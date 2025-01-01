Alternatifler - CodeThreat

GitHub
github.com
GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.
Codacy
codacy.com
Codacy, otomatik statik analizle kod kalitesini artıran ve güvenlik sorunlarını tespit eden bir kod inceleme aracıdır.
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud, bulut tabanlı kod kalitesi ve güvenlik analizi hizmetidir. CI/CD platformlarıyla entegre olarak, kod sorunlarını belirler ve geliştiricilere geri bildirim sunar.
Snyk
snyk.io
Snyk, geliştiricilere özelleşmiş kod ve açık kaynak bağımlılıklarının güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur.
DeepSource
deepsource.com
DeepSource, kaynak kodunu sürekli analiz ederek güvenlik, performans ve hata risklerini tespit eden bir kod sağlığı platformudur.
OX Security
ox.security
OX Security, geliştiriciler için tasarlanmış bir güvenlik platformudur; uygulama güvenliği araçlarını tek bir konsolda birleştirerek güvenlik sorunlarını yönetir.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security, yazılım güvenliği için kod tarama ve bulut güvenlik değerlendirmeleri sunan bir platformdur. Bulut altyapısını ve uygulama kodunu korur.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep, güvenlik açıklarını tespit etmek ve yazılım standartlarını sağlamak için tasarlanmış özelleştirilebilir bir statik uygulama güvenlik test aracıdır.
Embold
embold.io
Embold, geliştiricilere kodlarının kritik sorunlarını analiz etme, tanılama ve çözme konusunda yardımcı olan bir uygulamadır.
The Code Registry
thecoderegistry.com
Kod Kayıt Defteri, yazılım varlıklarını koruyup optimize eden, kod analizleri ve raporlar sunan bir platformdur. Güvenlik ve şeffaflık odaklıdır.
JFrog
jfrog.com
JFrog, yazılım geliştirme sürecini otomatikleştirirken güvenlik ve görünürlük sağlar. CI/CD, çoklu paket formatı desteği ve MLOps çözümleri sunar.
CodeScan
codescan.io
CodeScan uygulaması, kod kalitesi, güvenlik ve uyumluluk için statik kod analizi yapar ve Salesforce ortamının güvenliğini sağlar.
Cycode
cycode.com
Cycode, yazılım tedarik zincirinde görünürlük ve güvenlik sağlayarak, kod bütünlüğünü izler ve güvenlik açıklarını tespit eder.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails, güvenlik ve geliştirme ekipleri için uygulama güvenliğini kolaylaştıran bir platformdur. Zayıflıkları erkenden tespit edip düzeltme kılavuzu sağlar.
GitGuardian
gitguardian.com
GitGuardian, kod depolarındaki hassas bilgileri korumak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur. Gizli bilgileri algılayarak güvenliği artırır.
Data Theorem
datatheorem.com
RamQuest uygulaması, kapama, escrow muhasebesi, görüntüleme, işlem yönetimi, imzalama ve dijital pazar çözümleri sunar.
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
Hubbl Diagnostics, Salesforce'ların performansını ve güvenliğini analiz eden, sorunları belirleyip hızlıca çözüm bulmaya yardımcı olan bir platformdur.