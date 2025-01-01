Alternatifler - Ellevation

Teachmint
teachmint.com
Teachmint, sınıf yönetimi, katılım takibi ve çevrimiçi kayıt gibi özellikler sunan, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir eğitim platformudur.
Workday
workday.com
Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard, okulların idari ve akademik süreçlerini otomatikleştiren bir okul yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıt, katılım ve performans izleme sunar.
Skyward
skyward.com
Skyward, K-12 okulları için öğrenci bilgileri ve idari görevleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir yazılım uygulamasıdır.
Classe365
classe365.com
Classe365, okullar ve üniversiteler için eğitim yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıtları, ders yönetimi ve iletişim süreçlerini kolaylaştırır.
Frontline Education
frontlineeducation.com
Frontline Education, eğitim kurumları için işe alım, zaman takibi, devamsızlık yönetimi ve mesleki gelişim gibi işlemleri yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır.
Cialfo
cialfo.co
Cialfo, K12 okullarındaki öğrencilerin kolej süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan AI destekli bir platformdur.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia, okul yönetimi ve iletişim için dijital bir çözümdür. Ebeveynler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
Classter
classter.com
Classter, eğitim kurumları için öğrenci bilgi ve öğrenim yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve gerçek zamanlı ilerleme izleme imkanı sunar.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama, etkinlik yönetimi ve hibe yönetimi gibi işlemleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir CRM uygulamasıdır.
aXcelerate
axcelerate.com
aXcelerate, mesleki ve kurumsal eğitim yönetimi için tasarlanmış, eğitim ve uyum süreçlerini hızlandıran bir yönetim sistemidir.
Skolaro
skolaro.com
Skolaro, okulların yönetim işlerini kolaylaştıran kapsamlı bir okul ERP yazılımıdır. Öğrenci bilgileri, katılım, sınav ve ücret yönetimi gibi sistemler sunar.
ClassroomIO
classroomio.com
ClassroomIO, kursların oluşturulması, yönetilmesi ve sunulması için kullanıcı dostu bir platformdur. Öğrenmeyi destekleyen araçlar sunar.
Gradelink
gradelink.com
Gradelink, öğrenci bilgilerini yönetmek için bir platformdur, iletişimi ve katılımı artırarak okullara destek sağlar.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar, yükseköğretim kurumlarına yönelik öğrenci bilgi sistemleri ve yönetim çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.
Alma
getalma.com
Alma, eğitim ortamlarını geliştiren AI destekli bir platformdur. Öğrenci katılımını artırır ve eğitimcilerin süreçleri izlemesine yardımcı olur.
Fekara
fekara.com
Fekara, küçük okullar için ücretsiz bir bulut tabanlı okul yönetim yazılımıdır. Kayıt, devamsızlık, sınav ve sonuç kartlarını yönetir.
TUIO
tuiopay.com
TUIO, okul ve eğitim kurumları için bulut tabanlı bir öğrenim yönetim sistemidir; finansal işlemleri otomatikleştirir, kayıt ve ödemeleri basit hale getirir.
EduSpark
eduspark.world
EduSpark, eğitim kaynakları sunarak öğrenme deneyimlerini geliştiren, esnek ve erişilebilir bir dijital eğitim platformudur.
iGradePlus
igradeplus.com
iGradePlus, okullar ve öğretmenler için not yönetimi, devamsızlık takibi ve öğrenci-ebeveyn iletişimi sağlayan kullanımı kolay bir okul yönetim sistemidir.
Classpro
classpro.in
ClassPro, çevrimiçi eğitim için ders satışı, ücret toplama, canlı ders yapma ve öğrenci iletişimini kolaylaştırma gibi işlemleri tek bir platformda sunan bir uygulamadır.
SchoolMint
schoolmint.com
Hero by SchoolMint, okulların disiplin süreçlerini dijital hale getirerek öğrenci davranışlarını izler ve aileleri bilgilendirir.
Scoir
scoir.com
Scoir, öğrencilerin kolej ve kariyer planlamasında rehberlik eden, kişiselleştirilmiş kolej listeleri oluşturan bir platformdur.
Softbook
softbook.app
Softbook, EdTech alanında çevrimiçi okullar için yazılımlar geliştiren bir şirkettir. Softbook LMS ve Softbook Cloud gibi ürünleri vardır.
EDUFAR
edufar.co
EDUFAR, eğitim kurumlarının günlük işlemlerini optimize etmek için tasarlanmış bir üniversite yönetim sistemidir.
MarkersPro
markerspro.com
MarkersPro, K-12 eğitim kurumları için bulut tabanlı, merkezi bir öğrenci bilgi sistemi yazılımıdır. Okul yönetim ihtiyaçlarını tek bir platformda yönetir.
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal, eğitim kurumlarının yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir ERP yazılımıdır. Okul kayıtları, katılım ve ücret yönetimi gibi işlemleri düzenler.
Edunext
edunext.co
Edunext, eğitim kurumlarının yönetim süreçlerini kolaylaştıran, entegre olabilen, esnek ve kullanıcı dostu bir LMS platformudur.
Beehively
beehively.com
Beehively, okullara teknoloji ve gelişmiş araçlar sunarak iletişimi ve veri yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.