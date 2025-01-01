Alternatifler - ImprovMX

Skiff
skiff.com
Skiff, uçtan uca şifreli e-posta, belge yönetimi ve takvim entegrasyonu sunan güvenli bir iletişim platformudur. 10 GB ücretsiz depolama alanı sağlar.
Neo
neo.space
Neo, küçük işletmelere ve girişimcilere yönelik e-posta ve büyüme araçları sunan bir platformdur. Kendi alan adınızla profesyonel web siteleri oluşturmanıza yardımcı olur.
Email Parser
emailparser.com
E-posta Ayrıştırıcısı, gelen e-postalardan veri çıkararak bunu elektronik tablolara veya veritabanlarına aktaran bir araçtır.
ContactBook
contactbook.app
ContactBook, kişileri merkezi bir platformda düzenleyip yönetmeyi, paylaşmayı ve senkronize etmeyi sağlayan bir iletişim yönetim uygulamasıdır.
Pobox
pobox.com
Pobox, kişisel alan adınızda veya mevcut alanlardan birinde e-posta kutusu, özelleştirilebilir spam filtreleri ve birden fazla adrese yönlendirme sunan bir e-posta hizmetidir.
Soverin
soverin.net
Soverin, kullanıcıların güvenli bir e-posta hizmeti üzerinden iletişimlerini yönetmelerini sağlayan, kullanıcı dostu bir uygulamadır.
Email Search
emailsearch.io
Emailsearch.io, profesyonel e-posta adreslerini bulma, doğrulama ve zenginleştirme için öncü bir çözümdür. Ücretsiz olarak kullanmaya başlayın.
Sendtric
sendtric.com
Sendtric, e-posta pazarlamacıları için geri sayım zamanlayıcıları oluşturan ve yöneten bir araçtır. Özelleştirme seçenekleri ve dinamik zamanlayıcılar sunar.
Infraforge
infraforge.ai
Infraforge, özel sunucularda alan ve posta kutusu kurulumlarını hızlı bir şekilde yapmaya ve soğuk e-posta kampanyalarını yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır.
Topicbox
topicbox.com
Topicbox, ekiplerin bilgi paylaşımını ve proje yönetimini kolaylaştıran merkezi bir grup e-posta uygulamasıdır.
Optizmo
optizmo.com
Optizmo, e-posta ve SMS uyumluluğu için engelleme listesi yönetimi sunan bir SaaS çözümüdür. Kanunlara uygun veri toplama ve dağıtma işlemlerini otomatikleştirir.
Listagram
listagram.com
Listagram, e-posta listesi oluşturma aracıdır. Opt-in formlarını etkileşimli bir oyuna dönüştürerek katılım oranlarını artırır.
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