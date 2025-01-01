Alternatifler - CodeThreat

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.

Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy, otomatik statik analizle kod kalitesini artıran ve güvenlik sorunlarını tespit eden bir kod inceleme aracıdır.

SonarCloud

SonarCloud

sonarcloud.io

SonarCloud, bulut tabanlı kod kalitesi ve güvenlik analizi hizmetidir. CI/CD platformlarıyla entegre olarak, kod sorunlarını belirler ve geliştiricilere geri bildirim sunar.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk, geliştiricilere özelleşmiş kod ve açık kaynak bağımlılıklarının güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur.

DeepSource

DeepSource

deepsource.com

DeepSource, kaynak kodunu sürekli analiz ederek güvenlik, performans ve hata risklerini tespit eden bir kod sağlığı platformudur.

OX Security

OX Security

ox.security

OX Security, geliştiriciler için tasarlanmış bir güvenlik platformudur; uygulama güvenliği araçlarını tek bir konsolda birleştirerek güvenlik sorunlarını yönetir.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security, yazılım güvenliği için kod tarama ve bulut güvenlik değerlendirmeleri sunan bir platformdur. Bulut altyapısını ve uygulama kodunu korur.

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep, güvenlik açıklarını tespit etmek ve yazılım standartlarını sağlamak için tasarlanmış özelleştirilebilir bir statik uygulama güvenlik test aracıdır.

Embold

Embold

embold.io

Embold, geliştiricilere kodlarının kritik sorunlarını analiz etme, tanılama ve çözme konusunda yardımcı olan bir uygulamadır.

The Code Registry

The Code Registry

thecoderegistry.com

Kod Kayıt Defteri, yazılım varlıklarını koruyup optimize eden, kod analizleri ve raporlar sunan bir platformdur. Güvenlik ve şeffaflık odaklıdır.

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog, yazılım geliştirme sürecini otomatikleştirirken güvenlik ve görünürlük sağlar. CI/CD, çoklu paket formatı desteği ve MLOps çözümleri sunar.

CodeScan

CodeScan

codescan.io

CodeScan uygulaması, kod kalitesi, güvenlik ve uyumluluk için statik kod analizi yapar ve Salesforce ortamının güvenliğini sağlar.

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode, yazılım tedarik zincirinde görünürlük ve güvenlik sağlayarak, kod bütünlüğünü izler ve güvenlik açıklarını tespit eder.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails, güvenlik ve geliştirme ekipleri için uygulama güvenliğini kolaylaştıran bir platformdur. Zayıflıkları erkenden tespit edip düzeltme kılavuzu sağlar.

GitGuardian

GitGuardian

gitguardian.com

GitGuardian, kod depolarındaki hassas bilgileri korumak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur. Gizli bilgileri algılayarak güvenliği artırır.

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

RamQuest uygulaması, kapama, escrow muhasebesi, görüntüleme, işlem yönetimi, imzalama ve dijital pazar çözümleri sunar.

Hubbl Diagnostics

Hubbl Diagnostics

hubbl.com

Hubbl Diagnostics, Salesforce'ların performansını ve güvenliğini analiz eden, sorunları belirleyip hızlıca çözüm bulmaya yardımcı olan bir platformdur.

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