email Search

emailsearch.io

Emailsearch.io, profesyonel e-posta adreslerini bulma, doğrulama ve zenginleştirme için öncü bir çözümdür. Ücretsiz olarak kullanmaya başlayın.

Sendtric

Sendtric

sendtric.com

Sendtric, e-posta pazarlamacıları için geri sayım zamanlayıcıları oluşturan ve yöneten bir araçtır. Özelleştirme seçenekleri ve dinamik zamanlayıcılar sunar.

Infraforge

Infraforge

infraforge.ai

Infraforge, özel sunucularda alan ve posta kutusu kurulumlarını hızlı bir şekilde yapmaya ve soğuk e-posta kampanyalarını yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır.

Topicbox

Topicbox

topicbox.com

Topicbox, ekiplerin bilgi paylaşımını ve proje yönetimini kolaylaştıran merkezi bir grup e-posta uygulamasıdır.

Optizmo

Optizmo

optizmo.com

Optizmo, e-posta ve SMS uyumluluğu için engelleme listesi yönetimi sunan bir SaaS çözümüdür. Kanunlara uygun veri toplama ve dağıtma işlemlerini otomatikleştirir.

Listagram

Listagram

listagram.com

Listagram, e-posta listesi oluşturma aracıdır. Opt-in formlarını etkileşimli bir oyuna dönüştürerek katılım oranlarını artırır.

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