Grit, koddaki teknik borcu düzeltme sürecini otomatikleştiren bir yapay zeka aracıdır. Bunu, kodu temizleyen ve onu en son çerçevelere taşıyan çekme istekleri oluşturmak için statik analizi makine öğrenimi teknikleriyle birleştirerek başarır. Araç, kullanıcılara kendi geçişlerini yazma veya mevcut varsayılan geçişleri kullanma seçeneği sunar. Grit, kod geçişlerini ve bağımlılık yükseltmelerini otomatik pilota alarak zamandan tasarruf etmenize ve geliştirici hızını artırmanıza yardımcı olur. Yüksek hızlı yazılım ekiplerinin bakım görevlerini otomatikleştirerek daha hızlı hareket etmelerini sağlar ve geçişleri manuel çabalara göre 10 kata kadar daha hızlı tamamlamalarına olanak tanır. Grit'e GitHub, VS Code ve komut satırı da dahil olmak üzere birden fazla platformdan erişilebilir, böylece mevcut iş akışlarına kusursuz entegrasyon sağlanır. Bu araca beta müşterileri güvenmektedir ve on binlerce değişikliği başarıyla gerçekleştirmiştir. Grit'in temel teknolojisi makine öğrenimine ve statik analize dayanmaktadır. Araç, geçiş veya temizleme gerektiren kod alanlarını belirlemek için kalıp eşleştirmeyi kullanır. Örneğin, JavaScript'i TypeScript'e, sınıf bileşenlerini işlevsel bileşenlere ve JavaScript'i ok işlevlerine dönüştürebilir. Grit ayrıca AngularJS'den Angular'a geçişleri de destekler. Genel olarak Grit, makine öğrenimi ve statik analiz yeteneklerinden yararlanarak teknik borcu düzeltme ve kodu yükseltme sürecini kolaylaştıran güçlü bir araçtır.

Web Sitesi: about.grit.io

