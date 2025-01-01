Alternatifler - CyberSmart

Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne, işletmeler ile etik hackerları bir araya getiren güvenlik açığı koordinasyonu ve hata ödül platformudur.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity, Microsoft 365 için tüm güvenlik, uyum ve yedekleme ihtiyaçlarını karşılayan bir çözümdür. E-posta güvenliği, tehdit koruması ve yedekleme sunar.
(ISC)2
isc2.org
(ISC)² uygulaması, siber güvenlik profesyonellerinin sertifikalarını yönetmelerine ve kariyer gelişimlerini desteklemelerine yardımcı olmak için kaynaklar sunar.
HackNotice
hacknotice.com
HackNotice, bireylerin ve kuruluşların dijital güvenliğini izlemeye, veri ihlalleri ve siber tehditler hakkında uyarılar sağlamaya yönelik bir siber güvenlik uygulamasıdır.
Synack
synack.com
Synack, sürekli güvenlik testi yapan, insan ve yapay zekayı birleştiren bir platformdur. Kuruluşların güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirmelerine yardımcı olur.
Pentera
pentera.io
Pentera, kuruluşların siber güvenlik katmanlarını test etmelerini sağlayan otomatik güvenlik doğrulama platformudur.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest Tools, web uygulamaları ve ağlar için güvenlik testi yapan, zayıflıkları tespit eden ve detaylı raporlar oluşturan bulut tabanlı bir platformdur.
Snyk
snyk.io
Snyk, geliştiricilere özelleşmiş kod ve açık kaynak bağımlılıklarının güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate, kuruluşların güvenlik açıklarını tespit edip test etmelerini sağlayan bir siber güvenlik platformudur. Saldırı simülasyonları ile güvenlik duruşunu güçlendirir.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation, işletmelerin uyumluluk süreçlerini otomatikleştirerek güvenlik kontrollerini izlemelerini ve düzenleyici gereksinimlere uyum sağlamalarını sağlar.
Defendify
defendify.com
Defendify, kuruluşlar için çok katmanlı siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir yönetim platformudur. Eğitim, değerlendirme ve tehdit yanıtı sağlar.
Jericho Security
jerichosecurity.com
Jericho Security, AI kullanarak siber güvenlik eğitimi sunar; personeli açıkça kişiselleştirilmiş saldırılarla eğiterek tehditleri tanımalarını sağlar.
Immersive Labs
immersivelabs.com
Immersive Labs, siber güvenlik becerilerini değerlendirmek ve geliştirmek için simülasyonlar ve uygulamalı laboratuvarlar sunan bir platformdur.
Awaretrain
awaretrain.com
Awaretrain, kurumların güvenlik kültürünü geliştiren ve çalışanları riskleri tanımaya yönlendiren bir güvenlik farkındalığı platformudur.
CultureAI
culture.ai
CultureAI, çalışan güvenlik davranışlarını izleyip yöneterek, organizasyonların siber riskleri önceden belirlemesine ve düzeltmesine yardımcı olan bir platformdur.
BeamSec
beamsec.com
BeamSec, e-posta tabanlı siber tehditlere karşı organizasyonların savunmasını güçlendiren bir siber güvenlik çözümü sunmaktadır.
Malcare
malcare.com
Malcare, WordPress siteleri için kötü amaçlı yazılım taraması, anında kaldırma ve gerçek zamanlı güvenlik duvarı sunarak web sitenizi korur.
CybSafe
cybsafe.com
CybSafe, siber güvenlik risklerini insan yönüyle ele alarak rehberlik, eğitim ve destek sunan bir platformdur.
Qualys
qualys.com
Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
Secure Code Warrior
securecodewarrior.com
Secure Code Warrior, geliştiricilerin güvenli kodlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan oyunlaştırılmış bir eğitim platformudur.
Phishr
phishr.com
Phishr, kimlik avı simülasyonları ve siber güvenlik eğitimi sunarak kuruluşların saldırılara karşı korunmasına yardımcı olur.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti, kuruluşların siber güvenliğini artırmak için yetenekli araştırmacılardan yararlanan, hata ödül programları sunan bir platformdur.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan, BT varlıklarında güvenlik açıklarını taramak, yönetmek ve bildirimler sağlamak için 7/24 hizmet veren kapsamlı bir platformdur.
Workiva
workiva.com
Workiva, finansal ve ESG raporlamayı kolaylaştıran, bulut tabanlı bir platformdur. Verileri birleştirir ve iş süreçlerini otomatikleştirir.
Patchstack
patchstack.com
Patchstack, web sitelerini eklenti güvenlik açıklarından koruyan otomatik yama ve gerçek zamanlı tehdit algılama hizmeti sunar.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
Harness
harness.io
Harness, yazılım dağıtımlarını otomatikleştirip doğrulayan ve geri alabilen bir DevOps platformudur.
Detectify
detectify.com
Detectify, kuruluşların web uygulama ve altyapılarındaki güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir saldırı yüzeyi izleme aracıdır.
BitNinja
admin.bitninja.io
BitNinja, sunucuları kötü amaçlı yazılımlara ve siber saldırılara karşı koruyan kapsamlı bir güvenlik çözümüdür.