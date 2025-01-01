Alternatifler - BloomTech

Physics Wallah

Physics Wallah

pw.live

Fizik Wallah, rekabetçi sınavlara hazırlık için ders notları, video dersler ve etkileşimli araçlar sunan bir eğitim platformudur.

Coursera

Coursera

coursera.org

Coursera, üniversitelerle iş birliği yaparak çevrimiçi kurslar ve sertifikalar sunan bir öğrenme platformudur.

Testbook

Testbook

testbook.com

Testbook, SSC, UPSC gibi rekabetçi sınavlara hazırlanmaya yardımcı olan bir uygulamadır. Mock testler, canlı koçluk ve performans analizi sunar.

edX

edX

edx.org

EDX, dünya genelinden 2000'den fazla ücretsiz çevrimiçi kurs sunan bir platformdur. Kullanıcılar yeni beceriler kazanabilir ve tamamlandığında sertifika alabilir.

Khan Academy

Khan Academy

khanacademy.org

Khan Academy, kullanıcıların videolar ve etkileşimli alıştırmalarla çeşitli konularda öğrenmelerini sağlayan ücretsiz bir eğitim uygulamasıdır.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning, profesyonellere iş ve teknik alanlarda 21.000'den fazla kurs sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur.

Codecademy

Codecademy

codecademy.com

Codecademy, kodlama becerilerini öğretmek için çevrimiçi kurslar sunan bir platformdur. HTML, CSS, JavaScript gibi dillerde kurslar içermektedir.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCamp, veri bilimi ve yapay zeka konularında çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Her seviyedeki öğrenciler için uygulamalı eğitim sağlar.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.

Programiz

Programiz

programiz.pro

Programiz, programlama becerilerini geliştirmek için interaktif dersler ve projeler sunan bir öğrenme platformudur.

Brilliant

Brilliant

brilliant.org

Brilliant, matematik, bilim ve programlama konularında etkileşimli içerikle öğrenim sağlayan bir eğitim uygulamasıdır. Kullanıcılar bulmaca ve egzersizlerle öğrenir.

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare, yaratıcı konularda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Kullanıcılar, proje odaklı öğrenme ile yeni beceriler geliştirir.

Preply

Preply

preply.com

Preply, öğrencilere sertifikalı öğretmenlerle çevrimiçi bire bir dil dersleri sunan bir platformdur. Öğrenciler, dillerini esnek bir şekilde öğrenme imkanı bulur.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight, teknoloji becerilerini geliştirmek için kurslar ve beceri değerlendirmeleri sunan bir öğrenme platformudur.

Udacity

Udacity

udacity.com

Udacity, çeşitli alanlarda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Öğrenciler, pratik beceriler kazanarak dijital kariyerlerini geliştirebilirler.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'S, öğrencilere video dersler ve kişiselleştirilmiş öğrenme ile derinlemesine konuları anlamalarına yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.

Scrimba

Scrimba

scrimba.com

Scrimba, kullanıcıların kodlama becerilerini etkileşimli derslerle geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur. Çeşitli programlama dillerinde kurslar sunar.

Chegg

Chegg

chegg.com

Chegg, öğrencilere ders kitabı kiralama, sorulara çözüm, çevrimiçi ders ve akademik destek sunan bir eğitim platformudur.

Intellipaat

Intellipaat

intellipaat.com

IntelliPaat, büyük veri, veri bilimi ve yapay zeka gibi alanlarda çevrimiçi eğitimler sunan bir platformdur. Kullanıcılara teknoloji ve dijital beceriler üzerinde kaynaklar sağlar.

Educative

Educative

educative.io

Eğitim, kullanıcıların programlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan etkileşimli bir öğrenme platformudur.

Platzi

Platzi

platzi.com

Platzi, çevrimiçi kurslarla programlama, tasarım, pazarlama ve iş alanlarında pratik beceriler kazandıran bir eğitim platformudur.

365 Data Science

365 Data Science

365datascience.com

365 Veri Bilimi, çevrimiçi veri bilimi kursları sunarak Excel, Python, R gibi konularda sertifikalar kazandırır ve kariyer gelişimini destekler.

SkillUp

SkillUp

simplilearn.com

SkillUp Online, büyüme için özelleştirilmiş eğitim müfredatları sunan, bulut tabanlı bir öğrenme platformudur.

CFI

CFI

corporatefinanceinstitute.com

CFI uygulaması, finans profesyonellerine eğitim materyalleri, şablonlar ve kurslar sunarak kariyer gelişimini destekler.

upGrad

upGrad

upgrad.com

Yükseltme, çevrimiçi yüksek lisans ve sertifika programları sunan bir platformdur, veri bilimi ve dijital pazarlama gibi alanlarda eğitim verir.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.

Dataquest

Dataquest

dataquest.io

Dataquest, ekiplerin veri ve AI becerilerini uygulamalı kurslarla geliştirmelerine yardımcı olan bir öğrenme platformudur.

Forage

Forage

theforage.com

Forage, öğrencilere gün içinde meslek simülasyonları sunarak, iş dünyası ve kariyer becerileri geliştirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

FutureLearn

FutureLearn

futurelearn.com

FutureLearn, üniversitelerden çevrimiçi kurslar ve mikroakreditasyonlar sunan bir eğitim platformudur.

Frontend Masters

Frontend Masters

frontendmasters.com

Frontend Masters, ön uç geliştiriciler için beceri geliştiren kapsamlı bir çevrimiçi platformdur. Video kurslar ve atölye çalışmalarıyla pratik öğrenme imkanı sunar.

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