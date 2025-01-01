Alternatifler - CyberSmart

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne, işletmeler ile etik hackerları bir araya getiren güvenlik açığı koordinasyonu ve hata ödül platformudur.

HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

HornetSecurity, Microsoft 365 için tüm güvenlik, uyum ve yedekleme ihtiyaçlarını karşılayan bir çözümdür. E-posta güvenliği, tehdit koruması ve yedekleme sunar.

(ISC)2

(ISC)2

isc2.org

(ISC)² uygulaması, siber güvenlik profesyonellerinin sertifikalarını yönetmelerine ve kariyer gelişimlerini desteklemelerine yardımcı olmak için kaynaklar sunar.

HackNotice

HackNotice

hacknotice.com

HackNotice, bireylerin ve kuruluşların dijital güvenliğini izlemeye, veri ihlalleri ve siber tehditler hakkında uyarılar sağlamaya yönelik bir siber güvenlik uygulamasıdır.

Synack

Synack

synack.com

Synack, sürekli güvenlik testi yapan, insan ve yapay zekayı birleştiren bir platformdur. Kuruluşların güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirmelerine yardımcı olur.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera, kuruluşların siber güvenlik katmanlarını test etmelerini sağlayan otomatik güvenlik doğrulama platformudur.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest Tools, web uygulamaları ve ağlar için güvenlik testi yapan, zayıflıkları tespit eden ve detaylı raporlar oluşturan bulut tabanlı bir platformdur.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk, geliştiricilere özelleşmiş kod ve açık kaynak bağımlılıklarının güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate, kuruluşların güvenlik açıklarını tespit edip test etmelerini sağlayan bir siber güvenlik platformudur. Saldırı simülasyonları ile güvenlik duruşunu güçlendirir.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation, işletmelerin uyumluluk süreçlerini otomatikleştirerek güvenlik kontrollerini izlemelerini ve düzenleyici gereksinimlere uyum sağlamalarını sağlar.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify, kuruluşlar için çok katmanlı siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir yönetim platformudur. Eğitim, değerlendirme ve tehdit yanıtı sağlar.

Jericho Security

Jericho Security

jerichosecurity.com

Jericho Security, AI kullanarak siber güvenlik eğitimi sunar; personeli açıkça kişiselleştirilmiş saldırılarla eğiterek tehditleri tanımalarını sağlar.

Immersive Labs

Immersive Labs

immersivelabs.com

Immersive Labs, siber güvenlik becerilerini değerlendirmek ve geliştirmek için simülasyonlar ve uygulamalı laboratuvarlar sunan bir platformdur.

Awaretrain

Awaretrain

awaretrain.com

Awaretrain, kurumların güvenlik kültürünü geliştiren ve çalışanları riskleri tanımaya yönlendiren bir güvenlik farkındalığı platformudur.

CultureAI

CultureAI

culture.ai

CultureAI, çalışan güvenlik davranışlarını izleyip yöneterek, organizasyonların siber riskleri önceden belirlemesine ve düzeltmesine yardımcı olan bir platformdur.

BeamSec

BeamSec

beamsec.com

BeamSec, e-posta tabanlı siber tehditlere karşı organizasyonların savunmasını güçlendiren bir siber güvenlik çözümü sunmaktadır.

Malcare

Malcare

malcare.com

Malcare, WordPress siteleri için kötü amaçlı yazılım taraması, anında kaldırma ve gerçek zamanlı güvenlik duvarı sunarak web sitenizi korur.

CybSafe

CybSafe

cybsafe.com

CybSafe, siber güvenlik risklerini insan yönüyle ele alarak rehberlik, eğitim ve destek sunan bir platformdur.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

Secure Code Warrior

Secure Code Warrior

securecodewarrior.com

Secure Code Warrior, geliştiricilerin güvenli kodlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan oyunlaştırılmış bir eğitim platformudur.

Phishr

Phishr

phishr.com

Phishr, kimlik avı simülasyonları ve siber güvenlik eğitimi sunarak kuruluşların saldırılara karşı korunmasına yardımcı olur.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti, kuruluşların siber güvenliğini artırmak için yetenekli araştırmacılardan yararlanan, hata ödül programları sunan bir platformdur.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan, BT varlıklarında güvenlik açıklarını taramak, yönetmek ve bildirimler sağlamak için 7/24 hizmet veren kapsamlı bir platformdur.

Workiva

Workiva

workiva.com

Workiva, finansal ve ESG raporlamayı kolaylaştıran, bulut tabanlı bir platformdur. Verileri birleştirir ve iş süreçlerini otomatikleştirir.

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

Patchstack, web sitelerini eklenti güvenlik açıklarından koruyan otomatik yama ve gerçek zamanlı tehdit algılama hizmeti sunar.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.

Harness

Harness

harness.io

Harness, yazılım dağıtımlarını otomatikleştirip doğrulayan ve geri alabilen bir DevOps platformudur.

Detectify

Detectify

detectify.com

Detectify, kuruluşların web uygulama ve altyapılarındaki güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir saldırı yüzeyi izleme aracıdır.

BitNinja

BitNinja

admin.bitninja.io

BitNinja, sunucuları kötü amaçlı yazılımlara ve siber saldırılara karşı koruyan kapsamlı bir güvenlik çözümüdür.

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