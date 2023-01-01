ExplorerLearning Frax ile kesirlerin nihayet anlamlı olmasını sağlayın. Uyarlanabilir ve oyun tabanlı Frax, kesirleri öğrenmenin ve öğretmenin daha etkili, daha eğlenceli bir yoludur.

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