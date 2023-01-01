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เล่น Super Sus -Who Is The Impostor ออนไลน์ฟรีด้วย now.gg คลาวด์บนมือถือ Super Sus เป็นเกมแอคชั่นหักล้างโซเชียลโดย PIProductions ที่จะทำให้คุณตื่นทั้งคืน! ในการค้นหาผู้กระทำผิด ใช้พรสวรรค์ในการหักมุมทางสังคมและการหลอกลวงของคุณ และชักชวนให้เพื่อนร่วมทีมเชื่อคุณ! เล่นออนไลน์กับผู้คนจริง ๆ ได้มากถึงเก้าคนในขณะที่คุณพยายามถอดรหัสความลึกลับของผู้แอบอ้าง เพื่อจะได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นว่าใครคือผู้แอบอ้าง ให้ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวน แต่ได้รับคำเตือน: ผู้แอบอ้างอยู่ในกลุ่มและจะไม่หยุดยั้งที่จะ "ฆ่า" ลูกเรือ!

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