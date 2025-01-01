Alternatifler - Beetrack

Verizon
verizon.com
Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps, kullanıcıların etkileşimli haritalar oluşturmasını, düzenlemesini ve paylaşmasını sağlayan online bir harita oluşturma ve işbirliği uygulamasıdır.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit, satış ekiplerine potansiyel müşteri yönetimi, performans takibi ve satış analizi gibi işlevler sunan bir satış yönetim uygulamasıdır.
Route4Me
route4me.com
Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.
Coupa
coupa.com
Coupa, işletmelerin harcamalarını yönetmelerine ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir harcama yönetim platformudur.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.
Detrack
detrack.com
Detrack, lojistik yönetimi için gerçek zamanlı takip, elektronik doğum kanıtı ve rota optimizasyonu sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Tookan
jungleworks.com
Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.
Circuit for Teams
getcircuit.com
Circuit for Teams, teslimat rotalarını planlayan ve optimize eden bir uygulamadır. Gerçek zamanlı izleme, teslimat kanıtı ve ayrıntılı rota bilgileri sunar.
Transvirtual
transvirtual.com
Transvirtual, bulut tabanlı lojistik yönetim sistemi olup, yük planlama, rota optimizasyonu ve elektronik teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo, sahada satış yapan ekipler için müşteri ilişkilerini yönetme, sipariş alma ve raporlama işlevlerini sunan kapsamlı bir uygulamadır.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse, kullanıcıların konumlarını geçici olarak paylaşmalarını sağlayan basit ve güvenli bir uygulamadır. GPS özellikleri ile çalışır ve kullanıcıların gizliliğini korur.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.
Routific
routific.com
Rutifik, lojistik ve teslimat süreçlerini optimize etmek için rota planlaması ve gerçek zamanlı ayarlamalar yapan bir platformdur.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior, sürücüler ve dispatcherlar için rota optimizasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır; gerçek zamanlı trafik güncellemeleri ve özelleştirilebilir rotalar sunar.
FarEye
fareye.com
Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD, son mil lojistiği için rota optimizasyonu, gönderi etiketleri oluşturma ve lojistik yönetimi sunan bir dağıtım yönetimi uygulamasıdır.
GoShare
goshare.co
Goshare, kamyon ve van sahiplerini işletmelerle buluşturan, talep üzerine teslimat hizmetleri sunan bir lojistik platformudur.
DispatchTrack
dispatchtrack.com
DispatchTrack, son mil teslimatlarını optimize eden, gerçek zamanlı izleme ve rota optimizasyonu sunan bir lojistik yönetim uygulamasıdır.
project44
project44.com
Project44, tedarik zinciri süreçlerini yönetmek için gerçek zamanlı izleme ve analiz sunan bir lojistik platformudur.
Nash
usenash.com
Nash, son mil lojistik süreçlerini optimize etmek ve yönetmek için tasarlanmış bir platformdur, iç filolarınızı ve 3PL'leri entegre eder.
HyperTrack
hypertrack.com
HyperTrack, talep üzerine işlerin ve iş gücünün otomasyonunu sağlamak için planlama, izleme ve doğrulama yapan bir platformdur.
Geotab
geotab.com
Geotab, filo yönetimini kolaylaştıran, araç izleme, bakım planlama ve sürücü güvenliği gibi özellikler sunan kapsamlı bir platformdur.
DelivApp
delivapp.com
DelivApp, teslimat sürecini yönetmek için tasarlanmış bir yazılımdır, sipariş ataması ve gerçek zamanlı izleme sağlar.
MileApp
mile.app
MileApp, saha hizmetlerini optimize eden bir yönetim çözümüdür. Rota optimizasyonu, mobil uygulama ve analiz raporları sunar.
GoBolt
gobolt.com
GoBolt, lojistik süreçlerini optimize eden bir yönetim platformudur. Depolama, sevkiyat ve teslimat hizmetleri sunarak işletmelere destek sağlar.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext, büyük işletmelerin teslimat ve ulaşım sürecini tamamen otomatikleştiren bir yapay zeka tabanlı platformdur.
getswift
getswift.co
GetSwift, son mil teslimat yönetimini kolaylaştıran ve optimize eden bir yazılımdır. İşletmelerin teslimat sürecini otomatikleştirir ve verimliliği artırır.
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