DialogFeed
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Web Sitesi: dialogfeed.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde DialogFeed çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
DialogFeed, hedef kitlenizi her yerde güçlendirmek ve mutlu etmek için izlemek, bilgilendirmek, canlandırmak, ilham vermek ve etkileşime geçirmek için kullanılan MarTech ve İletişim SaaS çözümüdür: çevrimiçi olarak web sitesinde, mobilde, intranet'te, extranette ve satış noktasındaki herhangi bir ekranda, ofis,... ve ayrıca hibrit veya dijital etkinlikler ve etkileşimli web seminerleri sırasında... DialogFeed: Sosyal medya içeriğini her yerde yeniden yayınlamak ve karbon ayak izinizi azaltmak için ağaç dikmek için dünyanın Yeşil Sosyal Duvar çözümü > UGC'nizi ve Alışveriş Yapılabilir İçeriğinizi hedef kitleniz için önemli olduğu her yerde öne çıkarın!
Web Sitesi: dialogfeed.com
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