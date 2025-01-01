Alternatifler - Beetrack

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps, kullanıcıların etkileşimli haritalar oluşturmasını, düzenlemesini ve paylaşmasını sağlayan online bir harita oluşturma ve işbirliği uygulamasıdır.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit, satış ekiplerine potansiyel müşteri yönetimi, performans takibi ve satış analizi gibi işlevler sunan bir satış yönetim uygulamasıdır.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa, işletmelerin harcamalarını yönetmelerine ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir harcama yönetim platformudur.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack, lojistik yönetimi için gerçek zamanlı takip, elektronik doğum kanıtı ve rota optimizasyonu sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.

Circuit for Teams

Circuit for Teams

getcircuit.com

Circuit for Teams, teslimat rotalarını planlayan ve optimize eden bir uygulamadır. Gerçek zamanlı izleme, teslimat kanıtı ve ayrıntılı rota bilgileri sunar.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

Transvirtual, bulut tabanlı lojistik yönetim sistemi olup, yük planlama, rota optimizasyonu ve elektronik teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo, sahada satış yapan ekipler için müşteri ilişkilerini yönetme, sipariş alma ve raporlama işlevlerini sunan kapsamlı bir uygulamadır.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse, kullanıcıların konumlarını geçici olarak paylaşmalarını sağlayan basit ve güvenli bir uygulamadır. GPS özellikleri ile çalışır ve kullanıcıların gizliliğini korur.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.

Routific

Routific

routific.com

Rutifik, lojistik ve teslimat süreçlerini optimize etmek için rota planlaması ve gerçek zamanlı ayarlamalar yapan bir platformdur.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior, sürücüler ve dispatcherlar için rota optimizasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır; gerçek zamanlı trafik güncellemeleri ve özelleştirilebilir rotalar sunar.

FarEye

FarEye

fareye.com

Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD, son mil lojistiği için rota optimizasyonu, gönderi etiketleri oluşturma ve lojistik yönetimi sunan bir dağıtım yönetimi uygulamasıdır.

GoShare

GoShare

goshare.co

Goshare, kamyon ve van sahiplerini işletmelerle buluşturan, talep üzerine teslimat hizmetleri sunan bir lojistik platformudur.

DispatchTrack

DispatchTrack

dispatchtrack.com

DispatchTrack, son mil teslimatlarını optimize eden, gerçek zamanlı izleme ve rota optimizasyonu sunan bir lojistik yönetim uygulamasıdır.

project44

project44

project44.com

Project44, tedarik zinciri süreçlerini yönetmek için gerçek zamanlı izleme ve analiz sunan bir lojistik platformudur.

Nash

Nash

usenash.com

Nash, son mil lojistik süreçlerini optimize etmek ve yönetmek için tasarlanmış bir platformdur, iç filolarınızı ve 3PL'leri entegre eder.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack, talep üzerine işlerin ve iş gücünün otomasyonunu sağlamak için planlama, izleme ve doğrulama yapan bir platformdur.

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab, filo yönetimini kolaylaştıran, araç izleme, bakım planlama ve sürücü güvenliği gibi özellikler sunan kapsamlı bir platformdur.

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

DelivApp, teslimat sürecini yönetmek için tasarlanmış bir yazılımdır, sipariş ataması ve gerçek zamanlı izleme sağlar.

MileApp

MileApp

mile.app

MileApp, saha hizmetlerini optimize eden bir yönetim çözümüdür. Rota optimizasyonu, mobil uygulama ve analiz raporları sunar.

GoBolt

GoBolt

gobolt.com

GoBolt, lojistik süreçlerini optimize eden bir yönetim platformudur. Depolama, sevkiyat ve teslimat hizmetleri sunarak işletmelere destek sağlar.

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

LogiNext, büyük işletmelerin teslimat ve ulaşım sürecini tamamen otomatikleştiren bir yapay zeka tabanlı platformdur.

getswift

getswift

getswift.co

GetSwift, son mil teslimat yönetimini kolaylaştıran ve optimize eden bir yazılımdır. İşletmelerin teslimat sürecini otomatikleştirir ve verimliliği artırır.

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