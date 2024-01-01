En Popüler Uygulamalar

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WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

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YouTube

YouTube

youtube.com

WhatsApp

WhatsApp

whatsapp.com

Instagram

Instagram

instagram.com

Gmail

Gmail

google.com

Facebook

Facebook

facebook.com

Google Play

Google Play

play.google.com

ChatGPT

ChatGPT

chatgpt.com

Discord

Discord

discord.com

Netflix

Netflix

netflix.com

TikTok

TikTok

tiktok.com

Telegram

Telegram

telegram.org

Messenger

Messenger

messenger.com

Google Drive

Google Drive

google.com

X

X

x.com

Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

Pinterest

Pinterest

pinterest.com

Google Photos

Google Photos

google.com

HiTV

HiTV

gohitv.com

LinkedIn

LinkedIn

linkedin.com

Snapchat

Snapchat

snapchat.com

Google Translate

Google Translate

translate.google.com

TradingView

TradingView

tradingview.com

Physics Wallah

Physics Wallah

physicswallah.live

Google Docs

Google Docs

google.com

Udemy

Udemy

udemy.com

Disney+

Disney+

disneyplus.com

Amazon.com

Amazon.com

amazon.com

Loklok

Loklok

loklok.com

JioCinema

JioCinema

jiocinema.com

Spotify

Spotify

open.spotify.com

Google Sheets

Google Sheets

google.com

Google Search

Google Search

google.com

Zoom Web

Zoom Web

zoom.us

Zerodha Kite

Zerodha Kite

zerodha.com

Groww

Groww

groww.in

Canva

Canva

canva.com

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

YouTube Music

YouTube Music

youtube.com

Google Maps

Google Maps

google.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Microsoft Word Online

Microsoft Word Online

microsoft.com

Outlook

Outlook

microsoft.com

Zalo

Zalo

zalo.me

Coursera

Coursera

coursera.org

Nicegram

Nicegram

nicegram.app

Reddit

Reddit

reddit.com

Duolingo

Duolingo

duolingo.com

Google Voice

Google Voice

voice.google.com

Quotex

Quotex

quotex.com

Google Keep

Google Keep

google.com

Meta Business Suite

Meta Business Suite

business.facebook.com

PayPal

PayPal

paypal.com

Bybit

Bybit

bybit.com

Adobe Photoshop Web

Adobe Photoshop Web

adobe.com

Twitch

Twitch

twitch.tv

Google Messages

Google Messages

messages.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

primevideo.com

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