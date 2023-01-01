WebCatalog

BrowserStack

BrowserStack

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Web Sitesi: browserstack.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BrowserStack çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

TarayıcıStack, geliştiricilerin web sitelerini ve mobil uygulamalarını isteğe bağlı tarayıcılar, işletim sistemleri ve gerçek mobil cihazlarda, kullanıcıların sanal makineler, cihazlar veya emülatörlerden oluşan dahili bir laboratuvar kurmasına veya bakımını yapmasına gerek kalmadan test etmelerine olanak tanıyan bir bulut web ve mobil test platformudur. Dört ana ürünleri var: Live, App Live, Automate ve App Automate. Kullanıcılar, 1.200'den fazla isteğe bağlı gerçek mobil cihaz, tarayıcı ve işletim sistemi arasından seçim yapabilir ve binlerce eşzamanlı manuel ve otomatik testi desteklemek için güvenli, istikrarlı ve ölçeklenebilir bir altyapıya güvenebilir. Abonelik tabanlı hizmet, 2011 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde Ritesh Arora ve Nakul Aggarwal tarafından kuruldu ve o zamandan bu yana, bir web sitesinin düzenini ve performansını masaüstü tarayıcılarından test etmek için dünya çapındaki web geliştirme topluluğunda yaygın kabul gördü. TarayıcıStack'in 135'ten fazla ülkede 25.000'den fazla ücretli müşterisi ve 2.000.000 kayıtlı geliştiricisi vardır. Microsoft, ING, Mastercard, Dow Jones, Garmin, National Geographic, Volvo, NRK, HubSpot, Walt Disney ve AngularJS gibi sektör liderleri de dahil olmak üzere küresel şirketler web ve mobil testleri için TarayıcıStack'e güveniyor.San Francisco, Mumbai ve Dublin, TarayıcıStack özel bir kuruluştur. Ocak 2018'de TarayıcıStack, Accel'den 50 milyon $ Seri A topladı. Ekim 2015'te, TarayıcıStack, Economic Times Startup Awards tarafından Bootstrap Şampiyonu olarak tanındı. Mayıs 2019'da Ritesh Arora, #InsightsPodcast serisinde Accel Partners'tan Anand Daniel ile röportaj yaptı.

Web Sitesi: browserstack.com

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