Bitreport, işletmelerin operasyon verimliliğini artırmalarına ve tüm şube lokasyonlarında tutarlı müştəri deneyimi sunmalarına yardımcı olur.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows için WebCatalog Desktop üzerinde Bitreport çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Bitreport, işletmelerin operasyonel verimliliği kolaylaştırmasına ve tüm zincir lokasyonlarında tutarlı bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanır.

Web Sitesi: bitreport.app

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