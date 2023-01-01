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Frax

Frax

fraxmath.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Frax çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ExplorerLearning Frax ile kesirlerin nihayet anlamlı olmasını sağlayın. Uyarlanabilir ve oyun tabanlı Frax, kesirleri öğrenmenin ve öğretmenin daha etkili, daha eğlenceli bir yoludur.

Web Sitesi: fraxmath.com

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