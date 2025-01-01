Alternatifler - DeepDyve

Mendeley

Mendeley

mendeley.com

Mendeley, akademik kaynakları düzenlemek, alıntı yapmak ve bibliyografya oluşturmak için kullanılan bir referans yönetim uygulamasıdır.

R Discovery

R Discovery

discovery.researcher.life

R Discovery, akademik araştırma makalelerini bulup okumayı kolaylaştıran, kişisel ilgi alanlarına göre içerik sunan ücretsiz bir uygulamadır.

Zotero

Zotero

zotero.org

Zotero, araştırma kaynaklarını toplama, düzenleme, alıntı yapma ve paylaşma konusunda yardımcı olan ücretsiz bir araçtır.

Paperpile

Paperpile

paperpile.com

Paperpile, araştırma PDF'lerinizi düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olan bir referans yönetim aracıdır.

AfforAI

AfforAI

afforai.com

AfforAI, araştırmacıların belgeleri özetlemesine, çevirmesine ve yönetmesine yardımcı olan bir AI sohbet botudur.

Scopus

Scopus

scopus.com

Scopus, bilim, teknoloji, tıp, sosyal bilimler ve sanat alanlarında peer-reviewed literatüre erişim sağlayan bir araştırma veritabanıdır.

Paperguide

Paperguide

paperguide.ai

Paperguide, araştırma sürecini kolaylaştıran AI destekli bir platformdur. Okuma, yazma ve kaynak yönetimi için entegre araçlar sunar.

MyBib

MyBib

mybib.com

MyBib, otomatik alıntı ve bibliyografya oluşturan, APA, MLA ve diğer stilleri destekleyen bir referans yönetim aracıdır.

ReadCube

ReadCube

readcube.com

ReadCube, akademik literatürü yönetmek ve organize etmek için geliştirilen bir araçtır. PDF'lerde not alma, arama ve işbirliği özellikleri sunar.

figshare

figshare

figshare.com

Figshare, araştırmacıların veri kümelerini yükleyip paylaşmalarına olanak tanıyan bir platformdur. Dosya türlerini destekler, alıntıları izler ve verilerin korunmasını sağlar.

EndNote Web

EndNote Web

endnote.com

EndNote Web, araştırmacıların referanslarını düzenlemelerine ve biçimlendirmelerine yardımcı olan çevrimiçi bir alıntı yönetim aracıdır.

SourceForge

SourceForge

sourceforge.net

SourceForge, iş ve açık kaynak yazılımları için geliştiricilerin bulup indirme, gözden geçirme ve yayınlama yapabildiği kapsamlı bir yazılım keşif platformudur.

Petal Cite

Petal Cite

petal.org

Petal CITE, atıf yönetimini kolaylaştıran, kaynakları düzenleyen ve farklı stillere uygun alıntılar oluşturan ücretsiz bir referans yöneticisidir.

genei

genei

genei.io

Genei, makalelerden ana bilgileri hızlıca çıkaran, araştırmaları analiz eden ve özetleyen bir yapay zeka destekli araştırma aracıdır.

Sciwheel

Sciwheel

sciwheel.com

Sciwheel, araştırma materyallerini yönetmeyi, işbirliği yapmayı ve alıntı yapmayı kolaylaştıran bir bilimsel yönetim aracıdır.

Citavi

Citavi

citavi.com

Citavi, kaynak arama, referans yönetimi ve alıntı oluşturma süreçlerini destekleyen bir araştırma yönetim aracıdır.

Citationsy

Citationsy

citationsy.com

Citationsy, kullanıcıların alıntıları yönetmesine ve bibliyografya oluşturmasına yardımcı olan basit bir araçtır. Farklı atıf stillerini destekler.

BibGuru

BibGuru

bibguru.com

BibGuru, çeşitli stillerde alıntılar oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olan kullanıcı dostu bir alıntı oluşturma aracıdır.

EasyBib

EasyBib

easybib.com

EasyBib, MLA, APA ve Chicago/Turabian stillerinde otomatik alıntı ve bibliyografya oluşturmanıza yardımcı olan bir çevrimiçi referans yönetim aracıdır.

ZoteroBib

ZoteroBib

zbib.org

ZoteroBib, kullanıcıların farklı stil ve formatlarla hızlıca bibliyografya oluşturmalarına yardımcı olan ücretsiz bir araçtır.

CitationGenerator.AI

CitationGenerator.AI

citationgenerator.ai

CitationGenerator.AI, APA, MLA gibi stillerde doğru alıntılar oluşturmak için tasarlanmış, kullanıcı dostu ve veri güvenliği sağlayan bir araçtır.

Blainy

Blainy

blainy.com

Blainy, deneme ve araştırma makaleleri yazmak için yapay zeka araçları sunan bir platformdur. Plagiarism kontrolü, alıntı yönetimi gibi özellikler içerir.

Petal Connect

Petal Connect

petal.org

Petal Connect, araştırmacılar için tasarlanmış, 30 dakikada akademik web sitesi oluşturmayı sağlayan, barındırma seçeneği sunan bir uygulamadır.

wizdom.ai

wizdom.ai

wizdom.ai

Wizdom.ai, araştırma projelerini yönetmek için tasarlanmış bir araçtır; alıntı oluşturma, işbirliği ve yayın kütüphanesi yönetimi sağlar.

Citasion

Citasion

citasion.com

Citasion, alıntı ve bibliyografya yönetimi için bir araçtır; kullanıcıların referansları kolayca içe aktarmasına ve işbirlikçi çalışmalar yapmasına olanak tanır.

BibSonomy

BibSonomy

bibsonomy.org

BibSonomy, bilimsel yayınları ve yer imlerini yönetmeye ve paylaşmaya yardımcı olan web tabanlı bir platformdur.

Focal - Read

Focal - Read

getfocal.co

Focal, karmaşık bilgileri kolayca anlamanızı ve sentezlemenizi sağlamak için web içeriği ve belgeler üzerinde geliştirilmiş bir okuma deneyimi sunar.

BibBase

BibBase

bibbase.org

BibBase, bireysel araştırmacılardan büyük araştırma enstitülerine kadar, çevrimiçi yayın listelerini kurma ve yönetme aracı olarak hizmet verir.

Clearbrief

Clearbrief

clearbrief.com

Clearbrief, avukatlar ve yargıçlar için binlerce belgeyi otomatik olarak inceleyerek zaman kazandıran bir yapay zeka platformudur.

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