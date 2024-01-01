DialogFeed, hedef kitlenizi her yerde güçlendirmek ve mutlu etmek için izlemek, bilgilendirmek, canlandırmak, ilham vermek ve etkileşime geçirmek için kullanılan MarTech ve İletişim SaaS çözümüdür: çevrimiçi olarak web sitesinde, mobilde, intranet'te, extranette ve satış noktasındaki herhangi bir ekranda, ofis,... ve ayrıca hibrit veya dijital etkinlikler ve etkileşimli web seminerleri sırasında... DialogFeed: Sosyal medya içeriğini her yerde yeniden yayınlamak ve karbon ayak izinizi azaltmak için ağaç dikmek için dünyanın Yeşil Sosyal Duvar çözümü > UGC'nizi ve Alışveriş Yapılabilir İçeriğinizi hedef kitleniz için önemli olduğu her yerde öne çıkarın!

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