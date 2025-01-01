Alternatifler - Ellevation

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint, sınıf yönetimi, katılım takibi ve çevrimiçi kayıt gibi özellikler sunan, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir eğitim platformudur.

Workday

Workday

workday.com

Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassboard, okulların idari ve akademik süreçlerini otomatikleştiren bir okul yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıt, katılım ve performans izleme sunar.

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward, K-12 okulları için öğrenci bilgileri ve idari görevleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir yazılım uygulamasıdır.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365, okullar ve üniversiteler için eğitim yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıtları, ders yönetimi ve iletişim süreçlerini kolaylaştırır.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Frontline Education, eğitim kurumları için işe alım, zaman takibi, devamsızlık yönetimi ve mesleki gelişim gibi işlemleri yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır.

Cialfo

Cialfo

cialfo.co

Cialfo, K12 okullarındaki öğrencilerin kolej süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan AI destekli bir platformdur.

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia, okul yönetimi ve iletişim için dijital bir çözümdür. Ebeveynler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

Classter

Classter

classter.com

Classter, eğitim kurumları için öğrenci bilgi ve öğrenim yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve gerçek zamanlı ilerleme izleme imkanı sunar.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama, etkinlik yönetimi ve hibe yönetimi gibi işlemleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir CRM uygulamasıdır.

aXcelerate

aXcelerate

axcelerate.com

aXcelerate, mesleki ve kurumsal eğitim yönetimi için tasarlanmış, eğitim ve uyum süreçlerini hızlandıran bir yönetim sistemidir.

Skolaro

Skolaro

skolaro.com

Skolaro, okulların yönetim işlerini kolaylaştıran kapsamlı bir okul ERP yazılımıdır. Öğrenci bilgileri, katılım, sınav ve ücret yönetimi gibi sistemler sunar.

ClassroomIO

ClassroomIO

classroomio.com

ClassroomIO, kursların oluşturulması, yönetilmesi ve sunulması için kullanıcı dostu bir platformdur. Öğrenmeyi destekleyen araçlar sunar.

Gradelink

Gradelink

gradelink.com

Gradelink, öğrenci bilgilerini yönetmek için bir platformdur, iletişimi ve katılımı artırarak okullara destek sağlar.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Jenzabar, yükseköğretim kurumlarına yönelik öğrenci bilgi sistemleri ve yönetim çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.

Alma

Alma

getalma.com

Alma, eğitim ortamlarını geliştiren AI destekli bir platformdur. Öğrenci katılımını artırır ve eğitimcilerin süreçleri izlemesine yardımcı olur.

Fekara

Fekara

fekara.com

Fekara, küçük okullar için ücretsiz bir bulut tabanlı okul yönetim yazılımıdır. Kayıt, devamsızlık, sınav ve sonuç kartlarını yönetir.

TUIO

TUIO

tuiopay.com

TUIO, okul ve eğitim kurumları için bulut tabanlı bir öğrenim yönetim sistemidir; finansal işlemleri otomatikleştirir, kayıt ve ödemeleri basit hale getirir.

EduSpark

EduSpark

eduspark.world

EduSpark, eğitim kaynakları sunarak öğrenme deneyimlerini geliştiren, esnek ve erişilebilir bir dijital eğitim platformudur.

iGradePlus

iGradePlus

igradeplus.com

iGradePlus, okullar ve öğretmenler için not yönetimi, devamsızlık takibi ve öğrenci-ebeveyn iletişimi sağlayan kullanımı kolay bir okul yönetim sistemidir.

Classpro

Classpro

classpro.in

ClassPro, çevrimiçi eğitim için ders satışı, ücret toplama, canlı ders yapma ve öğrenci iletişimini kolaylaştırma gibi işlemleri tek bir platformda sunan bir uygulamadır.

SchoolMint

SchoolMint

schoolmint.com

Hero by SchoolMint, okulların disiplin süreçlerini dijital hale getirerek öğrenci davranışlarını izler ve aileleri bilgilendirir.

Scoir

Scoir

scoir.com

Scoir, öğrencilerin kolej ve kariyer planlamasında rehberlik eden, kişiselleştirilmiş kolej listeleri oluşturan bir platformdur.

Softbook

Softbook

softbook.app

Softbook, EdTech alanında çevrimiçi okullar için yazılımlar geliştiren bir şirkettir. Softbook LMS ve Softbook Cloud gibi ürünleri vardır.

EDUFAR

EDUFAR

edufar.co

EDUFAR, eğitim kurumlarının günlük işlemlerini optimize etmek için tasarlanmış bir üniversite yönetim sistemidir.

MarkersPro

MarkersPro

markerspro.com

MarkersPro, K-12 eğitim kurumları için bulut tabanlı, merkezi bir öğrenci bilgi sistemi yazılımıdır. Okul yönetim ihtiyaçlarını tek bir platformda yönetir.

Edumarshal

Edumarshal

edumarshal.com

Edumarshal, eğitim kurumlarının yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir ERP yazılımıdır. Okul kayıtları, katılım ve ücret yönetimi gibi işlemleri düzenler.

Edunext

Edunext

edunext.co

Edunext, eğitim kurumlarının yönetim süreçlerini kolaylaştıran, entegre olabilen, esnek ve kullanıcı dostu bir LMS platformudur.

Beehively

Beehively

beehively.com

Beehively, okullara teknoloji ve gelişmiş araçlar sunarak iletişimi ve veri yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.

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